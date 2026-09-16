Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?

·4·Sport
Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?

Jahon shaxmat saltanatida yangi asrning eng intrigali, eng yosh va tarixiy qarama-qarshiligi oldidan eng muhim moliyaviy sir fosh bo‘ldi. Shaxmat toji uchun dona suradigan amaldagi jahon chempioni hindistonlik Dommaraju Gukesh hamda Da’vogarlar turnirida sensatsion tarzda g‘olib bo‘lib, butun dunyoni hayratda qoldirgan o‘zbekistonlik 20 yoshli vunderkind Javohir Sindarov o‘rtasidagi chempionlik matchining mukofot jamg‘armasi qanday taqsimlanishi rasman e’lon qilindi. Ikki 20 yoshli daho o‘rtasidagi ushbu mislsiz bellashuvning jami mukofot jamg‘armasi naq 2,5 million AQSH dollari etib belgilandi.

Tashkilotchilar tomonidan ishlab chiqilgan yangi va hayajonli qoidalarga ko‘ra, har bir partiyadagi g‘alaba uchun shaxmatchiga qo‘shimcha ravishda 200 000 dollar miqdorida bonus beriladi, asosiy qolgan mablag‘ esa ikki ishtirokchi o‘rtasida teng taqsimlanadi. Bundan tashqari, klassik bahslarda 7,5:6,5 yoki 8:6 hisobida ustun kelgan yangi jahon toji egasi kamida 1,3 million dollarni naqd qilsa, ikkinchi o‘rin sohibi 1,2 million dollarni qo‘lga kiritadi. Xo‘sh, ushbu rekord mukofot fondi qanday taqsimlanadi, Javohir Sindarov O‘zbekiston tarixidagi ikkinchi jahon chempioniga aylana oladimi va Gukesh bilan bo‘lajak shiddatli jang shaxmat moliyasida qanday yangi standartlarni o‘rnatmoqda?

«2,5 million dollar qanday bo‘linadi?»: Moliyaviy jamg‘armaning taqsimot sxemasi

Jahon toji uchun bahsning rasmiy moliyaviy qoidalari va shartlari:

  • Umumiy mukofot banki — $2,5 million: Xalqaro shaxmat federatsiyasi va homiylar tomonidan ajratilgan jami budjet 2,5 million dollarni tashkil etadi;

  • Har bir g‘alabaga $200 000 bonus: Murosasiz kurashni ta’minlash maqsadida har bir yutgan partiya uchun shaxmatchi to‘g‘ridan to‘g‘ri 200 ming dollarlik mukofotga ega chiqadi, qolgan mablag‘ esa tomonlar o‘rtasida teng taqsimlanadi;

  • Klassik yakundagi ulush — $1,3 mln va $1,2 mln: Agar 14 partiyalik klassik bosqich 7,5:6,5 yoki 8:6 hisobi bilan yakunlansa, yangi chempion 1,3 million dollar, vitse-chempion esa 1,2 million dollar oladi;

  • Qo‘shimcha tay-breyk ehtimoli: Agar asosiy uchrashuvlar durang bilan yakunlanib, g‘olib tezkor shaxmatda (tay-breyk) aniqlansa, mukofot ulushlarining nisbati qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga qarab qayta ko‘rib chiqiladi.

Ikki 20 yoshli gigant to‘qnashuvi: Yangi eraning boshlanishi

Sindarov va Gukesh jangining tarixiy ahamiyati:

  • Tarixdagi eng yosh toj jangi: Jahon shaxmati tarixida ilk bor har ikki da’vogar ham 20 yoshda bo‘lib, bu qarama-qarshilik Kasparov-Karpov va Karlsen-Anand davrlaridan keyingi mutlaq yangi avlod erasini boshlab beradi;

  • Sindarovning mo‘jizaviy yurishi: Da’vogarlar turnirida jahonning eng mashhur shaxmat afsonalarini tiz cho‘ktirgan Javohir Sindarov mustaqil O‘zbekiston tarixida Rustam Qosimjonovdan (2004 yil) keyin jahon tojiga ega chiqish uchun asosiy nomzodga aylandi;

  • Gukeshning titul himoyasi: Hindistonlik chempion Gukesh uchun esa o‘z unvonini saqlab qolish va Osiyo shaxmatidagi mutlaq yetakchilikni isbotlash bo‘yicha faoliyatidagi eng katta sinov kutmoqda.

Har bir partiyada millionlar garovi: Duranglar davri tugadimi?

Yangi mukofot tizimining o‘yin uslubiga ko‘rsatadigan ta’siri:

  • G‘alabaga undovchi tizim: Har bir yutilgan partiya uchun 200 ming dollarlik mukofot belgilanishi shaxmatchilarni sovuq va zerikarli duranglardan qochib, taxtada ochiq, agressiv va hujumkor o‘yin ko‘rsatishga majbur qiladi;

  • Psixologik bosimning ortishi: Bitta xato nafaqat tojdan mahrum qilishi, balki yuz minglab dollarlik yo‘qotishga olib kelishi sababli har bir yurish favqulodda katta ruhiy yuk bilan amalga oshiriladi;

  • Butun dunyo e’tibori: Ushbu moliyaviy va sport dramasi jahon bo‘ylab yuz millionlab tomoshabinlarni ekran qarshisiga mixlab, shaxmatni eng qimmat va tomoshabop sport turlari qatorida saqlab qoladi.

Javohir Sindarovning ushbu tarixiy jangga kirishi O‘zbekiston sporti uchun misli ko‘rilmagan voqelik bo‘lib, millionlab o‘zbek muxlislari 20 yoshli qahramonimizning shaxmat tojini Toshkentga olib kelishiga qattiq ishonmoqda.

Sizningcha, 20 yoshli grossmeysterimiz Javohir Sindarov Gukeshni mag‘lub etib, shaxmat tojini va 1,3 million dollardan ortiq bosh mukofotni qo‘lga kirita oladimi? Har bir g‘alaba uchun 200 ming dollarlik bonus shaxmatchilarni yanada tavakkalchi va tomoshabop o‘ynashga majbur qiladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining ushbu tarixiy janggi tafsilotlarini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda yurtdoshlarimizga faxr bilan ulashing!

Javohir SindarovGukeshJahon shaxmat tojiShaxmat moliyaviy mukofot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildiBugun, 15:52«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildiBugun, 15:43Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Bugun, 15:27«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...Bugun, 15:21«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydiBugun, 15:17Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Bugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?