Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?
Jahon shaxmat saltanatida yangi asrning eng intrigali, eng yosh va tarixiy qarama-qarshiligi oldidan eng muhim moliyaviy sir fosh bo‘ldi. Shaxmat toji uchun dona suradigan amaldagi jahon chempioni hindistonlik Dommaraju Gukesh hamda Da’vogarlar turnirida sensatsion tarzda g‘olib bo‘lib, butun dunyoni hayratda qoldirgan o‘zbekistonlik 20 yoshli vunderkind Javohir Sindarov o‘rtasidagi chempionlik matchining mukofot jamg‘armasi qanday taqsimlanishi rasman e’lon qilindi. Ikki 20 yoshli daho o‘rtasidagi ushbu mislsiz bellashuvning jami mukofot jamg‘armasi naq 2,5 million AQSH dollari etib belgilandi.
Tashkilotchilar tomonidan ishlab chiqilgan yangi va hayajonli qoidalarga ko‘ra, har bir partiyadagi g‘alaba uchun shaxmatchiga qo‘shimcha ravishda 200 000 dollar miqdorida bonus beriladi, asosiy qolgan mablag‘ esa ikki ishtirokchi o‘rtasida teng taqsimlanadi. Bundan tashqari, klassik bahslarda 7,5:6,5 yoki 8:6 hisobida ustun kelgan yangi jahon toji egasi kamida 1,3 million dollarni naqd qilsa, ikkinchi o‘rin sohibi 1,2 million dollarni qo‘lga kiritadi. Xo‘sh, ushbu rekord mukofot fondi qanday taqsimlanadi, Javohir Sindarov O‘zbekiston tarixidagi ikkinchi jahon chempioniga aylana oladimi va Gukesh bilan bo‘lajak shiddatli jang shaxmat moliyasida qanday yangi standartlarni o‘rnatmoqda?
«2,5 million dollar qanday bo‘linadi?»: Moliyaviy jamg‘armaning taqsimot sxemasi
Jahon toji uchun bahsning rasmiy moliyaviy qoidalari va shartlari:
Umumiy mukofot banki — $2,5 million: Xalqaro shaxmat federatsiyasi va homiylar tomonidan ajratilgan jami budjet 2,5 million dollarni tashkil etadi;
Har bir g‘alabaga $200 000 bonus: Murosasiz kurashni ta’minlash maqsadida har bir yutgan partiya uchun shaxmatchi to‘g‘ridan to‘g‘ri 200 ming dollarlik mukofotga ega chiqadi, qolgan mablag‘ esa tomonlar o‘rtasida teng taqsimlanadi;
Klassik yakundagi ulush — $1,3 mln va $1,2 mln: Agar 14 partiyalik klassik bosqich 7,5:6,5 yoki 8:6 hisobi bilan yakunlansa, yangi chempion 1,3 million dollar, vitse-chempion esa 1,2 million dollar oladi;
Qo‘shimcha tay-breyk ehtimoli: Agar asosiy uchrashuvlar durang bilan yakunlanib, g‘olib tezkor shaxmatda (tay-breyk) aniqlansa, mukofot ulushlarining nisbati qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga qarab qayta ko‘rib chiqiladi.
Ikki 20 yoshli gigant to‘qnashuvi: Yangi eraning boshlanishi
Sindarov va Gukesh jangining tarixiy ahamiyati:
Tarixdagi eng yosh toj jangi: Jahon shaxmati tarixida ilk bor har ikki da’vogar ham 20 yoshda bo‘lib, bu qarama-qarshilik Kasparov-Karpov va Karlsen-Anand davrlaridan keyingi mutlaq yangi avlod erasini boshlab beradi;
Sindarovning mo‘jizaviy yurishi: Da’vogarlar turnirida jahonning eng mashhur shaxmat afsonalarini tiz cho‘ktirgan Javohir Sindarov mustaqil O‘zbekiston tarixida Rustam Qosimjonovdan (2004 yil) keyin jahon tojiga ega chiqish uchun asosiy nomzodga aylandi;
Gukeshning titul himoyasi: Hindistonlik chempion Gukesh uchun esa o‘z unvonini saqlab qolish va Osiyo shaxmatidagi mutlaq yetakchilikni isbotlash bo‘yicha faoliyatidagi eng katta sinov kutmoqda.
Har bir partiyada millionlar garovi: Duranglar davri tugadimi?
Yangi mukofot tizimining o‘yin uslubiga ko‘rsatadigan ta’siri:
G‘alabaga undovchi tizim: Har bir yutilgan partiya uchun 200 ming dollarlik mukofot belgilanishi shaxmatchilarni sovuq va zerikarli duranglardan qochib, taxtada ochiq, agressiv va hujumkor o‘yin ko‘rsatishga majbur qiladi;
Psixologik bosimning ortishi: Bitta xato nafaqat tojdan mahrum qilishi, balki yuz minglab dollarlik yo‘qotishga olib kelishi sababli har bir yurish favqulodda katta ruhiy yuk bilan amalga oshiriladi;
Butun dunyo e’tibori: Ushbu moliyaviy va sport dramasi jahon bo‘ylab yuz millionlab tomoshabinlarni ekran qarshisiga mixlab, shaxmatni eng qimmat va tomoshabop sport turlari qatorida saqlab qoladi.
Javohir Sindarovning ushbu tarixiy jangga kirishi O‘zbekiston sporti uchun misli ko‘rilmagan voqelik bo‘lib, millionlab o‘zbek muxlislari 20 yoshli qahramonimizning shaxmat tojini Toshkentga olib kelishiga qattiq ishonmoqda.
Sizningcha, 20 yoshli grossmeysterimiz Javohir Sindarov Gukeshni mag‘lub etib, shaxmat tojini va 1,3 million dollardan ortiq bosh mukofotni qo‘lga kirita oladimi? Har bir g‘alaba uchun 200 ming dollarlik bonus shaxmatchilarni yanada tavakkalchi va tomoshabop o‘ynashga majbur qiladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining ushbu tarixiy janggi tafsilotlarini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda yurtdoshlarimizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…