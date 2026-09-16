«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi

·43·Sport
«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 16 sentyabr kuni «Nasaf»
  • OCHL-2 musobaqasining 1-turida safarda Bahraynning «Al Haldiya» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
  • «Al Haldiya»
  • 2020 yilda tashkil topganiga qaramay, qisqa vaqt ichida ikki karra Bahrayn chempioni, ikki karra Qirol kubogi va to‘rt karra Superkubok sohibiga aylangan. Xorvatiyalik mutaxassis Goran Tomich boshchiligidagi «Al Haldiya» yangi mavsumda 3 ta o‘yinda 10 ta gol urib, kuchaygan tarkibi bilan chempionlikni ko‘zlamoqda.

O‘zbekiston futbolining qit’a maydonlaridagi kurashi shiddatli pallaga kirmoqda. Bugun, 16 sentyabr kuni Qarshining «Nasaf» klubi Osiyo Chempionlar Ligasi-2 (OCHL-2) musobaqasining 1-turi doirasida safarda Bahraynning eng boy va ambitsiyali jamoalaridan biri — «Al Haldiya»ga qarshi maydonga tushadi. 2020 yilda tashkil etilganiga qaramay, qisqa fursat ichida ikki karra Bahrayn chempioni, ikki karra Qirol kubogi va to‘rt karra Superkubok sohibiga aylanib ulgurgan mezbonlar muxlislar orasida «Bahrayn sherlari» nomi bilan mashhur. Riffa shahridagi 24 mingdan ortiq ishqibozni bag‘riga bosa oladigan Bahrayn Milliy stadionida kechadigan bahs «ajdarlar» uchun chinakam taktik imtihon bo‘ladi.

Sababi, xorvatiyalik taniqli mutaxassis Goran Tomich qo‘l ostidagi bahraynliklar yangi mavsumda raqiblari darvozasini to‘pga ko‘mib tashlamoqda: ular 3 ta o‘yinda 10 ta gol urib, hatto «Al Najma»ni 7:2 hisobida yakson qilgan. Bundan tashqari, klub yozda tarkibni JAR milliy termasi yulduzi Patrik Masvanganyi, Shimoliy Makedoniya terma jamoasi himoyachisi Darko Velkovski va yevropalik mohir legionerlar bilan keskin kuchaytirib oldi. Xo‘sh, Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari «Bahrayn sherlari»ning shiddatli hujumlarini qanday to‘xtata oladi, «Nasaf»ning xalqaro tajribasi g‘alaba uchun yetarli bo‘ladimi va Qarshi klubi OCHL-2 ni 3 ochko bilan boshlay oladimi?

«4 yilda 8 ta sovrin»: «Al Haldiya» qanday jamoa?

Bahrayn klubining qisqa vaqt ichida erishgan ulkan muvaffaqiyatlari:

  • Shiddatli yuksalish tarixi: Klub 2020 yilning 27 oktyabrida tashkil topgan bo‘lib, atigi to‘rt yil ichida mamlakatning so‘zsiz gegemoniga aylandi;

  • Musobaqalar jamg‘armasi: «Bahrayn sherlari» ikki karra mamlakat chempioni (2022/23 va 2023/24 yillarda ketma-ket), ikki karra Qirol kubogi va to‘rt karra Bahrayn Superkubogini qo‘lga kiritgan;

  • O‘tgan mavsumdagi kurash: Mamlakat ichki chempionatida 54 ochko to‘plab, 55 ochko olgan «Al Muharraq»dan keyingi ikkinchi o‘rinni band etgan;

  • Xalqaro tajriba: OFK bayrog‘i ostidagi musobaqalarda 15 ta uchrashuv o‘tkazib, 5 g‘alaba, 4 durang va 6 mag‘lubiyat qayd etgan, eng yuqori natijasi esa 2024/25 yilgi OCHL-2 nimchorak finali hisoblanadi.

3 o‘yinda 10 ta gol va 7:2 hisobi: Raqibning dahshatli formasi

Goran Tomich boshchiligidagi jamoaning yangi mavsumdagi ko‘rsatkichlari:

  • «Al Najma»ning tor-mor etilishi: Bahrayn chempionatining ilk turidayoq raqib darvozasiga 7 ta to‘p kiritib (7:2), butun ligaga murosasiz signal berdi;

  • Ishonchli start: Ikkinchi turda «A’Ali» ustidan 3:1 hisobida zafar quchgan jamoa, 3-turda «Ar Riffa» bilan 0:0 hisobida durang o‘ynab, 7 ochko jamg‘ardi va yuqori o‘rinlardan joy oldi;

  • Xorvatiyalik murabbiy maktabi: Jamoani 49 yoshli Goran Tomich boshqarmoqda — bu mutaxassis Xitoy, Saudiya Arabistoni va BAA klublarida katta tajriba to‘plagan taniqli taktik hisoblanadi.

«Yevropa va Afrika yulduzlari»: Raqibning kuchaygan tarkibi

«Nasaf» himoyasi ehtiyot bo‘lishi kerak bo‘lgan asosiy futbolchilar:

  • Patrik Masvanganyi: JAR milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi mashhur «Orlando Payrets»dan kelib qo‘shildi va maydon markazida asosiy pleymeyker vazifasini bajaradi;

  • Darko Velkovski: Shimoliy Makedoniya milliy terma jamoasi himoyachisi jamoa orqa chizig‘ini monolit darajaga olib chiqqan;

  • Marokash va Xorvatiya legionerlari: Marokashlik Abdelhak Assal va Valid Sabbar, shuningdek, xorvatiyalik hujumkor yarimhimoyachi Domagoy Drojek raqibning hujum potensialini ikki karra oshirgan;

  • Braziliyalik to‘purar va milliy terma yetakchilari: Braziliyalik hujumchi Gleison Moreira hamda Bahrayn milliy terma jamoasi a’zolari Mehdi Humaidan va Mohamed Adel klubning o‘zagini tashkil qiladi.

O‘tgan mavsumda «Andijon» bilan bir guruhda o‘ynab, pley-offga chiqa olmagan «Al Haldiya» bu yil yangilangan kuchli tarkibi bilan faqat chempionlikni ko‘zlamoqda, biroq Ro‘ziqul Berdiyev boshchiligidagi «Nasaf»ning xalqaro maydondagi boy tajribasi bu to‘qnashuvda hal qiluvchi omil bo‘lishi kutilmoqda.

Sizningcha, «Nasaf» Bahraynda kechadigan ushbu og‘ir safar bahsida «Bahrayn sherlari»ning shiddatli hujumlariga dosh berib, O‘zbekistonga 3 ochko bilan qayta oladimi? Ro‘ziqul Berdiyev jamoasi OCHL-2 ning bosh sovrini uchun da’vogarlik qila oladi, deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli sharafini qit’a maydonida himoya qilayotgan «ajdarlar» bahsi oldidan tayyorlangan ushbu tahlilni barcha futbol muxlislariga ulashing!

NasafAl HaldiyaOsiyo Chempionlar Ligasi-2Bahrayn sherlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildiBugun, 15:52«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildiBugun, 15:43Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Bugun, 15:27«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...Bugun, 15:21Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Bugun, 14:03"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladi"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?