«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 16 sentyabr kuni «Nasaf»
- OCHL-2 musobaqasining 1-turida safarda Bahraynning «Al Haldiya» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
- «Al Haldiya»
- 2020 yilda tashkil topganiga qaramay, qisqa vaqt ichida ikki karra Bahrayn chempioni, ikki karra Qirol kubogi va to‘rt karra Superkubok sohibiga aylangan. Xorvatiyalik mutaxassis Goran Tomich boshchiligidagi «Al Haldiya» yangi mavsumda 3 ta o‘yinda 10 ta gol urib, kuchaygan tarkibi bilan chempionlikni ko‘zlamoqda.
O‘zbekiston futbolining qit’a maydonlaridagi kurashi shiddatli pallaga kirmoqda. Bugun, 16 sentyabr kuni Qarshining «Nasaf» klubi Osiyo Chempionlar Ligasi-2 (OCHL-2) musobaqasining 1-turi doirasida safarda Bahraynning eng boy va ambitsiyali jamoalaridan biri — «Al Haldiya»ga qarshi maydonga tushadi. 2020 yilda tashkil etilganiga qaramay, qisqa fursat ichida ikki karra Bahrayn chempioni, ikki karra Qirol kubogi va to‘rt karra Superkubok sohibiga aylanib ulgurgan mezbonlar muxlislar orasida «Bahrayn sherlari» nomi bilan mashhur. Riffa shahridagi 24 mingdan ortiq ishqibozni bag‘riga bosa oladigan Bahrayn Milliy stadionida kechadigan bahs «ajdarlar» uchun chinakam taktik imtihon bo‘ladi.
Sababi, xorvatiyalik taniqli mutaxassis Goran Tomich qo‘l ostidagi bahraynliklar yangi mavsumda raqiblari darvozasini to‘pga ko‘mib tashlamoqda: ular 3 ta o‘yinda 10 ta gol urib, hatto «Al Najma»ni 7:2 hisobida yakson qilgan. Bundan tashqari, klub yozda tarkibni JAR milliy termasi yulduzi Patrik Masvanganyi, Shimoliy Makedoniya terma jamoasi himoyachisi Darko Velkovski va yevropalik mohir legionerlar bilan keskin kuchaytirib oldi. Xo‘sh, Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari «Bahrayn sherlari»ning shiddatli hujumlarini qanday to‘xtata oladi, «Nasaf»ning xalqaro tajribasi g‘alaba uchun yetarli bo‘ladimi va Qarshi klubi OCHL-2 ni 3 ochko bilan boshlay oladimi?
«4 yilda 8 ta sovrin»: «Al Haldiya» qanday jamoa?
Bahrayn klubining qisqa vaqt ichida erishgan ulkan muvaffaqiyatlari:
Shiddatli yuksalish tarixi: Klub 2020 yilning 27 oktyabrida tashkil topgan bo‘lib, atigi to‘rt yil ichida mamlakatning so‘zsiz gegemoniga aylandi;
Musobaqalar jamg‘armasi: «Bahrayn sherlari» ikki karra mamlakat chempioni (2022/23 va 2023/24 yillarda ketma-ket), ikki karra Qirol kubogi va to‘rt karra Bahrayn Superkubogini qo‘lga kiritgan;
O‘tgan mavsumdagi kurash: Mamlakat ichki chempionatida 54 ochko to‘plab, 55 ochko olgan «Al Muharraq»dan keyingi ikkinchi o‘rinni band etgan;
Xalqaro tajriba: OFK bayrog‘i ostidagi musobaqalarda 15 ta uchrashuv o‘tkazib, 5 g‘alaba, 4 durang va 6 mag‘lubiyat qayd etgan, eng yuqori natijasi esa 2024/25 yilgi OCHL-2 nimchorak finali hisoblanadi.
3 o‘yinda 10 ta gol va 7:2 hisobi: Raqibning dahshatli formasi
Goran Tomich boshchiligidagi jamoaning yangi mavsumdagi ko‘rsatkichlari:
«Al Najma»ning tor-mor etilishi: Bahrayn chempionatining ilk turidayoq raqib darvozasiga 7 ta to‘p kiritib (7:2), butun ligaga murosasiz signal berdi;
Ishonchli start: Ikkinchi turda «A’Ali» ustidan 3:1 hisobida zafar quchgan jamoa, 3-turda «Ar Riffa» bilan 0:0 hisobida durang o‘ynab, 7 ochko jamg‘ardi va yuqori o‘rinlardan joy oldi;
Xorvatiyalik murabbiy maktabi: Jamoani 49 yoshli Goran Tomich boshqarmoqda — bu mutaxassis Xitoy, Saudiya Arabistoni va BAA klublarida katta tajriba to‘plagan taniqli taktik hisoblanadi.
«Yevropa va Afrika yulduzlari»: Raqibning kuchaygan tarkibi
«Nasaf» himoyasi ehtiyot bo‘lishi kerak bo‘lgan asosiy futbolchilar:
Patrik Masvanganyi: JAR milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi mashhur «Orlando Payrets»dan kelib qo‘shildi va maydon markazida asosiy pleymeyker vazifasini bajaradi;
Darko Velkovski: Shimoliy Makedoniya milliy terma jamoasi himoyachisi jamoa orqa chizig‘ini monolit darajaga olib chiqqan;
Marokash va Xorvatiya legionerlari: Marokashlik Abdelhak Assal va Valid Sabbar, shuningdek, xorvatiyalik hujumkor yarimhimoyachi Domagoy Drojek raqibning hujum potensialini ikki karra oshirgan;
Braziliyalik to‘purar va milliy terma yetakchilari: Braziliyalik hujumchi Gleison Moreira hamda Bahrayn milliy terma jamoasi a’zolari Mehdi Humaidan va Mohamed Adel klubning o‘zagini tashkil qiladi.
O‘tgan mavsumda «Andijon» bilan bir guruhda o‘ynab, pley-offga chiqa olmagan «Al Haldiya» bu yil yangilangan kuchli tarkibi bilan faqat chempionlikni ko‘zlamoqda, biroq Ro‘ziqul Berdiyev boshchiligidagi «Nasaf»ning xalqaro maydondagi boy tajribasi bu to‘qnashuvda hal qiluvchi omil bo‘lishi kutilmoqda.
Sizningcha, «Nasaf» Bahraynda kechadigan ushbu og‘ir safar bahsida «Bahrayn sherlari»ning shiddatli hujumlariga dosh berib, O‘zbekistonga 3 ochko bilan qayta oladimi? Ro‘ziqul Berdiyev jamoasi OCHL-2 ning bosh sovrini uchun da’vogarlik qila oladi, deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli sharafini qit’a maydonida himoya qilayotgan «ajdarlar» bahsi oldidan tayyorlangan ushbu tahlilni barcha futbol muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…