Dunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldi

·38·Texno
Dunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyodagi 1,5 milliarddan ortiq Android qurilmasi xavfsizlik yangilanishlarisiz qolmoqda, chunki ular Google tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydigan operatsion tizim versiyalarida ishlamoqda.
  • Android 13 va undan eski versiyalar bozorda sezilarli ulushga ega bo'lib, bu qurilmalar muntazam ravishda yangi zaifliklarga duch kelishi mumkin.

Jahon boʻylab faol foydalanilayotgan Android qurilmalarning deyarli yarmi Google kompaniyasining muntazam xavfsizlik yamoqlarini olmaydigan operatsion tizim versiyalarida ishlamoqda. Cybernews tahlillariga koʻra, gap potensial ravishda 1,5 milliarddan ortiq smartfon va boshqa gadjetlar haqida ketmoqda, bu esa raqamli xavfsizlik borasida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqaradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

StatCounter agentligining 2026-yil avgust oyidagi maʼlumotlariga koʻra, Android 14 va undan yangi versiyalar bozordagi barcha faol qurilmalarning taxminan 56,7 foizini tashkil qiladi. Shu bilan birga, Android 13 tizimi 14,75 foiz, Android 12 — 10,07 foiz, Android 11 — 8,31 foiz ulushga ega boʻlib, qolgan qismi esa yanada eskirgan versiyalar hissasiga toʻgʻri keladi.

Global koʻlam va eskirish jarayoni

1,5 milliard qurilma haqidagi baholash taxminiy boʻlib, u dunyo boʻylab 3,9 milliard faol Android-qurilmalar mavjudligi haqidagi uchinchi tomon maʼlumotlariga asoslanadi. Hatto Google kompaniyasining oʻzining eng konservativ koʻrsatkichi — dunyoda 3 milliarddan ortiq faol qurilma borligi hisobga olinsa ham, eskirgan versiyalardagi smartfonlar soni 1,3 milliardga yetishi mumkin.

2026-yil bahorida Android 13 amalda asosiy tizimli yangilanishlar siklidan chiqib ketdi. Aprel oyidan boshlab Google faqatgina Android 14, 15 va 16 uchun muntazam tuzatishlar chiqarib kelayotgan edi, sentyabr oyiga kelib esa bu roʻyxatga Android 17 ham qoʻshildi. Natijada millionlab foydalanuvchilarning qurilmalari rasmiy qoʻllab-quvvatlash doirasidan tashqarida qolmoqda.

Xavfsizlikdagi boʻshliqlar va himoya darajalari

Albatta, Android 13 yoki undan eski versiyalardagi smartfonlar bir zumda ishdan chiqmaydi yoki darhol xavfli boʻlib qolmaydi. Biroq muammo bosqichma-bosqich yigʻilib boradi: yangi zaifliklar aniqlari bilan ularning ayrimlari operatsion tizim darajasida endi bartaraf etilmaydi va bu xavfsizlikka jiddiy putur yetkazishi mumkin.

Dolzarb Android xavfsizlik byulletenlarida muayyan sharoitlarda imtiyozlarni oshirish yoki chetdan kod bajarish imkonini beruvchi tanqidiy zaifliklar muntazam ravishda aniqlanib turadi. Bunday hujumlarning ayrimlari foydalanuvchining faol harakatlarini ham talab qilmasligi mumkin. Shunga qaramay, eskirgan smartfonlar butunlay himoyasiz qolmaydi.

Qoʻshimcha himoya mexanizmlari

Project Mainline orqali Google Google Play xizmati orqali ayrim tizimli komponentlarni — tarmoq, multimedia va kriptografik qismlarni yangilab turish imkoniyatiga ega. Biroq bu mexanizm toʻlaqonli xavfsizlik yamoqlarining oʻrnini bosa olmaydi va operatsion tizim yadrosi, drayverlar hamda ishlab chiqaruvchi proshivkasidagi zaifliklarni bartaraf eta olmaydi.

Shuningdek, Google Play Protect ilovalarni tekshirib, ayrim zararli dasturlarni aniqlashga yordam beradi, lekin u ham operatsion tizimning oʻzidagi tizimli zaifliklarni toʻgʻrilay olmaydi. Shu bois mutaxassislar xavfsizlikni taʼminlash uchun qurilma dasturiy taʼminotini oʻz vaqtida yangilab borish muhimligini taʼkidlaydilar.

AndroidGoogleSmartfonXavfsizlikTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiBugun, 00:54Elon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaElon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaKecha, 22:54Samsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiSamsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiKecha, 21:20Bayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiBayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiKecha, 20:27NASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdiNASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdiKecha, 19:58Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiOnyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi