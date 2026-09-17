GeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildi

·49·Texno
GeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NvpwrControl vositasi yordamida noutbuklardagi GeForce RTX 50 Laptop grafik kartalari uchun quvvat chegarasi sezilarli darajada oshirildi.
  • Dastlabki sinovlarda RTX 5070 Ti Laptop uchun quvvat 115 W dan 180 W gacha ko'tarildi, bu esa deyarli 30 foizga o'sishni ta'minladi.
  • RTX 5080 Laptop va RTX 5090 Laptop modellarida ham quvvat chegarasi 225 W gacha oshirilishi mumkinligi aniqlandi.

ixbt.com nashrining xabar qilishicha, noutbuklardagi GeForce RTX 50 Laptop grafik kartalari imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkoniyati paydo boʻldi. Dasturchi LevinAi-arch tomonidan yaratilgan yangi NvpwrControl vositasi mobil 3D-kartalarning quvvat chegaralarini yuqoriga koʻtarishga yordam beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu loyiha dastlab RTX 5070 Ti Laptop video-kartasi bilan jihozlangan Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 noutbuki asosida sinovdan oʻtkazilgan. Ushbu grafik chip sukut boʻyicha 115 W quvvat chegarasiga ega boʻlib, Dynamic Boost texnologiyasi hisobiga unga yana 25 W qoʻshilishi mumkin edi.

Biroq yangi dastur yordamida muallif ushbu koʻrsatkichni naqd 180 Wgacha, yaʼni deyarli 30 foizga oshirishga muvaffaq boʻldi. Bu kabi oʻzgarishlar mobil qurilmalar uchun oʻyinlarda va resurs talab qiluvchi dasturlarda sezilarli tezlanishni taʼminlashi mumkin.

Boshqa flagman modellar uchun ham imkoniyatlar mavjud

Eksperimental tarzda RTX 5080 Laptop hamda RTX 5090 Laptop modellarini ham qoʻllab-quvvatlash imkoniyati koʻzda tutilgan. Ushbu yuqori unumdorlikdagi grafik kartalar uchun quvvat chegarasini 225 Wgacha oshirish yoʻli topilgan.

Hozircha keng qamrovli test natijalari eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, quvvat koʻrsatkichlari dastlabki holatda qattiq cheklangan ushbu kartalar uchun bunday sakrash unumdorlikning sezilarli darajada oʻsishiga olib kelishini taxmin qilish qiyin emas.

Shunga qaramay, mutaxassislar foydalanuvchilarni ehtiyot boʻlishga chaqirmoqda. Gap noutbuklar haqida ketayotganligi sababli, qurilmaning sovutish tizimi va elektr quvvati taminoti bunday yuqori yuklamalarga dosh berolmaslik xavfi ham mavjudligini yodda tutish lozim.

GeForce RTXVideokartaNoutbukUnumdorlikTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqdaRossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 02:29Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaAnthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaBugun, 02:25Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiBugun, 00:54Dunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiDunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiKecha, 23:50Elon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaElon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaKecha, 22:54Samsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiSamsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiKecha, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi