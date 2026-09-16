Internet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldi

·4·O‘zbekiston
Internet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldi

O‘zbekiston “Speedtest Global Index” reytingida internet tezligi bo‘yicha o‘z ko‘rsatkichlarini yaxshiladi. 2026 yil avgust oyida mamlakat ham mobil, ham simli internet tezligi bo‘yicha uch pog‘onaga yuqoriladi.

Speedtest ma’lumotlariga ko‘ra, avgust oyida O‘zbekistonda mobil internetning o‘rtacha yuklab olish tezligi 62,42 Mbit/s dan 65,27 Mbit/s gacha oshgan. Natijada mamlakat mobil internet tezligi bo‘yicha jahon reytingida 75-o‘rindan 72-o‘ringa ko‘tarilgan.

Shuningdek, 2026 yil boshidan buyon mobil internet tezligi sezilarli oshgan. Sakkiz oy davomida o‘rtacha yuklab olish tezligi 51,42 Mbit/s dan 65,27 Mbit/s gacha yetib, 27 foizga o‘sgan.

Simli internet bo‘yicha ham ijobiy o‘zgarish qayd etilgan. Avgust oyida o‘rtacha yuklab olish tezligi 94,23 Mbit/s dan 94,50 Mbit/s gacha ko‘tarilgan. Shu hisobiga O‘zbekiston ushbu yo‘nalishdagi jahon reytingida 76-o‘rindan 73-o‘ringa chiqqan.

Bundan tashqari, O‘zbekiston MDH davlatlari orasida simli internet tezligi bo‘yicha birinchi o‘rinda qayd etilgan.

“Speedtest Global Index” mamlakatlardagi mobil va simli internet tezligini muntazam ravishda baholab, reytingni har oy yangilab boradi. Avgust oyidagi ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonning mobil internet bo‘yicha o‘rtacha tezligi 65,27 Mbit/s, simli internet bo‘yicha esa 94,50 Mbit/s ni tashkil etgan.

Speedtest Global IndexInternet tezligiO‘zbekiston internet reytingi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?17 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?Bugun, 23:32Olmaliqda 15 million dollarlik Xitoy mo‘jizasi: zamonaviy «Ekopark» qad rostlaydiOlmaliqda 15 million dollarlik Xitoy mo‘jizasi: zamonaviy «Ekopark» qad rostlaydiKecha, 22:5816 sentyabr kuni Toshkent markazida ikki ko‘cha yopiladi16 sentyabr kuni Toshkent markazida ikki ko‘cha yopiladiKecha, 22:20Saida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablarSaida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablarKecha, 22:17Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)Kecha, 22:07Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladiShavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladiKecha, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi