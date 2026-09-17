Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldi

·4·Texno
Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA mutaxassislari Oydа soʻnggi yillarda Quyosh sistemasidagi eng yirik yangi krater hosil boʻlganini aniqladilar.
  • Diametri taxminan 222 metrni tashkil etuvchi ushbu ulkan chuqurlik 2024 yilning bahorida olti qavatli uydek keladigan yirik koinot jismining qulashi oqibatida vujudga kelgan.
  • «Makgetchin» deb nomlangan ushbu obyekt sayyoramiz tabiiy yoʻldoshining ilmiy tadqiqotlari tarixida muhim topilmalardan biriga aylandi.

NASA mutaxassislari Oydа soʻnggi yillarda Quyosh sistemasidagi eng yirik yangi krater hosil boʻlganini aniqladilar. Diametri taxminan 222 metrni tashkil etuvchi ushbu ulkan chuqurlik 2024 yilning bahorida olti qavatli uydek keladigan yirik koinot jismining qulashi oqibatida vujudga kelgan. «Makgetchin» deb nomlangan ushbu obyekt sayyoramiz tabiiy yoʻldoshining ilmiy tadqiqotlari tarixida muhim topilmalardan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, toʻqnashuv sodir boʻlgan paytni hech kim bevosita kuzatmagan. Yangi anomaliya ortidan, yaʼni oʻtgan yilning oktyabr oyida Oyda 17 yildan ortiq vaqt davomida tadqiqot olib borayotgan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) kosmik apparati suratlari orqali tasodifan topilgan. Tasvirlarni qayta ishlash boʻyicha mutaxassis Robert Vagner odatiy maʼlumotlar sifatini tekshirish chogʻida global xaritada qora halqali noodatiy yorugʻ dogʻni payqab qolgan.

Toʻqnashuv vaqti va koʻlami

Turli yillarda olingan suratlarni taqqoslash natijasida olimlar halokat 2024 yilning 11 apreli va 22 may oraligʻida sodir boʻlganini aniqladilar. Yirik osmon jismi Oyning koʻrinadigan qismining sharqiy qismiga kelib urilgan. Hosil boʻlgan «Makgetchin» kraterining chuqurligi qariyb 43 metrga yetadi. Mazkur obyekt taniqli oy tadqiqotchisi Tom Makgetchin sharafiga nomlandi.

Mutaxassislarning baholashicha, bunday miqyosdagi toʻqnashuvlar Oydа yuz yilda bir marta yoki undan ham kamroq uchraydi. Oy yuzasining yuqori darajada zaifligiga uning amalda atmosferasi yoʻqligi asosiy sabab boʻladi. Yerda kichik koinot jismlari atmosfera qatlamiga kirganda sekinlashadi, parchalanadi va koʻpincha yonib ketadi. Oydа esa ularning sirtga yetib kelishiga deyarli hech narsa toʻsqinlik qilmaydi.

Ilmiy ahamiyati va kelajakdagi missiyalar

LRO apparati ish boshlaganidan buyon tadqiqotchilar kamida mingta yangi zarba kraterini va kosmik jismlarning tushishi bilan bogʻliq boshqa oʻzgarishlarni aniqlagan. Biroq «Makgetchin» oʻzining oʻlchamlari bilan ularning aksariyatidan sezilarli darajada ustun turadi. LRO apparatiga oʻrnatilgan Diviner issiqlik moslamasi yordamida olimlar qoʻshimcha maʼlumotlarga ega boʻlishdi va krater atrofida diametri 6,4 kilometrlik ulkan hududni topishdi.

Ushbu hudud tunda atrofdagiga nisbatan taxminan 9 daraja sovuqroq ekanligi maʼlum boʻldi. Kuchli zarba oy regolitini sezilarli masofada yumshatib yuborgani sababli, boʻshashgan tuproq kunduzi toʻplangan issiqlikni yomonroq saqlaydi va quyosh botgandan keyin tezroq soviydi. Bu kabi kashfiyotlar kelgusida oy missiyalari uchun, jumladan, roverlar gʻildiraklarining tuproq bilan yopishishiga taʼsir qilishi nuqtai nazaridan amaliy ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

OyKosmosNASAAstronomiyaKrater
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiDunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiKecha, 23:50Elon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaElon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaKecha, 22:54Samsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiSamsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiKecha, 21:20Bayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiBayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiKecha, 20:27NASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdiNASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdiKecha, 19:58Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiOnyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi