Diyego Simeone Madrid derbisi oldidan haqiqatni tan oldi: Mourinoga hayrat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Diyego Simeone Madrid derbisi oldidan "Real"ning to'pni olib qo'ygandan so'ng tezkor qarshi hujumga o'tish bosqichida ancha xavfliroq va vertikalroq ekanini tan oldi.
- U "Real"ni boshqarayotgan Joze Mourinoga nisbatan cheksiz hurmati borligini va hatto uning shaxsiy "muxlisi" ekanini samimiy e'tirof etdi.
- Simeone jamoasiga behuda to'p yo'qotmaslik va raqibga bo'sh hudud qoldirmaslik bo'yicha qat'iy ko'rsatma berdi.
Ispaniya La Ligasida mavsumning eng qaynoq, murosasiz va kutilgan to‘qnashuvlaridan biri — mashhur Madrid derbisi oldidan harorat eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi. 7-turning markaziy jangida «Atletiko» va «Real» klublari shahar hukmronligi uchun yana bir bor ayovsiz jangga kirishadi. 20 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:15 da start oladigan ushbu superto‘qnashuv oldidan «matraschilar»ning tajribali ustozi Diyego Simeone Ispaniyaning nufuzli AS nashriga keng ko‘lamli intervyu berib, raqibning kuchi va taktik ustunliklarini ochiq-oydin tan oldi.
Argentinalik mutaxassis «Real»ning to‘pni olib qo‘ygandan so‘ng tezkor qarshi hujumga o‘tish bosqichida ancha xavfliroq va vertikalroq ekanini alohida urg‘uladi: «Raqib bizdan ko‘ra hujumga o‘tish fazasida yaxshiroq, ularning uslubi vertikalroq. Tarkibda yuqori saviyali ijrochilar jamlangan va ular bunday imkoniyatlardan foydalanishni juda yaxshi bilishadi». Shuningdek, Simeone «Real»ni boshqarayotgan afsonaviy murabbiy Joze Mourino shaxsiyatiga to‘xtalib, unga nisbatan cheksiz hurmati borligini, hatto uning shaxsiy «muxlisi» ekanini samimiy e’tirof etdi.
Xo‘sh, Simeonening bu bayonoti raqibni chalg‘itishga qaratilgan ruhiy hiylami yoki haqiqiy tan olish, Mourino boshchiligidagi «Qirollik klubi» «Metropolitano»da o‘z vertikal futbolini o‘tkaza oladimi va Madrid derbisi La Liga chempionlik poygasini qay tomonga burib yuboradi?
«Vertikal futbol va to‘p yo‘qotish xavfi»: Simeonening taktik xavotiri
«Atletiko» ustozi matbuot anjumanida qayd etgan asosiy taktik nuqtalar:
«Real»ning chaqmoqdek qarshi hujumlari: Qirollik klubining asosiy quroli — himoyadan hujumga soniyalar ichida o‘tish va raqibning ochiq qolgan zonalarini yakson qilish;
Maydon markazidagi intizom talabi: Simeone jamoasiga behuda to‘p yo‘qotmaslik va raqibga bo‘sh hudud qoldirmaslik bo‘yicha qat’iy ko‘rsatma berdi: «To‘p yo‘qotishlarimiz tufayli ular o‘zlarini qulay his qilmasliklari shart»;
Muvozanat va tartib: «Atletiko» o‘yin tempini jilovlab, to‘p nazoratini saqlash va «Real» yulduzlarini katta tezlik olishdan mahrum qilishga urg‘u beradi;
Bellashuv vaqti va joyi: 20 sentyabr, Madrid — bahs Toshkent vaqti bilan 19:15 da boshlanadi.
«Men uning muxlisiman!»: Simeone va Mourino o‘rtasidagi tarixiy hurmat
Ikki buyuk murabbiy o‘rtasidagi psixologik munosabatlar:
Joze Mourino fenomeni: Simeone «Real» ustozining faoliyatini yuqori baholab, unga bo‘lgan hurmatini yashirmadi: «Ko‘p yillar avvalgi voqealarga chuqur kirib borishni istamayman. Men Mourinoning muxlisiman va uni qanchalik qadrlashimni u yaxshi biladi»;
Eski raqobatning yangi nafasi: Ikkala murabbiy o‘rtasidagi qarama-qarshilik futbol tarixidagi eng ehtirosli va taktik daholar jangi sifatida e’tirof etilgan;
Xalqaro etika: Har ikki murabbiyning bir-birini hurmat qilishi o‘yin oldidan ortiqcha janjallar emas, balki maydondagi sof sport kurashiga e’tibor qaratishga yordam beradi.
Taktik tahlil: Ekspertlar nima demoqda?
Ispaniyalik futbol sharhlovchilari va mutaxassislarning kutilmalari:
Ikki xil falsafa to‘qnashuvi: Simeonening qattiq himoya va pragmatik bloki Mourinoning sovuqqon vertikal hujumlari hamda yuqori pressingi bilan yuzma-yuz keladi;
Standart vaziyatlar ahamiyati: Bunday murosasiz derbilarda o‘yin taqdirini ko‘pincha bitta burchak to‘pi, jarima zarbasi yoki himoyachining xatosi hal qilib qo‘yadi;
Turnir jadvalidagi zarba: 7-turda qo‘lga kiritilgan 3 ochko g‘olib jamoa uchun nafaqat shahar maqomini, balki La Liga peshqadamligi yo‘lidagi ulkan psixologik ustunlikni ta’minlaydi.
20 sentyabr oqshomida kechadigan Madrid derbisi Diyego Simeone va Joze Mourino shaxsiyati tufayli zamonaviy futbol taktikasining navbatdagi shoh asariga aylanishi kutilmoqda.
Sizningcha, 20 sentyabr kungi Madrid derbisida qaysi murabbiyning taktikasi ustun keladi: Diyego Simeonening mudofaa qo‘rg‘onimi yoki Joze Mourino qo‘l ostidagi «Real»ning tezkor hujumlari? Bahsda qaysi jamoaning g‘alabasini kutyapsiz va taxminingiz qanday hisob bilan yakunlanadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Madrid derbisi oldidan ushbu qaynoq tahliliy sharhni barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…