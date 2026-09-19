NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadi

·39·Texno
NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA 2026-yilda uchta sunʼiy intellektga ega roverni Oyga yuborib, CADRE loyihasi doirasida ularning mustaqil hamkorlikdagi tadqiqotlarini sinovdan oʻtkazadi.
  • Ushbu missiyada roverlar inson aralashuvisiz ilmiy vazifalarni bajaradi va oʻzaro aloqa orqali harakatlanadi.
  • Roverlar Oyning Reiner Gamma mintaqasida joylashib, georadar va kameralar yordamida yuzani hamda ostki qatlamlarni oʻrganadi.

NASA kosmik agentligi Yerdan turib toʻgʻridan-toʻgʻri boshqaruvsiz Oy yuzasini birgalikda oʻrganuvchi CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration) loyihasini amalga oshirishga hozirlik koʻrmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu innovatsion missiya doirasida uchta avtonom rover 2026-yilda Yerning tabiiy yoʻldoshiga yoʻl oladi va inson aralashuvisiz mustaqil ravishda ilmiy vazifalarni bajaradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi missiyaning asosiy maqsadi bir nechta kichik apparatlarning sunʼiy intellekt va oʻzaro aloqa yordamida Yerdagi operatorlarning doimiy buyruqlarisiz muvofiqlashgan holda harakatlanishini sinovdan oʻtkazishdir. Har bir kichik robot maxsus quyosh panellari, zamonaviy kameralar hamda mustaqil ravishda qaror qabul qilish imkonini beruvchi kuchli hisoblash tizimi bilan jihozlanmoqda.

Oyda mustaqil harakatlanish va vazifalarni taqsimlash

Rejalarga koʻra, uchta rover Oyning koʻrinadigan tomonidagi Oʻsmonlar okeani hududida joylashgan Reiner Gamma mintaqasiga qoʻnadi. Shundan soʻng ular kameralar va georadar yordamida Oy yuzasi hamda uning ostidagi qatlamlarni chuqur tadqiq etishni boshlaydi. Qurilmalar qachon harakatlanish, qaysi yoʻnalishni tanlash va toʻsiqlarni qanday chetlab oʻtishni oʻzlari mustaqil hal qiladi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, operatorlar robotlarga faqat «maʼlum bir hududni tadqiq qilish» kabi umumiy vazifani yuklaydi, xolos. Shundan keyin roverlar mavjud resurslar va sharoitdan kelib chiqqan holda hudud hamda ish hajmini oʻzaro taqsimlab oladi. Har bir apparat oʻziga xavfsiz yoʻl chizib, boshqa qurilmalar bilan bazaviy stansiya orqali maʼlumot almashadi.

Ekstremal sharoitlar va texnik yechimlar

Oyda atmosfera qatlami mavjud emasligi sababli qurilmalar kuchli quyosh nurlanishiga duch keladi, kunduzgi harorat esa sirtda 114 darajagacha koʻtarilishi mumkin. Bundan tashqari, mustaqil navigatsiya uchun zarur boʻlgan hisob-kitoblar ham qoʻshimcha issiqlik chiqaradi. Shu bois muhandislar roverlar ishlashini maxsus 30 daqiqali sikllarga boʻlib chiqqan.

Faoliyat davridan soʻng apparatlar qizib ketmaslik uchun vaqtincha oʻchadi, sovib oladi va quyosh nuri yordamida akkumulyatorlarini quvvatlaydi. Qayta ishga tushgach, ular yana oʻzaro aloqaga chiqib, ishni davom ettiradi. 14 kunga moʻljallangan ushbu qisqa muddatli missiya haqiqiy oy sharoitida guruh boʻlib ishlash qobiliyatini toʻliq tekshiruvdan oʻtkazishga xizmat qiladi.

Mazkur loyiha NASAning avvalgi Mars dasturlaridagi yutuqlariga asoslanadi. Jumladan, Perseverance marsoxodining 90 foizdan ortiq harakatlari allaqachon avtonom tarzda bajariladi, biroq umumiy yoʻnalish hali ham yerlik mutaxassislar tomonidan belgilanadi. Oyda esa CADRE yangi bosqichga koʻtarilib, bir nechta qurilma birgalikda nafaqat yoʻl topishi, balki umumiy ilmiy vazifani oʻzaro boʻlishib bajarishi kerak boʻladi.

NASAOyRoverTexnologiyaFan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiBugun, 17:11Astronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiAstronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiBugun, 16:23Samsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiSamsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiBugun, 15:52iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiBugun, 15:30NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiBugun, 14:53Jismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiJismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiBugun, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi