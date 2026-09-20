Kolumbiyada it egasini bosqinchidan himoya qildi

·59·Dunyo
Kolumbiyada it egasini bosqinchidan himoya qildi

Kolumbiyaning Bogota shahrida ikki nafar bosqinchi mototsiklda kelib, ko‘chada ketayotgan erkakni talamoqchi bo‘lgan. Biroq jabrlanuvchining iti hujumga aralashib, jinoyatchilar rejasini barbod qilgan. Bu haqda Infobae xabar berdi.

Voqea 9 sentyabr kuni Primero-de-Mayo hududida sodir bo‘lgani aytilmoqda. Xavfsizlik kamerasi tasvirlarida ikki kishi mototsiklda kelgani, ulardan biri transport vositasidan tushib, erkakka yaqinlashgani ko‘rinadi. Bosqinchi pichoq bilan qo‘rqitib, uning mobil telefonini talab qilgan.

Shu payt jabrlanuvchining biroz oldinda ketayotgan iti ortiga qaytib, bosqinchiga tashlangan. Videoda hayvon gumonlanuvchini tishlagani va uni ortga chekinishga majbur qilgani ko‘rinadi.

Itning aralashuvidan so‘ng bosqinchi sherigi kutib turgan mototsikl tomon yugurgan. Ikki gumonlanuvchi voqea joyidan qochib ketgan.

Mazkur holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar tomonidan keng muhokama qilingan.

Ikki kishi mototsiklda ko‘chada piyodaga hujum qilmoqda.
BogotaMototsiklda boziganlarItning aralashuviInfobae
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydi«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydiBugun, 11:20Yaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiYaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiBugun, 11:04Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Bugun, 10:46Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Bugun, 10:29G‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaG‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaKecha, 22:56Hindistonda ko‘cha san’atkorlari noodatiy tomoshalar namoyish etmoqda (video)Hindistonda ko‘cha san’atkorlari noodatiy tomoshalar namoyish etmoqda (video)Kecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?