«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» safarda «Sevilya» ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozonib, La Liganing 7-turidan so‘ng 21 ochko bilan peshqadamligini mustahkamladi.
- Ushbu o‘yinda Rafinya het-trik qayd etib, jamoasiga muhim g‘alabani taqdim etdi.
- Bosh murabbiy Xansi Flikning ta’kidlashicha, «Sevilya» stadionidagi g‘alaba ideal natija bo‘lib, Rafinyaning o‘yini uning uchun ajablanarli emas.
Ispaniya La Ligasining 7-turidan o‘rin olgan markaziy qarama-qarshilikda peshqadam «Barselona» safarda ashaddiy va noqulay raqib — «Sevilya» klubi ustidan 3:1 hisobida irodali va ishonchli g‘alabani tantana qildi. Sevilyadagi muhtasham «Ramon Sanches Pisxuan» stadionida kechgan va bosh hakam Xuan Martines Munuera tomonidan boshqarilgan shiddatli bahs kataloniyaliklarning braziliyalik yetakchisi Rafinyaning haqiqiy benefisiga aylandi. Avvalroq o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yuborgan «ko‘k-anorranglilar» Rafinyaning benuqson het-trigi evaziga vaziyatni to‘liq o‘z foydasiga burib yubordi.
Ushbu g‘alabadan so‘ng 7 ta o‘yinda yuz foizlik natija qayd etib, 21 ochko bilan yakkapeshqadamligini mustahkamlagan «Barselona» ustozi Xansi Flik Marca nashriga bergan intervyusida o‘yin va qahramon shogirdi haqida hayajonli fikrlarni bildirdi: «Bu ideal natija! Bu yerda g‘alaba qozonganimizdan juda xursandman. Rafinyaning bunday o‘yini meni umuman ajablantirmaydi».
Xo‘sh, nemis mutaxassisining ishonchi jamoani qanday qilib to‘xtatib bo‘lmas mashinaga aylantirdi, Rafinyaning bu darajadagi yuqori sport formasi siri nimada va 10 oktyabr kuni «Xetafe»ga qarshi kutilayotgan navbatdagi to‘qnashuv oldidan kataloniyaliklarning chempionlik rejasi qanday ko‘rinish olmoqda?
«Ideal g‘alaba va Rafinya benefisi»: Flik bayonoti va bahs lahzalari
Xansi Flikning Sevilyadagi triumfdan so‘ng bildirgan asosiy fikrlari:
«Ramon Sanches Pisxuan»dagi og‘ir sinov: Murabbiy Sevilya safari har doim psixologik va taktik jihatdan murakkab bo‘lishini, shu bois ortga qaytish bilan qo‘lga kiritilgan 3:1 hisobi mukammal natija ekanini ta’kidladi;
Rafinyaning mahoratiga cheksiz ishonch: Bosh murabbiy shogirdining uchta gol urgani uni aslo hayratga solmaganini ochiqladi — chunki braziliyalik vinger har bir mashg‘ulotda va o‘yinda shunday yuqori saviyani ko‘rsatib kelmoqda;
Yuz foizlik seriyaning davomi: Yetti uchrashuvdan so‘ng 21 ochko — Flik kataloniyaliklar ruhiyatida g‘oliblik mentalitetini to‘liq shakllantirib ulgurdi;
«Sevilya»ning qarshiligi: Mezbonlarning 13 ochko bilan kuchli beshlikda borayotgani bahsning qanchalik og‘ir kechganini ko‘rsatib berdi.
La Liga 7-turi. «Sevilya» — «Barselona» to‘qnashuvi qaydnomasi
Sevilyadagi markaziy uchrashuvning rasmiy ma’lumotlari va turnir holati:
Musobaqa va bosqich
Uchrashuv va yakuniy hisob
Asosiy qahramon va voqealar
Turnir jadvalidagi holat
La Liga, 7-tur
Sevilya 1 : 3 Barselona
Rafinya (het-trik), Fofana (gol)
«Barselona» — 21 ochko (1-o‘rin) / «Sevilya» — 13 ochko (5-o‘rin)
Stadion va shahar: «Ramon Sanches Pisxuan» (Sevilya, Ispaniya);
Bosh hakam: Xuan Martines Munuera (Alikante);
Keyingi uy uchrashuvi: 10 oktyabr kuni «Barselona» o‘z maydonida «Xetafe»ni qabul qiladi.
Taktik tahlil: Ekspertlar Flik va Rafinya tandemi haqida
Ispaniya futboli tahlilchilari va sport ekspertlarining xulosalari:
Rafinyaning yangi qiyofasi: Flik kelishi bilan braziliyalik futbolchi nafaqat qanotda yuguruvchi, balki jarima maydoni markazida vaziyatlarni sovuqqonlik bilan yakunlovchi haqiqiy to‘purarga aylandi;
«Pisxuan» bosimiga javob: «Barselona» birinchi bo‘lib to‘p o‘tkazib yuborgan bo‘lsa-da, sarosimaga tushmadi — nemis mutaxassisining qat’iy pressing va tezkor hujumga asoslangan modeli raqib mudofaasini ochiqchasiga ezib tashladi;
Kurash davom etadi: 21 ochkolik mutlaq ko‘rsatkich mavsum boshidayoq Madrid grandlariga nisbatan katta bosim yuklamoqda;
«Xetafe»ga qarshi tayyorgarlik: 10 oktyabr kungi uy bellashuvi oldidan Flik jamoasining jismoniy holati maksimal darajada ekani ko‘rinmoqda.
Xansi Flikning dadil bayonotlari va Rafinyaning fenomenal o‘yini «Barselona»ning joriy mavsumda chempionlikni hech kimga bermaslik niyatida ekanini yaqqol namoyon qildi.
Sizningcha, Xansi Flik boshqaruvidagi «Barselona» 100 foizlik g‘alabali seriyani mavsum oxirigacha davom ettira oladimi yoki 10 oktyabrdagi «Xetafe» bahsi kutilmagan to‘siq bo‘lishi mumkinmi? Rafinyaning het-triklari uni bu yilgi La Liganing eng yaxshi o‘yinchisiga aylantira oladi deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya futbolidagi ushbu shiddatli bahs tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…