«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida

·18·Sport
«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» safarda «Sevilya» ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozonib, La Liganing 7-turidan so‘ng 21 ochko bilan peshqadamligini mustahkamladi.
  • Ushbu o‘yinda Rafinya het-trik qayd etib, jamoasiga muhim g‘alabani taqdim etdi.
  • Bosh murabbiy Xansi Flikning ta’kidlashicha, «Sevilya» stadionidagi g‘alaba ideal natija bo‘lib, Rafinyaning o‘yini uning uchun ajablanarli emas.

Ispaniya La Ligasining 7-turidan o‘rin olgan markaziy qarama-qarshilikda peshqadam «Barselona» safarda ashaddiy va noqulay raqib — «Sevilya» klubi ustidan 3:1 hisobida irodali va ishonchli g‘alabani tantana qildi. Sevilyadagi muhtasham «Ramon Sanches Pisxuan» stadionida kechgan va bosh hakam Xuan Martines Munuera tomonidan boshqarilgan shiddatli bahs kataloniyaliklarning braziliyalik yetakchisi Rafinyaning haqiqiy benefisiga aylandi. Avvalroq o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yuborgan «ko‘k-anorranglilar» Rafinyaning benuqson het-trigi evaziga vaziyatni to‘liq o‘z foydasiga burib yubordi.

Ushbu g‘alabadan so‘ng 7 ta o‘yinda yuz foizlik natija qayd etib, 21 ochko bilan yakkapeshqadamligini mustahkamlagan «Barselona» ustozi Xansi Flik Marca nashriga bergan intervyusida o‘yin va qahramon shogirdi haqida hayajonli fikrlarni bildirdi: «Bu ideal natija! Bu yerda g‘alaba qozonganimizdan juda xursandman. Rafinyaning bunday o‘yini meni umuman ajablantirmaydi».

Xo‘sh, nemis mutaxassisining ishonchi jamoani qanday qilib to‘xtatib bo‘lmas mashinaga aylantirdi, Rafinyaning bu darajadagi yuqori sport formasi siri nimada va 10 oktyabr kuni «Xetafe»ga qarshi kutilayotgan navbatdagi to‘qnashuv oldidan kataloniyaliklarning chempionlik rejasi qanday ko‘rinish olmoqda?

«Ideal g‘alaba va Rafinya benefisi»: Flik bayonoti va bahs lahzalari

Xansi Flikning Sevilyadagi triumfdan so‘ng bildirgan asosiy fikrlari:

  • «Ramon Sanches Pisxuan»dagi og‘ir sinov: Murabbiy Sevilya safari har doim psixologik va taktik jihatdan murakkab bo‘lishini, shu bois ortga qaytish bilan qo‘lga kiritilgan 3:1 hisobi mukammal natija ekanini ta’kidladi;

  • Rafinyaning mahoratiga cheksiz ishonch: Bosh murabbiy shogirdining uchta gol urgani uni aslo hayratga solmaganini ochiqladi — chunki braziliyalik vinger har bir mashg‘ulotda va o‘yinda shunday yuqori saviyani ko‘rsatib kelmoqda;

  • Yuz foizlik seriyaning davomi: Yetti uchrashuvdan so‘ng 21 ochko — Flik kataloniyaliklar ruhiyatida g‘oliblik mentalitetini to‘liq shakllantirib ulgurdi;

  • «Sevilya»ning qarshiligi: Mezbonlarning 13 ochko bilan kuchli beshlikda borayotgani bahsning qanchalik og‘ir kechganini ko‘rsatib berdi.

La Liga 7-turi. «Sevilya» — «Barselona» to‘qnashuvi qaydnomasi

Sevilyadagi markaziy uchrashuvning rasmiy ma’lumotlari va turnir holati:

Musobaqa va bosqich

Uchrashuv va yakuniy hisob

Asosiy qahramon va voqealar

Turnir jadvalidagi holat

La Liga, 7-tur

Sevilya 1 : 3 Barselona

Rafinya (het-trik), Fofana (gol)

«Barselona» — 21 ochko (1-o‘rin) / «Sevilya» — 13 ochko (5-o‘rin)

  • Stadion va shahar: «Ramon Sanches Pisxuan» (Sevilya, Ispaniya);

  • Bosh hakam: Xuan Martines Munuera (Alikante);

  • Keyingi uy uchrashuvi: 10 oktyabr kuni «Barselona» o‘z maydonida «Xetafe»ni qabul qiladi.

Taktik tahlil: Ekspertlar Flik va Rafinya tandemi haqida

Ispaniya futboli tahlilchilari va sport ekspertlarining xulosalari:

  • Rafinyaning yangi qiyofasi: Flik kelishi bilan braziliyalik futbolchi nafaqat qanotda yuguruvchi, balki jarima maydoni markazida vaziyatlarni sovuqqonlik bilan yakunlovchi haqiqiy to‘purarga aylandi;

  • «Pisxuan» bosimiga javob: «Barselona» birinchi bo‘lib to‘p o‘tkazib yuborgan bo‘lsa-da, sarosimaga tushmadi — nemis mutaxassisining qat’iy pressing va tezkor hujumga asoslangan modeli raqib mudofaasini ochiqchasiga ezib tashladi;

  • Kurash davom etadi: 21 ochkolik mutlaq ko‘rsatkich mavsum boshidayoq Madrid grandlariga nisbatan katta bosim yuklamoqda;

  • «Xetafe»ga qarshi tayyorgarlik: 10 oktyabr kungi uy bellashuvi oldidan Flik jamoasining jismoniy holati maksimal darajada ekani ko‘rinmoqda.

Xansi Flikning dadil bayonotlari va Rafinyaning fenomenal o‘yini «Barselona»ning joriy mavsumda chempionlikni hech kimga bermaslik niyatida ekanini yaqqol namoyon qildi.

Sizningcha, Xansi Flik boshqaruvidagi «Barselona» 100 foizlik g‘alabali seriyani mavsum oxirigacha davom ettira oladimi yoki 10 oktyabrdagi «Xetafe» bahsi kutilmagan to‘siq bo‘lishi mumkinmi? Rafinyaning het-triklari uni bu yilgi La Liganing eng yaxshi o‘yinchisiga aylantira oladi deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya futbolidagi ushbu shiddatli bahs tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

BarselonaSevilyaXansi FlikRafinya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiTomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiBugun, 11:36«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!Bugun, 11:12«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqida«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqidaBugun, 11:07UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!Bugun, 09:11Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Bugun, 09:05«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!Bugun, 09:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng