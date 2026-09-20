UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!

·59·Sport
UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC 331 musobaqasida Arman Sarukyan birinchi raundda Maurisio Ruffini tirsak zarbasi bilan nokautga uchratdi.
  • Sarukyan jang yakunlanishiga sanoqli soniyalar qolganida raqibini oktagon to‘ri tomon siqib borib, kutilmagan zarba bilan g‘alaba qozondi.
  • Ushbu tezkor va ta’sirchan nokaut Sarukyan chempionlik kamari uchun asosiy da’vogar ekanligini yana bir bor tasdiqladi.

AQSHning Los-Anjeles shahrida aralash jang san’ati bo‘yicha yilning eng kutilgan va murosasiz musobaqalaridan biri — UFC 331 turniri bo‘lib o‘tdi. Oqshomning ikkinchi markaziy bellashuvi (co-main event) maqomida oktagonga ko‘tarilgan promoushenning yengil vazndagi bosh yulduzlaridan biri Arman Sarukyan braziliyalik xavfli nokautchi Maurisio Ruffiga qarshi bahs olib bordi. Muxlislar uzoq va cho‘ziluvchan taktik to‘qnashuvni kutishgan bo‘lsa-da, Sarukyan masalani dastlabki 5 daqiqalikning o‘zidayoq hal qildi.

Birinchi raund yakunlanishiga bir necha soniya qolganida raqibiga qarshi agressiv bosimni kuchaytirgan Arman yaqin masofadan yo‘llangan dahshatli va aniq tirsak zarbasi bilan Ruffini chuqur nokaut holatiga tushirdi. Mazkur yorqin va chaqmoqdek g‘alabadan so‘ng Sarukyan chempionlik kamari uchun mutlaq birinchi da’vogar ekanini butun dunyoga yana bir bor isbotladi.

Xo‘sh, Armanning bu qadar tezkor va sovuqqon finishi ortida qanday taktika yotgan edi, Ruffi qaysi lahzada xatoga yo‘l qo‘ydi va ushbu muvaffaqiyat yengil vazn toifasidagi chempionlik poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«So‘nggi soniyalardagi tirsak zarbasi va sovuqqon finish»: Bahs xronikasi

Los-Anjelesdagi oqshomning eng yorqin jang tafsilotlari:

  • Ilk daqiqalardagi razvedka: Jang boshida har ikki sportchi masofani ushlab, zarbalar almashinuvi orqali bir-birining zaif tomonlarini qidirdi;

  • Bosimning keskin oshirilishi: Raund yakuni yaqinlashgan sari Sarukyan tempni oshirib, braziliyalik raqibini oktagon to‘ri tomon siqib bordi;

  • Hal qiluvchi tirsak zarbasi: 1-raund tugashiga sanoqli soniyalar qolganida Arman kutilmagan masofa qisqartirish bilan raqib jag‘iga dahshatli tirsak zarbasini yo‘lladi;

  • Gluxoy nokaut: Zarbadan so‘ng Ruffi muvozanatni yo‘qotib polga quladi va hakam jangni darhol to‘xtatishga majbur bo‘ldi;

  • 1-raunddagi g‘alaba: Arman Sarukyan rasman nokaut orqali navbatdagi muhim g‘alabasini tantana qildi.

UFC 331: Co-main event rasmiy qaydnomasi va natijasi

Los-Anjelesda kechgan markaziy jang protokoli:

Musobaqa / Jang maqomi

Ishtirokchilar

Natija va yakunlash usuli

Raund va vaqt

UFC 331 (Co-main event)

Arman Sarukyan — Maurisio Ruffi

Sarukyanning nokaut bilan g‘alabasi (tirsak zarbasi)

1-raund (raund so‘nggida)

  • Arman Sarukyan: Promoushen yulduzi, yengil vazn toifasi yetakchilaridan biri, chempionlik kamariga asosiy da’vogar;

  • Maurisio Ruffi: Braziliyalik kuchli zarbaga ega zarbdor jangchi, ilk raunddagi nokaut oqibatida mag‘lub bo‘ldi.

MMA tahlili: Mutaxassislar Sarukyanning g‘alabasi haqida

Xalqaro yakkakurash ekspertlari va tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • Kurashchining straykerlik mahorati: Avvallari asosan parter va kurashga tayangan Sarukyanning tik turgan holatdagi zarba texnikasi eng yuqori elita darajasiga chiqqani yana bir bor isbotlandi;

  • Tayming va masofa hissi: Tirsak zarbasini aynan raund so‘ngidagi psixologik bo‘shashish lahzasida amalga oshirish Armanning jang ichidagi yuqori intellektidan dalolat beradi;

  • Ruffining himoyadagi qo‘pol xatosi: Braziliyalik jangchi yaqin masofaga kirishda qo‘llarini tushirib, klilinch holatiga tayyor emasligi qurboniga aylandi;

  • Chempionlik kamari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l: Bunday ko‘rgazmali va tezkor nokaut UFC rahbariyatini keyingi jangda Sarukyanga faqat chempionlik jangini taqdim etishga majbur qiladi.

Los-Anjelesdagi ushbu dahshatli nokaut Arman Sarukyanning divizionda har qanday raqibni istalgan uslubda mag‘lub eta olishini ko‘rsatgan chinakam master-klass bo‘ldi.

Sizningcha, Arman Sarukyan ushbu mahorati va tezkor nokautlari bilan yengil vazn toifasi chempionini taxtdan tushira oladimi? Maurisio Ruffining ushbu mag‘lubiyati uning UFC yuqori pog‘onalari sari yurishiga qanchalik jiddiy zarba bo‘ldi deb o‘ylaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va UFC 331 turniridagi ushbu shov-shuvli nokaut sharhini barcha MMA ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

UFC 331Arman SarukyanMaurisio RuffiLos-Anjeles
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Bugun, 09:05«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!Bugun, 09:0010 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ngBugun, 08:53«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!Bugun, 08:47Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 08:44«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardi«Roma» «Inter»ga qarshi bahsda 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 08:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng