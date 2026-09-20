«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ivan Boshkovich boshqaruvidagi «Bunyodkor»
- «Buxoro» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, murabbiyning klubga qaytganidan keyingi ilk g‘alabasini nishonladi.
- Murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa og‘ir ruhiy va jismoniy bosimdan chiqib ketmoqda va Superligada qolish uchun oxirigacha kurashadi.
- «Buxoro»ga qarshi o‘yinda birinchi taymdagi pragmatik reja ish berdi, ikkinchi taymda esa 5 ta o‘zgarish va yosh futbolchilarning jasorati o‘yin sur’atini ushlab qolishga yordam berdi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida poytaxtning «JAR» stadionida haqiqiy iroda va ruhiy to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi. O‘z maydonida kuchli beshlik vakili — «Buxoro» jamoasini qabul qilgan «Bunyodkor» klubi muxlislariga 2:1 hisobidagi uzoq kutilgan, oltinga teng g‘alabani tuhfa etdi. Mazkur muvaffaqiyat jamoa boshqaruviga qaytgan chernogoriyalik mutaxassis Ivan Boshkovich uchun ilk triumf sifatida tarixga kirdi.
O‘yindan keyingi anjumanda hissiyotlarini yashirmagan murabbiy jamoaning og‘ir ruhiy va jismoniy bosimdan chiqib ketayotgani, akademiya yoshlarining katta erkaklardek kurashgani, pragmatik futbol va 20 kunlik tanaffusdan so‘ng «Paxtakor»ga qarshi bo‘ladigan poytaxt derbisi haqida ochiq-oydin gapirib berdi: «Bunyodkor jarohatlangan holatda bo‘lishi mumkin, lekin biz hali tirikmiz va Superligada qolish uchun oxirigacha kurashamiz!».
Xo‘sh, tajribali «Buxoro»ni sarosimaga solgan taktik reja nimadan iborat edi, ikki aniq zarbadan ikki gol urilishi taqdirmi yoki qattiq mehnat samarasi va «qaldirg‘ochlar» chempionlik uchun da’vogar «sherlar»ni ham to‘xtatishga tayyormi?
«Xarakter, ikkinchi to‘plar va g‘alaba ruhi»: Ivan Boshkovichning ochiq iqrorlari
Matbuot anjumanida jamoa bosh murabbiyi tomonidan bildirilgan asosiy fikrlar va muhim tezislar:
Birinchi taymdagi reja ish berdi: Murabbiylar shtabi «Buxoro»ning uzun uzatmalar va havodagi kurashlarga tayanishini oldindan bilib, ikkinchi to‘p («podbor») uchun maydon markazida zichlik yaratdi va bo‘lim davomida ikki to‘p kiritib vazifani bajardi;
Yoshlarning jasorati va 5 ta o‘zgarish: Ikkinchi taymda intensivlik biroz pasayganiga qaramay, 5 ta taktik almashtirish orqali o‘yin sur’ati ushlab qolindi; himoyadagi yosh futbolchilar yakkama-yakka kurashlarda raqibning tajribali yulduzlariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
Jamoaviy energiya va mehnat samarasi: Boshkovich vaziyatlardan foydalanish foizi yuqori bo‘lganini klub atrofida to‘plangan muhit — akademiya bolalari, rahbariyat va muxlislarning birlashib bergan ijobiy energiyasi hamda halol mehnat bilan izohladi;
«Biz hali tirikmiz» bayonoti: Klubdagi murakkab davr vaqtinchalik ekani, Superligadagi o‘rinni saqlab qolish va xavfli zonadan uzoqlashish uchun kurash to‘xtamasligi qat’iy ta’kidlandi;
«Paxtakor»ga qarshi tayyorgarlik: Oldindagi 20 kunlik FIFA kunlari tanaffusida terma jamoalardan qaytadigan yoshlar bilan yuqori intensivlikdagi mashg‘ulotlar o‘tkazilib, har qanday grandga, jumladan «Paxtakor»ga qarshi ham jasorat bilan kurashishga va’da berildi.
Superliga. Ivan Boshkovich boshqaruvidagi «Bunyodkor»ning asosiy ko‘rsatkichlari
«Buxoro» ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi g‘alabaning asosiy omillari va rejasi:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
«Buxoro»ga qarshi taktik yondashuv
«Paxtakor» bilan bo‘lajak bahs rejasi
Uchrashuv hisobi va natija
2 : 1 (uzoq kutilgan ilk g‘alaba)
23-turdagi Toshkent derbisi
Asosiy taktik urg‘u
Uzun uzatmalarni to‘sish, ikkinchi to‘plarga egalik
Agressiv pressing va raqib o‘yinini buzish
Tarkib holati va yoshlar
Akademiya tarbiyalanuvchilarining yakka kurashlardagi ustunligi
Tarkibning 90% qismi turli termalardan qaytishi
Murabbiyning asosiy talabi
Faqat to‘p bilan emas, to‘psiz ham savodli himoyalanish
Qo‘rqmasdan, jasorat va intizom bilan maydonga chiqish
Egallangan pog‘ona
22 ochko jamg‘arib, 13-o‘ringa ko‘tarilish
Xavfli hududdan batamom uzoqlashish
Taktik tahlil: Ekspertlar Boshkovichning pragmatik futboli haqida
O‘zbek futboli tahlilchilari va mutaxassislarining o‘yin bo‘yicha xulosalari:
«Yaxshi futbol» tushunchasiga yangicha qarash: Boshkovich ta’kidlaganidek, zamonaviy futbol faqat to‘pni chiroyli nazorat qilish emas, balki raqibga bo‘sh hudud va vaqt bermaslik, uzatmalar yo‘lini yopish va raqibning kuchli tomonlarini buzishdan iboratdir;
Mas’uliyat va ruhiy o‘sish: Akademiyadan endigina asosiy tarkibga qo‘shilgan yosh futbolchilar Superliga bosimiga dosh berishni va kattalar futbolidagi yakka kurashlarni yutishni o‘rganmoqda, bu esa jamoaga qo‘shimcha kuch bag‘ishlaydi;
Vaqt va tiklanish omili: 20 kunlik tanaffus «Bunyodkor» uchun ayni muddao bo‘ldi — murabbiy jismoniy jihatdan panda berayotgan jihatlarni to‘liq tiklab olish va taktik ishlanmalarni sinovdan o‘tkazish imkoniga ega;
Derbiga ogohlantirish: Boshkovich shogirdlari oldinroq peshqadam «Nasaf» va «Lokomotiv»ga qarshi ko‘rsatgan qarshiligini inobatga olsak, bo‘lajak bahsda chempionlikka da’vogar «Paxtakor» uchun juda og‘ir va noqulay raqibga aylanishi aniq.
Ivan Boshkovichning qaytishi va ushbu muhim g‘alaba «Bunyodkor» lageriga nafaqat uch ochko, balki yo‘qolib borayotgan o‘ziga bo‘lgan ishonch va jangovar ruhni ham qaytardi.
Sizningcha, Ivan Boshkovich boshchiligidagi yosh «Bunyodkor» oldindagi 20 kunlik tanaffusdan unumli foydalanib, keyingi turda «Paxtakor»dan ham ochko tortib olishga qodirmi? «Qaldirg‘ochlar» joriy mavsum yakunida Superligadagi o‘z o‘rnini saqlab qola oladi deb ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu muhim matbuot anjumani tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…