«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqida

·19·Sport
«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ivan Boshkovich boshqaruvidagi «Bunyodkor»
  • «Buxoro» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, murabbiyning klubga qaytganidan keyingi ilk g‘alabasini nishonladi.
  • Murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa og‘ir ruhiy va jismoniy bosimdan chiqib ketmoqda va Superligada qolish uchun oxirigacha kurashadi.
  • «Buxoro»ga qarshi o‘yinda birinchi taymdagi pragmatik reja ish berdi, ikkinchi taymda esa 5 ta o‘zgarish va yosh futbolchilarning jasorati o‘yin sur’atini ushlab qolishga yordam berdi.

O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida poytaxtning «JAR» stadionida haqiqiy iroda va ruhiy to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi. O‘z maydonida kuchli beshlik vakili — «Buxoro» jamoasini qabul qilgan «Bunyodkor» klubi muxlislariga 2:1 hisobidagi uzoq kutilgan, oltinga teng g‘alabani tuhfa etdi. Mazkur muvaffaqiyat jamoa boshqaruviga qaytgan chernogoriyalik mutaxassis Ivan Boshkovich uchun ilk triumf sifatida tarixga kirdi.

O‘yindan keyingi anjumanda hissiyotlarini yashirmagan murabbiy jamoaning og‘ir ruhiy va jismoniy bosimdan chiqib ketayotgani, akademiya yoshlarining katta erkaklardek kurashgani, pragmatik futbol va 20 kunlik tanaffusdan so‘ng «Paxtakor»ga qarshi bo‘ladigan poytaxt derbisi haqida ochiq-oydin gapirib berdi: «Bunyodkor jarohatlangan holatda bo‘lishi mumkin, lekin biz hali tirikmiz va Superligada qolish uchun oxirigacha kurashamiz!».

Xo‘sh, tajribali «Buxoro»ni sarosimaga solgan taktik reja nimadan iborat edi, ikki aniq zarbadan ikki gol urilishi taqdirmi yoki qattiq mehnat samarasi va «qaldirg‘ochlar» chempionlik uchun da’vogar «sherlar»ni ham to‘xtatishga tayyormi?

«Xarakter, ikkinchi to‘plar va g‘alaba ruhi»: Ivan Boshkovichning ochiq iqrorlari

Matbuot anjumanida jamoa bosh murabbiyi tomonidan bildirilgan asosiy fikrlar va muhim tezislar:

  • Birinchi taymdagi reja ish berdi: Murabbiylar shtabi «Buxoro»ning uzun uzatmalar va havodagi kurashlarga tayanishini oldindan bilib, ikkinchi to‘p («podbor») uchun maydon markazida zichlik yaratdi va bo‘lim davomida ikki to‘p kiritib vazifani bajardi;

  • Yoshlarning jasorati va 5 ta o‘zgarish: Ikkinchi taymda intensivlik biroz pasayganiga qaramay, 5 ta taktik almashtirish orqali o‘yin sur’ati ushlab qolindi; himoyadagi yosh futbolchilar yakkama-yakka kurashlarda raqibning tajribali yulduzlariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;

  • Jamoaviy energiya va mehnat samarasi: Boshkovich vaziyatlardan foydalanish foizi yuqori bo‘lganini klub atrofida to‘plangan muhit — akademiya bolalari, rahbariyat va muxlislarning birlashib bergan ijobiy energiyasi hamda halol mehnat bilan izohladi;

  • «Biz hali tirikmiz» bayonoti: Klubdagi murakkab davr vaqtinchalik ekani, Superligadagi o‘rinni saqlab qolish va xavfli zonadan uzoqlashish uchun kurash to‘xtamasligi qat’iy ta’kidlandi;

  • «Paxtakor»ga qarshi tayyorgarlik: Oldindagi 20 kunlik FIFA kunlari tanaffusida terma jamoalardan qaytadigan yoshlar bilan yuqori intensivlikdagi mashg‘ulotlar o‘tkazilib, har qanday grandga, jumladan «Paxtakor»ga qarshi ham jasorat bilan kurashishga va’da berildi.

Superliga. Ivan Boshkovich boshqaruvidagi «Bunyodkor»ning asosiy ko‘rsatkichlari

«Buxoro» ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi g‘alabaning asosiy omillari va rejasi:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

«Buxoro»ga qarshi taktik yondashuv

«Paxtakor» bilan bo‘lajak bahs rejasi

Uchrashuv hisobi va natija

2 : 1 (uzoq kutilgan ilk g‘alaba)

23-turdagi Toshkent derbisi

Asosiy taktik urg‘u

Uzun uzatmalarni to‘sish, ikkinchi to‘plarga egalik

Agressiv pressing va raqib o‘yinini buzish

Tarkib holati va yoshlar

Akademiya tarbiyalanuvchilarining yakka kurashlardagi ustunligi

Tarkibning 90% qismi turli termalardan qaytishi

Murabbiyning asosiy talabi

Faqat to‘p bilan emas, to‘psiz ham savodli himoyalanish

Qo‘rqmasdan, jasorat va intizom bilan maydonga chiqish

Egallangan pog‘ona

22 ochko jamg‘arib, 13-o‘ringa ko‘tarilish

Xavfli hududdan batamom uzoqlashish

Taktik tahlil: Ekspertlar Boshkovichning pragmatik futboli haqida

O‘zbek futboli tahlilchilari va mutaxassislarining o‘yin bo‘yicha xulosalari:

  • «Yaxshi futbol» tushunchasiga yangicha qarash: Boshkovich ta’kidlaganidek, zamonaviy futbol faqat to‘pni chiroyli nazorat qilish emas, balki raqibga bo‘sh hudud va vaqt bermaslik, uzatmalar yo‘lini yopish va raqibning kuchli tomonlarini buzishdan iboratdir;

  • Mas’uliyat va ruhiy o‘sish: Akademiyadan endigina asosiy tarkibga qo‘shilgan yosh futbolchilar Superliga bosimiga dosh berishni va kattalar futbolidagi yakka kurashlarni yutishni o‘rganmoqda, bu esa jamoaga qo‘shimcha kuch bag‘ishlaydi;

  • Vaqt va tiklanish omili: 20 kunlik tanaffus «Bunyodkor» uchun ayni muddao bo‘ldi — murabbiy jismoniy jihatdan panda berayotgan jihatlarni to‘liq tiklab olish va taktik ishlanmalarni sinovdan o‘tkazish imkoniga ega;

  • Derbiga ogohlantirish: Boshkovich shogirdlari oldinroq peshqadam «Nasaf» va «Lokomotiv»ga qarshi ko‘rsatgan qarshiligini inobatga olsak, bo‘lajak bahsda chempionlikka da’vogar «Paxtakor» uchun juda og‘ir va noqulay raqibga aylanishi aniq.

Ivan Boshkovichning qaytishi va ushbu muhim g‘alaba «Bunyodkor» lageriga nafaqat uch ochko, balki yo‘qolib borayotgan o‘ziga bo‘lgan ishonch va jangovar ruhni ham qaytardi.

Sizningcha, Ivan Boshkovich boshchiligidagi yosh «Bunyodkor» oldindagi 20 kunlik tanaffusdan unumli foydalanib, keyingi turda «Paxtakor»dan ham ochko tortib olishga qodirmi? «Qaldirg‘ochlar» joriy mavsum yakunida Superligadagi o‘z o‘rnini saqlab qola oladi deb ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu muhim matbuot anjumani tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

BunyodkorBuxoroIvan BoshkovichPaxtakor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!Bugun, 11:12«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqidaBugun, 11:09UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!Bugun, 09:11Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Bugun, 09:05«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!Bugun, 09:0010 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ngBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng