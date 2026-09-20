«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!

·44·Salomatlik
«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 61 yoshli doktor Xideki Vada qalamiga mansub «Sakson yosh to‘sig‘ini yengish» kitobi bestsellerga aylanib, 500 000 dan ziyod nusxada sotildi.
  • Kitobda muallif keksalikni hayotning mazmunli davri sifatida ko‘rishni taklif etadi va 60 yoshdan keyingi davr uchun 44 ta hayotiy qoidani ishlab chiqqan.
  • Bu tavsiyalar sog‘lom, quvnoq va baxtli umr kechirish falsafasini ochib beradi.

Yaponiyada qariyalar salomatligi va psixologiyasi bo‘yicha yetakchi mutaxassis, 61 yoshli doktor Xideki Vadaning «Sakson yosh to‘sig‘ini yengish» nomli yangi kitobi chinakam shov-shuvga sabab bo‘lib, dunyo miqyosidagi bestsellerga aylanmoqda. Do‘kon peshtaxtalariga chiqishi bilan 500 000 dan ziyod nusxada sotilib ketgan ushbu asar yaqin oylarda 1 millionlik rekord marrani zabt etishi kutilmoqda.

Muallif keksalikka mahkumlik yoki og‘ir yuk sifatida emas, balki inson hayotidagi eng mazmunli, sodda va xotirjam ne’mat deb qarashni taklif qiladi. Ko‘p yillik ilmiy va tibbiy tajribani o‘zida jamlagan doktor Vada 60 yoshdan keyingi davr uchun 44 ta hayotiy qoidani ishlab chiqdi. Bu tavsiyalar insonni ortiqcha cheklovlardan xalos etib, sog‘lom, quvnoq va baxtli umr kechirishning mutlaqo yangi falsafasini ochadi.

Xo‘sh, yapon shifokori nima uchun dorilarni haddan tashqari ko‘p ichishga qarshi chiqmoqda, keksalikda ortiqcha vazndan qo‘rqmaslik siri nimada va 80 yosh to‘sig‘idan qanday qilib xotirjam o‘tish mumkin?

«Dorilarni kamaytiring va ko‘proq kuling»: Doktor Vadaning oltin qoidalari

Yaponiyalik psixolog ilgari surgan eng muhim va hayotiy tavsiyalar:

  • Jismoniy harakat va toza havo: Har kuni ochiq havoda sayr qiling, tanangizni sustlashtirmang va yozda konditsioner ishlayotgan xonada ham yetarli miqdorda suv ichishni unutmang;

  • Miya faoliyati va ovqatlanish: Taomni yaxshilab chaynab yeng — og‘iz va jag‘ harakati miya faoliyatini to‘g‘ridan to‘g‘ri faollashtiradi; xotira yosh tufayli emas, balki aqliy faoliyatsizlik oqibatida susayadi;

  • Tibbiy me’yorlarga haddan tashqari bog‘lanib qolmaslik: Zarur bo‘lmasa, qon bosimi yoki qand miqdorini sun’iy ravishda keskin tushirishga urinmang, dori-darmonlarni haddan ziyod ko‘p qabul qilmang va kasallik bilan doimiy kurashish o‘rniga, u bilan birga osoyishta yashashni o‘rganing;

  • Ruhiy erkinlik va odam tanlash: Sizni xursand qiladigan taomlardan voz kechmang — bir oz vazn ortishi zarar qilmaydi; yoqtirmagan odamlar bilan muloqotni to‘xtating va dilingizdagi gapni oshkora aytishdan cho‘chimang;

  • Doimiy o‘rganish va shukronalik: Yangi bilimlarni olishni to‘xtatish — bu chinakam qarilikning boshlanishidir; tabassum va optimizm esa har qanday doridan kuchliroqdir.

«Sakson yosh to‘sig‘ini yengish»: Hayot tarzining qiyosiy tahlili

Doktor Xideki Vada qarashlari va an’anaviy yanglish tasavvurlar taqqosi:

Hayot tarzi mezonlari

An’anaviy noto‘g‘ri yondashuv

Doktor Xideki Vada falsafasi

Qarilikka munosabat

Hayotning tugashi, kuchsizlik va og‘ir yuk

Soddalik, xotirjamlik va ulkan hayotiy ne’mat

Ovqatlanish va vazn

Qattiq parhezlar va har bir kaloriyani sanash

Sevgan taomlardan bahra olish, kichik vazndan qo‘rqmaslik

Davolanish tizimi

Dorilar bilan barcha ko‘rsatkichlarni pasaytirish

Tabiiy muvozanat, tanaga moslashish va dorilarni cheklash

Ijtimoiy hayot

Uyga qamalib olish, televizorga bog‘lanib qolish

Ochiq havoda sayr, sevgan mashg‘ulotlar va sayohat

Xotira muammolari

«Yoshim o‘tib qoldi» deb tan olish

Doimiy o‘qish, o‘rganish va yangiliklarga intilish

Psixologik tahlil: Ekspertlar yapon fenomeni haqida

Gerontologlar va ruhshunoslarning uzoq umr ko‘rish borasidagi asosiy xulosalari:

  • Ichki xotirjamlik va yolg‘izlik: Doktor Vada ta’kidlaganidek, yolg‘izlik — bu har doim ham huvillab qolish emas, balki inson o‘zi bilan yolg‘iz qolib, ichki dunyosini tinglaydigan muhim xotirjamlikdir;

  • Keksalarga hayrat bilan boqish: Yosh bo‘lish oson, chunki hammamiz yosh bo‘lganmiz; haqiqiy mahorat — yillar sinovidan o‘tib, erta tongda sayr qilayotgan, ozoda va nafis kiyingan, ko‘zlarida hayot quvonchi so‘nmagan inson bo‘lib qolishdir;

  • Stressdan xoli fikrlash: 60 yoshdan keyingi davrda «birovlar nima deydi» degan xayoldan qutulish, fikrni o‘zgartirishdan uyalmay, o‘zi bilan samimiy yashash inson umrini o‘nlab yillarga uzaytiradi.

«Sakson yosh to‘sig‘ini yengish» asari har bir insonga baxt murakkab formulalarda emas, balki oddiy harakat, tabassum va hayotni boricha qabul qilishda ekanini isbotlaydi.

Sizningcha, 60 yoshdan keyin qattiq tibbiy parhezlarni chetga surib, sevgan taomlarni yeyish va erkin yashash uzoq umr ko‘rishga yordam beradimi yoki tibbiy cheklovlarga qat’iy amal qilgan ma’qulmi? Oramizdagi hayotga bo‘lgan mehrini yo‘qotmagan faol qariyalarimiz haqida qanday fikrdasiz? O‘z tajribangiz va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu noyob donolik va sog‘lom turmush sirlarini ota-onangiz, yaqinlaringiz va qadrdon do‘stlaringizga albatta ulashing!

Xideki VadanSakson yosh to‘sig‘iQariyalar salomatligiYaponiya tibbiyoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!Bugun, 11:25O‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdiO‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdi15.09, 09:34Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14.09, 12:38Tungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlarTungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlar13.09, 13:52«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13.09, 13:02Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12.09, 00:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi