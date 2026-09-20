«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 61 yoshli doktor Xideki Vada qalamiga mansub «Sakson yosh to‘sig‘ini yengish» kitobi bestsellerga aylanib, 500 000 dan ziyod nusxada sotildi.
- Kitobda muallif keksalikni hayotning mazmunli davri sifatida ko‘rishni taklif etadi va 60 yoshdan keyingi davr uchun 44 ta hayotiy qoidani ishlab chiqqan.
- Bu tavsiyalar sog‘lom, quvnoq va baxtli umr kechirish falsafasini ochib beradi.
Yaponiyada qariyalar salomatligi va psixologiyasi bo‘yicha yetakchi mutaxassis, 61 yoshli doktor Xideki Vadaning «Sakson yosh to‘sig‘ini yengish» nomli yangi kitobi chinakam shov-shuvga sabab bo‘lib, dunyo miqyosidagi bestsellerga aylanmoqda. Do‘kon peshtaxtalariga chiqishi bilan 500 000 dan ziyod nusxada sotilib ketgan ushbu asar yaqin oylarda 1 millionlik rekord marrani zabt etishi kutilmoqda.
Muallif keksalikka mahkumlik yoki og‘ir yuk sifatida emas, balki inson hayotidagi eng mazmunli, sodda va xotirjam ne’mat deb qarashni taklif qiladi. Ko‘p yillik ilmiy va tibbiy tajribani o‘zida jamlagan doktor Vada 60 yoshdan keyingi davr uchun 44 ta hayotiy qoidani ishlab chiqdi. Bu tavsiyalar insonni ortiqcha cheklovlardan xalos etib, sog‘lom, quvnoq va baxtli umr kechirishning mutlaqo yangi falsafasini ochadi.
Xo‘sh, yapon shifokori nima uchun dorilarni haddan tashqari ko‘p ichishga qarshi chiqmoqda, keksalikda ortiqcha vazndan qo‘rqmaslik siri nimada va 80 yosh to‘sig‘idan qanday qilib xotirjam o‘tish mumkin?
«Dorilarni kamaytiring va ko‘proq kuling»: Doktor Vadaning oltin qoidalari
Yaponiyalik psixolog ilgari surgan eng muhim va hayotiy tavsiyalar:
Jismoniy harakat va toza havo: Har kuni ochiq havoda sayr qiling, tanangizni sustlashtirmang va yozda konditsioner ishlayotgan xonada ham yetarli miqdorda suv ichishni unutmang;
Miya faoliyati va ovqatlanish: Taomni yaxshilab chaynab yeng — og‘iz va jag‘ harakati miya faoliyatini to‘g‘ridan to‘g‘ri faollashtiradi; xotira yosh tufayli emas, balki aqliy faoliyatsizlik oqibatida susayadi;
Tibbiy me’yorlarga haddan tashqari bog‘lanib qolmaslik: Zarur bo‘lmasa, qon bosimi yoki qand miqdorini sun’iy ravishda keskin tushirishga urinmang, dori-darmonlarni haddan ziyod ko‘p qabul qilmang va kasallik bilan doimiy kurashish o‘rniga, u bilan birga osoyishta yashashni o‘rganing;
Ruhiy erkinlik va odam tanlash: Sizni xursand qiladigan taomlardan voz kechmang — bir oz vazn ortishi zarar qilmaydi; yoqtirmagan odamlar bilan muloqotni to‘xtating va dilingizdagi gapni oshkora aytishdan cho‘chimang;
Doimiy o‘rganish va shukronalik: Yangi bilimlarni olishni to‘xtatish — bu chinakam qarilikning boshlanishidir; tabassum va optimizm esa har qanday doridan kuchliroqdir.
«Sakson yosh to‘sig‘ini yengish»: Hayot tarzining qiyosiy tahlili
Doktor Xideki Vada qarashlari va an’anaviy yanglish tasavvurlar taqqosi:
Hayot tarzi mezonlari
An’anaviy noto‘g‘ri yondashuv
Doktor Xideki Vada falsafasi
Qarilikka munosabat
Hayotning tugashi, kuchsizlik va og‘ir yuk
Soddalik, xotirjamlik va ulkan hayotiy ne’mat
Ovqatlanish va vazn
Qattiq parhezlar va har bir kaloriyani sanash
Sevgan taomlardan bahra olish, kichik vazndan qo‘rqmaslik
Davolanish tizimi
Dorilar bilan barcha ko‘rsatkichlarni pasaytirish
Tabiiy muvozanat, tanaga moslashish va dorilarni cheklash
Ijtimoiy hayot
Uyga qamalib olish, televizorga bog‘lanib qolish
Ochiq havoda sayr, sevgan mashg‘ulotlar va sayohat
Xotira muammolari
«Yoshim o‘tib qoldi» deb tan olish
Doimiy o‘qish, o‘rganish va yangiliklarga intilish
Psixologik tahlil: Ekspertlar yapon fenomeni haqida
Gerontologlar va ruhshunoslarning uzoq umr ko‘rish borasidagi asosiy xulosalari:
Ichki xotirjamlik va yolg‘izlik: Doktor Vada ta’kidlaganidek, yolg‘izlik — bu har doim ham huvillab qolish emas, balki inson o‘zi bilan yolg‘iz qolib, ichki dunyosini tinglaydigan muhim xotirjamlikdir;
Keksalarga hayrat bilan boqish: Yosh bo‘lish oson, chunki hammamiz yosh bo‘lganmiz; haqiqiy mahorat — yillar sinovidan o‘tib, erta tongda sayr qilayotgan, ozoda va nafis kiyingan, ko‘zlarida hayot quvonchi so‘nmagan inson bo‘lib qolishdir;
Stressdan xoli fikrlash: 60 yoshdan keyingi davrda «birovlar nima deydi» degan xayoldan qutulish, fikrni o‘zgartirishdan uyalmay, o‘zi bilan samimiy yashash inson umrini o‘nlab yillarga uzaytiradi.
«Sakson yosh to‘sig‘ini yengish» asari har bir insonga baxt murakkab formulalarda emas, balki oddiy harakat, tabassum va hayotni boricha qabul qilishda ekanini isbotlaydi.
Sizningcha, 60 yoshdan keyin qattiq tibbiy parhezlarni chetga surib, sevgan taomlarni yeyish va erkin yashash uzoq umr ko‘rishga yordam beradimi yoki tibbiy cheklovlarga qat’iy amal qilgan ma’qulmi? Oramizdagi hayotga bo‘lgan mehrini yo‘qotmagan faol qariyalarimiz haqida qanday fikrdasiz? O‘z tajribangiz va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu noyob donolik va sog‘lom turmush sirlarini ota-onangiz, yaqinlaringiz va qadrdon do‘stlaringizga albatta ulashing!
Izohlar 0
…