BYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqda
Xitoyning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi BYD kompaniyasi Yevropa bozorida oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlashga qaratilgan keng koʻlamli strategiyani amalga oshirmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uzoq istiqbolda xitoylik gigant ushbu mintaqada uchta avtomobil yigʻish korxonasi hamda тяговые аккумуляatorlar ishlab chiqaruvchi alohida zavodga ega boʻlishni rejalashtirmoqda. Ushbu qadam brendning global avtomobilsozlik bozoridagi taʼsirini yanada oshirib, Yevropadagi anʼanaviy avtokonsernlar uchun jiddiy raqobat muhitini yaratmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
BYD kompaniyasining Yevropa boʻyicha maslahatchisi va sobiq Fiat Chrysler top-menejeri Alfredo Altavillaning maʼlum qilishicha, brendning ilk Yevropa zavodi Vengriyaning Seged shahrida allaqachon bunyod etilgan. Ayni paytda mazkur korxonada sinov tariqasida ishlab chiqarish jarayonlari boshlab yuborilgan boʻlib, joriy yilning noyabr yoki dekabr oylarida toʻlaqonli yirik seriyali ishlab chiqarishga oʻtish koʻzda tutilgan. Vengriyadagi korxonaning yillik loyihaviy quvvati 200 ming donagacha avtomobilni tashkil etishi kutilmoqda.
Yevropada ikkinchi zavod uchun joy izlanmoqdaMahalliylashtirilgan ishlab chiqarish jarayoni BYD uchun nafaqat Yevropa bozoriga yetkazib berish hajmini oshirish, balki mahalliy talablar va standartlarga toʻlaqonli moslashish hamda Xitoydan import qilinadigan avtomobillarga boʻlgan qaramlikni kamaytirish imkonini beradi. Shu maqsadda kompaniya hozirgi kunda ikkinchi yirik Yevropa zavodi uchun mos maydon tanlash ustida ish olib bormoqda.
Alfredo Altavillaning soʻzlariga koʻra, BYD mazkur masala boʻyicha yakuniy qarorni 2026-yil oxiriga qadar qabul qilishni niyat qilgan. Ayni paytda Ispaniya, Fransiya va Italiya hukumatlari hamda mahalliy avtomobilsozlik kompaniyalari bilan faol muzokaralar olib borilmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchi faqat noldan zavod qurish bilan cheklanib qolmay, balki hozirgi kunda toʻliq quvvat bilan ishlamayotgan mavjud avtomobil zavodlarini sotib olish variantini ham koʻrib chiqmoqda.
Xalqaro ekspansiya va bozor dinamikasiIkkinchi avtozavod joylashuvi aniqlangach, BYD uchinchi yirik yigʻish korxonasi yoki akkumulyator zavodini qurish loyihalaridan qaysi biri ustuvorligini hal qilishi kerak boʻladi. Avvalroq kompaniya Turkiyaning Manisa shahrida ham yirik korxona qurishini eʼlon qilgan edi. Taxminan 150 ming avtomobil quvvatiga ega boʻlishi kutilgan bu zavodni dastlab 2026-yil oxirida ishga tushirish rejalashtirilgan, biroq hozirda mazkur obyekt qurilishi nomaʼlum muddatga qoldirilgan.
Bunday jadal xalqaro ekspansiya BYD savdo tuzilmasidagi oʻzgarishlar fonida yuz bermoqda. Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilda kompaniyaning ichki Xitoy bozoridagi savdolari 32,7 foizga qisqarib, 1,505 million avtomobilni tashkil etgan. Shu bilan birga, tashqi bozorlarga eksport hajmi tez surʼatlar bilan oʻsmoqda. Yil yakunlariga koʻra, BYD Xitoydan tashqarida 1,9 milliondan 2 milliongacha avtomobil sotishni rejalashtirmoqda.
Yevropadagi toʻlaqonli ishlab chiqarish bazasining yaratilishi kompaniyaning dunyodagi eng yirik avtomobil bozorlaridan birida yanada barqaror oʻsishini taʼminlashi shart. Qizigʻi shundaki, BYDning bu faol Yevropa ekspansiyasi Yevropaning eng yirik avtoishlab chiqaruvchisi boʻlgan Volkswagen shiddatli turgʻunlikni boshdan kechirayotgan va biznesni qayta tuzish boʻyicha yirik reja doirasida toʻrtta zavodini yopib, qariyb 100 ming xodimini qisqartirayotgan bir davrga toʻgʻri kelmoqda.
Izohlar 0
…