BYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqda

·3·Avto
BYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqda

Xitoyning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi BYD kompaniyasi Yevropa bozorida oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlashga qaratilgan keng koʻlamli strategiyani amalga oshirmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uzoq istiqbolda xitoylik gigant ushbu mintaqada uchta avtomobil yigʻish korxonasi hamda тяговые аккумуляatorlar ishlab chiqaruvchi alohida zavodga ega boʻlishni rejalashtirmoqda. Ushbu qadam brendning global avtomobilsozlik bozoridagi taʼsirini yanada oshirib, Yevropadagi anʼanaviy avtokonsernlar uchun jiddiy raqobat muhitini yaratmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

BYD kompaniyasining Yevropa boʻyicha maslahatchisi va sobiq Fiat Chrysler top-menejeri Alfredo Altavillaning maʼlum qilishicha, brendning ilk Yevropa zavodi Vengriyaning Seged shahrida allaqachon bunyod etilgan. Ayni paytda mazkur korxonada sinov tariqasida ishlab chiqarish jarayonlari boshlab yuborilgan boʻlib, joriy yilning noyabr yoki dekabr oylarida toʻlaqonli yirik seriyali ishlab chiqarishga oʻtish koʻzda tutilgan. Vengriyadagi korxonaning yillik loyihaviy quvvati 200 ming donagacha avtomobilni tashkil etishi kutilmoqda.

Yevropada ikkinchi zavod uchun joy izlanmoqda

Mahalliylashtirilgan ishlab chiqarish jarayoni BYD uchun nafaqat Yevropa bozoriga yetkazib berish hajmini oshirish, balki mahalliy talablar va standartlarga toʻlaqonli moslashish hamda Xitoydan import qilinadigan avtomobillarga boʻlgan qaramlikni kamaytirish imkonini beradi. Shu maqsadda kompaniya hozirgi kunda ikkinchi yirik Yevropa zavodi uchun mos maydon tanlash ustida ish olib bormoqda.

Alfredo Altavillaning soʻzlariga koʻra, BYD mazkur masala boʻyicha yakuniy qarorni 2026-yil oxiriga qadar qabul qilishni niyat qilgan. Ayni paytda Ispaniya, Fransiya va Italiya hukumatlari hamda mahalliy avtomobilsozlik kompaniyalari bilan faol muzokaralar olib borilmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchi faqat noldan zavod qurish bilan cheklanib qolmay, balki hozirgi kunda toʻliq quvvat bilan ishlamayotgan mavjud avtomobil zavodlarini sotib olish variantini ham koʻrib chiqmoqda.

Xalqaro ekspansiya va bozor dinamikasi

Ikkinchi avtozavod joylashuvi aniqlangach, BYD uchinchi yirik yigʻish korxonasi yoki akkumulyator zavodini qurish loyihalaridan qaysi biri ustuvorligini hal qilishi kerak boʻladi. Avvalroq kompaniya Turkiyaning Manisa shahrida ham yirik korxona qurishini eʼlon qilgan edi. Taxminan 150 ming avtomobil quvvatiga ega boʻlishi kutilgan bu zavodni dastlab 2026-yil oxirida ishga tushirish rejalashtirilgan, biroq hozirda mazkur obyekt qurilishi nomaʼlum muddatga qoldirilgan.

Bunday jadal xalqaro ekspansiya BYD savdo tuzilmasidagi oʻzgarishlar fonida yuz bermoqda. Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilda kompaniyaning ichki Xitoy bozoridagi savdolari 32,7 foizga qisqarib, 1,505 million avtomobilni tashkil etgan. Shu bilan birga, tashqi bozorlarga eksport hajmi tez surʼatlar bilan oʻsmoqda. Yil yakunlariga koʻra, BYD Xitoydan tashqarida 1,9 milliondan 2 milliongacha avtomobil sotishni rejalashtirmoqda.

Yevropadagi toʻlaqonli ishlab chiqarish bazasining yaratilishi kompaniyaning dunyodagi eng yirik avtomobil bozorlaridan birida yanada barqaror oʻsishini taʼminlashi shart. Qizigʻi shundaki, BYDning bu faol Yevropa ekspansiyasi Yevropaning eng yirik avtoishlab chiqaruvchisi boʻlgan Volkswagen shiddatli turgʻunlikni boshdan kechirayotgan va biznesni qayta tuzish boʻyicha yirik reja doirasida toʻrtta zavodini yopib, qariyb 100 ming xodimini qisqartirayotgan bir davrga toʻgʻri kelmoqda.

BYDAvtomobilXitoyYevropaZavod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!Bugun, 09:19Toyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildiToyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildiKecha, 23:51Parizoda 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonlamoqda (video)Parizoda 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonlamoqda (video)Kecha, 21:28XX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaXX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaKecha, 17:24Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiToyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiKecha, 09:22Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»18.09, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi