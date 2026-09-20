Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?

·1·Foydali
Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?

Bir tasavvur qilib ko‘ring: ertaga sizning butun hayotingizdan film tayyorlanadi. Unda bolaligingiz ham, yoshligingiz ham, hech kim bilmaydigan qarorlaringiz ham bor. Kimnidir xafa qilgan so‘zlaringiz, hech kim ko‘rmagan yaxshiliklaringiz, yashirgan qo‘rquvlaringiz va o‘zingiz ham unutib yuborgan voqealaringiz — barchasi ekranda birma-bir namoyon bo‘ladi.

Eng muhimi esa — bu filmni siz yolg‘iz ko‘rmaysiz.

Yoningizda oila a’zolaringiz o‘tiribdi.

Shunda savol tug‘iladi: butun hayotingizni ular bilan birga bemalol tomosha qila olarmidingiz?

Bu savol oddiy qiziqish emas. U insonni o‘z hayoti, qarorlari va yashash tarzi haqida jiddiy o‘ylashga undaydi.

Biz odamlarga ko‘rsatadigan hayotimiz bilan haqiqiy hayotimiz bir xilmi?

Kundalik hayotda inson o‘zining turli qirralarini turli odamlardan yashiradi.

Oilasi oldida bir xil, do‘stlari bilan boshqacha, ish joyida esa yana boshqa qiyofada bo‘lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ko‘pincha hayotning eng chiroyli tomonlari namoyish etiladi.

Ammo tasavvuriy filmda montaj bo‘lmaydi.

Unda siz faqat boshqalarga ko‘rsatishni istagan sahnalar emas, balki haqiqiy hayotingizda sodir bo‘lgan barcha qarorlar aks etadi.

  • Kimgadir aytilgan qattiq so‘z.

  • Kimningdir ishonchini oqlamagan lahza.

  • Hech kim bilmagan yordam.

  • O‘zingiz bilan yolg‘iz qolgan paytdagi fikrlar.

  • Pushaymon bo‘lgan qarorlar.

Va eng muhimi — hech kim ko‘rmayapti deb o‘ylagan paytda qilgan ishlaringiz.

Shu nuqtada inson o‘zidan noqulay, ammo muhim savolni so‘ray boshlaydi:

«Mening boshqalarga ko‘rsatayotgan insonligim bilan yolg‘iz qolganimdagi insonligim bir xilmi?»

Oila oldida emas, avvalo o‘zingiz oldida javob bering

Bu savolning maqsadi insonni ayblash emas.

Hech bir inson ideal emas. Har kimning hayotida xato, adashish, noto‘g‘ri qaror va pushaymon bo‘ladigan vaziyatlar uchraydi.

Muhimi — inson xatosini qanday qabul qilishi.

Ba’zi odamlar o‘tmishini yashirishga urinib butun umrini o‘tkazadi. Ba’zilar esa xatolaridan xulosa chiqarib, o‘zini o‘zgartiradi.

Shuning uchun «Mening hayotimni oilam ko‘rsa nima bo‘ladi?» degan savoldan ham muhimroq savol bor:

«Agar hayotimning har bir kunini o‘zim qaytadan ko‘rsam, bugungi inson bo‘lishimdan rozi bo‘larmidim?»

Bu savol insonni boshqalarning fikridan ko‘ra o‘z vijdoni bilan yuzma-yuz qoldiradi.

Insonning haqiqiy xarakteri kimdir qarab turganida emas, hech kim qaramayotganda namoyon bo‘ladi

Odamlar ko‘pincha o‘zini yaxshi inson deb hisoblaydi. Bu tabiiy.

Ammo insonning haqiqiy qadriyatlari uning gaplarida emas, qarorlarida ko‘rinadi.

  • Kimdir kuchsizroq odamga qanday munosabatda bo‘ladi?

  • Unga hech qanday foyda keltirmaydigan insonga yordam beradimi?

  • Xato qilganini tan oladimi?

  • Kechirim so‘rashni biladimi?

  • O‘ziga ishongan odamlarning ishonchini qadrlaydimi?

  • Yoki faqat uni kuzatib turganlar oldidagina yaxshi inson bo‘lishga harakat qiladimi?

Tasavvuriy «hayot filmi» aynan shu farqni ko‘rsatib qo‘yadi.

Agar bu film bugun namoyish etilsa-chi?

Eng ta’sirli jihati shundaki, bu filmni hozir ham o‘zimiz yozayotgan bo‘lishimiz mumkin.

Har bir kun — yangi sahna.

Har bir qaror — yangi epizod.

Har bir insonga munosabat — ssenariyning bir qismi.

Bugun kimgadir aytgan so‘zingiz ertaga xotiraga aylanadi. Bugun qilgan kichik yaxshiligingiz esa kimningdir hayotida katta iz qoldirishi mumkin.

Shuning uchun o‘z hayotingizning «filmi»ni faqat o‘tmish sifatida tasavvur qilish shart emas.

U hozir suratga olinyapti.

O‘zingizga berib ko‘rishingiz mumkin bo‘lgan 7 savol

Ba’zan insonga hayotini o‘zgartirish uchun katta motivatsion kitob emas, bitta to‘g‘ri savolning o‘zi yetarli bo‘ladi.

Quyidagi savollarga chin dildan javob berib ko‘ring:

  1. Agar bugungi kunlarimning barchasi tasvirga olinsa, nimalardan faxrlangan bo‘lardim?

  2. Qaysi qarorlarimni oilam bilishini istamagan bo‘lardim?

  3. Kimning qalbini bilmasdan yoki ataylab og‘ritganman?

  4. Menga ishongan insonlarning ishonchini oqlayapmanmi?

  5. Hech kim ko‘rmayotganida ham to‘g‘ri ish qilishga harakat qilamanmi?

  6. Agar yana bir bor yashash imkoniyati berilsa, nimani boshqacha qilgan bo‘lardim?

  7. Bugungi hayotim davom etsa, uning keyingi qismlaridan mamnun bo‘larmidim?

Bu savollarga javob berish uchun boshqalarga hisobot berish shart emas.

Eng muhim suhbat insonning o‘zi bilan bo‘ladi.

O‘tmishni o‘zgartirib bo‘lmaydi, ammo keyingi sahnalarni o‘zgartirish mumkin

Insonning eng katta xatolaridan biri — o‘tmishdagi bir voqea tufayli butun hayotini o‘zgarmas deb qabul qilishidir.

Kecha aytilgan so‘zni qaytarib bo‘lmaydi.

O‘tgan yildagi qarorni bekor qilib bo‘lmaydi.

Ayrim imkoniyatlar esa bir marta keladi.

Ammo hikoya hali tugamagan.

Inson o‘z xatosini tan olishi, kechirim so‘rashi, munosabatlarni tiklashi, noto‘g‘ri odatlaridan voz kechishi va keyingi qarorlarini boshqacha qabul qilishi mumkin.

Shu ma’noda hayot filmining eng muhim qismi kechagi sahnalar emas.

Hali suratga olinmagan sahnalardir.

Balki eng muhim savol boshqacha bo‘lishi kerakdir?

«Oilam men haqimda hamma haqiqatni bilsa, nima bo‘ladi?» degan savol qo‘rquvdan tug‘ilishi mumkin.

Ammo uni boshqacha shaklda ham berish mumkin:

«Agar bugundan boshlab hayotimdagi har bir qarorni keyinchalik yaqinlarim bilan birga ko‘rish mumkinligini bilsam, nimani boshqacha qilardim?»

  • Ehtimol, kimgadir qo‘ng‘iroq qilardik.

  • Kimdandir kechirim so‘rardik.

  • Ota-onamiz bilan ko‘proq vaqt o‘tkazardik.

  • Bolalarimizga ko‘proq e’tibor berardik.

  • Yoki yillar davomida qo‘rqib kelgan bir ishimizni boshlardik.

Chunki inson ba’zan o‘z hayotining qiymatini uni yo‘qotish xavfi paydo bo‘lganda anglaydi.

Hayotingiz film bo‘lsa, uning bugungi sahnasi qanday?

Bir kuni barcha insonlar o‘z hayotining o‘tmish sahnalariga qaytib qaraydi — xotiralari orqali.

Ammo ularni qayta suratga olish imkoni bo‘lmaydi.

Shuning uchun hozirgi kunning ahamiyati juda katta.

  • Siz hozir qanday yashayapsiz?

  • Yaqinlaringizga qanday munosabatdasiz?

  • Qaysi qarorni qabul qilishdan qo‘rqyapsiz?

  • Kimga aytishim kerak bo‘lgan yaxshi so‘zingizni hali aytmadingiz?

  • Agar butun hayotingiz bir filmdek qo‘yib berilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?

Agar javobingiz «ha» bo‘lsa — bugungi hayotingizni shu tarzda davom ettirishga arziydi.

Agar javobingiz «yo‘q» bo‘lsa — film hali tugamagan.

Demak, ssenariyni o‘zgartirish uchun hali vaqt bor.

Hayot filmiOila munosabatlariShaxsiy rivojlanishIshonch va kechirim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siriNima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siri17.09, 17:47Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?16.09, 22:41«Burgut va qarg‘a jangining siri!»: Hayotingizni o‘zgartiruvchi falsafiy xulosa!«Burgut va qarg‘a jangining siri!»: Hayotingizni o‘zgartiruvchi falsafiy xulosa!15.09, 09:21“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?13.09, 17:37Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman? Hayotingizdagi eng qimmat narsa nima?Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman? Hayotingizdagi eng qimmat narsa nima?13.09, 15:53Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...12.09, 10:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi