Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?
Bir tasavvur qilib ko‘ring: ertaga sizning butun hayotingizdan film tayyorlanadi. Unda bolaligingiz ham, yoshligingiz ham, hech kim bilmaydigan qarorlaringiz ham bor. Kimnidir xafa qilgan so‘zlaringiz, hech kim ko‘rmagan yaxshiliklaringiz, yashirgan qo‘rquvlaringiz va o‘zingiz ham unutib yuborgan voqealaringiz — barchasi ekranda birma-bir namoyon bo‘ladi.
Eng muhimi esa — bu filmni siz yolg‘iz ko‘rmaysiz.
Yoningizda oila a’zolaringiz o‘tiribdi.
Shunda savol tug‘iladi: butun hayotingizni ular bilan birga bemalol tomosha qila olarmidingiz?
Bu savol oddiy qiziqish emas. U insonni o‘z hayoti, qarorlari va yashash tarzi haqida jiddiy o‘ylashga undaydi.
Biz odamlarga ko‘rsatadigan hayotimiz bilan haqiqiy hayotimiz bir xilmi?
Kundalik hayotda inson o‘zining turli qirralarini turli odamlardan yashiradi.
Oilasi oldida bir xil, do‘stlari bilan boshqacha, ish joyida esa yana boshqa qiyofada bo‘lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ko‘pincha hayotning eng chiroyli tomonlari namoyish etiladi.
Ammo tasavvuriy filmda montaj bo‘lmaydi.
Unda siz faqat boshqalarga ko‘rsatishni istagan sahnalar emas, balki haqiqiy hayotingizda sodir bo‘lgan barcha qarorlar aks etadi.
Kimgadir aytilgan qattiq so‘z.
Kimningdir ishonchini oqlamagan lahza.
Hech kim bilmagan yordam.
O‘zingiz bilan yolg‘iz qolgan paytdagi fikrlar.
Pushaymon bo‘lgan qarorlar.
Va eng muhimi — hech kim ko‘rmayapti deb o‘ylagan paytda qilgan ishlaringiz.
Shu nuqtada inson o‘zidan noqulay, ammo muhim savolni so‘ray boshlaydi:
«Mening boshqalarga ko‘rsatayotgan insonligim bilan yolg‘iz qolganimdagi insonligim bir xilmi?»
Oila oldida emas, avvalo o‘zingiz oldida javob bering
Bu savolning maqsadi insonni ayblash emas.
Hech bir inson ideal emas. Har kimning hayotida xato, adashish, noto‘g‘ri qaror va pushaymon bo‘ladigan vaziyatlar uchraydi.
Muhimi — inson xatosini qanday qabul qilishi.
Ba’zi odamlar o‘tmishini yashirishga urinib butun umrini o‘tkazadi. Ba’zilar esa xatolaridan xulosa chiqarib, o‘zini o‘zgartiradi.
Shuning uchun «Mening hayotimni oilam ko‘rsa nima bo‘ladi?» degan savoldan ham muhimroq savol bor:
«Agar hayotimning har bir kunini o‘zim qaytadan ko‘rsam, bugungi inson bo‘lishimdan rozi bo‘larmidim?»
Bu savol insonni boshqalarning fikridan ko‘ra o‘z vijdoni bilan yuzma-yuz qoldiradi.
Insonning haqiqiy xarakteri kimdir qarab turganida emas, hech kim qaramayotganda namoyon bo‘ladi
Odamlar ko‘pincha o‘zini yaxshi inson deb hisoblaydi. Bu tabiiy.
Ammo insonning haqiqiy qadriyatlari uning gaplarida emas, qarorlarida ko‘rinadi.
Kimdir kuchsizroq odamga qanday munosabatda bo‘ladi?
Unga hech qanday foyda keltirmaydigan insonga yordam beradimi?
Xato qilganini tan oladimi?
Kechirim so‘rashni biladimi?
O‘ziga ishongan odamlarning ishonchini qadrlaydimi?
Yoki faqat uni kuzatib turganlar oldidagina yaxshi inson bo‘lishga harakat qiladimi?
Tasavvuriy «hayot filmi» aynan shu farqni ko‘rsatib qo‘yadi.
Agar bu film bugun namoyish etilsa-chi?
Eng ta’sirli jihati shundaki, bu filmni hozir ham o‘zimiz yozayotgan bo‘lishimiz mumkin.
Har bir kun — yangi sahna.
Har bir qaror — yangi epizod.
Har bir insonga munosabat — ssenariyning bir qismi.
Bugun kimgadir aytgan so‘zingiz ertaga xotiraga aylanadi. Bugun qilgan kichik yaxshiligingiz esa kimningdir hayotida katta iz qoldirishi mumkin.
Shuning uchun o‘z hayotingizning «filmi»ni faqat o‘tmish sifatida tasavvur qilish shart emas.
U hozir suratga olinyapti.
O‘zingizga berib ko‘rishingiz mumkin bo‘lgan 7 savol
Ba’zan insonga hayotini o‘zgartirish uchun katta motivatsion kitob emas, bitta to‘g‘ri savolning o‘zi yetarli bo‘ladi.
Quyidagi savollarga chin dildan javob berib ko‘ring:
Agar bugungi kunlarimning barchasi tasvirga olinsa, nimalardan faxrlangan bo‘lardim?
Qaysi qarorlarimni oilam bilishini istamagan bo‘lardim?
Kimning qalbini bilmasdan yoki ataylab og‘ritganman?
Menga ishongan insonlarning ishonchini oqlayapmanmi?
Hech kim ko‘rmayotganida ham to‘g‘ri ish qilishga harakat qilamanmi?
Agar yana bir bor yashash imkoniyati berilsa, nimani boshqacha qilgan bo‘lardim?
Bugungi hayotim davom etsa, uning keyingi qismlaridan mamnun bo‘larmidim?
Bu savollarga javob berish uchun boshqalarga hisobot berish shart emas.
Eng muhim suhbat insonning o‘zi bilan bo‘ladi.
O‘tmishni o‘zgartirib bo‘lmaydi, ammo keyingi sahnalarni o‘zgartirish mumkin
Insonning eng katta xatolaridan biri — o‘tmishdagi bir voqea tufayli butun hayotini o‘zgarmas deb qabul qilishidir.
Kecha aytilgan so‘zni qaytarib bo‘lmaydi.
O‘tgan yildagi qarorni bekor qilib bo‘lmaydi.
Ayrim imkoniyatlar esa bir marta keladi.
Ammo hikoya hali tugamagan.
Inson o‘z xatosini tan olishi, kechirim so‘rashi, munosabatlarni tiklashi, noto‘g‘ri odatlaridan voz kechishi va keyingi qarorlarini boshqacha qabul qilishi mumkin.
Shu ma’noda hayot filmining eng muhim qismi kechagi sahnalar emas.
Hali suratga olinmagan sahnalardir.
Balki eng muhim savol boshqacha bo‘lishi kerakdir?
«Oilam men haqimda hamma haqiqatni bilsa, nima bo‘ladi?» degan savol qo‘rquvdan tug‘ilishi mumkin.
Ammo uni boshqacha shaklda ham berish mumkin:
«Agar bugundan boshlab hayotimdagi har bir qarorni keyinchalik yaqinlarim bilan birga ko‘rish mumkinligini bilsam, nimani boshqacha qilardim?»
Ehtimol, kimgadir qo‘ng‘iroq qilardik.
Kimdandir kechirim so‘rardik.
Ota-onamiz bilan ko‘proq vaqt o‘tkazardik.
Bolalarimizga ko‘proq e’tibor berardik.
Yoki yillar davomida qo‘rqib kelgan bir ishimizni boshlardik.
Chunki inson ba’zan o‘z hayotining qiymatini uni yo‘qotish xavfi paydo bo‘lganda anglaydi.
Hayotingiz film bo‘lsa, uning bugungi sahnasi qanday?
Bir kuni barcha insonlar o‘z hayotining o‘tmish sahnalariga qaytib qaraydi — xotiralari orqali.
Ammo ularni qayta suratga olish imkoni bo‘lmaydi.
Shuning uchun hozirgi kunning ahamiyati juda katta.
Siz hozir qanday yashayapsiz?
Yaqinlaringizga qanday munosabatdasiz?
Qaysi qarorni qabul qilishdan qo‘rqyapsiz?
Kimga aytishim kerak bo‘lgan yaxshi so‘zingizni hali aytmadingiz?
Agar butun hayotingiz bir filmdek qo‘yib berilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?
Agar javobingiz «ha» bo‘lsa — bugungi hayotingizni shu tarzda davom ettirishga arziydi.
Agar javobingiz «yo‘q» bo‘lsa — film hali tugamagan.
Demak, ssenariyni o‘zgartirish uchun hali vaqt bor.
Izohlar 0
…