Nilufar Usmonovadan muxlislariga yangi tarona: “Seni eslayman” (audio)
Xonanda Nilufar Usmonova muxlislariga navbatdagi yangi qo‘shig‘ini taqdim etdi. “Seni eslayman” deb nomlangan tarona 18 sentyabr kuni xonandaning YouTube kanalida namoyish etildi.
Hozircha qo‘shiq audio shaklida taqdim etilgan bo‘lib, unga videoklip ishlanmagan. Xonanda yangi taronasi orqali yana bir bor tinglovchilar e’tiborini tortdi.
“Seni eslayman” qo‘shig‘i tinglovchilar tomonidan iliq kutib olindi. YouTube'dagi izohlarda muxlislar xonandaning ijodiga ijobiy fikrlar bildirib, yangi tarona haqidagi samimiy taassurotlarini qoldirmoqda.
Nilufar Usmonova esa ijodiy faoliyatini davom ettirib, yangi qo‘shiqlari bilan muxlislarini xursand qilishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…