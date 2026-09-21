Fermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindi

·0·Dunyo
Fermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindi

Braziliyada 36 yoshli fermer sakkiz yoshli o‘g‘lini o‘ldirish va boshqa odamlarga hujum qilish mavzularida qariyb ikki oy davomida ChatGPT bilan yozishganidan so‘ng hibsga olindi. Politsiya talqiniga ko‘ra, mazkur yozishmalar ehtimoliy jinoyatlarga tayyorgarlik ko‘rilganini ko‘rsatishi mumkin. Bu haqda BBC Braziliya xizmati xabar berdi.

OpenAI foydalanuvchining yozishmalariga e’tibor qaratib, vaziyat haqida AQSH Federal qidiruv byurosiga xabar bergan. Shundan keyin Amerika tomoni Braziliya rasmiylarini xabardor qilgan. Politsiya fermerni 19 iyun kuni qo‘lga olgan.

Hududiy kiberjinoyatlarga qarshi kurash bo‘linmasi rahbari Brennu Andradening ta’kidlashicha, bolaga nisbatan ehtimoliy tahdid mavjudligi sabab ishga yuqori ustuvorlik berilgan.

Tergovchilarning ma’lum qilishicha, erkak ChatGPT bilan suhbatlarida nafaqat o‘g‘lini o‘ldirish haqida, balki maktablar, cherkovlar va politsiya xodimlariga ehtimoliy hujum uyushtirish masalasida ham yozishgan. Shuningdek, u xavfli moddalar haqida ma’lumot izlagan.

Uyidan shubhali buyumlar topilgan

Fermerning uyida o‘tkazilgan tintuv vaqtida politsiya bir qator shubhali buyumlar va moddalarni aniqlagan. Hozir ular ekspertlar tomonidan tekshirilmoqda.

Tergovchilar gumondorning mobil telefonini ham o‘rganmoqda. Ular yozishmalarda tilga olingan rejalarni amalga oshirish uchun biror amaliy harakat qilingan-qilinmaganini aniqlashga harakat qilyapti.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, erkak o‘g‘li bilan kam muloqot qilgan va asosan aliment to‘lab kelgan. Tergovchilar aliment to‘lovlaridan norozilik ehtimoliy motivlardan biri bo‘lishi mumkinligini ham istisno qilmayapti. Biroq hozircha bu borada yakuniy xulosa berilmagan.

Fermer ayblovlarni rad etmoqda

Fermerning o‘zi o‘g‘liga zarar yetkazish niyati bo‘lmaganini bildirgan. Uning advokati esa ChatGPT bilan bo‘lgan suhbatlar faqat provokatsion tarzda olib borilganini, amalda hech qanday real harakat sodir etilmaganini ta’kidlamoqda.

Erkak 54 kun hibsda saqlangan va 13 avgust kuni ozod qilingan. Hozircha unga rasman ayblov qo‘yilmagan, tergov jarayoni esa davom etmoqda.

Ozodlikka chiqqanidan keyin unga elektron bilaguzuk taqib yurish talabi qo‘yilgan. Shuningdek, u o‘g‘li va bolaning onasi bilan muloqot qilmasligi kerak.

BraziliyaChatGPTOpenAIBrennu Andrade
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiKecha, 23:20Qizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiQizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiKecha, 21:40AQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lganAQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lganKecha, 20:56Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaOta-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaKecha, 19:43Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Kecha, 19:30Kelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiKelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiKecha, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?