Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)

·2·O‘zbekiston
Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)

Poytaxt transport oqimini tartibga solish va haydovchilarning yo‘ldagi vaqtini sezilarli darajada tejash maqsadida Toshkent shahar YHTЕM (Yo‘l harakatini tashkil etish markazi) mutaxassislari navbatdagi yirik innovatsion loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirdi. O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetidan «Beruniy» metro bekatigacha bo‘lgan 5 kilometrlik gavjum yo‘l qismida zamonaviy «Yashil to‘lqin» intellektual tizimi rasman faoliyat yurita boshladi.

Loyiha doirasida ushbu yo‘nalishda joylashgan jami 12 ta svetofor obyekti o‘zaro sinxronlashtirilib, transport vositalarining to‘xtovsiz va xavfsiz harakatlanishi uchun qulay sharoit yaratildi. YHTЕM tahlillariga ko‘ra, belgilangan 50–60 km/soat tezlikda harakatlangan haydovchilar mazkur 5 km masofani endilikda qizil chiroqlarda uzoq kutmasdan bosib o‘tish imkoniga ega bo‘ldi — yo‘lga ketadigan vaqt 11 daqiqa 30 soniyadan 9 daqiqa 40 soniyagacha qisqardi.

Xo‘sh, «Yashil to‘lqin» tizimi qanday tamoyil asosida ishlaydi, belgilangan tezlik me’yoriga amal qilmaganlar tirbandlikka uchraydimi va Toshkentning yana qaysi markaziy ko‘chalarida bunday sinxronlashuv joriy etiladi?

«12 ta svetofor va saqlab qolingan vaqt»: Loyihaning muhim jihatlari

Poytaxt yo‘llaridagi ushbu o‘zgarishning asosiy ko‘rsatkichlari va faktlari:

  • 5 kilometrlik qamrov: «Jahon tillari» universiteti chorrahasidan «Beruniy» hududigacha bo‘lgan masofa to‘liq yagona tarmoqqa ulandi;

  • 12 ta svetofor sinxronizatsiyasi: Mutaxassislar barcha svetoforlarning yonish fazalarini bir-biriga moslashtirib, uzluksiz yashil chiroq siklini shakllantirdi;

  • Tavsiya etilgan tezlik: Tizimdan maksimal foydalanish va qizil chiroqqa tushib qolmaslik uchun haydovchilar 50–60 km/soat tezlik me’yorida harakatlanishi lozim;

  • Vaqt va yoqilg‘i tejalishi: Avvallari o‘rtacha 11 daqiqa 30 soniya vaqt olgan yo‘l endilikda 9 daqiqa 40 soniyada bosib o‘tilmoqda;

  • Ekologik foyda: Tez-tez to‘xtash va yurishlarning kamayishi havoga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini va avtomobillar tormoz tizimi yeyilishini sezilarli kamaytiradi.

«Yashil to‘lqin» tizimi ko‘rsatkichlari: Joriy etishdan oldin va keyin

5 kmlik yo‘nalishdagi o‘zgarishlarning qiyosiy ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va parametrlar

Tizim joriy etilgunga qadar

«Yashil to‘lqin» ishga tushgach

Farq va samaradorlik

Qamrab olingan masofa

5 km

5 km

To‘liq sinxronlashtirildi

Svetoforlar holati

12 ta mustaqil svetofor

12 ta sinxronlashgan svetofor

Yagona markazdan boshqaruv

Yo‘lni bosib o‘tish vaqti

11 daqiqa 30 soniya

9 daqiqa 40 soniya

1 daqiqa 50 soniya tejalmoqda

Optimal harakat tezligi

Tartibsiz (tezlashish/to‘xtash)

50–60 km/soat (Barqaror)

Svetoforlarda to‘xtashlar keskin kamaydi

Yo‘ldagi harakat oqimi

Tez-tez to‘xtalishlar va tirbandlik

Uzluksiz «yashil yo‘lak»

O‘tkazuvchanlik quvvati oshdi

Transport ekspertizasi: Nima uchun «Yashil to‘lqin» poytaxt uchun muhim?

Yo‘l harakati mutaxassislari va shaharsozlik ekspertlarining xulosalari:

  • Intellektual boshqaruv ustunligi: Yo‘llarni kengaytirishdan ko‘ra mavjud infratuzilmani raqamlashtirish va svetoforlar ritmini to‘g‘rilash tirbandlikka qarshi eng arzon hamda tez samara beruvchi usul hisoblanadi;

  • Haydovchilar uchun tezlik intizomi: «Yashil to‘lqin»ning bosh siri — haydovchi ortiqcha tezlik oshirmasdan (50–60 km/soat chegarasida) yurishi kerak. Agar haydovchi me’yordan tezlashsa yoki juda sekin yursa, keyingi chorrahada qizil chiroqqa to‘qnash keladi;

  • Jamoat transporti va yengil mashinalar balansi: Harakatning bir maromda kechishi avtobuslar va yo‘lovchi transporti intervalining buzilmasligiga xizmat qiladi;

  • Kelgusi rejalar: YHTЕMning ushbu tajribasi keyinchalik poytaxtning Bunyodkor, Amir Temur va Kichik halqa yo‘li kabi boshqa yirik magistrallarida ham kengaytirilishi kutilmoqda.

«Jahon tillari»dan «Beruniy»gacha bo‘lgan yo‘lda «Yashil to‘lqin»ning muvaffaqiyatli ishga tushishi Toshkent shahrida transportni «aqlli» boshqarish sari qo‘yilgan muhim qadam bo‘ldi.

Sizningcha, Toshkentning yana qaysi yo‘llari va ko‘chalarida «Yashil to‘lqin» tizimiga eng katta ehtiyoj bor? 50–60 km/soat tezlik cheklovi poytaxt haydovchilarini svetoforlarda to‘xtamasdan harakatlanishga o‘rgata oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va poytaxt haydovchilari uchun ushbu dolzarb yangilikni barcha yaqinlaringiz hamda avtomaktab guruhlariga ulashing!

Yashil to‘lqin sistemaYHTЕM (Yo‘l harakatini tashkil etish markazi)Beruniy metro bekatiToshkent transport masalalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchiKecha, 17:15«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)Kecha, 13:09Pedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiPedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiKecha, 12:52Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Kecha, 12:18616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandi616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandiKecha, 11:45«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19.09, 21:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi