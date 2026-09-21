Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)
Poytaxt transport oqimini tartibga solish va haydovchilarning yo‘ldagi vaqtini sezilarli darajada tejash maqsadida Toshkent shahar YHTЕM (Yo‘l harakatini tashkil etish markazi) mutaxassislari navbatdagi yirik innovatsion loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirdi. O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetidan «Beruniy» metro bekatigacha bo‘lgan 5 kilometrlik gavjum yo‘l qismida zamonaviy «Yashil to‘lqin» intellektual tizimi rasman faoliyat yurita boshladi.
Loyiha doirasida ushbu yo‘nalishda joylashgan jami 12 ta svetofor obyekti o‘zaro sinxronlashtirilib, transport vositalarining to‘xtovsiz va xavfsiz harakatlanishi uchun qulay sharoit yaratildi. YHTЕM tahlillariga ko‘ra, belgilangan 50–60 km/soat tezlikda harakatlangan haydovchilar mazkur 5 km masofani endilikda qizil chiroqlarda uzoq kutmasdan bosib o‘tish imkoniga ega bo‘ldi — yo‘lga ketadigan vaqt 11 daqiqa 30 soniyadan 9 daqiqa 40 soniyagacha qisqardi.
Xo‘sh, «Yashil to‘lqin» tizimi qanday tamoyil asosida ishlaydi, belgilangan tezlik me’yoriga amal qilmaganlar tirbandlikka uchraydimi va Toshkentning yana qaysi markaziy ko‘chalarida bunday sinxronlashuv joriy etiladi?
«12 ta svetofor va saqlab qolingan vaqt»: Loyihaning muhim jihatlari
Poytaxt yo‘llaridagi ushbu o‘zgarishning asosiy ko‘rsatkichlari va faktlari:
5 kilometrlik qamrov: «Jahon tillari» universiteti chorrahasidan «Beruniy» hududigacha bo‘lgan masofa to‘liq yagona tarmoqqa ulandi;
12 ta svetofor sinxronizatsiyasi: Mutaxassislar barcha svetoforlarning yonish fazalarini bir-biriga moslashtirib, uzluksiz yashil chiroq siklini shakllantirdi;
Tavsiya etilgan tezlik: Tizimdan maksimal foydalanish va qizil chiroqqa tushib qolmaslik uchun haydovchilar 50–60 km/soat tezlik me’yorida harakatlanishi lozim;
Vaqt va yoqilg‘i tejalishi: Avvallari o‘rtacha 11 daqiqa 30 soniya vaqt olgan yo‘l endilikda 9 daqiqa 40 soniyada bosib o‘tilmoqda;
Ekologik foyda: Tez-tez to‘xtash va yurishlarning kamayishi havoga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini va avtomobillar tormoz tizimi yeyilishini sezilarli kamaytiradi.
«Yashil to‘lqin» tizimi ko‘rsatkichlari: Joriy etishdan oldin va keyin
5 kmlik yo‘nalishdagi o‘zgarishlarning qiyosiy ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va parametrlar
Tizim joriy etilgunga qadar
«Yashil to‘lqin» ishga tushgach
Farq va samaradorlik
Qamrab olingan masofa
5 km
5 km
To‘liq sinxronlashtirildi
Svetoforlar holati
12 ta mustaqil svetofor
12 ta sinxronlashgan svetofor
Yagona markazdan boshqaruv
Yo‘lni bosib o‘tish vaqti
11 daqiqa 30 soniya
9 daqiqa 40 soniya
1 daqiqa 50 soniya tejalmoqda
Optimal harakat tezligi
Tartibsiz (tezlashish/to‘xtash)
50–60 km/soat (Barqaror)
Svetoforlarda to‘xtashlar keskin kamaydi
Yo‘ldagi harakat oqimi
Tez-tez to‘xtalishlar va tirbandlik
Uzluksiz «yashil yo‘lak»
O‘tkazuvchanlik quvvati oshdi
Transport ekspertizasi: Nima uchun «Yashil to‘lqin» poytaxt uchun muhim?
Yo‘l harakati mutaxassislari va shaharsozlik ekspertlarining xulosalari:
Intellektual boshqaruv ustunligi: Yo‘llarni kengaytirishdan ko‘ra mavjud infratuzilmani raqamlashtirish va svetoforlar ritmini to‘g‘rilash tirbandlikka qarshi eng arzon hamda tez samara beruvchi usul hisoblanadi;
Haydovchilar uchun tezlik intizomi: «Yashil to‘lqin»ning bosh siri — haydovchi ortiqcha tezlik oshirmasdan (50–60 km/soat chegarasida) yurishi kerak. Agar haydovchi me’yordan tezlashsa yoki juda sekin yursa, keyingi chorrahada qizil chiroqqa to‘qnash keladi;
Jamoat transporti va yengil mashinalar balansi: Harakatning bir maromda kechishi avtobuslar va yo‘lovchi transporti intervalining buzilmasligiga xizmat qiladi;
Kelgusi rejalar: YHTЕMning ushbu tajribasi keyinchalik poytaxtning Bunyodkor, Amir Temur va Kichik halqa yo‘li kabi boshqa yirik magistrallarida ham kengaytirilishi kutilmoqda.
«Jahon tillari»dan «Beruniy»gacha bo‘lgan yo‘lda «Yashil to‘lqin»ning muvaffaqiyatli ishga tushishi Toshkent shahrida transportni «aqlli» boshqarish sari qo‘yilgan muhim qadam bo‘ldi.
Sizningcha, Toshkentning yana qaysi yo‘llari va ko‘chalarida «Yashil to‘lqin» tizimiga eng katta ehtiyoj bor? 50–60 km/soat tezlik cheklovi poytaxt haydovchilarini svetoforlarda to‘xtamasdan harakatlanishga o‘rgata oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va poytaxt haydovchilari uchun ushbu dolzarb yangilikni barcha yaqinlaringiz hamda avtomaktab guruhlariga ulashing!
Izohlar 0
…