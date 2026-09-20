AQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lgan

·1·Dunyo
AQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lgan

2025 yilda AQSHning Viskonsin shtatidagi HSHS St. Vincent Hospital shifoxonasida noodatiy holat kuzatilgan. Muassasaning Women and Infants Center bo‘limida faoliyat yurituvchi 14 nafar hamshira bir vaqtning o‘zida homilador bo‘lgan.

Qizig‘i, ushbu hamshiralarning barchasi homilador ayollar va chaqaloqlarga tibbiy yordam ko‘rsatadigan bo‘limda ishlagan. Ular kundalik faoliyatida boshqa ayollarga farzandli bo‘lish jarayonida yordam bergan bo‘lsa, o‘sha davrda o‘zlari ham onalikni kutayotgan edi.

Shifoxona mazkur noodatiy holat haqida 2025 yil may oyida ma’lum qilgan. Hamshiralarning homiladorliklari bir-biriga yaqin davrga to‘g‘ri kelgani sababli ular navbatma-navbat tug‘ruq ta’tiliga chiqishga tayyorgarlik ko‘rgan.

Bo‘limdagi ish jarayonining uzluksizligini ta’minlash uchun esa vaqtinchalik xodimlar, ichki flex-guruhlar va boshqa hamshiralar yordamidan foydalanilgan.

Keyinchalik shifoxona ma’lumotiga ko‘ra, 14 nafar hamshiradan sakkiz nafari farzandli bo‘lgan. Ular orasida to‘rt nafar qiz va to‘rt nafar o‘g‘il dunyoga kelgan.

Shifoxonadagi bu holat 2025 yilning o‘ziga xos «baby boom»i sifatida e’tibor qozongan. Bir bo‘limda ishlaydigan shuncha hamshiraning bir vaqtning o‘zida farzand kutgani esa ularning o‘zlari uchun ham, hamkasblari uchun ham unutilmas voqeaga aylangan.

HSHS St. Vincent HospitalWomen and Infants Center14 hamshira homiladorligi2025 yilda baby boom
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaOta-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaBugun, 19:43Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Bugun, 19:30Kelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiKelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiBugun, 16:2338 yil izlab enagasini topgan erkak unga avtomobil va 10 million frank berdi38 yil izlab enagasini topgan erkak unga avtomobil va 10 million frank berdiBugun, 16:1115 yil devor ortida yashirilgan kutubxona qayta topildi (video)15 yil devor ortida yashirilgan kutubxona qayta topildi (video)Bugun, 15:52Okean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildiOkean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildiBugun, 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?