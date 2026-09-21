Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Science jurnalida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, surunkali uyqu yetishmovchiligi va past uyqu sifati 172 ta turli kasallikning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.
- 88 mingdan ortiq ishtirokchi ishtirokidagi ushbu izlanishda uyquning buzilishi nafaqat asab tizimiga, balki barcha ichki a'zolar faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.
Dunyoning eng nufuzli ilmiy nashrlaridan biri bo‘lgan Science jurnali insoniyat salomatligi va kundalik odatlariga oid dahshatli tadqiqot natijalarini e’lon qildi. Xalqaro olimlar guruhi tomonidan o‘tkazilgan keng ko‘lamli izlanishlar surunkali kech uxlash va uyqu sifatining pastligi inson tanasida kamida 172 ta turli og‘ir xastalikning rivojlanishiga to‘g‘ridan to‘g‘ri turtki bo‘lishini isbotladi.
Izlanishlar davomida 88 mingdan ortiq ko‘ngillining genetik va tibbiy bioma’lumotlari chuqur tahlil qilinib, uyqusizlikning nafaqat asab tizimiga, balki inson organizmidagi barcha ichki a’zolar faoliyatiga halokatli zarba berishi aniqlandi. Olimlarning xulosasiga ko‘ra, nosog‘lom uyqu rejimi nafas yo‘llarining surunkali xastaligi bo‘lgan astmadan tortib, immunitet keskin susayishi oqibatida uyg‘onuvchi xavfli temiratki (gerpes) virusigacha bo‘lgan muammolarni avj oldiradi.
Xo‘sh, tungi bedorlik va me’yorsiz uyqu immun tizimini qanday qilib ichidan yemiradi, 88 ming inson ishtirok etgan tadqiqot zamonaviy tibbiyotga qanday yangiliklarni olib kirdi va og‘ir asoratlardan saqlanish uchun uyqu gigiyenasiga qanday amal qilish zarur?
«88 ming kishilik kuzatuv va 172 ta tashxis»: Science tadqiqotining muhim xulosalari
Olimlar olib borgan fundamental izlanishning asosiy faktlari va kashfiyotlari:
88 mingdan ortiq bioma’lumot: Tadqiqot bir necha yil davomida 88 000 dan ziyod respondentning biometrik ko‘rsatkichlari, turmush tarzi va kasalliklar tarixini solishtirish orqali olib borildi;
172 ta kasallik bilan bog‘liqlik: Uyqu yetishmovchiligi va rejimning buzilishi tanadagi yallig‘lanish jarayonlarini kuchaytirib, 172 turdagi somatik va virusli xastaliklar xavfini keskin oshiradi;
Astma va nafas tizimi xavfi: Me’yorida uxlamaslik o‘pka va bronxlarning regeneratsiyasiga to‘sqinlik qilib, allergik reaksiyalar va surunkali astma xurujlarini qo‘zg‘atadi;
Viruslarning bosh ko‘tarishi: Organizmning himoya to‘sig‘i (immunitet) zaiflashishi oqibatida yashirin holatdagi temiratki (gerpes) va boshqa xavfli infeksiyalar faollashadi;
Gormonal parokandalik: Tungi vaqtda melatonin va tiklanish gormonlari ishlab chiqarilmasligi hujayralarning yangilanish siklini butunlay izdan chiqaradi.
Uyqu sifati va inson organizmi: Tadqiqot ko‘rsatkichlari taqqosi
Science jurnalida keltirilgan ma’lumotlar va asoratlar tahlili:
Mezonlar va ko‘rsatkichlar
Sog‘lom va to‘liq uyqu (7-8 soat)
Surunkali kech uxlash / To‘yib uxlamaslik
Tadqiqot qamrovi
88 mingdan ortiq inson bioma’lumotlari
88 mingdan ortiq inson bioma’lumotlari
Kasalliklar rivojlanish xavfi
Minimal darajada (me’yorda)
Kamida 172 ta xastalik xavfi keskin ortadi
Immunitet tizimi holati
Kuchli himoya to‘sig‘i shakllanadi
Temiratki virusi va infeksiyalarga qarshi ojizlik
Nafas va o‘pka faoliyati
To‘qimalar to‘liq qayta tiklanadi
Astma va surunkali yallig‘lanishlar avj oladi
Organizm hujayralari
Melatonin sintezi to‘liq kechadi
Erta qarish, toksinlar to‘planishi va degradatsiya
Tibbiyot ekspertizasi: Nega uyqusizlik bu qadar xavfli?
Xalqaro sog‘liqni saqlash ekspertlari va neyrobiologlarning ilmiy xulosalari:
Immunitetning kechki detoksikatsiyasi: Inson uxlaganda tanada T-hujayralar va antitanachalar ishlab chiqariladi; tungi bedorlik organizmni tabiiy himoya qurolidan mahrum etadi;
Kech yotishning yashirin zarbasi: Hatto kerakli 7-8 soat uxlansa ham, tungi soat 23:00 dan keyin uxlash tabiiy sirkad ritmni buzadi va hujayralarning qayta tiklanishiga xalaqit beradi;
Infeksion zanjir: Surunkali charchoq paytida markaziy asab tizimi stress holatida (kortizol yuqoriligida) ishlaydi, bu esa temiratki kabi surunkali viruslarning teri va asab tolalarida bosh ko‘tarishiga yo‘l ochadi;
Oldini olish chorasi — oddiy gigiyena: Kasalliklarning 172 talik uzun ro‘yxatiga tushmaslik uchun har kuni bir xil vaqtda (soat 22:30–23:00 dan kechiktirmay) yotish va yotoqxonada gadjetlardan to‘liq voz kechish tavsiya etiladi.
Science jurnalida bosilgan ushbu keng qamrovli tadqiqot to‘yib uxlash va sog‘lom uyqu shunchaki hordiq emas, balki inson hayotini saqlab qoluvchi bosh omil ekanini ilmiy isbotlab berdi.
Siz kuniga necha soat uxlaysiz va soat nechada uyquga yotish odatiga egasiz? Tungi bedorlikning organizmingizga, kunlik tetikligingizga salbiy ta’sirini sezganmisiz? Shaxsiy tajribangiz va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yaqinlaringiz salomatligi uchun ushbu muhim tibbiy tahlilni barcha do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…