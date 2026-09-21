Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!

·42·Salomatlik
Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Science jurnalida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, surunkali uyqu yetishmovchiligi va past uyqu sifati 172 ta turli kasallikning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.
  • 88 mingdan ortiq ishtirokchi ishtirokidagi ushbu izlanishda uyquning buzilishi nafaqat asab tizimiga, balki barcha ichki a'zolar faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Dunyoning eng nufuzli ilmiy nashrlaridan biri bo‘lgan Science jurnali insoniyat salomatligi va kundalik odatlariga oid dahshatli tadqiqot natijalarini e’lon qildi. Xalqaro olimlar guruhi tomonidan o‘tkazilgan keng ko‘lamli izlanishlar surunkali kech uxlash va uyqu sifatining pastligi inson tanasida kamida 172 ta turli og‘ir xastalikning rivojlanishiga to‘g‘ridan to‘g‘ri turtki bo‘lishini isbotladi.

Izlanishlar davomida 88 mingdan ortiq ko‘ngillining genetik va tibbiy bioma’lumotlari chuqur tahlil qilinib, uyqusizlikning nafaqat asab tizimiga, balki inson organizmidagi barcha ichki a’zolar faoliyatiga halokatli zarba berishi aniqlandi. Olimlarning xulosasiga ko‘ra, nosog‘lom uyqu rejimi nafas yo‘llarining surunkali xastaligi bo‘lgan astmadan tortib, immunitet keskin susayishi oqibatida uyg‘onuvchi xavfli temiratki (gerpes) virusigacha bo‘lgan muammolarni avj oldiradi.

Xo‘sh, tungi bedorlik va me’yorsiz uyqu immun tizimini qanday qilib ichidan yemiradi, 88 ming inson ishtirok etgan tadqiqot zamonaviy tibbiyotga qanday yangiliklarni olib kirdi va og‘ir asoratlardan saqlanish uchun uyqu gigiyenasiga qanday amal qilish zarur?

«88 ming kishilik kuzatuv va 172 ta tashxis»: Science tadqiqotining muhim xulosalari

Olimlar olib borgan fundamental izlanishning asosiy faktlari va kashfiyotlari:

  • 88 mingdan ortiq bioma’lumot: Tadqiqot bir necha yil davomida 88 000 dan ziyod respondentning biometrik ko‘rsatkichlari, turmush tarzi va kasalliklar tarixini solishtirish orqali olib borildi;

  • 172 ta kasallik bilan bog‘liqlik: Uyqu yetishmovchiligi va rejimning buzilishi tanadagi yallig‘lanish jarayonlarini kuchaytirib, 172 turdagi somatik va virusli xastaliklar xavfini keskin oshiradi;

  • Astma va nafas tizimi xavfi: Me’yorida uxlamaslik o‘pka va bronxlarning regeneratsiyasiga to‘sqinlik qilib, allergik reaksiyalar va surunkali astma xurujlarini qo‘zg‘atadi;

  • Viruslarning bosh ko‘tarishi: Organizmning himoya to‘sig‘i (immunitet) zaiflashishi oqibatida yashirin holatdagi temiratki (gerpes) va boshqa xavfli infeksiyalar faollashadi;

  • Gormonal parokandalik: Tungi vaqtda melatonin va tiklanish gormonlari ishlab chiqarilmasligi hujayralarning yangilanish siklini butunlay izdan chiqaradi.

Uyqu sifati va inson organizmi: Tadqiqot ko‘rsatkichlari taqqosi

Science jurnalida keltirilgan ma’lumotlar va asoratlar tahlili:

Mezonlar va ko‘rsatkichlar

Sog‘lom va to‘liq uyqu (7-8 soat)

Surunkali kech uxlash / To‘yib uxlamaslik

Tadqiqot qamrovi

88 mingdan ortiq inson bioma’lumotlari

88 mingdan ortiq inson bioma’lumotlari

Kasalliklar rivojlanish xavfi

Minimal darajada (me’yorda)

Kamida 172 ta xastalik xavfi keskin ortadi

Immunitet tizimi holati

Kuchli himoya to‘sig‘i shakllanadi

Temiratki virusi va infeksiyalarga qarshi ojizlik

Nafas va o‘pka faoliyati

To‘qimalar to‘liq qayta tiklanadi

Astma va surunkali yallig‘lanishlar avj oladi

Organizm hujayralari

Melatonin sintezi to‘liq kechadi

Erta qarish, toksinlar to‘planishi va degradatsiya

Tibbiyot ekspertizasi: Nega uyqusizlik bu qadar xavfli?

Xalqaro sog‘liqni saqlash ekspertlari va neyrobiologlarning ilmiy xulosalari:

  • Immunitetning kechki detoksikatsiyasi: Inson uxlaganda tanada T-hujayralar va antitanachalar ishlab chiqariladi; tungi bedorlik organizmni tabiiy himoya qurolidan mahrum etadi;

  • Kech yotishning yashirin zarbasi: Hatto kerakli 7-8 soat uxlansa ham, tungi soat 23:00 dan keyin uxlash tabiiy sirkad ritmni buzadi va hujayralarning qayta tiklanishiga xalaqit beradi;

  • Infeksion zanjir: Surunkali charchoq paytida markaziy asab tizimi stress holatida (kortizol yuqoriligida) ishlaydi, bu esa temiratki kabi surunkali viruslarning teri va asab tolalarida bosh ko‘tarishiga yo‘l ochadi;

  • Oldini olish chorasi — oddiy gigiyena: Kasalliklarning 172 talik uzun ro‘yxatiga tushmaslik uchun har kuni bir xil vaqtda (soat 22:30–23:00 dan kechiktirmay) yotish va yotoqxonada gadjetlardan to‘liq voz kechish tavsiya etiladi.

Science jurnalida bosilgan ushbu keng qamrovli tadqiqot to‘yib uxlash va sog‘lom uyqu shunchaki hordiq emas, balki inson hayotini saqlab qoluvchi bosh omil ekanini ilmiy isbotlab berdi.

Siz kuniga necha soat uxlaysiz va soat nechada uyquga yotish odatiga egasiz? Tungi bedorlikning organizmingizga, kunlik tetikligingizga salbiy ta’sirini sezganmisiz? Shaxsiy tajribangiz va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yaqinlaringiz salomatligi uchun ushbu muhim tibbiy tahlilni barcha do‘stlaringizga ulashing!

Science jurnaliuyqusizlik172 ta kasallikastma
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»Kecha, 12:54Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!Kecha, 11:25«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!Kecha, 10:22O‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdiO‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdi15.09, 09:34Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14.09, 12:38Tungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlarTungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlar13.09, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi