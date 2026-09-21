Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!

·36·Sport
Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC 331 turnirida eng ko‘p gonorar olgan jangchi amaldagi chempion Aleksandr Pantoja bo‘lib, u 650 000 AQSH dollarini qo‘lga kiritdi.
  • Ikkinchi o‘rinni 500 000 dollar bilan Joshua Van egalladi, Arman Sarukyan esa 350 000 dollar ishlab oldi.
  • Olimpiya chempioni Geybl Stivensonga 160 000 dollar to‘langan bo‘lsa, Maurisio Ruffi 110 000 dollar, Shon Sharaf esa 60 000 dollar olgan.

Dunyoning eng nufuzli aralash yakkakurashlar promousheni hisoblangan UFC o‘zining navbatdagi raqamli UFC 331 turnirida ishtirok etgan yulduz fayterilarning jangdan olgan kafolatlangan gonorarlarini ommaga oshkor qildi. Turnirning eng ko‘p haq olgan sportchisi kutilganidek amaldagi chempion Aleksandr Pantoja bo‘ldi — braziliyalik jangchi bitta bahs uchun 650 000 AQSH dollarini qo‘lga kiritdi. Ikkinchi eng yuqori daromadni esa oktagondagi yorqin chiqishlari bilan muxlislar e’tiborini qozongan Joshua Van naqd yarim million dollar (500 000$) bilan rasmiylashtirdi.

Yengil vazn toifasining bosh da’vogarlaridan biri Arman Sarukyan turnirdagi jangi uchun 350 000 dollar ishlab olgan bo‘lsa, erkin kurash bo‘yicha Olimpiya chempioni Geybl Stivensonga 160 000 dollar to‘landi. Braziliyalik nokautchi Maurisio Ruffi 110 000 dollar bilan yuz minglik chegarani bosib o‘tdi, Shon Sharaf esa 60 000 dollar daromad bilan ro‘yxatni yakunladi.

Xo‘sh, Aleksandr Pantojaning chempionlik maqomiga bu summa munosibmi, Arman Sarukyanning 350 ming dollarlik gonorari uning yengil vazndagi darajasini to‘liq aks ettiradimi va UFC yulduzlarining maoshlari endilikda bokschilar darajasiga yaqinlashmoqdami?

«Pantojaning yarim milliondan ortiq ulushi va Vanning shov-shuvi»: UFC 331 chek-varaqalari

Oktagon egalariga berilgan rasmiy to‘lovlarning asosiy jihatlari:

  • Aleksandr Pantoja — turnir qiroli: Eng yengil vaznda o‘z kamarini himoya qilayotgan braziliyalik chempion 650 000$ olib, kechaning eng badavlat jangchisiga aylandi;

  • Joshua Vanning katta sakrashi: Myanmalik yorqin iqtidor 500 000$ gonorarga ega chiqib, tajribali faxriylarni ham ortda qoldirdi;

  • Arman Sarukyanning barqaror cho‘qqisi: Yengil vazn yulduzi oktagonga chiqishning o‘zi uchun 350 000$ olib, divizionning eng qimmat jangchilari qatoridan muqim joy oldi;

  • Olimpiya chempioniga katta ishonch: MMA olamida endigina qadam tashlayotgan Geybl Stivenson debyut bosqichidayoq 160 000$ kafolatlangan summa oldi;

  • Ruffi va Sharafning chek darajasi: Maurisio Ruffi 110 000$ olgan bo‘lsa, Shon Sharafga 60 000$ tegdi.

UFC 331: Jangchilarning kafolatlangan gonorarlari jadvali

Turnir ishtirokchilarining daromadlari taqqosi:

Jangchi / Sportchi

Vazn toifasi va maqomi

Olingan rasmiy gonorar ($)

Kechadagi o‘rni

Aleksandr Pantoja

Eng yengil vazn chempioni

650 000$

1-o‘rin (Eng ko‘p maosh)

Joshua Van

Top da’vogar

500 000$

2-o‘rin

Arman Sarukyan

Yengil vazn top yulduzi

350 000$

3-o‘rin

Geybl Stivenson

Olimpiya chempioni (Og‘ir vazn)

160 000$

4-o‘rin

Maurisio Ruffi

Yengil vazn jangchisi

110 000$

5-o‘rin

Shon Sharaf

Og‘ir/yarim og‘ir vazn ishtirokchisi

60 000$

6-o‘rin

(Izoh: Ko‘rsatilgan raqamlar jangchilarning rasmiy bazaviy gonorari bo‘lib, bunga PPV (pulli translyatsiya) ulushlari, homiylik to‘lovlari va 50 000 dollarlik bonuslar kiritilmagan).

MMA ekspertizasi: Gonorarlar tahlili nimani anglatadi?

Aralash yakkakurashlar sohasi insayderlari va moliyaviy tahlilchilarning xulosalari:

  • Pantojaning tijoriy o‘sishi: Oldinlari eng yengil vazn chempionlari kam maosh olishi tanqid qilinardi, ammo Pantojaning 650 ming dollarlik bazaviy cheki yengil vaznlarga ham qiziqish va hurmat ortganini bildiradi;

  • Joshua Vanning yarim millionlik fenomeni: Vanning 500 000$ olishi promoushen Osiyo bozori va yosh iqtidorlarga katta mablag‘ tikayotganini ko‘rsatmoqda;

  • Sarukyanning shartnomaviy bosqichi: Arman Sarukyanning 350 ming dollarlik bazasi uning titul jangi oldidan maoshi oshganidan darak beradi, biroq kamarni qo‘lga kiritsa, bu raqam bir necha barobarga o‘sishi muqarrar;

  • Stivenson loyihasi: Geybl Stivensonning erkin kurashdagi Olimpiya oltini UFC rahbariyati tomonidan yuqori baholanmoqda va unga startdayoq 160 ming dollar berilishi kelajakdagi katta rejalardan nishonadir.

UFC 331 turnirida qayd etilgan bu to‘lovlar zamonaviy MMA sanoatida jangchilarning qiymati va ochiq bozor qoidalari tobora yuqorilab borayotganini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Aleksandr Pantojaning chempionlik chiqishi 650 000 dollarga arziydimi yoki unga hali ham yetarlicha to‘lanmayaptimi? Arman Sarukyan kelgusida chempion bo‘lsa, uning gonorari 1 million dollardan oshadi deb o‘ylaysizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamining ushbu moliyaviy shov-shuvi tahlilini barcha yakkakurash muxlislariga ulashing!

UFC 331Aleksandr PantojaJoshua VanArman Sarukyan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiBugun, 08:08«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardiBugun, 07:04Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:01«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!Bugun, 06:58«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!Bugun, 06:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng