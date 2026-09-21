Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC 331 turnirida eng ko‘p gonorar olgan jangchi amaldagi chempion Aleksandr Pantoja bo‘lib, u 650 000 AQSH dollarini qo‘lga kiritdi.
- Ikkinchi o‘rinni 500 000 dollar bilan Joshua Van egalladi, Arman Sarukyan esa 350 000 dollar ishlab oldi.
- Olimpiya chempioni Geybl Stivensonga 160 000 dollar to‘langan bo‘lsa, Maurisio Ruffi 110 000 dollar, Shon Sharaf esa 60 000 dollar olgan.
Dunyoning eng nufuzli aralash yakkakurashlar promousheni hisoblangan UFC o‘zining navbatdagi raqamli UFC 331 turnirida ishtirok etgan yulduz fayterilarning jangdan olgan kafolatlangan gonorarlarini ommaga oshkor qildi. Turnirning eng ko‘p haq olgan sportchisi kutilganidek amaldagi chempion Aleksandr Pantoja bo‘ldi — braziliyalik jangchi bitta bahs uchun 650 000 AQSH dollarini qo‘lga kiritdi. Ikkinchi eng yuqori daromadni esa oktagondagi yorqin chiqishlari bilan muxlislar e’tiborini qozongan Joshua Van naqd yarim million dollar (500 000$) bilan rasmiylashtirdi.
Yengil vazn toifasining bosh da’vogarlaridan biri Arman Sarukyan turnirdagi jangi uchun 350 000 dollar ishlab olgan bo‘lsa, erkin kurash bo‘yicha Olimpiya chempioni Geybl Stivensonga 160 000 dollar to‘landi. Braziliyalik nokautchi Maurisio Ruffi 110 000 dollar bilan yuz minglik chegarani bosib o‘tdi, Shon Sharaf esa 60 000 dollar daromad bilan ro‘yxatni yakunladi.
Xo‘sh, Aleksandr Pantojaning chempionlik maqomiga bu summa munosibmi, Arman Sarukyanning 350 ming dollarlik gonorari uning yengil vazndagi darajasini to‘liq aks ettiradimi va UFC yulduzlarining maoshlari endilikda bokschilar darajasiga yaqinlashmoqdami?
«Pantojaning yarim milliondan ortiq ulushi va Vanning shov-shuvi»: UFC 331 chek-varaqalari
Oktagon egalariga berilgan rasmiy to‘lovlarning asosiy jihatlari:
Aleksandr Pantoja — turnir qiroli: Eng yengil vaznda o‘z kamarini himoya qilayotgan braziliyalik chempion 650 000$ olib, kechaning eng badavlat jangchisiga aylandi;
Joshua Vanning katta sakrashi: Myanmalik yorqin iqtidor 500 000$ gonorarga ega chiqib, tajribali faxriylarni ham ortda qoldirdi;
Arman Sarukyanning barqaror cho‘qqisi: Yengil vazn yulduzi oktagonga chiqishning o‘zi uchun 350 000$ olib, divizionning eng qimmat jangchilari qatoridan muqim joy oldi;
Olimpiya chempioniga katta ishonch: MMA olamida endigina qadam tashlayotgan Geybl Stivenson debyut bosqichidayoq 160 000$ kafolatlangan summa oldi;
Ruffi va Sharafning chek darajasi: Maurisio Ruffi 110 000$ olgan bo‘lsa, Shon Sharafga 60 000$ tegdi.
UFC 331: Jangchilarning kafolatlangan gonorarlari jadvali
Turnir ishtirokchilarining daromadlari taqqosi:
Jangchi / Sportchi
Vazn toifasi va maqomi
Olingan rasmiy gonorar ($)
Kechadagi o‘rni
Aleksandr Pantoja
Eng yengil vazn chempioni
650 000$
1-o‘rin (Eng ko‘p maosh)
Joshua Van
Top da’vogar
500 000$
2-o‘rin
Arman Sarukyan
Yengil vazn top yulduzi
350 000$
3-o‘rin
Geybl Stivenson
Olimpiya chempioni (Og‘ir vazn)
160 000$
4-o‘rin
Maurisio Ruffi
Yengil vazn jangchisi
110 000$
5-o‘rin
Shon Sharaf
Og‘ir/yarim og‘ir vazn ishtirokchisi
60 000$
6-o‘rin
(Izoh: Ko‘rsatilgan raqamlar jangchilarning rasmiy bazaviy gonorari bo‘lib, bunga PPV (pulli translyatsiya) ulushlari, homiylik to‘lovlari va 50 000 dollarlik bonuslar kiritilmagan).
MMA ekspertizasi: Gonorarlar tahlili nimani anglatadi?
Aralash yakkakurashlar sohasi insayderlari va moliyaviy tahlilchilarning xulosalari:
Pantojaning tijoriy o‘sishi: Oldinlari eng yengil vazn chempionlari kam maosh olishi tanqid qilinardi, ammo Pantojaning 650 ming dollarlik bazaviy cheki yengil vaznlarga ham qiziqish va hurmat ortganini bildiradi;
Joshua Vanning yarim millionlik fenomeni: Vanning 500 000$ olishi promoushen Osiyo bozori va yosh iqtidorlarga katta mablag‘ tikayotganini ko‘rsatmoqda;
Sarukyanning shartnomaviy bosqichi: Arman Sarukyanning 350 ming dollarlik bazasi uning titul jangi oldidan maoshi oshganidan darak beradi, biroq kamarni qo‘lga kiritsa, bu raqam bir necha barobarga o‘sishi muqarrar;
Stivenson loyihasi: Geybl Stivensonning erkin kurashdagi Olimpiya oltini UFC rahbariyati tomonidan yuqori baholanmoqda va unga startdayoq 160 ming dollar berilishi kelajakdagi katta rejalardan nishonadir.
UFC 331 turnirida qayd etilgan bu to‘lovlar zamonaviy MMA sanoatida jangchilarning qiymati va ochiq bozor qoidalari tobora yuqorilab borayotganini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Aleksandr Pantojaning chempionlik chiqishi 650 000 dollarga arziydimi yoki unga hali ham yetarlicha to‘lanmayaptimi? Arman Sarukyan kelgusida chempion bo‘lsa, uning gonorari 1 million dollardan oshadi deb o‘ylaysizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamining ushbu moliyaviy shov-shuvi tahlilini barcha yakkakurash muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…