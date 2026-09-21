Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdi

·27·Texno
Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda taqdim etilgan Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni endilikda Avstriya, Malayziya va Tailand kabi davlatlarda sotuvga chiqdi.
  • Qurilma 10 000 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyatori, 80 Vt tezkor zaryadlash va boshqa qurilmalarni quvvatlash imkoniyati bilan ajralib turadi.
  • U 6,78 dyuymli AMOLED displey, Snapdragon 4 Gen 5 protsessori, 50 megapikselli asosiy va selfi kameralarga ega hamda IP69K standarti boʻyicha himoyalangan.

Yoz oylarida Xitoy bozorida taqdim etilgan Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni endilikda xalqaro maydonga chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ilgʻor qurilma Avstriya, Malayziya va Tailand kabi davlatlarda sotuvga chiqarilib, oʻzining texnik xususiyatlari va hamyonbopligi bilan xaridorlar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi mobil qurilmaning xalqaro bozordagi narxi mintaqalarga qarab turlicha belgilangan. Jumladan, Avstriyada 6 GB operativ va 256 GB doimiy xotiraga ega versiya 600 yevrodan baholangan. Malayziyada 8 GB va 256 GB modifikatsiyasi 2300 ringgit (taxminan 565 dollar) turishi maʼlum qilingan boʻlsa, Tailandda xuddi shu konfiguratsiya 20 ming bat (600 dollar) atrofida sotilmoqda. Xaridorlar uchun koʻk va qora rangdagi variantlar taqdim etilgan.

Taʼsirchan avtonomiya va quvvat olish imkoniyatlari

Mazkur smartfonda asosiy eʼtibor uning batareya quvvatiga qaratilgan boʻlib, qurilma 10 000 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan. Bu koʻrsatkich bugungi kundagi flagman va oʻrta darajadagi gadjetlar orasida yaqqol ajralib turadi. Akkumulyator 80 W quvvatga ega tezkor simli zaryadlashni qoʻllab-quvvatlaydi.

Shuningdek, qurilmaning yana bir qulay jihati — uni boshqa gadjetlarni quvvatlash uchun tashqi quvvat manbai (power bank) sifatida ishlatish mumkinligidir. Bunda boshqa qurilmalarni quvvatlash chiqish quvvati 27 W ni tashkil etadi, bu esa kundalik foydalanishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Displey va texnik imkoniyatlar

ixbt.com xabariga koʻra, yangi smartfon 6,78 dyuymli AMOLED ekran bilan jihozlangan boʻlib, u 2772 × 1272 piksellar ruxsatini va 120 Hz chastota yangilanishini taʼminlaydi. Displey tasvirning tiniqligi va silliqligini kafolatlaydi.

Qurilmaning apparat platformasi 4 nanometrli jarayon asosida ishlantirilgan Snapdragon 4 Gen 5 protsessoriga tayanadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa qutidan chiqiboq Android 16 bazasidagi zamonaviy ColorOS 16 interfeysi oʻrnatilgan.

Kamera va himoya xususiyatlari

Foto imkoniyatlari borasida ham smartfon oʻziga xos xususiyatlarga ega. Asosiy kamera moduli 50 va 2 megapikselli datchiklarni oʻz ichiga oladi. Selfi va videoqoʻngʻiroqlar uchun moʻljallangan old kamera ham 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi datchik bilan taʼminlangan.

Oppo A7 Pro Max 5G korpusi suv va changdan himoyalanish boʻyicha eng yuqori talablarga javob beradigan IP69K standarti bilan muhofazalangan. Shu bilan birga, qurilma egiluvchanlikni oshirish maqsadida NFC moduli bilan ham jihozlangan boʻlib, bu kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirish imkonini beradi.

OppoSmartfonAndroidTexnologiyaGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiSamsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiBugun, 02:25Kremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKecha, 23:57Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiSamsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiKecha, 23:21iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraKecha, 22:53Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiKecha, 22:27Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaSamsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaKecha, 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi