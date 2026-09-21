Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda taqdim etilgan Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni endilikda Avstriya, Malayziya va Tailand kabi davlatlarda sotuvga chiqdi.
- Qurilma 10 000 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyatori, 80 Vt tezkor zaryadlash va boshqa qurilmalarni quvvatlash imkoniyati bilan ajralib turadi.
- U 6,78 dyuymli AMOLED displey, Snapdragon 4 Gen 5 protsessori, 50 megapikselli asosiy va selfi kameralarga ega hamda IP69K standarti boʻyicha himoyalangan.
Yoz oylarida Xitoy bozorida taqdim etilgan Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni endilikda xalqaro maydonga chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ilgʻor qurilma Avstriya, Malayziya va Tailand kabi davlatlarda sotuvga chiqarilib, oʻzining texnik xususiyatlari va hamyonbopligi bilan xaridorlar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi mobil qurilmaning xalqaro bozordagi narxi mintaqalarga qarab turlicha belgilangan. Jumladan, Avstriyada 6 GB operativ va 256 GB doimiy xotiraga ega versiya 600 yevrodan baholangan. Malayziyada 8 GB va 256 GB modifikatsiyasi 2300 ringgit (taxminan 565 dollar) turishi maʼlum qilingan boʻlsa, Tailandda xuddi shu konfiguratsiya 20 ming bat (600 dollar) atrofida sotilmoqda. Xaridorlar uchun koʻk va qora rangdagi variantlar taqdim etilgan.
Taʼsirchan avtonomiya va quvvat olish imkoniyatlariMazkur smartfonda asosiy eʼtibor uning batareya quvvatiga qaratilgan boʻlib, qurilma 10 000 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan. Bu koʻrsatkich bugungi kundagi flagman va oʻrta darajadagi gadjetlar orasida yaqqol ajralib turadi. Akkumulyator 80 W quvvatga ega tezkor simli zaryadlashni qoʻllab-quvvatlaydi.
Shuningdek, qurilmaning yana bir qulay jihati — uni boshqa gadjetlarni quvvatlash uchun tashqi quvvat manbai (power bank) sifatida ishlatish mumkinligidir. Bunda boshqa qurilmalarni quvvatlash chiqish quvvati 27 W ni tashkil etadi, bu esa kundalik foydalanishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Displey va texnik imkoniyatlarixbt.com xabariga koʻra, yangi smartfon 6,78 dyuymli AMOLED ekran bilan jihozlangan boʻlib, u 2772 × 1272 piksellar ruxsatini va 120 Hz chastota yangilanishini taʼminlaydi. Displey tasvirning tiniqligi va silliqligini kafolatlaydi.
Qurilmaning apparat platformasi 4 nanometrli jarayon asosida ishlantirilgan Snapdragon 4 Gen 5 protsessoriga tayanadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa qutidan chiqiboq Android 16 bazasidagi zamonaviy ColorOS 16 interfeysi oʻrnatilgan.
Kamera va himoya xususiyatlariFoto imkoniyatlari borasida ham smartfon oʻziga xos xususiyatlarga ega. Asosiy kamera moduli 50 va 2 megapikselli datchiklarni oʻz ichiga oladi. Selfi va videoqoʻngʻiroqlar uchun moʻljallangan old kamera ham 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi datchik bilan taʼminlangan.
Oppo A7 Pro Max 5G korpusi suv va changdan himoyalanish boʻyicha eng yuqori talablarga javob beradigan IP69K standarti bilan muhofazalangan. Shu bilan birga, qurilma egiluvchanlikni oshirish maqsadida NFC moduli bilan ham jihozlangan boʻlib, bu kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirish imkonini beradi.
Izohlar 0
…