Qizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdi

·61·Dunyo
Qizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdi

Hindistonda 47 yoshli Ramabai Ranvir qizlarining ta’limi uchun mukofot pulini qo‘lga kiritish maqsadida 3 kilometrlik yugurish musobaqasida yalangoyoq qatnashib, g‘olib bo‘ldi.

Ayol musobaqaga maxsus tayyorgarlik ko‘rmagan. Yugurish paytida oyoq kiyimlari tushib ketavergach, ularni yechib, musobaqani yalangoyoq davom ettirgan. Natijada 30–60 yoshli ayollar toifasida birinchi bo‘lib marraga yetib kelgan.

Ramabai g‘oliblik uchun 3 ming rupiy (taxminan 31 dollar) mukofot oldi. Ushbu pulga qizlari uchun kitob va o‘quv qurollari xarid qilinishi rejalashtirilgan.

Qizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdi

Ramabai 2012 yilda turmush o‘rtog‘i vafot etganidan keyin oilaning yagona boquvchisi bo‘lib qolgan. U turli og‘ir ishlar qilib, ikki qizini katta qilgan. Ayolning o‘zi esa 13 yoshida maktabni tark etgan.

U qizlari o‘zi erisha olmagan imkoniyatlarga ega bo‘lishini istaydi. Hozir qizlaridan biri politsiyaga, ikkinchisi davlat xizmatiga kirish uchun imtihonlarga tayyorlanmoqda.

Dalada sari kiygan ayol qo‘lida kitob tutgan qizning

Ramabaining hikoyasi keng tarqalganidan so‘ng Hindiston bosh sudyasi Surya Kant mahalliy amaldorlarga unga 50 ming rupiy (taxminan 521 dollar) miqdorida moliyaviy yordam ko‘rsatishni buyurdi.

“Toki tirik ekanman, qizlarimga yaxshi ta’lim berish uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qilishim kerak”, dedi Ramabai

Ramaba RanvirHindistonYugurish musobaqasiBala ta’limi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lganAQSHda bir bo‘limning 14 nafar hamshirasi bir vaqtda homilador bo‘lganBugun, 20:56Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaOta-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaBugun, 19:43Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Bugun, 19:30Kelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiKelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiBugun, 16:2338 yil izlab enagasini topgan erkak unga avtomobil va 10 million frank berdi38 yil izlab enagasini topgan erkak unga avtomobil va 10 million frank berdiBugun, 16:1115 yil devor ortida yashirilgan kutubxona qayta topildi (video)15 yil devor ortida yashirilgan kutubxona qayta topildi (video)Bugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?