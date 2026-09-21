Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?

·47·Foydali
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hayotning noaniqligi shundaki, hech kim ertangi kun nimani olib kelishini bilmaydi, shuning uchun yaqinlarimiz bilan munosabatlarni keyinga qoldirmaslik kerak.
  • Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yaqin ijtimoiy aloqalar insonning ruhiy va jismoniy farovonligi uchun muhimdir.
  • Yaqinlarimizni qadrlash uchun katta sovg'alar shart emas, balki oddiy savol, suhbat yoki mehr ko'rsatish ham munosabatlarni mustahkamlaydi.

Inson o‘limi uchun albatta kasal bo‘lishi shart emas, yashashi uchun esa doimo sog‘lom bo‘lib yurishi ham kafolat emas. Hayotning eng katta noaniqligi ham shunda: ertangi kun biz uchun nimani tayyorlab qo‘yganini hech kim bilmaydi.

Biz esa ko‘pincha bu haqiqatni unutib, eng qimmatli narsalarni keyinga qoldiramiz. «Keyin qo‘ng‘iroq qilaman», «keyin borib ko‘raman», «keyin gaplashamiz», «vaqtim bo‘lsa, albatta uchrashamiz» deymiz.

Ammo hayotdagi eng katta afsuslar ba’zan aynan shu «keyin»lardan paydo bo‘ladi.

Bizda qancha vaqt borligini hech kim bilmaydi

Inson kundalik tashvishlar bilan yashar ekan, vaqtning o‘tib borayotganini sezmasligi mumkin. Ish, pul, rejalar, muammolar va mayda-chuyda kelishmovchiliklar orasida eng muhim narsa — yaqin insonlar bilan munosabatlar — ikkinchi o‘ringa surilib qoladi.

Aslida esa hech bir inson o‘z hisobida qancha kun, oy yoki yil qolganini bilmaydi.

Bu fikr qo‘rqitish uchun emas, aksincha, bugungi kunning qadrini anglash uchun kerak.

Psixologiyada insonning hayot ma’nosi, yaqin munosabatlari va o‘z hayotini qadrlashi alohida o‘rganiladi. Tadqiqotlar yaqin ijtimoiy aloqalar insonning ruhiy va jismoniy farovonligi bilan chambarchas bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.

«Keyin» degan so‘z har doim ham imkoniyat emas

Ota-onaga qo‘ng‘iroq qilishni, do‘st bilan uchrashishni, yaqin insondan hol so‘rashni yoki kechirim so‘rashni keyinga qoldirish oson.

Chunki inson ongi ertangi kun ham bugungidek bo‘ladi, deb o‘ylashga moyil.

Lekin hayot bunday va’da bermaydi.

Shuning uchun yaqin insonni yaxshi ko‘rsangiz — buni bildiring. Sog‘ingan bo‘lsangiz — qo‘ng‘iroq qiling. Qadrlasangiz — ayting. Kechirim so‘rash kerak bo‘lsa — ortiqcha g‘ururni bir chetga suring.

Chunki aytib ulgurilgan bir og‘iz yaxshi so‘z ba’zan inson xotirasida yillar davomida qolishi mumkin.

Qadrlash katta narsalardan boshlanmaydi

Yaqinlarimizni qadrlash uchun har doim katta sovg‘alar yoki katta imkoniyatlar shart emas.

Ba’zan oddiy savolning o‘zi yetarli:

«Qalaysan?»

Bir piyola choy ustidagi suhbat, kutilmagan qo‘ng‘iroq, hol so‘rash, birga sayr qilish yoki «sen men uchun qadrlisan» deyish — insonlararo munosabatlarni mustahkamlaydi.

Psixologik tadqiqotlarda odamlar ko‘pincha yaqinlariga kutilmagan tarzda murojaat qilish qanchalik yoqimli qabul qilinishini kam baholashi aniqlangan. Ya’ni biz «bezovta qilib qo‘ymaymanmi?» deb o‘ylagan qo‘ng‘irog‘imiz kimningdir kunini yaxshilashi mumkin.

Hayotning haqiqiy boyligi nimada?

Pul, uy-joy, lavozim va moddiy imkoniyatlar inson hayotida muhim o‘rin tutishi mumkin. Ammo hayot mazmuni haqidagi psixologik tadqiqotlar inson uchun mehr, munosabatlar, maqsad va boshqalarga xizmat qilish kabi omillarni ham muhim deb ko‘rsatadi.

Shuning uchun ba’zan inson erishish uchun yillar sarflagan narsalaridan ko‘ra, u bilan birga bo‘lgan odamlarning qadrini kechroq anglaydi.

Eng qimmat xotiralar esa ko‘pincha sotib olinmaydi.

Ular birga o‘tkazilgan vaqtdan, samimiy suhbatdan, mehrdan va insonning insonga bo‘lgan e’tiboridan paydo bo‘ladi.

Bugun kimgadir kerakli inson bo‘ling

Hayotning qancha davom etishini bilmaymiz. Ammo bugun qanday yashashimizni tanlash imkoniyati bor.

Yaqinlarimizni xafa qilgan bo‘lsak — yarashishga harakat qilishimiz mumkin.

Sog‘ingan bo‘lsak — qo‘ng‘iroq qilishimiz mumkin.

Qadrlasak — aytishimiz mumkin.

Mehr bermoqchi bo‘lsak — bugundan boshlashimiz mumkin.

Chunki insonning eng katta xatosi ba’zan biror narsani yo‘qotganida emas, balki uni bor vaqtida qadrlamaganida namoyon bo‘ladi.

Bizga berilgan vaqt qancha ekanini bilmaymiz. Ammo shu vaqt ichida kimlarni qanday qadrlashimizni o‘zimiz tanlaymiz.

Shuning uchun yaqinlaringizni keyin emas, bugun qadrlang.

Bugun aytilgan «yaxshi ko‘raman», «rahmat», «kechir» yoki oddiy «holingiz qalay?» degan so‘z ertangi kun uchun qoldirilmasligi kerak.

Chunki ba’zi so‘zlarni o‘z vaqtida aytish — hayotdagi eng katta qadriyatlardan biridir.

Vaqtni qadrlashYaqin munosabatlarPsixologiya tadqiqotlariInson hayoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur "San-Sebastyan" chizkeykining tarixi qayerdan boshlangan?Mashhur "San-Sebastyan" chizkeykining tarixi qayerdan boshlangan?Kecha, 20:08Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!Kecha, 13:31Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?Kecha, 10:02Nima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siriNima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siri17.09, 17:47Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?16.09, 22:41«Burgut va qarg‘a jangining siri!»: Hayotingizni o‘zgartiruvchi falsafiy xulosa!«Burgut va qarg‘a jangining siri!»: Hayotingizni o‘zgartiruvchi falsafiy xulosa!15.09, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi