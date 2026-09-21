Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hayotning noaniqligi shundaki, hech kim ertangi kun nimani olib kelishini bilmaydi, shuning uchun yaqinlarimiz bilan munosabatlarni keyinga qoldirmaslik kerak.
- Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yaqin ijtimoiy aloqalar insonning ruhiy va jismoniy farovonligi uchun muhimdir.
- Yaqinlarimizni qadrlash uchun katta sovg'alar shart emas, balki oddiy savol, suhbat yoki mehr ko'rsatish ham munosabatlarni mustahkamlaydi.
Inson o‘limi uchun albatta kasal bo‘lishi shart emas, yashashi uchun esa doimo sog‘lom bo‘lib yurishi ham kafolat emas. Hayotning eng katta noaniqligi ham shunda: ertangi kun biz uchun nimani tayyorlab qo‘yganini hech kim bilmaydi.
Biz esa ko‘pincha bu haqiqatni unutib, eng qimmatli narsalarni keyinga qoldiramiz. «Keyin qo‘ng‘iroq qilaman», «keyin borib ko‘raman», «keyin gaplashamiz», «vaqtim bo‘lsa, albatta uchrashamiz» deymiz.
Ammo hayotdagi eng katta afsuslar ba’zan aynan shu «keyin»lardan paydo bo‘ladi.
Bizda qancha vaqt borligini hech kim bilmaydi
Inson kundalik tashvishlar bilan yashar ekan, vaqtning o‘tib borayotganini sezmasligi mumkin. Ish, pul, rejalar, muammolar va mayda-chuyda kelishmovchiliklar orasida eng muhim narsa — yaqin insonlar bilan munosabatlar — ikkinchi o‘ringa surilib qoladi.
Aslida esa hech bir inson o‘z hisobida qancha kun, oy yoki yil qolganini bilmaydi.
Bu fikr qo‘rqitish uchun emas, aksincha, bugungi kunning qadrini anglash uchun kerak.
Psixologiyada insonning hayot ma’nosi, yaqin munosabatlari va o‘z hayotini qadrlashi alohida o‘rganiladi. Tadqiqotlar yaqin ijtimoiy aloqalar insonning ruhiy va jismoniy farovonligi bilan chambarchas bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.
«Keyin» degan so‘z har doim ham imkoniyat emas
Ota-onaga qo‘ng‘iroq qilishni, do‘st bilan uchrashishni, yaqin insondan hol so‘rashni yoki kechirim so‘rashni keyinga qoldirish oson.
Chunki inson ongi ertangi kun ham bugungidek bo‘ladi, deb o‘ylashga moyil.
Lekin hayot bunday va’da bermaydi.
Shuning uchun yaqin insonni yaxshi ko‘rsangiz — buni bildiring. Sog‘ingan bo‘lsangiz — qo‘ng‘iroq qiling. Qadrlasangiz — ayting. Kechirim so‘rash kerak bo‘lsa — ortiqcha g‘ururni bir chetga suring.
Chunki aytib ulgurilgan bir og‘iz yaxshi so‘z ba’zan inson xotirasida yillar davomida qolishi mumkin.
Qadrlash katta narsalardan boshlanmaydi
Yaqinlarimizni qadrlash uchun har doim katta sovg‘alar yoki katta imkoniyatlar shart emas.
Ba’zan oddiy savolning o‘zi yetarli:
«Qalaysan?»
Bir piyola choy ustidagi suhbat, kutilmagan qo‘ng‘iroq, hol so‘rash, birga sayr qilish yoki «sen men uchun qadrlisan» deyish — insonlararo munosabatlarni mustahkamlaydi.
Psixologik tadqiqotlarda odamlar ko‘pincha yaqinlariga kutilmagan tarzda murojaat qilish qanchalik yoqimli qabul qilinishini kam baholashi aniqlangan. Ya’ni biz «bezovta qilib qo‘ymaymanmi?» deb o‘ylagan qo‘ng‘irog‘imiz kimningdir kunini yaxshilashi mumkin.
Hayotning haqiqiy boyligi nimada?
Pul, uy-joy, lavozim va moddiy imkoniyatlar inson hayotida muhim o‘rin tutishi mumkin. Ammo hayot mazmuni haqidagi psixologik tadqiqotlar inson uchun mehr, munosabatlar, maqsad va boshqalarga xizmat qilish kabi omillarni ham muhim deb ko‘rsatadi.
Shuning uchun ba’zan inson erishish uchun yillar sarflagan narsalaridan ko‘ra, u bilan birga bo‘lgan odamlarning qadrini kechroq anglaydi.
Eng qimmat xotiralar esa ko‘pincha sotib olinmaydi.
Ular birga o‘tkazilgan vaqtdan, samimiy suhbatdan, mehrdan va insonning insonga bo‘lgan e’tiboridan paydo bo‘ladi.
Bugun kimgadir kerakli inson bo‘ling
Hayotning qancha davom etishini bilmaymiz. Ammo bugun qanday yashashimizni tanlash imkoniyati bor.
Yaqinlarimizni xafa qilgan bo‘lsak — yarashishga harakat qilishimiz mumkin.
Sog‘ingan bo‘lsak — qo‘ng‘iroq qilishimiz mumkin.
Qadrlasak — aytishimiz mumkin.
Mehr bermoqchi bo‘lsak — bugundan boshlashimiz mumkin.
Chunki insonning eng katta xatosi ba’zan biror narsani yo‘qotganida emas, balki uni bor vaqtida qadrlamaganida namoyon bo‘ladi.
Bizga berilgan vaqt qancha ekanini bilmaymiz. Ammo shu vaqt ichida kimlarni qanday qadrlashimizni o‘zimiz tanlaymiz.
Shuning uchun yaqinlaringizni keyin emas, bugun qadrlang.
Bugun aytilgan «yaxshi ko‘raman», «rahmat», «kechir» yoki oddiy «holingiz qalay?» degan so‘z ertangi kun uchun qoldirilmasligi kerak.
Chunki ba’zi so‘zlarni o‘z vaqtida aytish — hayotdagi eng katta qadriyatlardan biridir.
Izohlar 0
…