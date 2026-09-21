Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- XX yozgi Osiyo o‘yinlarining ilk kunida Qozog‘iston 4 ta oltin medalni qo‘lga kiritib, sport jamoatchiligini hayratda qoldirdi.
- O‘zbekistonning ilk medalini 18 yoshli karatechi Humoyunmirzo Halimov kumush medal bilan taqdim etdi.
- Xitoy 11 ta oltin bilan umumjamoa hisobida peshqadamlikni egallagan bo‘lsa, Yaponiya va Janubiy Koreya ham kuchli uchlikdan o‘rin oldi.
Yaponiyaning Nagoya shahrida tantanali ravishda boshlangan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining ilk kuniyoq murosasiz bahslar va kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Birinchi kun bellashuvlari yakunlariga ko‘ra, qit’aning jami 27 ta davlati sportchilari kamida bitta medalga ega chiqishga ulgurdi. Kutilganidek, Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya medallar jamg‘arish poygasida darhol peshqadamlikni qo‘lga oldi. Xitoy 11 ta oltin bilan yaqqol 1-o‘ringa chiqib olgan bo‘lsa, mezbon Yaponiya 6 ta, Janubiy Koreya esa 4 ta oltin medalni rasmiylashtirdi.
Biroq kunning bosh shov-shuvini yon qo‘shnimiz Qozog‘iston delegatsiyasi ko‘rsatdi: ular birinchi kunning o‘zidayoq 6 ta medal qo‘lga kiritib, ularning 4 tasi oltin bo‘lgani sport jamoatchiligini hayratda qoldirdi — vaholanki, qozog‘istonliklar oldingi Osiyo o‘yinlarida ilk medalini faqat 4-kunga kelibgina qo‘lga kiritishgan edi. O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga esa ilk medalni 18 yoshli iste’dodli karatechimiz Humoyunmirzo Halimov taqdim etdi; uning kumush medali evaziga vakillarimiz hozircha Qatar bilan 16-o‘rinni bo‘lishib turibdi. Markaziy Osiyoning boshqa vakillari — Qirg‘iziston va Tojikiston esa bittadan bronza medaliga ega chiqdi.
Xo‘sh, Qozog‘istonning bu shiddatli starti ularni kuchli to‘rtlikda ushlab qola oladimi va O‘zbekiston sportchilari kurash, boks hamda dzyudo bahslari boshlanishi bilan umumjamoa hisobida nechanchi o‘ringa ko‘tariladi?
«Oltinlar yomg‘iri va Halimovning qahramonligi»: Nagoya-2026 1-kun xronikasi
XX Osiyo o‘yinlarining ilk kunidagi asosiy voqealar va burilish nuqtalari:
Xitoydan mutlaq yetakchilik: Chin yurti sportchilari 1-kundayoq 11 ta oltin, 6 ta kumush va 3 ta bronza (jami 20 ta) medal jamg‘arib, katta farq bilan peshqadamlikni egalladi;
Qozog‘istondan yuqori samaradorlik: Qo‘shnilarimiz 4 ta finalga chiqib, barchasida g‘olib bo‘ldi (4 ta oltin) — velosportda Aleksey Lutsenko va Rinata Sultanova, karateda esa Bigabil Jolaman va Sofiya Berulseva Osiyo chempioniga aylandi;
Humoyunmirzo Halimovdan tarixiy kumush: 18 yoshli o‘zbek karatechisi murosasiz janglar orqali finalga qadar yetib borib, O‘zbekiston hisobiga Nagoyadagi ilk medalni yozdirib qo‘ydi;
Mezbonlarning ortda qolishi: Yaponiya umumiy medallar soni bo‘yicha Xitoy bilan tenglashgan (20 ta) bo‘lsa-da, oltinlar sifati bo‘yicha (6 ta) deyarli ikki barobar ortda qolmoqda;
Markaziy Osiyo safi: Tojikiston va Qirg‘iziston termalari ham kurashga faol kirishib, 1-kunni 1 tadan bronza medali bilan yakunladi.
XX Osiyo o‘yinlari (Nagoya-2026): 1-kun yakunlari bo‘yicha medallar jadvali
Yetakchi davlatlar va Markaziy Osiyo jamoalarining ko‘rsatkichlari:
O‘rin
Davlat / Delegatsiya
Oltin
Kumush
Bronza
Jami medallar
1
Xitoy
11
6
3
20
2
Yaponiya (Mezbon)
6
7
7
20
3
Koreya Respublikasi
4
3
7
14
4
Qozog‘iston
4
0
2
6
...
...
...
...
...
...
16
O‘zbekiston
0
1
0
1
16
Qatar
0
1
0
1
22
Qirg‘iziston
0
0
1
1
22
Tojikiston
0
0
1
1
Sport ekspertizasi: Nima uchun bu faqat boshlanishi va O‘zbekiston qachon ko‘tariladi?
Xalqaro sport sharhlovchilari va ekspertlarining Nagoyadagi start bo‘yicha tahlili:
Qozog‘istonning fenomenal sakrashi: Qozog‘iston termasining velosport va karatedagi kuchli tarkibi ilk kunda maksimal natija berdi; ammo ularning kuchli to‘rtlikda qolishi keyingi yakkakurash bahslariga bog‘liq;
Humoyunmirzo Halimovning kelajagi: 18 yoshida kattalar o‘rtasidagi Osiyo o‘yinlari finalida jang qilib, kumush yutish o‘zbek karate maktabining yangi avlodi shakllanganini isbotlaydi;
O‘zbekistonning «oltin zaxirasi» oldinda: Birinchi kun ko‘rsatkichlari xavotirga sabab bo‘lolmaydi; boks, dzyudo, erkin va yunon-rum kurashi, og‘ir atletika hamda taekvondo bahslari endi boshlanadi, bu yerda asosiy oltin medallar kutilmoqda;
Xitoy va Yaponiya dueli: Mezbonlarning kumush va bronzaga ko‘p ega chiqishi Xitoyning oltin bo‘yicha yaqqol ajralib chiqishiga zamin yaratmoqda.
Nagoyadagi Osiyo o‘yinlarining ilk kuni shiddatli raqobatdan darak berdi va oldinda o‘zbek sportchilari ishtirokidagi yuksak g‘alabalar kutmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi ushbu Osiyo o‘yinlarida umumjamoa hisobida kuchli beshlikka kira oladimi? Ilk oltin medalni qaysi sport turida va kimdan kutyapsiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va Nagoya-2026 bahslariga oid tezkor sport yangiliklarini barcha do‘stlaringiz va muxlislarga ulashing!
Izohlar 0
…