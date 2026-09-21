«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Opta'ning sun'iy intellektiga asoslangan superkompyuteri Angliya Premer-ligasining joriy mavsum yakunlari bo'yicha yangilangan prognozlarini e'lon qildi, unda «Arsenal» chempionlik poygasida 43,52 foiz imkoniyat bilan asosiy da'vogar bo'lib turibdi.
- «Manchester Siti»ning oltin medallarni saqlab qolish ehtimoli 40,96 foizga ko'tarilgan bo'lsa, «Tottenhem»ning chempionlik imkoniyati 2,9 foizdan 0,04 foizga qulab, reytingda 17-o'ringa tushib ketdi.
Dunyoning yetakchi sport-statistika platformasi bo‘lgan Opta o‘zining sun’iy intellektga asoslangan superkompyuteri orqali Angliya Premer-ligasining joriy mavsum yakunlari bo‘yicha ehtimoliy prognozlarini yangiladi. So‘nggi turlar va jamoalarning namoyish etayotgan ko‘rsatkichlari tahlili shuni ko‘rsatdiki, Mikel Arteta boshchiligidagi «Arsenal» hamon chempionlik poygasida 1-raqamli asosiy da’vogar bo‘lib turibdi. Mavsum startidan buyon «to‘pchilar»ning chempion bo‘lish imkoniyati 38 foizdan rekord darajadagi 43,52 foizgacha ko‘tarildi. Biroq ularning ortidan kelayotgan asosiy xavf — «Manchester Siti» o‘z ko‘rsatkichlarini deyarli ikki barobarga yaxshiladi: Enso Mareyeska jamoasining oltin medallarni saqlab qolish ehtimoli 20,5 foizdan ulkan 40,96 foizgacha sakradi.
Shu tariqa, ingliz futboli toji uchun kurash amalda atigi ikki gigant o‘rtasidagi duelga aylanib bormoqda. Boshqa da’vogarlar — «Liverpul» (4,44%), kutilmagan natija ko‘rsatayotgan «Brayton» (3,9%), «Brentford» (1,28%), «Chelsi» (1,03%) va «Manchester Yunayted» (0,92%) juda past raqamlar bilan cheklangan. Haftaning bosh shoki esa «Tottenhem» bilan yuz berdi: londonliklarning chempionlik ehtimoli 2,9 foizdan deyarli nolga — 0,04 foizga qulab, jamoa reytingning 7-pog‘onasidan 17-o‘rniga sho‘ng‘idi.
Xo‘sh, Opta sun’iy intellekti «Arsenal»ni «Siti»dan qanday ustunliklarga ko‘ra oldinda qo‘ymoqda, «Tottenhem»ning bunday halokatli pasayishiga nima sabab bo‘ldi va qolgan grandlar kurashdan chiqib ketdimi?
«Ikki poydevor kurashi va «shporlar» inqirozi»: Opta prognozining asosiy raqamlari
Superkompyuter hisob-kitoblaridagi eng shov-shuvli burilishlar va faktlar:
«Arsenal» — mutlaq yetakchi: Mavsum boshidagi 38% ehtimol 43,52%ga ko‘tarildi va londonliklar turnirning asosiy favoriti maqomini mustahkamladi;
«Manchester Siti»ning shiddatli sakrashi: «Shaharliklar» o‘z imkoniyatini 20,5%dan 40,96%ga chiqarib, «Arsenal» bilan farqni minimal (2,56%) darajagacha qisqartirdi;
«Liverpul» va grandlarning sustligi: Andoni Iraola jamoasi atigi 4,44% imkoniyat bilan 3-o‘rinda, «Chelsi» (1,03%) va inqirozli «MYU» (0,92%) esa 1 foiz atrofida qolmoqda;
«Brayton» va «Brentford»dan kutilmagan ko‘rsatkich: Mutaxassislar hayratini oshirgan holda «Brayton» (3,9%) va «Brentford» (1,28%) «Chelsi» hamda «Manchester Yunayted»dan yuqoriroq baholandi;
«Tottenhem»ning halokatli qulashi: «Shporlar» chempionlik kurashidan amalda chiqib ketdi — ularning ko‘rsatkichi 2,9%dan 0,04%gacha tushib, reytingning 17-o‘rniga ravona bo‘ldi.
APL mavsum yakunlari: Opta superkompyuteri reytingi va o‘zgarishlar jadvali
Jamoalarning chempionlik imkoniyatlari dinamikasi taqqosi:
Klublar va jamoalar
Mavsum boshidagi imkoniyat
Hozirgi ehtimollik (%)
Reytingdagi holati va dinamika
«Arsenal»
38,0%
43,52%
1-o‘rin (Asosiy da’vogar)
«Manchester Siti»
20,5%
40,96%
2-o‘rin (+20,46%lik ulkan sakrash)
«Liverpul»
—
4,44%
3-o‘rin (Yetakchilardan ancha orqada)
«Brayton»
—
3,90%
4-o‘rin (Kutilmagan o‘sish)
«Brentford»
—
1,28%
5-o‘rin
«Chelsi»
—
1,03%
6-o‘rin
—
0,92%
7-o‘rin (1%dan past ko‘rsatkich)
«Tottenhem»
2,90%
0,04%
17-o‘rin (Halokatli pasayish)
Futbol tahlili: Mutaxassislar Opta hisob-kitoblari haqida nima deydi?
Yevropa futboli sharhlovchilari va sport matematiklarining asosiy xulosalari:
Ikki jamoalik APL: 84 foizdan ortiq umumiy chempionlik ehtimoli faqat «Arsenal» va «Manchester Siti» hissasiga to‘g‘ri kelayotgani APLda chempionlik kurashi yana intriga cho‘qqisiga chiqishini anglatadi;
«Siti» mashinasining kuchayishi: Mareska shogirdlari kuzgi o‘yinlarda tempni oshirishi an’anaga aylangan, ularning ehtimoli ikki barobar oshgani jamoa barqarorligining tiklanayotgani bilan izohlanadi;
«Arsenal»ning mudofaa ustunligi: To‘p o‘tkazib yubormaslik va muhim o‘yinlardagi sovuqqonlik algoritmlar tomonidan Arteta jamoasiga ustunlik berilishining bosh mezoni bo‘lib xizmat qilmoqda;
«Tottenhem» va «MYU»ning tushkunligi: Londondagi mudofaa xatolari De Zerbi jamoasini pastga tortgan bo‘lsa, «Manchester Yunayted»ning 5 turda bor-yo‘g‘i 5 ochko jamg‘arishi sun’iy intellekt tomonidan ularning imkoniyatini 1 foizdan ham past baholanishiga olib keldi.
Opta sun’iy intellektining ushbu yangilangan raqamlari APLning ushbu mavsumi tarixdagi eng keskin va har bir ochko taqdirni hal qiladigan poyga bo‘lishini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Opta superkompyuteri haqmi: «Arsenal» ushbu mavsumda nihoyat «Manchester Siti»ni ortda qoldirib, APL chempioni bo‘la oladimi yoki Mareska tajribasi yana o‘z so‘zini aytadimi? «Tottenhem» va «Manchester Yunayted»ning 1 foizdan ham past baholanishiga qanday qaraysiz? Shaxsiy fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda ingliz futbolining eng qiziqarli statistik tahlilini barcha futbol ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…