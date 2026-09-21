Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i Nasimdjanov Yunusjon Zoxidovich juda ko‘p miqdorda o‘zlashtirish va mansab vakolatini suiiste’mol qilish moddalari bilan ayblanmoqda.
- U 2021 yildan 2026 yil boshiga qadar poytaxt soliq tizimini boshqargan.
- Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2026 yil 27 yanvardagi topshirig‘i bilan uning faoliyati tekshirilib, jinoyat ishi Shayxontohur tumani sudiga oshirilgan.
Poytaxt soliq tizimidagi eng yuqori martabali sobiq rahbarlardan biri ustidan shov-shuvli sud jarayoni boshlandi. Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i Nasimdjanov Yunusjon Zoxidovichga oid og‘ir moddalar bilan qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi ayni kunlarda jinoyat ishlari bo‘yicha Shayxontohur tumani sudida ochiq va murosasiz ko‘rib chiqilmoqda. Tezkor tergov xulosalariga ko‘ra, sobiq bosh soliqchi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining ikkita og‘ir bandi — 167-modda 3-qismi «a» bandi (juda ko‘p miqdorda o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish) hamda 205-modda 2-qismi «a» bandi (hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste’mol qilish) bilan rasman ayblanmoqda.
Ma’lumot o‘rnida, u 2021 yildan 2026 yilning boshiga qadar poytaxt soliq tizimini uzluksiz boshqarib kelgan edi. Biroq 2026 yil 27 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan kengaytirilgan tanqidiy yig‘ilishda uni lavozimidan chetlatish, moliyaviy faoliyatini chuqur taftish qilish va qonun ustuvorligini qat’iy ta’minlash bo‘yicha bevosita topshiriq berilgan edi.
Xo‘sh, Yunusjon Nasimdjanov ishi bo‘yicha tergovda qanday dalillar yuzaga chiqdi, unga qanday jazo choralari qo‘llanilishi mumkin va bu shov-shuvli mahkama davlat organlaridagi korrupsiyaga qarshi kurashda qanday burilish yasaydi?
«Yanvardagi topshiriq, og‘ir moddalar va sud zali»: Jinoyat ishi xronikasi
Poytaxtning sobiq bosh soliqchisi ishi bo‘yicha eng muhim faktlar va jarayonlar:
Prezident tanqidi va iste’fo: 2026 yil 27 yanvar kuni davlat rahbari raisligidagi yig‘ilishda tizimdagi jiddiy kamchiliklar va suiiste’molliklar sababli Nasimdjanov lavozimidan ozod etilgan edi;
Faoliyatni taftish qilish: Davlat rahbari topshirig‘i bilan uning 5 yillik (2021–2026) rahbarlik faoliyati huquq-tartibot organlari tomonidan puxta o‘rganildi;
Ikkita og‘ir modda bo‘yicha ayblov: Sobiq mulozimga nisbatan juda ko‘p miqdorda o‘zlashtirish va mansab vakolatini suiiste’mol qilish bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;
Sud jarayonining boshlanishi: To‘plangan materiallar va daliliy ashyolar asosida ish jinoyat ishlari bo‘yicha Shayxontohur tumani sudiga oshirilib, mahkama eshituvlari boshlandi;
Javobgarlik ko‘lami: Qonunchilikka muvofiq, ayblovlar o‘z tasdig‘ini topsa, sobiq rahbar uzoq yillik ozodlikdan mahrum etish va muayyan lavozimlarda ishlash huquqidan cheklanish jazosiga tortilishi mumkin.
Yunusjon Nasimdjanovga oid jinoyat ishi ko‘rsatkichlari va ayblov tafsiloti
Sobiq boshqarma boshlig‘ining lavozim va sud ishiga oid rasmiy ma’lumotlari:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar
Sudlanuvchi shaxs
Nasimdjanov Yunusjon Zoxidovich
Egallagan lavozimi
Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi sobiq boshlig‘i (2021–2026 yy.)
Ish ko‘rib chiqilayotgan sud
Jinoyat ishlari bo‘yicha Shayxontohur tumani sudi
1-ayblov moddasi
JK 167-modda, 3-qism, «a» bandi (Juda ko‘p miqdorda talon-toroj qilish)
2-ayblov moddasi
JK 205-modda, 2-qism, «a» bandi (Mansab vakolatini suiiste’mol qilish)
Ishning asosi va turtkisi
Prezidentning 2026 yil 27 yanvardagi yig‘ilishdagi topshirig‘i va tekshiruv
Huquqiy va ijtimoiy tahlil: Ekspertlar sud jarayoni haqida nima deydi?
Huquqshunoslar va davlat boshqaruvi ekspertlarining asosiy xulosalari:
«Daxlsizlik immuniteti»ning yo‘qolishi: Poytaxt darajasidagi 5 yil ishlagan qudratli rahbarning sud qilinishi qonun oldida barcha teng ekani va hech qaysi amaldor javobgarlikdan qochib qutulolmasligini ko‘rsatmoqda;
Soliq tizimidagi shaffoflik talabi: Tadbirkorlar va biznes vakillari uchun eng sezgir soha bo‘lgan soliq boshqarmasidagi bunday taftishlar tizimda xufyona iqtisodiyot va noqonuniy bosimlarni jilovlash uchun jiddiy signaldir;
Og‘ir jazo muqarrarligi: Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi og‘ir toifaga kirib, davlatga yetkazilgan zararni to‘liq qoplamaslik holatida uzoq yillik qamoq jazosini ko‘zda tutadi;
Sud qarorining jamoatchilik uchun ahamiyati: Mahkamaning ochiq va qonuniy tarzda kechishi fuqarolarning adliya organlariga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashda muhim sinov bo‘lib xizmat qiladi.
Yunusjon Nasimdjanov ustidan o‘tkazilayotgan ushbu sud jarayoni poytaxt ma’muriyati va nazorat organlaridagi tozalash ishlarining yangi to‘lqini sifatida keng jamoatchilik diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Sizningcha, yuqori martabali soliq rahbarlari ustidan o‘tkazilayotgan bunday ochiq sudlar tizimdagi poraxo‘rlik va noqonuniy o‘zlashtirishlarga chek qo‘ya oladimi? Davlat mulkini talon-toroj qilgan mansabdorlarga qanday jazo choralari qo‘llanilishi kerak deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim sud jarayoni tahlilini barcha hamkasblar hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…