«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madrid derbisida "Atletiko"ning 2:1 hisobida "Real" ustidan qozongan g'alabasidan so'ng, "Atletiko" bosh murabbiyi Diyego Simeone Joze Mourinoning hakamlikka oid tanqidlariga javob qaytardi.
- Simeone birinchi bo'limda jamoasi ustunlikka erishganini va son ustunligidan foydalanib gol urilganini ta'kidladi.
- U Mourinoga "Hatto sen Mourino bo'lsang ham, maydonda hamma narsaga ruxsat berilmaydi" deb javob berib, hakamlarga hurmat saqlash lozimligini eslatdi.
Ispaniya La Ligasining 7-turi doirasida kechgan shiddatli Madrid derbisi yakunlangach, ikki buyuk murabbiy o‘rtasidagi so‘zlar jangi yangi bosqichga chiqdi. «Metropolitano»da «Real»ni 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan «Atletiko» bosh murabbiyi Diyego Simeone DAZN efirida o‘yindan keyingi taassurotlari bilan o‘rtoqlashar ekan, nafaqat jamoasining taktik yutuqlarini tahlil qildi, balki raqib ustozi Joze Mourinoning hakamlikka qarata yog‘dirgan og‘ir tanqidlariga ham munosib javob qaytardi.
Argentinalik mutaxassis birinchi bo‘limdayoq tashabbusni qo‘lga olishganini, raqibda deyarli hech qanday yaqqol imkoniyat bo‘lmaganini va son jihatdan ustunlikka erishilgach, bundan maksimal foydalanib Jonatan Devid orqali hal qiluvchi zarba berilganini ta’kidladi. Mourinoning hakamlarga qaratilgan keskin e’tirozlariga to‘xtalar ekan, Simeone vazminlik bilan referilarga hurmat saqlanishi shartligini eslatib o‘tdi: «Hatto sen Mourino bo‘lsang ham, maydonda hamma narsaga ruxsat berilmaydi».
Xo‘sh, Simeone «Real»ning yulduzli tarkibini qanday qilib to‘xtatib qoldi, Juliano Simeone ishtirokidagi bahsli penalti vaziyati o‘yin taqdirini qanchalik o‘zgartirdi va bu g‘alaba «matraschilar»ning chempionlik ambitsiyasini qay darajada oshiradi?
«Nazorat, penalti va Mourinoga munosib javob»: Simeonening DAZN efiridagi tezislari
«Atletiko» bosh murabbiyi tilga olgan eng muhim nuqtalar va sara iqtiboslar:
Birinchi bo‘limdagi taktik ustunlik: «Birinchi bo‘limda o‘yinni juda yaxshi nazorat qildik, raqibda gol urish uchun hech qanday yaqqol vaziyatlar bo‘lgani yo‘q»;
Bahsning burilish nuqtasi: «O‘yin taqdirini o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan muhim epizodlar bo‘ladi: Juliano bilan bog‘liq holat va penalti aynan shunday vaziyat edi»;
Son ustunligidan to‘liq foydalanish: Raqib himoyachisi chetlatilgach, «Atletiko» bosimni oshirdi va Jonatan Devidning goli evaziga hisobdagi farqni mustahkamladi;
Mourinoga atalgan keskin raddiya: «Bu borada izohlaydigan narsam yo‘q. Bular — futbolda bo‘lib turadigan oddiy holatlar. Ba’zida qarorlar sening foydangga, ba’zida esa aksincha bo‘ladi»;
Hakamlarga hurmat chegarasi: «Hakamlarga bo‘lgan hurmatni yo‘qotmaslik kerak. Hatto sen Mourino bo‘lsang ham, senga hamma narsaga ruxsat berilmaydi».
Madrid derbisi: Simeone va Mourino pozitsiyalarining to‘qnashuvi
«Metropolitano»dagi bahs yuzasidan ikki bosh murabbiyning qarashlari taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
Diyego Simeone («Atletiko»)
Joze Mourino («Real»)
Bahsdagi yakuniy natija
2:1 (G‘alaba va 2-o‘ringa ko‘tarilish)
1:2 (Mag‘lubiyat va 3-pog‘onaga tushish)
Hakamlik va penaltiga baho
«O‘yinda bo‘ladigan holat, qarorlar ba’zan foydangga, ba’zan zararingga bo‘ladi»
«Kuchsiz va tajribasiz hakam, VAR'ning „Real“ bilan boy tarixi bor»
O‘yinning asosiy kaliti
Birinchi bo‘lim nazorati va son ustunligini golga aylantirish
Heysenning chetlatilishi sabab taktikaning buzilishi
Hakamlarga munosabat
«Hurmatni yo‘qotmaslik kerak, hamma narsaga ruxsat berilmaydi»
Hakamlar qo‘mitasi va tizimga ochiq kinoyali hujum
Futbol ekspertizasi: Nega Simeonening javobi derbi mojarosiga nuqta qo‘ymoqda?
Yevropa futboli sharhlovchilari va sport ekspertlarining asosiy xulosalari:
Ruhiy ustunlik: Diyego Simeone bahsli vaziyatlar borasidagi bahsga kirishmay, vaziyatni futbolning tabiiy qismi sifatida izohladi va bu bilan raqib lagerining asabiy kayfiyatiga sovuqqon zarba berdi;
Taktik g‘alabaning tan olinishi: «Real» 90 daqiqa davomida birorta ham yaqqol ochiq hujum uyushtira olmadi; hatto Ryudigerning goli ham so‘nggi daqiqalardagi tavakkal hujum oqibati bo‘ldi;
Juliano va Devid omili: Murabbiy o‘g‘li Juliano Simeonening tezkor harakatlari orqali raqib jarima maydonida penalti va qizil kartochka ishlab olganini o‘yinning hal qiluvchi lahzasi deb to‘g‘ri baholadi;
La Liga turnir jadvalidagi vaziyat: Ushbu g‘alaba «Atletiko»ni 16 ochko bilan 2-pog‘onaga ko‘tardi va «Real»ni ortda qoldirib, chempionlik poygasida «Barselona»ning asosiy ta’qibchisiga aylantirdi.
Diyego Simeonening ushbu munosabati «Atletiko» nafaqat maydonda, balki matbuotdagi bosimli bahslarda ham raqibidan ustun kelganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Diyego Simeonening Mourino haqidagi «Hatto sen Mourino bo‘lsang ham, hamma narsaga ruxsat berilmaydi» degan gapi haqlimi yoki portugaliyalik mutaxassisning hakamlardan g‘azablanishiga asos bormidi? «Atletiko» ushbu mavsumda chempionlikka «Real»dan ko‘ra yaqinroq deb hisoblaysizmi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda La Liganing eng qaynoq derbisi bayonotlarini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…