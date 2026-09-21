«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi

·40·Sport
«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madrid derbisida "Atletiko"ning 2:1 hisobida "Real" ustidan qozongan g'alabasidan so'ng, "Atletiko" bosh murabbiyi Diyego Simeone Joze Mourinoning hakamlikka oid tanqidlariga javob qaytardi.
  • Simeone birinchi bo'limda jamoasi ustunlikka erishganini va son ustunligidan foydalanib gol urilganini ta'kidladi.
  • U Mourinoga "Hatto sen Mourino bo'lsang ham, maydonda hamma narsaga ruxsat berilmaydi" deb javob berib, hakamlarga hurmat saqlash lozimligini eslatdi.

Ispaniya La Ligasining 7-turi doirasida kechgan shiddatli Madrid derbisi yakunlangach, ikki buyuk murabbiy o‘rtasidagi so‘zlar jangi yangi bosqichga chiqdi. «Metropolitano»da «Real»ni 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan «Atletiko» bosh murabbiyi Diyego Simeone DAZN efirida o‘yindan keyingi taassurotlari bilan o‘rtoqlashar ekan, nafaqat jamoasining taktik yutuqlarini tahlil qildi, balki raqib ustozi Joze Mourinoning hakamlikka qarata yog‘dirgan og‘ir tanqidlariga ham munosib javob qaytardi.

Argentinalik mutaxassis birinchi bo‘limdayoq tashabbusni qo‘lga olishganini, raqibda deyarli hech qanday yaqqol imkoniyat bo‘lmaganini va son jihatdan ustunlikka erishilgach, bundan maksimal foydalanib Jonatan Devid orqali hal qiluvchi zarba berilganini ta’kidladi. Mourinoning hakamlarga qaratilgan keskin e’tirozlariga to‘xtalar ekan, Simeone vazminlik bilan referilarga hurmat saqlanishi shartligini eslatib o‘tdi: «Hatto sen Mourino bo‘lsang ham, maydonda hamma narsaga ruxsat berilmaydi».

Xo‘sh, Simeone «Real»ning yulduzli tarkibini qanday qilib to‘xtatib qoldi, Juliano Simeone ishtirokidagi bahsli penalti vaziyati o‘yin taqdirini qanchalik o‘zgartirdi va bu g‘alaba «matraschilar»ning chempionlik ambitsiyasini qay darajada oshiradi?

«Nazorat, penalti va Mourinoga munosib javob»: Simeonening DAZN efiridagi tezislari

«Atletiko» bosh murabbiyi tilga olgan eng muhim nuqtalar va sara iqtiboslar:

  • Birinchi bo‘limdagi taktik ustunlik: «Birinchi bo‘limda o‘yinni juda yaxshi nazorat qildik, raqibda gol urish uchun hech qanday yaqqol vaziyatlar bo‘lgani yo‘q»;

  • Bahsning burilish nuqtasi: «O‘yin taqdirini o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan muhim epizodlar bo‘ladi: Juliano bilan bog‘liq holat va penalti aynan shunday vaziyat edi»;

  • Son ustunligidan to‘liq foydalanish: Raqib himoyachisi chetlatilgach, «Atletiko» bosimni oshirdi va Jonatan Devidning goli evaziga hisobdagi farqni mustahkamladi;

  • Mourinoga atalgan keskin raddiya: «Bu borada izohlaydigan narsam yo‘q. Bular — futbolda bo‘lib turadigan oddiy holatlar. Ba’zida qarorlar sening foydangga, ba’zida esa aksincha bo‘ladi»;

  • Hakamlarga hurmat chegarasi: «Hakamlarga bo‘lgan hurmatni yo‘qotmaslik kerak. Hatto sen Mourino bo‘lsang ham, senga hamma narsaga ruxsat berilmaydi».

Madrid derbisi: Simeone va Mourino pozitsiyalarining to‘qnashuvi

«Metropolitano»dagi bahs yuzasidan ikki bosh murabbiyning qarashlari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Diyego Simeone («Atletiko»)

Joze Mourino («Real»)

Bahsdagi yakuniy natija

2:1 (G‘alaba va 2-o‘ringa ko‘tarilish)

1:2 (Mag‘lubiyat va 3-pog‘onaga tushish)

Hakamlik va penaltiga baho

«O‘yinda bo‘ladigan holat, qarorlar ba’zan foydangga, ba’zan zararingga bo‘ladi»

«Kuchsiz va tajribasiz hakam, VAR'ning „Real“ bilan boy tarixi bor»

O‘yinning asosiy kaliti

Birinchi bo‘lim nazorati va son ustunligini golga aylantirish

Heysenning chetlatilishi sabab taktikaning buzilishi

Hakamlarga munosabat

«Hurmatni yo‘qotmaslik kerak, hamma narsaga ruxsat berilmaydi»

Hakamlar qo‘mitasi va tizimga ochiq kinoyali hujum

Futbol ekspertizasi: Nega Simeonening javobi derbi mojarosiga nuqta qo‘ymoqda?

Yevropa futboli sharhlovchilari va sport ekspertlarining asosiy xulosalari:

  • Ruhiy ustunlik: Diyego Simeone bahsli vaziyatlar borasidagi bahsga kirishmay, vaziyatni futbolning tabiiy qismi sifatida izohladi va bu bilan raqib lagerining asabiy kayfiyatiga sovuqqon zarba berdi;

  • Taktik g‘alabaning tan olinishi: «Real» 90 daqiqa davomida birorta ham yaqqol ochiq hujum uyushtira olmadi; hatto Ryudigerning goli ham so‘nggi daqiqalardagi tavakkal hujum oqibati bo‘ldi;

  • Juliano va Devid omili: Murabbiy o‘g‘li Juliano Simeonening tezkor harakatlari orqali raqib jarima maydonida penalti va qizil kartochka ishlab olganini o‘yinning hal qiluvchi lahzasi deb to‘g‘ri baholadi;

  • La Liga turnir jadvalidagi vaziyat: Ushbu g‘alaba «Atletiko»ni 16 ochko bilan 2-pog‘onaga ko‘tardi va «Real»ni ortda qoldirib, chempionlik poygasida «Barselona»ning asosiy ta’qibchisiga aylantirdi.

Diyego Simeonening ushbu munosabati «Atletiko» nafaqat maydonda, balki matbuotdagi bosimli bahslarda ham raqibidan ustun kelganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Diyego Simeonening Mourino haqidagi «Hatto sen Mourino bo‘lsang ham, hamma narsaga ruxsat berilmaydi» degan gapi haqlimi yoki portugaliyalik mutaxassisning hakamlardan g‘azablanishiga asos bormidi? «Atletiko» ushbu mavsumda chempionlikka «Real»dan ko‘ra yaqinroq deb hisoblaysizmi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda La Liganing eng qaynoq derbisi bayonotlarini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Madrid derbisiAtletiko MadridReal MadridDiyego Simeone
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:01«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!Bugun, 06:58«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!Bugun, 06:55«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!Bugun, 06:52«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdiBugun, 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng