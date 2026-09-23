HR mutaxassisi kompaniyalar nega 4 kunlik ish haftasiga o‘tmasligining achchiq sirini ochdi
Zamonaviy korporativ dunyoda ish va shaxsiy hayot muvozanati (work-life balance) haqidagi bahslar qizg‘in davom etayotgan bir paytda, tajribali HR mutaxassisining ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan iqrori millionlab xodimlar va rahbarlarni hayratda qoldirdi. Mutaxassis o‘z kompaniyasida xodimlarning iltimosiga binoan to‘rt kunlik ish haftasi bo‘yicha o‘tkazilgan eksperiment qanday qilib mislsiz muvaffaqiyatga erishgani va nega aynan shu muvaffaqiyat sabab loyiha zudlik bilan bekor qilinganini ochiqladi. Tajriba davomida dushanbadan payshanbagacha ish kuni etib belgilangan, oylik maosh va umumiy bajarilishi kerak bo‘lgan ish hajmi esa o‘zgarishsiz saqlab qolingan edi.
Natijalar esa hayratlanarli darajada ijobiy bo‘ldi: mehnat unumdorligi sezilarli oshdi, jamoa a’zolari o‘zlarini baxtliroq va tetik his qila boshladi, kompaniyadagi kadrlar almashinuvi (tekuchest kadrov) keskin kamaydi. Biroq kompaniya rahbariyatining reaksiyasi xodimlar kutganidan mutlaqo teskari chiqdi. Korporativ boshqaruv tizimi ushbu yutuqni ko‘rib shunday xulosaga keldi: «Agar xodimlar besh kunlik ish hajmini to‘rt kunda bekamu ko‘st bajara olayotgan bo‘lsa, tasavvur qiling, ular besh kun ishlasa, qanchalik ko‘p foyda keltirishi mumkin!». Shu tariqa, insoniyat tarixidagi eng muvaffaqiyatli tajribalardan biri aynan korporativ ochko‘zlik va samaradorlik paradoksi tufayli yakunlandi.
Xo‘sh, nega yirik biznes egalari xodimlarning baxtidan ko‘ra ularning resurslarini oxirigacha siqib chiqarishni afzal ko‘radi, 4 kunlik ish haftasi xodimlarga qo‘shimcha yuk bo‘lib qaytadimi va mehnat bozoridagi bu yashirin manipulyatsiya qachon barham topadi?
«Unumdorlik yutug‘i, baxtli jamoa va rahbariyat mantig‘i»: Eksperimentning 5 ta asosiy nuqtasi
HR mutaxassisi oshkor qilgan korporativ sir va tajriba tafsilotlari:
Ishonch bilan boshlangan sinov: Kompaniya xodimlarning so‘roviga binoan dushanbadan payshanbagacha bo‘lgan 4 kunlik ish grafigini sinovdan o‘tkazdi;
Maosh va yuk kamaymadi: Xodimlarning oylik maoshi to‘liq saqlanib qoldi, ular zimmasidagi vazifalar ko‘lami ham qisqartirilmadi;
Rekord natijalar qayd etildi: Ish samaradorligi oshdi, xodimlarning ruhiyati ko‘tarildi va ishdan bo‘shab ketish holatlari deyarli yo‘qoldi;
Paradoksal qaror: Rahbariyat barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha mukammal chiqqan ushbu tajribani zudlik bilan to‘xtatishga buyruq berdi;
Biznesning asl yuzi fosh bo‘ldi: Rahbarlar to‘rt kunda besh kunlik ishni qilgan odamlardan besh kun davomida yanada ko‘proq mehnat mahsuli undirish mumkinligini payqab qoldi.
Ish haftasi tajribasi: Xodimlar orzusi va biznes manfaati to‘qnashuvi
4 kunlik grafik va an’anaviy 5 kunlik ish rejimi tahlili:
Mezonlar va parametrlar
4 kunlik ish haftasi tajribasi
Rahbariyatning xulosasi va natija
Ish vaqti tartibi
Dushanba – payshanba (juma dam olish)
Qayta 5 kunlik an’anaviy grafikka qaytish
Mehnat unumdorligi
Sezilarli darajada yuqoriladi
«5 kunda bundan ham ko‘p ishlash mumkin» mantig‘i
Oylik maosh va hajm
Maosh saqlandi, hajm to‘liq bajarildi
Ish normalarini sun’iy oshirish xavfi paydo bo‘ldi
Jamoa ruhiyati va holati
Baxtliroq, stressdan xoli va motivatsiyali
Xodimlar potensiali maksimal darajada siqiladi
Kadrlar oqimi (almashinuv)
Mutlaqo kamaydi, jamoa saqlandi
Standart korporativ nazorat qayta tiklandi
Eksperiment taqdiri
Barcha mezonlar bo‘yicha muvaffaqiyatli
«Juda muvaffaqiyatli bo‘lgani uchun» bekor qilindi
Menejment va mehnat psixologiyasi ekspertizasi: Nega ko‘pchilik kompaniyalar bunga yo‘l qo‘ymaydi?
Korporativ boshqaruv ekspertlari va HR tahlilchilarining xulosalari:
«Parkinson qonuni»ning salbiy ishlashi: Ish unga ajratilgan vaqtni to‘ldirishga moyil bo‘ladi; to‘rt kunlik grafik xodimlarni behuda majlislar, ijtimoiy tarmoqlarda chalg‘ish va vaqtni o‘ldirishdan voz kechishga majbur qiladi; rahbarlar esa bu jihatni ko‘rib, «demak xodimlar avval ham to‘liq kuch bilan ishlamagan ekan» degan noto‘g‘ri xulosaga keladi;
Kapitalistik ishtaha va maksimallashtirish: Agar biznes egasi xodim 4 kunda 100 birlik mahsulot bera olishini ko‘rsa, u xodimni dam oldirishni emas, balki 5 kun ishlatib undan 125 birlik foyda olishni ko‘zlaydi; xodimning ruhiy holati ko‘pincha ikkinchi o‘ringa surib qo‘yiladi;
«Erta charchash» (Burnout) xavfining e’tiborsiz qolishi: To‘rt kunda besh kunlik ishni bajarish ko‘pincha yuqori konsentratsiya va kuchli zo‘riqish talab etadi; agar rahbariyat besh kunlik grafikda ham xuddi shunday shiddatni talab qila boshlasa, bu ommaviy charchash, tushkunlik va kadrlarning butunlay ishdan ketishiga olib keladi;
Eskicha nazorat stereotiplari: Ko‘plab konservativ rahbarlar uchun xodimning natijasi emas, balki ofisida necha soat o‘tirgani muhimroq; zamonaviy natijaga asoslangan baholash tizimiga o‘tolmaslik mehnat bozori rivojiga to‘siq bo‘lmoqda.
Ushbu HR eksperimenti bugungi kunda ish beruvchi va yollanma xodim manfaatlari o‘rtasidagi eng nozik va og‘riqli haqiqatni yuzaga chiqardi.
Sizningcha, xodimlarning o‘z ishini tez va sifatli bajarib, 4 kun ishlashi kompaniyaga ko‘proq foyda keltiradimi yoki rahbarlarning ularni 5 kun ishlatib ko‘proq siqib chiqarishi to‘g‘rimi? Siz o‘z ish joyingizda 4 kunlik grafikni sinab ko‘rishga tayyormisiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha xodimlar hamda rahbarlar uchun ko‘zgu bo‘luvchi ushbu shov-shuvli maqolani do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…