HR mutaxassisi kompaniyalar nega 4 kunlik ish haftasiga o‘tmasligining achchiq sirini ochdi

·40·Dunyo
HR mutaxassisi kompaniyalar nega 4 kunlik ish haftasiga o‘tmasligining achchiq sirini ochdi

Zamonaviy korporativ dunyoda ish va shaxsiy hayot muvozanati (work-life balance) haqidagi bahslar qizg‘in davom etayotgan bir paytda, tajribali HR mutaxassisining ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan iqrori millionlab xodimlar va rahbarlarni hayratda qoldirdi. Mutaxassis o‘z kompaniyasida xodimlarning iltimosiga binoan to‘rt kunlik ish haftasi bo‘yicha o‘tkazilgan eksperiment qanday qilib mislsiz muvaffaqiyatga erishgani va nega aynan shu muvaffaqiyat sabab loyiha zudlik bilan bekor qilinganini ochiqladi. Tajriba davomida dushanbadan payshanbagacha ish kuni etib belgilangan, oylik maosh va umumiy bajarilishi kerak bo‘lgan ish hajmi esa o‘zgarishsiz saqlab qolingan edi.

Natijalar esa hayratlanarli darajada ijobiy bo‘ldi: mehnat unumdorligi sezilarli oshdi, jamoa a’zolari o‘zlarini baxtliroq va tetik his qila boshladi, kompaniyadagi kadrlar almashinuvi (tekuchest kadrov) keskin kamaydi. Biroq kompaniya rahbariyatining reaksiyasi xodimlar kutganidan mutlaqo teskari chiqdi. Korporativ boshqaruv tizimi ushbu yutuqni ko‘rib shunday xulosaga keldi: «Agar xodimlar besh kunlik ish hajmini to‘rt kunda bekamu ko‘st bajara olayotgan bo‘lsa, tasavvur qiling, ular besh kun ishlasa, qanchalik ko‘p foyda keltirishi mumkin!». Shu tariqa, insoniyat tarixidagi eng muvaffaqiyatli tajribalardan biri aynan korporativ ochko‘zlik va samaradorlik paradoksi tufayli yakunlandi.

Xo‘sh, nega yirik biznes egalari xodimlarning baxtidan ko‘ra ularning resurslarini oxirigacha siqib chiqarishni afzal ko‘radi, 4 kunlik ish haftasi xodimlarga qo‘shimcha yuk bo‘lib qaytadimi va mehnat bozoridagi bu yashirin manipulyatsiya qachon barham topadi?

«Unumdorlik yutug‘i, baxtli jamoa va rahbariyat mantig‘i»: Eksperimentning 5 ta asosiy nuqtasi

HR mutaxassisi oshkor qilgan korporativ sir va tajriba tafsilotlari:

  • Ishonch bilan boshlangan sinov: Kompaniya xodimlarning so‘roviga binoan dushanbadan payshanbagacha bo‘lgan 4 kunlik ish grafigini sinovdan o‘tkazdi;

  • Maosh va yuk kamaymadi: Xodimlarning oylik maoshi to‘liq saqlanib qoldi, ular zimmasidagi vazifalar ko‘lami ham qisqartirilmadi;

  • Rekord natijalar qayd etildi: Ish samaradorligi oshdi, xodimlarning ruhiyati ko‘tarildi va ishdan bo‘shab ketish holatlari deyarli yo‘qoldi;

  • Paradoksal qaror: Rahbariyat barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha mukammal chiqqan ushbu tajribani zudlik bilan to‘xtatishga buyruq berdi;

  • Biznesning asl yuzi fosh bo‘ldi: Rahbarlar to‘rt kunda besh kunlik ishni qilgan odamlardan besh kun davomida yanada ko‘proq mehnat mahsuli undirish mumkinligini payqab qoldi.

Ish haftasi tajribasi: Xodimlar orzusi va biznes manfaati to‘qnashuvi

4 kunlik grafik va an’anaviy 5 kunlik ish rejimi tahlili:

Mezonlar va parametrlar

4 kunlik ish haftasi tajribasi

Rahbariyatning xulosasi va natija

Ish vaqti tartibi

Dushanba – payshanba (juma dam olish)

Qayta 5 kunlik an’anaviy grafikka qaytish

Mehnat unumdorligi

Sezilarli darajada yuqoriladi

«5 kunda bundan ham ko‘p ishlash mumkin» mantig‘i

Oylik maosh va hajm

Maosh saqlandi, hajm to‘liq bajarildi

Ish normalarini sun’iy oshirish xavfi paydo bo‘ldi

Jamoa ruhiyati va holati

Baxtliroq, stressdan xoli va motivatsiyali

Xodimlar potensiali maksimal darajada siqiladi

Kadrlar oqimi (almashinuv)

Mutlaqo kamaydi, jamoa saqlandi

Standart korporativ nazorat qayta tiklandi

Eksperiment taqdiri

Barcha mezonlar bo‘yicha muvaffaqiyatli

«Juda muvaffaqiyatli bo‘lgani uchun» bekor qilindi

Menejment va mehnat psixologiyasi ekspertizasi: Nega ko‘pchilik kompaniyalar bunga yo‘l qo‘ymaydi?

Korporativ boshqaruv ekspertlari va HR tahlilchilarining xulosalari:

  • «Parkinson qonuni»ning salbiy ishlashi: Ish unga ajratilgan vaqtni to‘ldirishga moyil bo‘ladi; to‘rt kunlik grafik xodimlarni behuda majlislar, ijtimoiy tarmoqlarda chalg‘ish va vaqtni o‘ldirishdan voz kechishga majbur qiladi; rahbarlar esa bu jihatni ko‘rib, «demak xodimlar avval ham to‘liq kuch bilan ishlamagan ekan» degan noto‘g‘ri xulosaga keladi;

  • Kapitalistik ishtaha va maksimallashtirish: Agar biznes egasi xodim 4 kunda 100 birlik mahsulot bera olishini ko‘rsa, u xodimni dam oldirishni emas, balki 5 kun ishlatib undan 125 birlik foyda olishni ko‘zlaydi; xodimning ruhiy holati ko‘pincha ikkinchi o‘ringa surib qo‘yiladi;

  • «Erta charchash» (Burnout) xavfining e’tiborsiz qolishi: To‘rt kunda besh kunlik ishni bajarish ko‘pincha yuqori konsentratsiya va kuchli zo‘riqish talab etadi; agar rahbariyat besh kunlik grafikda ham xuddi shunday shiddatni talab qila boshlasa, bu ommaviy charchash, tushkunlik va kadrlarning butunlay ishdan ketishiga olib keladi;

  • Eskicha nazorat stereotiplari: Ko‘plab konservativ rahbarlar uchun xodimning natijasi emas, balki ofisida necha soat o‘tirgani muhimroq; zamonaviy natijaga asoslangan baholash tizimiga o‘tolmaslik mehnat bozori rivojiga to‘siq bo‘lmoqda.

Ushbu HR eksperimenti bugungi kunda ish beruvchi va yollanma xodim manfaatlari o‘rtasidagi eng nozik va og‘riqli haqiqatni yuzaga chiqardi.

Sizningcha, xodimlarning o‘z ishini tez va sifatli bajarib, 4 kun ishlashi kompaniyaga ko‘proq foyda keltiradimi yoki rahbarlarning ularni 5 kun ishlatib ko‘proq siqib chiqarishi to‘g‘rimi? Siz o‘z ish joyingizda 4 kunlik grafikni sinab ko‘rishga tayyormisiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha xodimlar hamda rahbarlar uchun ko‘zgu bo‘luvchi ushbu shov-shuvli maqolani do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

4 kunlik ish haftasiHR eksperimentikorporativ boshqaruvmehnat unumdorligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident MChJ to'g'risidagi yangi qonunni imzoladiPrezident MChJ to'g'risidagi yangi qonunni imzoladi22 aprel 12:26115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi2 sentabr 09:54Avgust oyida kutilayotgan ob-havo syurprizlari: Harorat keskin tushadimi?Avgust oyida kutilayotgan ob-havo syurprizlari: Harorat keskin tushadimi?22 iyul 15:12Venetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaVenetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaKecha 15:52Shokolad va quvonch: 106 yoshli Edit Xill uzoq umr ko‘rish sirini aytdiShokolad va quvonch: 106 yoshli Edit Xill uzoq umr ko‘rish sirini aytdi5 avgust 13:50Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?15 sentabr 10:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota