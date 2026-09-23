Motorola oʻzining yangi Signature 27 flagman smartfonini namoyish etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Motorola oʻzining yangi avlod flagman qurilmasi — Signature 27 smartfonini taqdim etdi.
- Ushbu qurilma eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 platformasida ishlaydi va mahalliy sunʼiy intellekt imkoniyatlariga ega.
- Signature 27 modeli 200 megapikselli asosiy kamerasi, yetti yillik dasturiy taʼminot yangilanishlari kafolati va Google Gemini bilan integratsiyasi bilan ajralib turadi.
Motorola kompaniyasi mobil bozor uchun moʻljallangan yangi avlod flagman qurilmasi — Signature 27 smartfonini ilk bor omma eʼtiboriga havola etdi. Mazkur taqdimot Qualcomm tomonidan tashkil etilgan Snapdragon Summit 2026 tadbiri doirasida boʻlib oʻtdi va texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Flagman protsessor va sunʼiy intellekt imkoniyatlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi va ilgʻor mobil platformasi — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 bazasida ishlaydi. Motorola Mobility kompaniyasining global mahsulot marketingi rahbari Nikol Xagenning taʼkidlashicha, mazkur yuqori unumdor chip kompaniya tarixida ilk bor oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi flagman liniyasiga tatbiq etilmoqda.
Asosiy eʼtibor qurilmaning mahalliy sunʼiy intellekt imkoniyatlari va oshirilgan samaradorligiga qaratilgan. Snapdragon Summit doirasida Signature 27 modeli ilk bor jonli ravishda namoyish etilib, mutaxassislarga uning tashqi koʻrinishi bilan yaqindan tanishish imkonini berdi.
Dizayn va ilgʻor kamera tizimiTadbirda namoyish etilgan qurilma oʻziga xos dizayn yechimlariga egaligi bilan ajralib turadi. Smartsfonning orqa paneli biroz qiya qilib yasalgan qirralarga ega boʻlib, bu uslub unga zamonaviy qiyofa baxsh etadi. Shuningdek, orqa panelda yirik oʻlchamdagi asosiy kamera bloki joylashgan.
Ushbu kameraning dizaynida beshta dumaloq element koʻzga tashlanadi. Ularning toʻrttasi bevosita optik kameralarga moʻljallangan boʻlsa, yana bir doiraviy element flesh vazifasini bajaradi. Hozircha optikaning boshqa xususiyatlari sirligicha qolayotgan boʻlsa-da, asosiy fotosensor naq 200 megapikselli aniqlikka ega boʻlishi rasman tasdiqlandi.
Dasturiy taʼminot va kelajakdagi yangilanishlarIshlab chiqaruvchi foydalanuvchilarning xavfsizligi va qulayligiga alohida eʼtibor qaratgan holda, ushbu model uchun naq yetti yillik dasturiy taʼminot yangilanishlarini kafolatladi. Bu esa qurilmaning uzoq yillar davomida dolzarb boʻlib qolishini taʼminlaydi.
Shuningdek, smartfon qutidan chiqiboq Google Gemini sunʼiy intellekt xizmati bilan chuqur integratsiyalashgan holda taqdim etiladi. Hozircha Motorola kompaniyasi Signature 27 flagmanining toʻliq texnik tavsilotlari, sotuvga chiqish muddati va narxi borasidagi maʼlumotlarni oshkor etgani yoʻq.
Izohlar 0
…