Motorola oʻzining yangi Signature 27 flagman smartfonini namoyish etdi

·33·Texno
Motorola oʻzining yangi Signature 27 flagman smartfonini namoyish etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Motorola oʻzining yangi avlod flagman qurilmasi — Signature 27 smartfonini taqdim etdi.
  • Ushbu qurilma eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 platformasida ishlaydi va mahalliy sunʼiy intellekt imkoniyatlariga ega.
  • Signature 27 modeli 200 megapikselli asosiy kamerasi, yetti yillik dasturiy taʼminot yangilanishlari kafolati va Google Gemini bilan integratsiyasi bilan ajralib turadi.

Motorola kompaniyasi mobil bozor uchun moʻljallangan yangi avlod flagman qurilmasi — Signature 27 smartfonini ilk bor omma eʼtiboriga havola etdi. Mazkur taqdimot Qualcomm tomonidan tashkil etilgan Snapdragon Summit 2026 tadbiri doirasida boʻlib oʻtdi va texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Flagman protsessor va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi va ilgʻor mobil platformasi — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 bazasida ishlaydi. Motorola Mobility kompaniyasining global mahsulot marketingi rahbari Nikol Xagenning taʼkidlashicha, mazkur yuqori unumdor chip kompaniya tarixida ilk bor oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi flagman liniyasiga tatbiq etilmoqda.

Asosiy eʼtibor qurilmaning mahalliy sunʼiy intellekt imkoniyatlari va oshirilgan samaradorligiga qaratilgan. Snapdragon Summit doirasida Signature 27 modeli ilk bor jonli ravishda namoyish etilib, mutaxassislarga uning tashqi koʻrinishi bilan yaqindan tanishish imkonini berdi.

Dizayn va ilgʻor kamera tizimi

Tadbirda namoyish etilgan qurilma oʻziga xos dizayn yechimlariga egaligi bilan ajralib turadi. Smartsfonning orqa paneli biroz qiya qilib yasalgan qirralarga ega boʻlib, bu uslub unga zamonaviy qiyofa baxsh etadi. Shuningdek, orqa panelda yirik oʻlchamdagi asosiy kamera bloki joylashgan.

Ushbu kameraning dizaynida beshta dumaloq element koʻzga tashlanadi. Ularning toʻrttasi bevosita optik kameralarga moʻljallangan boʻlsa, yana bir doiraviy element flesh vazifasini bajaradi. Hozircha optikaning boshqa xususiyatlari sirligicha qolayotgan boʻlsa-da, asosiy fotosensor naq 200 megapikselli aniqlikka ega boʻlishi rasman tasdiqlandi.

Dasturiy taʼminot va kelajakdagi yangilanishlar

Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarning xavfsizligi va qulayligiga alohida eʼtibor qaratgan holda, ushbu model uchun naq yetti yillik dasturiy taʼminot yangilanishlarini kafolatladi. Bu esa qurilmaning uzoq yillar davomida dolzarb boʻlib qolishini taʼminlaydi.

Shuningdek, smartfon qutidan chiqiboq Google Gemini sunʼiy intellekt xizmati bilan chuqur integratsiyalashgan holda taqdim etiladi. Hozircha Motorola kompaniyasi Signature 27 flagmanining toʻliq texnik tavsilotlari, sotuvga chiqish muddati va narxi borasidagi maʼlumotlarni oshkor etgani yoʻq.

MotorolaSignature 27Snapdragon SummitSmartfon200 MP kamera
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Motorola 7000 mAch batareyali Moto G Max smartfonini taqdim etdiMotorola 7000 mAch batareyali Moto G Max smartfonini taqdim etdi9 avgust 16:57Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 515 iyul 18:57Motorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldiMotorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldi11 iyul 17:55Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiMotorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadi10 iyul 17:50200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildi200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildi12 iyun 05:50Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiToʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildi4 iyun 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi