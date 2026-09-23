Luis Enrike «Barselona»dan olingan Ferran Torresning fenomenal startiga baho berdi

·37·Sport
Luis Enrike «Barselona»dan olingan Ferran Torresning fenomenal startiga baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona»dan o‘tgan 26 yoshli Ferran Torres «PSJ» safida dastlabki 6 ta o‘yinda 7 ta gol urib, o‘zini haqiqiy gol mashinasiga aylantirdi.
  • Murabbiy Luis Enrike uning hujum markazidagi harakatlarini, ayniqsa bo‘sh zonalarga ochilishini alohida ta’kidlab, bu holatni jamoaning kuchli yarim himoyasi bilan uyg‘unligini qayd etdi.
  • Shunga qaramay, hujumchi porlayotganiga qaramay, «PSJ»
  • Liga 1da 5 turdan so‘ng 8 ochko bilan 6-o‘rinda bormoqda.

Fransiya chempionatida yozgi transferlar oynasining eng shov-shuvli xaridlaridan biri o‘z samarasini kutilganidan ham tez va dahshatli tarzda ko‘rsatmoqda. Avgust oyida «Barselona» safidan «PSJ» tarkibiga kelib qo‘shilgan 26 yoshli ispaniyalik hujumchi Ferran Torres Parij klubi libosida haqiqiy gol mashinasiga aylandi. Yangi jamoasi safida barcha musobaqalarda atigi 6 ta uchrashuvda maydonga tushgan hujumchi raqiblar darvozasiga naqd 7 ta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘ldi. O‘tgan yakshanba oqshomida Fransiyaning bosh derbisi («Le Klasiko»)da «Marsel» 2:1 hisobida taslim etilgan dramatik bahsda ham aynan Torres zaxiradan o‘yinga qo‘shilib, sanoqli daqiqalar ichida g‘alaba to‘pini kiritdi.

Parijliklar bosh murabbiyi Luis Enrike matbuot anjumanida shogirdining bunday yondiruvchi formasiga qoyil qolib, uning markazdagi harakatlarini alohida e’tirof etdi: «Men barcha yangi o‘yinchilarimizdan mamnunman — ular bizni ancha kuchaytirdi. Ferran ajoyib formada. U ayniqsa hujum markazida kuchli, doimiy ravishda bo‘sh zonalarga ochiladi. Jamoamizda Vitinya, Beraldo, Fabian Ruis, Joau Nevesh va Zair-Emeri kabi ijodkor yarimhimoyachilar bo‘lganda bu juda foydali. Torres ajoyib darajada va u biz bilan ekanligidan baxtiyormiz». Garchi ispan hujumchisi fantastik samaradorlik namoyish etayotgan bo‘lsa-da, «PSJ» Liga 1 musobaqa jadvalida 5 turdan so‘ng 8 ochko bilan kutilmaganda 6-o‘rinda bormoqda.

Xo‘sh, Ferran Torres «PSJ»ni turnir jadvali cho‘qqisiga qaytara oladimi, «Barselona» o‘z yulduzini sotib katta strategik xatoga yo‘l qo‘ydimi va Luis Enrike hujumdagi bu qurol bilan Chempionlar Ligasini zabt eta oladimi?

«7 ta to‘p, derbidagi qahramonlik va Enrike ishonchi»: Ferran Torres parvozining 5 ta asosiy nuqtasi

Parijdagi yangi goleador atrofidagi eng muhim faktlar:

  • Fantastik samaradorlik: Ferran Torres Parij grandi safidagi dastlabki 6 ta uchrashuvdayoq 7 ta gol urib, shaxsiy rekordini yangiladi;

  • «Marsel»ga qarshi joker: Fransiya klassikasida zaxiradan maydonga tushgan ispaniyalik hujumchi jamoasiga 2:1 hisobidagi muhim g‘alabani naqd qildi;

  • Enrikening taktik maqtovi: Murabbiy Torresning markazda bo‘sh hududlarga ochilish qobiliyati parijliklarning kuchli yarim himoyasi uchun ayni muddao ekanini bildirdi;

  • Kuchli yarim himoya bog‘lami: Vitinya, Nevesh, Ruis va Zair-Emeri uzatmalarini aynan Ferran sovuqqonlik bilan golga aylantirmoqda;

  • Jadvaldagi noodatiy holat: Hujumchi porlayotganiga qaramay, «PSJ» 5 ta turdan so‘ng 8 ochko jamg‘arib, Liga 1 reytingida 6-pog‘onani band etib turibdi.

Ferran Torres transferi va uning «PSJ»dagi statistikasi

Ispaniyalik forvardning Fransiyadagi ilk ko‘rsatkichlari tahlili:

Mezonlar va parametrlar

Ferran Torres («PSJ» safidagi holati)

Yoshi va transfer vaqti

26 yosh, avgust oyida «Barselona»dan o‘tdi

O‘tkazilgan o‘yinlar soni

6 ta rasmiy uchrashuv

Urilgan gollar

7 ta gol (har o‘yinda o‘rtacha 1,16 tadan gol)

Hal qiluvchi bahs

«Marsel»ga qarshi 2:1 hisobidagi g‘alaba goli (zaxiradan)

Asosiy pozitsiyasi

Markaziy hujumchi (soxta to‘qqizlik yoki markaziy forvard)

Bosh murabbiy bahosi

«U doimiy ochiladi va jamoamizni ancha kuchaytirdi»

Klubning jadvaldagi o‘rni

5 o‘yindan so‘ng 8 ochko bilan 6-o‘rin

Futbol va taktika ekspertizasi: Nega Ferran Torres Parijda bunchalik tez ochilib ketdi?

Yevropa futboli tahlilchilari va skautlarining xulosalari:

  • Luis Enrike faktorining ishlashi: Enrike va Torres Ispaniya milliy terma jamoasida yillar davomida birga ishlagan; murabbiy futbolchining barcha kuchli va zaif tomonlarini mukammal biladi va undan «Barselona»dagidek qanotda emas, balki aynan jarima maydoni ichida erkin hujumchi sifatida unumli foydalanmoqda;

  • Parij yarim himoyasining intellekti: «PSJ» yarim himoyasida Vitinya, Joau Nevesh va Fabian Ruis kabi to‘pni masofaga aniq yetkazib beruvchi pleymeykerlar borligi Torresning bo‘sh hududlarga yugurishi bilan mukammal uyg‘unlashmoqda;

  • «Barselona»ning ehtimoliy afsusi: Kataloniyaliklar moliyaviy qiyinchiliklar tufayli hujumchini qo‘yib yuborgan edi, biroq uning 6 o‘yinda 7 ta gol urishi «Barsa»ning o‘z safidagi muhim hujum potensialini boy berganidan dalolat beradi;

  • «PSJ»ning jadvaldagi muammosi: Torresning gollari jamoani qutqarib qolayotgan bo‘lsa-da, Parij klubining 6-o‘rinda borayotgani himoya chizig‘i va ochko yo‘qotishlar bilan bog‘liq; agar klub mudofaani tartibga solsa, Torres boshchiligidagi hujum chizig‘i yana chempionlikni osonlik bilan qaytarib oladi.

Ferran Torresning Fransiya poytaxtidagi bu shiddatli qadami uni yaqin oylarda Yevropaning eng xavfli to‘purarlari qatoriga olib chiqishi tayin.

Sizningcha, «Barselona» Ferran Torresni «PSJ»ga sotib xato qildimi yoki bu shunchaki futbolchining vaqtinchalik formaga kirib olishimi? Torres joriy mavsumda Fransiya chempionatining eng yaxshi to‘purari bo‘la oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futboli ixlosmandlari uchun qiziqarli bo‘lgan ushbu tahlilni barcha do‘stlaringizga ulashing!

Ferran TorresPSJLiga 1Le Klasiko
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!21 sentabr 06:55Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniTorres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovrini11 sentabr 23:53«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi15 avgust 23:36Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...15 avgust 16:58«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi14 avgust 07:59«Barselona» yulduzi «PSJ»ga o‘tmoqda: "shov-shuv"li transfer tafsilotlari!«Barselona» yulduzi «PSJ»ga o‘tmoqda: "shov-shuv"li transfer tafsilotlari!8 avgust 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi