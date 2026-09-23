Luis Enrike «Barselona»dan olingan Ferran Torresning fenomenal startiga baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona»dan o‘tgan 26 yoshli Ferran Torres «PSJ» safida dastlabki 6 ta o‘yinda 7 ta gol urib, o‘zini haqiqiy gol mashinasiga aylantirdi.
- Murabbiy Luis Enrike uning hujum markazidagi harakatlarini, ayniqsa bo‘sh zonalarga ochilishini alohida ta’kidlab, bu holatni jamoaning kuchli yarim himoyasi bilan uyg‘unligini qayd etdi.
- Shunga qaramay, hujumchi porlayotganiga qaramay, «PSJ»
- Liga 1da 5 turdan so‘ng 8 ochko bilan 6-o‘rinda bormoqda.
Fransiya chempionatida yozgi transferlar oynasining eng shov-shuvli xaridlaridan biri o‘z samarasini kutilganidan ham tez va dahshatli tarzda ko‘rsatmoqda. Avgust oyida «Barselona» safidan «PSJ» tarkibiga kelib qo‘shilgan 26 yoshli ispaniyalik hujumchi Ferran Torres Parij klubi libosida haqiqiy gol mashinasiga aylandi. Yangi jamoasi safida barcha musobaqalarda atigi 6 ta uchrashuvda maydonga tushgan hujumchi raqiblar darvozasiga naqd 7 ta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘ldi. O‘tgan yakshanba oqshomida Fransiyaning bosh derbisi («Le Klasiko»)da «Marsel» 2:1 hisobida taslim etilgan dramatik bahsda ham aynan Torres zaxiradan o‘yinga qo‘shilib, sanoqli daqiqalar ichida g‘alaba to‘pini kiritdi.
Parijliklar bosh murabbiyi Luis Enrike matbuot anjumanida shogirdining bunday yondiruvchi formasiga qoyil qolib, uning markazdagi harakatlarini alohida e’tirof etdi: «Men barcha yangi o‘yinchilarimizdan mamnunman — ular bizni ancha kuchaytirdi. Ferran ajoyib formada. U ayniqsa hujum markazida kuchli, doimiy ravishda bo‘sh zonalarga ochiladi. Jamoamizda Vitinya, Beraldo, Fabian Ruis, Joau Nevesh va Zair-Emeri kabi ijodkor yarimhimoyachilar bo‘lganda bu juda foydali. Torres ajoyib darajada va u biz bilan ekanligidan baxtiyormiz». Garchi ispan hujumchisi fantastik samaradorlik namoyish etayotgan bo‘lsa-da, «PSJ» Liga 1 musobaqa jadvalida 5 turdan so‘ng 8 ochko bilan kutilmaganda 6-o‘rinda bormoqda.
Xo‘sh, Ferran Torres «PSJ»ni turnir jadvali cho‘qqisiga qaytara oladimi, «Barselona» o‘z yulduzini sotib katta strategik xatoga yo‘l qo‘ydimi va Luis Enrike hujumdagi bu qurol bilan Chempionlar Ligasini zabt eta oladimi?
«7 ta to‘p, derbidagi qahramonlik va Enrike ishonchi»: Ferran Torres parvozining 5 ta asosiy nuqtasi
Parijdagi yangi goleador atrofidagi eng muhim faktlar:
Fantastik samaradorlik: Ferran Torres Parij grandi safidagi dastlabki 6 ta uchrashuvdayoq 7 ta gol urib, shaxsiy rekordini yangiladi;
«Marsel»ga qarshi joker: Fransiya klassikasida zaxiradan maydonga tushgan ispaniyalik hujumchi jamoasiga 2:1 hisobidagi muhim g‘alabani naqd qildi;
Enrikening taktik maqtovi: Murabbiy Torresning markazda bo‘sh hududlarga ochilish qobiliyati parijliklarning kuchli yarim himoyasi uchun ayni muddao ekanini bildirdi;
Kuchli yarim himoya bog‘lami: Vitinya, Nevesh, Ruis va Zair-Emeri uzatmalarini aynan Ferran sovuqqonlik bilan golga aylantirmoqda;
Jadvaldagi noodatiy holat: Hujumchi porlayotganiga qaramay, «PSJ» 5 ta turdan so‘ng 8 ochko jamg‘arib, Liga 1 reytingida 6-pog‘onani band etib turibdi.
Ferran Torres transferi va uning «PSJ»dagi statistikasi
Ispaniyalik forvardning Fransiyadagi ilk ko‘rsatkichlari tahlili:
Mezonlar va parametrlar
Ferran Torres («PSJ» safidagi holati)
Yoshi va transfer vaqti
26 yosh, avgust oyida «Barselona»dan o‘tdi
O‘tkazilgan o‘yinlar soni
6 ta rasmiy uchrashuv
Urilgan gollar
7 ta gol (har o‘yinda o‘rtacha 1,16 tadan gol)
Hal qiluvchi bahs
«Marsel»ga qarshi 2:1 hisobidagi g‘alaba goli (zaxiradan)
Asosiy pozitsiyasi
Markaziy hujumchi (soxta to‘qqizlik yoki markaziy forvard)
Bosh murabbiy bahosi
«U doimiy ochiladi va jamoamizni ancha kuchaytirdi»
Klubning jadvaldagi o‘rni
5 o‘yindan so‘ng 8 ochko bilan 6-o‘rin
Futbol va taktika ekspertizasi: Nega Ferran Torres Parijda bunchalik tez ochilib ketdi?
Yevropa futboli tahlilchilari va skautlarining xulosalari:
Luis Enrike faktorining ishlashi: Enrike va Torres Ispaniya milliy terma jamoasida yillar davomida birga ishlagan; murabbiy futbolchining barcha kuchli va zaif tomonlarini mukammal biladi va undan «Barselona»dagidek qanotda emas, balki aynan jarima maydoni ichida erkin hujumchi sifatida unumli foydalanmoqda;
Parij yarim himoyasining intellekti: «PSJ» yarim himoyasida Vitinya, Joau Nevesh va Fabian Ruis kabi to‘pni masofaga aniq yetkazib beruvchi pleymeykerlar borligi Torresning bo‘sh hududlarga yugurishi bilan mukammal uyg‘unlashmoqda;
«Barselona»ning ehtimoliy afsusi: Kataloniyaliklar moliyaviy qiyinchiliklar tufayli hujumchini qo‘yib yuborgan edi, biroq uning 6 o‘yinda 7 ta gol urishi «Barsa»ning o‘z safidagi muhim hujum potensialini boy berganidan dalolat beradi;
«PSJ»ning jadvaldagi muammosi: Torresning gollari jamoani qutqarib qolayotgan bo‘lsa-da, Parij klubining 6-o‘rinda borayotgani himoya chizig‘i va ochko yo‘qotishlar bilan bog‘liq; agar klub mudofaani tartibga solsa, Torres boshchiligidagi hujum chizig‘i yana chempionlikni osonlik bilan qaytarib oladi.
Ferran Torresning Fransiya poytaxtidagi bu shiddatli qadami uni yaqin oylarda Yevropaning eng xavfli to‘purarlari qatoriga olib chiqishi tayin.
Sizningcha, «Barselona» Ferran Torresni «PSJ»ga sotib xato qildimi yoki bu shunchaki futbolchining vaqtinchalik formaga kirib olishimi? Torres joriy mavsumda Fransiya chempionatining eng yaxshi to‘purari bo‘la oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futboli ixlosmandlari uchun qiziqarli bo‘lgan ushbu tahlilni barcha do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…