Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)

·31·Avto
Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni Suveren jamg‘armasi (PIF) va Tayvanning Foxconn kompaniyasi hamkorlikda Ceer nomli yangi milliy elektromobil brendini taqdim etdi.
  • Ushbu brend ostida dastlabki ikkita premium model — futuristik Exobot sedani hamda hashamatli yo‘ltanlamasi (SUV) namoyish etildi.

Ko‘pchilik uchun kutilmagan holat bo‘lishi mumkin, biroq dunyoning eng yirik neft giganti bo‘lgan Saudiya Arabistonining shu kungacha hech qachon shaxsiy milliy avtomobil brendi mavjud bo‘lmagan edi. Endilikda ushbu tarixiy bo‘shliqqa rasman barham berildi: Saudiya Arabistoni Suveren jamg‘armasi (PIF) hamda elektronika sanoatining jahon giganti hisoblangan Tayvanning Foxconn kompaniyasi hamkorlikda yangi milliy elektromobil brendi — Ceer'ni taqdim etdi. Kompaniya taqdimot marosimidayoq ommaga o‘z brendi ostidagi dastlabki ikkita premium modelini rasman ko‘rsatdi. Bular — futuristik ruhdagi Exobot sedani hamda hashamatli yo‘ltanlamasi (SUV)dir.

Gollivudning mashhur «Tron» (Tron) fantastik filmidagi kelajak texnikalarini eslatuvchi ushbu elektrokarlar tepaga qarab ochiluvchi «chayka qanoti» eshiklari, old va orqa qator o‘rtasidagi markaziy ustunlarning (stoyka) olib tashlangani bilan hayratga solmoqda. Bosh direktor Jim DeLukaning ta’kidlashicha, kuzovning yuqori mustahkamligi innovatsion materiallar hisobiga saqlab qolingan va bu orqa o‘rindiqlarga o‘tishni sezilarli darajada osonlashtirgan. Salonning butun kengligini egallagan 48 dyuymli ulkan displey va 2,4 soniyalik supertezlanish bilan qurollangan ushbu avtomobillar jahon avtobozorini larzaga solishga shaylanmoqda.

Xo‘sh, Saudiyaning ilk elektrokari Tesla va BYD kabi gigantlarga jiddiy raqobat tug‘dira oladimi, narxlar qanday bo‘ladi va ushbu texnologik mo‘jiza global bozorlarga qachon chiqadi?

Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)

«48 dyuymli ekran, «chayka qanotlari» va 2,4 soniyali start»: Saudiya elektrokarining 5 ta asosiy nuqtasi

Ceer brendi taqdim etgan innovatsiyalarning eng shov-shuvli jihatlari:

  • Ilk milliy avtobrend: Saudiya Arabistoni tarixda birinchi marta o‘z milliy elektromobil ishlab chiqaruvchisiga ega bo‘ldi;

  • «Exobot» qatori — sedan va SUV: Kompaniya bir yo‘la ikkita premium toifadagi model — sedan va hashamatli yo‘ltanlamani namoyish qildi;

  • Fantastik dizayn va ustunsiz kuzov: Eshiklar tepaga «chayka qanoti» ko‘rinishida ochiladi, old va orqa o‘rtasidagi odatiy oraliq ustunlar yo‘qotib tashlangan;

  • Superkarlar darajasidagi dinamika: Dastlabki versiya 100 km/soat tezlikka atigi 2,4 soniyada erishadi, 112 kVt·soatlik batareya esa bir quvvat bilan 600 km gacha yo‘l bosadi;

  • 2027 yilda sotuvga chiqariladi: Dastlab mashinalar faqat qirollikning ichki bozorida sotiladi, keyinchalik dunyo bo‘ylab eksport qilinadi.

Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)

Saudiyaning ilk elektromobili: Ceer Exobot texnik tasnifi

Yangi elektrokarlarning e’lon qilingan texnik va texnologik xususiyatlari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

Ceer Exobot (Sedan)

Ceer Exobot (Yo‘ltanlamas / SUV)

Sinfi va toifasi

Premium darajadagi biznes sedan

Premium toifadagi hashamatli yo‘ltanlamas

Batareya sig‘imi

112 kVt·soat

112 kVt·soat

Bir quvvat bilan yurish masofasi

Kamida 600 km

500 km dan ortiq

Tezlanish (0–100 km/soat)

2,4 soniyagacha (superkar darajasi)

Yuqori dinamikali start

Quvvatlash tezligi

30 daqiqada 80 foizgacha tezkor quvvatlanish

30 daqiqada 80 foizgacha tezkor quvvatlanish

Salondagi ekranlar

Butun old panel bo‘ylab 48 dyuymli ekran + orqada 8 dyuymli displey

48 dyuymli old panel + orqa yo‘lovchilar ekrani

Eshiklar konstruksiyasi

Tepaga ochiluvchi «chayka qanoti», o‘rta ustunsiz

Tepaga ochiluvchi «chayka qanoti», o‘rta ustunsiz

Savdolar boshlanishi

2027 yil (Saudiya bozori, so‘ng global eksport)

2027 yil (Saudiya bozori, so‘ng global eksport)

Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)

Avtomobilsozlik va iqtisodiy strategiya ekspertizasi: Nega bu Saudiya uchun tarixiy yutuq?

Xalqaro avtomuhandislar va iqtisodiy tahlilchilarning xulosalari:

  • «Vision 2030» dasturining g‘alabasi: Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon boshchiligida mamlakatni neft qaramligidan qutqarish strategiyasi doirasida Ceer brendi yaratildi; neft sotuvchi davlatning ilg‘or yashil texnologiyalar markaziga aylanishi strategik rejaning asosiy bo‘g‘inidir;

  • Foxconn va Apple texnologiyalari uyg‘unligi: Apple mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Foxconn alyansi Ceer elektromobillarining dasturiy ta’minoti, elektron platalari va mikrochiplari jahon darajasida sifatli bo‘lishini kafolatlaydi;

  • Ustunsiz (B-pillarless) kuzov inqilobi: Avtomobilsozlikda old va orqa o‘rindiqlar o‘rtasidagi metall ustunni olib tashlash kuzov xavfsizligiga zarba beradi deb hisoblanardi; Ceer injiniringi esa o‘ta mustahkam qotishmalardan foydalanib, nafaqat xavfsizlikni ta’minladi, balki salonga kirib-chiqishda inqilobiy qulaylik yaratdi;

  • 2030 yilgacha 5 ta yangi model: Ishlab chiqaruvchi faqat Exobot bilan cheklanib qolmoqchi emas; 2030 yilga qadar brend qatoriga yana beshta yangi model, jumladan ommabop gibridlar ham qo‘shiladi, bu esa Ceer'ni Yaqin Sharqdagi eng yirik avtokonsernga aylantirishi mumkin.

Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)

Saudiya Arabistonining o‘z elektromobil sanoatini ishga tushirishi global transport bozorida kuchlar muvozanati tubdan o‘zgarayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Saudiya Arabistonining Foxconn bilan birgalikda yaratgan Ceer Exobot elektromobili bozorda Tesla, Lucid yoki Xitoyning BYD modellari bilan raqobatda g‘olib chiqa oladimi? Ushbu «chayka qanotli» va 48 dyuymli displeyga ega futuristik mashina O‘zbekiston bozorlariga kirib kelsa, unga talab qay darajada bo‘ladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va kelajak avtosanoatiga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli tahliliy maqolani barcha mashina ixlosmandlariga ulashing!

Ceer ExobotSaudiya ArabistoniFoxconnVision 2030
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi Xitoy bozori uchun 543 ot kuchiga ega A6L e-tron modelini taqdim etdiAudi Xitoy bozori uchun 543 ot kuchiga ega A6L e-tron modelini taqdim etdi27 aprel 01:54Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqda4 avgust 10:52Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdi4 avgust 03:58Hyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofaHyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofaKecha 23:26Toyota kompaniyasi EREV turidagi gibrid avtomobillar bozoriga kirishga hozirlanmoqdaToyota kompaniyasi EREV turidagi gibrid avtomobillar bozoriga kirishga hozirlanmoqda21 sentabr 14:29Xitoyda 2026-yilning eng ommabop benzinli avtomobillari maʼlum boʻldiXitoyda 2026-yilning eng ommabop benzinli avtomobillari maʼlum boʻldi21 sentabr 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi