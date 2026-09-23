Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni Suveren jamg‘armasi (PIF) va Tayvanning Foxconn kompaniyasi hamkorlikda Ceer nomli yangi milliy elektromobil brendini taqdim etdi.
- Ushbu brend ostida dastlabki ikkita premium model — futuristik Exobot sedani hamda hashamatli yo‘ltanlamasi (SUV) namoyish etildi.
Ko‘pchilik uchun kutilmagan holat bo‘lishi mumkin, biroq dunyoning eng yirik neft giganti bo‘lgan Saudiya Arabistonining shu kungacha hech qachon shaxsiy milliy avtomobil brendi mavjud bo‘lmagan edi. Endilikda ushbu tarixiy bo‘shliqqa rasman barham berildi: Saudiya Arabistoni Suveren jamg‘armasi (PIF) hamda elektronika sanoatining jahon giganti hisoblangan Tayvanning Foxconn kompaniyasi hamkorlikda yangi milliy elektromobil brendi — Ceer'ni taqdim etdi. Kompaniya taqdimot marosimidayoq ommaga o‘z brendi ostidagi dastlabki ikkita premium modelini rasman ko‘rsatdi. Bular — futuristik ruhdagi Exobot sedani hamda hashamatli yo‘ltanlamasi (SUV)dir.
Gollivudning mashhur «Tron» (Tron) fantastik filmidagi kelajak texnikalarini eslatuvchi ushbu elektrokarlar tepaga qarab ochiluvchi «chayka qanoti» eshiklari, old va orqa qator o‘rtasidagi markaziy ustunlarning (stoyka) olib tashlangani bilan hayratga solmoqda. Bosh direktor Jim DeLukaning ta’kidlashicha, kuzovning yuqori mustahkamligi innovatsion materiallar hisobiga saqlab qolingan va bu orqa o‘rindiqlarga o‘tishni sezilarli darajada osonlashtirgan. Salonning butun kengligini egallagan 48 dyuymli ulkan displey va 2,4 soniyalik supertezlanish bilan qurollangan ushbu avtomobillar jahon avtobozorini larzaga solishga shaylanmoqda.
Xo‘sh, Saudiyaning ilk elektrokari Tesla va BYD kabi gigantlarga jiddiy raqobat tug‘dira oladimi, narxlar qanday bo‘ladi va ushbu texnologik mo‘jiza global bozorlarga qachon chiqadi?
«48 dyuymli ekran, «chayka qanotlari» va 2,4 soniyali start»: Saudiya elektrokarining 5 ta asosiy nuqtasi
Ceer brendi taqdim etgan innovatsiyalarning eng shov-shuvli jihatlari:
Ilk milliy avtobrend: Saudiya Arabistoni tarixda birinchi marta o‘z milliy elektromobil ishlab chiqaruvchisiga ega bo‘ldi;
«Exobot» qatori — sedan va SUV: Kompaniya bir yo‘la ikkita premium toifadagi model — sedan va hashamatli yo‘ltanlamani namoyish qildi;
Fantastik dizayn va ustunsiz kuzov: Eshiklar tepaga «chayka qanoti» ko‘rinishida ochiladi, old va orqa o‘rtasidagi odatiy oraliq ustunlar yo‘qotib tashlangan;
Superkarlar darajasidagi dinamika: Dastlabki versiya 100 km/soat tezlikka atigi 2,4 soniyada erishadi, 112 kVt·soatlik batareya esa bir quvvat bilan 600 km gacha yo‘l bosadi;
2027 yilda sotuvga chiqariladi: Dastlab mashinalar faqat qirollikning ichki bozorida sotiladi, keyinchalik dunyo bo‘ylab eksport qilinadi.
Saudiyaning ilk elektromobili: Ceer Exobot texnik tasnifi
Yangi elektrokarlarning e’lon qilingan texnik va texnologik xususiyatlari taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
Ceer Exobot (Sedan)
Ceer Exobot (Yo‘ltanlamas / SUV)
Sinfi va toifasi
Premium darajadagi biznes sedan
Premium toifadagi hashamatli yo‘ltanlamas
Batareya sig‘imi
112 kVt·soat
112 kVt·soat
Bir quvvat bilan yurish masofasi
Kamida 600 km
500 km dan ortiq
Tezlanish (0–100 km/soat)
2,4 soniyagacha (superkar darajasi)
Yuqori dinamikali start
Quvvatlash tezligi
30 daqiqada 80 foizgacha tezkor quvvatlanish
30 daqiqada 80 foizgacha tezkor quvvatlanish
Salondagi ekranlar
Butun old panel bo‘ylab 48 dyuymli ekran + orqada 8 dyuymli displey
48 dyuymli old panel + orqa yo‘lovchilar ekrani
Eshiklar konstruksiyasi
Tepaga ochiluvchi «chayka qanoti», o‘rta ustunsiz
Tepaga ochiluvchi «chayka qanoti», o‘rta ustunsiz
Savdolar boshlanishi
2027 yil (Saudiya bozori, so‘ng global eksport)
2027 yil (Saudiya bozori, so‘ng global eksport)
Avtomobilsozlik va iqtisodiy strategiya ekspertizasi: Nega bu Saudiya uchun tarixiy yutuq?
Xalqaro avtomuhandislar va iqtisodiy tahlilchilarning xulosalari:
«Vision 2030» dasturining g‘alabasi: Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon boshchiligida mamlakatni neft qaramligidan qutqarish strategiyasi doirasida Ceer brendi yaratildi; neft sotuvchi davlatning ilg‘or yashil texnologiyalar markaziga aylanishi strategik rejaning asosiy bo‘g‘inidir;
Foxconn va Apple texnologiyalari uyg‘unligi: Apple mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Foxconn alyansi Ceer elektromobillarining dasturiy ta’minoti, elektron platalari va mikrochiplari jahon darajasida sifatli bo‘lishini kafolatlaydi;
Ustunsiz (B-pillarless) kuzov inqilobi: Avtomobilsozlikda old va orqa o‘rindiqlar o‘rtasidagi metall ustunni olib tashlash kuzov xavfsizligiga zarba beradi deb hisoblanardi; Ceer injiniringi esa o‘ta mustahkam qotishmalardan foydalanib, nafaqat xavfsizlikni ta’minladi, balki salonga kirib-chiqishda inqilobiy qulaylik yaratdi;
2030 yilgacha 5 ta yangi model: Ishlab chiqaruvchi faqat Exobot bilan cheklanib qolmoqchi emas; 2030 yilga qadar brend qatoriga yana beshta yangi model, jumladan ommabop gibridlar ham qo‘shiladi, bu esa Ceer'ni Yaqin Sharqdagi eng yirik avtokonsernga aylantirishi mumkin.
Saudiya Arabistonining o‘z elektromobil sanoatini ishga tushirishi global transport bozorida kuchlar muvozanati tubdan o‘zgarayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Saudiya Arabistonining Foxconn bilan birgalikda yaratgan Ceer Exobot elektromobili bozorda Tesla, Lucid yoki Xitoyning BYD modellari bilan raqobatda g‘olib chiqa oladimi? Ushbu «chayka qanotli» va 48 dyuymli displeyga ega futuristik mashina O‘zbekiston bozorlariga kirib kelsa, unga talab qay darajada bo‘ladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va kelajak avtosanoatiga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli tahliliy maqolani barcha mashina ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…