Oy iqtisodiyoti 2050-yilga borib 566 milliard dollarga yetishi mumkin

·23·Texno
Oy iqtisodiyoti 2050-yilga borib 566 milliard dollarga yetishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Deloitte kompaniyasining hisobotiga ko'ra, 2050-yilga borib Oy iqtisodiyotining umumiy hajmi 566 milliard dollarga yetishi mumkin.
  • Bu ko'rsatkich Oyda infratuzilma qurish va yangi bozorlar ochishdan iborat ikki asosiy bosqichdan tashkil topadi.
  • Dastlabki bosqichda transport, energiya, aloqa, navigatsiya, qurilish va hayotni ta'minlash tizimlari uchun 282 milliard dollarga yaqin xarajat qilinishi kutilmoqda, bu mablag'ning 73 foizi transportga yo'naltiriladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dunyoga mashhur Deloitte kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan yangi «Building the Lunar Economy» nomli hisobotda kelgusidagi Oy faoliyatining global iqtisodiy qiymati baholandi. Unga koʻra, 2050-yilga borib Oy iqtisodiyotining umumiy hajmi konservativ ssenariy boʻyicha 343 milliard dollarni, tezlashtirilgan oʻsish holatida эsa 566 milliard dollarni tashkil etishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur ulkan koʻrsatkich ikki asosiy bosqichdan iborat boʻlib, ular Oyda ishlash uchun zarur boʻlgan infratuzilma qiymati hamda ushbu poydevor yaratilgandan soʻng ochiladigan yangi bozorlarni oʻz ichiga oladi. Deloitte Consulting vakili va hisobot hammuallifi Rakel Buskaino bu jarayonni birinchi navbatda infratuzilma tarixi sifatida baholagan.

Infratuzilma va transportning asosiy roli

Tadqiqotga koʻra, dastlabki bosqich oltita asosiy infratuzilma bozorini qamrab oladi. Bular transport, energiya, aloqa hamda navigatsiya, sirt harakatchanligi, qurilish va hayotni taʼminlash tizimlaridir. Tezlashtirilgan oʻsish sharoitida ularning umumiy qiymati 282 milliard dollarga yetishi kutilmoqda.

Eʼtiborlisi, ushbu summaning naqd 73 foizi aynan transport xarajatlari va imkoniyatlari hissasiga toʻgʻri keladi. Asosiy qurilish ishlari Oyning janubiy qutbi yaqinida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu hududdagi suv muzi zaxiralari hamda quyosh nuri uzoq tushadigan qirgʻoqlar uzoq muddatli operatsiyalarni qoʻllab-quvvatlash uchun eng qulay joy hisoblanadi.

Yangi bozorlar va kelajakdagi imkoniyatlar

NASA va boshqa kosmik agentliklar anʼanaviy davlat xaridlari oʻrniga xizmat koʻrsatish kontraktlari orqali tijorat bozorlarini faol ravishda ishga tushirmoqda. Tayyor poydevor ustida shakllanadigan ikkinchi bosqich bozorlariga maʼlumotlar, milliy xavfsizlik ilovalari, geliy-3 kabi resurslar, Oyda ishlab chiqarilgan raketa yoqilgʻisi hamda kosmik hisob-kitoblar uchun ishlab chiqarish kiradi.

Ushbu ikkinchi bosqichdagi bozorlar birgalikda yana 284 milliard dollargacha daromad keltirishi mumkin. Shuningdek, hisobotda kengroq ijtimoiy manfaatlar — innovatsiyalar, ilmiy kashfiyotlar va ilhomlantiruvchi taʼsir yana 541 milliard dollarga baholangan.

Shu bilan birga, mutaxassislar gullab-yashnayotgan Oy iqtisodiyoti oʻz-oʻzidan kafolatlanmaganini taʼkidlaydilar. Muhandislik toʻsiqlari, uzun ishlab chiqish sikllari, tartibga solishdagi noaniqliklar va hali toʻliq isbotlanmagan tijorat talabi asosiy qiyinchiliklar sirasiga kiradi. Yaqin istiqbolda daromadlar davlat moliyalashiga bogʻliq boʻlib qolmoqda, bugun qabul qilinayotgan investitsiya va texnik standartlar esa kelgusida kimlar bozorda qolishini belgilab beradi.

Oy iqtisodiyotiDeloitteKosmik texnologiyalarNASAInfratuzilma
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiInterlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildi16 sentabr 15:27NASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqdaNASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqda9 sentabr 20:54NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladi5 sentabr 11:25NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiNASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadi31 avgust 01:00Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiFirefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradi20 avgust 08:27NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiNASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdi18 avgust 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi