Sobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sobiq FIFA referisi Sergey Lapochkinning fikricha, Madrid derbisida «Atletiko» futbolchisi Li Kan-Inning «Real» yetakchisi Federiko Valverdega nisbatan qilgan folini bosh hakam Migel Arias to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bilan baholashi kerak edi.
- Ekspertning ta’kidlashicha, butsaning pastki tishlari raqib oyog‘ini sindirish darajasida baland ko‘tarilgani va zarba kuchli bosim bilan amalga oshirilganiga qaramay, hakam hatto sariq kartochka ham ko‘rsatmagan.
Ispaniya La Ligasining yettinchi turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuv — «Atletiko» hamda «Real Madrid» klublari o‘rtasidagi olovli derbi yakunlangach, uchrashuvning hakamlik qarorlari atrofida butun Yevropa futbolini larzaga soluvchi ulkan mojaro avjiga chiqdi. «Match TV» efirida mazkur bahs tafsilotlariga baho bergan sobiq FIFA hakami Sergey Lapochkin bosh hakam Migel Arias tomonidan qo‘pol xatoga yo‘l qo‘yilganini va «Atletiko» futbolchisi Li Kan-In «Real» yetakchisi Federiko Valverdega nisbatan ishlatgan dahshatli foli uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatilishi shart bo‘lganini ma’lum qildi.
«Kadrlarda aniq ko‘rinib turibdi: butsaning pastki tishlari raqib oyog‘ini sindirish darajasida baland ko‘tarilgan, tezlik katta, zarba kuchli bosim bilan amalga oshirilgan — bularning barchasi qoida bo‘yicha to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochkaga mos keladi. Lekin hakam hatto sariq kartochka ham ko‘rsatmadi. Eng achinarlisi, videoqayta ko‘rish (VAR) tizimi ham vaziyatga aralashmadi», — deya bayonot berdi ekspert. Ekspert fikricha, fol qayd etilgan daqiqa va o‘sha vaqtdagi tablodagi hisobni inobatga olganda, referining bu ko‘r-ko‘rona qarori derbi taqdirini «Atletiko» foydasiga 2:1 hisobida hal qilishda bevosita hal qiluvchi omilga aylangan.
Xo‘sh, ispan hakamlari va VAR xonasidagilar nega ochiq qizil kartochkali vaziyatga ko‘z yumdi, ushbu qaror La Liga chempionlik poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi va «Real» rahbariyati mazkur hakamlik skandali bo‘yicha rasmiy protest kiritadimi?
«Oyoq sindirish xavfi, jim qolgan VAR va 2:1 hisobi»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi
Madrid derbisidagi bahsli vaziyat bo‘yicha eng muhim faktlar:
Ochiq qizil kartochkali holat: Li Kan-In Federiko Valverdening oyog‘iga yuqori tezlik va baland ko‘tarilgan butsa tishlari bilan zarba bergan;
Hakam hatto ogohlantirmadi: Bosh hakam Migel Arias raqib sog‘lig‘iga jiddiy tahdid solingan ushbu vaziyatda hatto sariq kartochka ham chiqarmadi;
VAR tizimining sukunati: Videoyordamchilar og‘ir jarohat yetkazishi mumkin bo‘lgan ushbu yaqqol xatolikni tekshirib, referini monitor yoniga chaqirmadi;
Natijaga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir: Lapochkin ta’kidlaganidek, o‘z vaqtida qizil kartochka ko‘rsatilganda, bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozongan «Atletiko» kamchilikda qolib, o‘yin ssenariysi mutlaqo o‘zgarar edi;
Xalqaro rezonans: Ekspertlar La Ligada hakamlik standartining pasayib borayotgani va to‘g‘ridan to‘g‘ri qoidabuzarliklarga ko‘z yumilayotganini qattiq tanqid qilmoqda.
Madrid derbisi foli: Epizod tahlili va ekspert bahosi
Bahsli vaziyat va La Liga reglamentining taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Maydonda yuz bergan holat
FIFA / UYEFA qoidalari va talablari
Qoidabuzar va jabrlanuvchi
Li Kan-In («Atletiko») — Federiko Valverde («Real»)
Raqibning sog‘lig‘iga ochiq xavf tug‘dirish
Fol xarakteri
Tezlik bilan ochiq butsa tishlarida berilgan bosimli zarba
Og‘ir jiddiy qo‘pollik (Serious Foul Play)
Bosh hakam qarori
Hatto sariq kartochka ko‘rsatilmadi
To‘g‘ridan to‘g‘ri QIZIL kartochka (Chetlatish)
VAR tizimi reaksiyasi
Vaziyatga umuman aralashmadi
Monitor orqali qizil kartochka tavsiya etilishi shart edi
O‘yinning yakuniy natijasi
«Atletiko»ning 2:1 hisobidagi g‘alabasi
Xato qaror bahs natijasiga bevosita ta’sir qildi
Ekspert xulosasi
Sergey Lapochkin: «Oyoqni sindirish darajasidagi fol»
To‘liq qo‘pol hakamlik xatosi sifatida tasdiqlandi
Futbol va hakamlik ekspertizasi: Nega bu xato tasodif emas?
Xalqaro referilar va ispaniyalik futbol tahlilchilarining xulosalari:
«Oyoqni sindirish» kriteriysi: Zamonaviy hakamlik ko‘rsatmalarida agar butsa tag qismi raqib boldiriga yuqori dinamika bilan qadalsa, bu raqibga og‘ir jarohat yetkazish xavfi sifatida baholanadi; bu yerda hakamga tanlov imkoni qoldirilmaydi — faqat qizil kartochka bo‘lishi lozim edi;
Madrid derbisi bosimi va qo‘rquv: Migel Arias derbi boshidayoq muhitni haddan tashqari qizitib yubormaslik uchun keskin qarorlardan qochgan bo‘lishi mumkin, biroq bunday sovuqqonsizlik o‘yinning adolatli kechishiga putur yetkazdi;
VAR tizimining mas’uliyatsizligi: Ispaniyada videotakrorlar tizimi so‘nggi mavsumlarda ko‘p tanqidga uchramoqda; ushbu epizodda VAR hakamlarining bosh referini ogohlantirmagani protokolning qo‘pol buzilishi hisoblanadi;
Turnir jadvaliga zarba: «Real» ushbu derbida ochko yo‘qotib, «Atletiko» esa 2:1 hisobidagi g‘alaba bilan yuqoriga ko‘tarildi; bunday qo‘pol xatolik chempionatdagi butun chempionlik intrigasini sun’iy ravishda o‘zgartirib yubordi.
Sergey Lapochkinning ochiq tahlili La Liga maydonlarida hakamlik shaffofligi masalasi hamon eng og‘riqli nuqta bo‘lib qolayotganini isbotladi.
Sizningcha, «Atletiko» va «Real» o‘rtasidagi bahsda hakamlarning bunday qaror chiqarishiga nima sabab — referining malakasizligimi yoki «Atletiko» maydonidagi bosimdan qo‘rqishmi? Agar Li Kan-In chetlatilganda, «Real» o‘yinni o‘z foydasiga burib keta olarmidi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya futbolidagi eng shov-shuvli hakamlik bahsiga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…