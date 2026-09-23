Sobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildi

·52·Sport
Sobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sobiq FIFA referisi Sergey Lapochkinning fikricha, Madrid derbisida «Atletiko» futbolchisi Li Kan-Inning «Real» yetakchisi Federiko Valverdega nisbatan qilgan folini bosh hakam Migel Arias to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bilan baholashi kerak edi.
  • Ekspertning ta’kidlashicha, butsaning pastki tishlari raqib oyog‘ini sindirish darajasida baland ko‘tarilgani va zarba kuchli bosim bilan amalga oshirilganiga qaramay, hakam hatto sariq kartochka ham ko‘rsatmagan.

Ispaniya La Ligasining yettinchi turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuv — «Atletiko» hamda «Real Madrid» klublari o‘rtasidagi olovli derbi yakunlangach, uchrashuvning hakamlik qarorlari atrofida butun Yevropa futbolini larzaga soluvchi ulkan mojaro avjiga chiqdi. «Match TV» efirida mazkur bahs tafsilotlariga baho bergan sobiq FIFA hakami Sergey Lapochkin bosh hakam Migel Arias tomonidan qo‘pol xatoga yo‘l qo‘yilganini va «Atletiko» futbolchisi Li Kan-In «Real» yetakchisi Federiko Valverdega nisbatan ishlatgan dahshatli foli uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatilishi shart bo‘lganini ma’lum qildi.

«Kadrlarda aniq ko‘rinib turibdi: butsaning pastki tishlari raqib oyog‘ini sindirish darajasida baland ko‘tarilgan, tezlik katta, zarba kuchli bosim bilan amalga oshirilgan — bularning barchasi qoida bo‘yicha to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochkaga mos keladi. Lekin hakam hatto sariq kartochka ham ko‘rsatmadi. Eng achinarlisi, videoqayta ko‘rish (VAR) tizimi ham vaziyatga aralashmadi», — deya bayonot berdi ekspert. Ekspert fikricha, fol qayd etilgan daqiqa va o‘sha vaqtdagi tablodagi hisobni inobatga olganda, referining bu ko‘r-ko‘rona qarori derbi taqdirini «Atletiko» foydasiga 2:1 hisobida hal qilishda bevosita hal qiluvchi omilga aylangan.

Xo‘sh, ispan hakamlari va VAR xonasidagilar nega ochiq qizil kartochkali vaziyatga ko‘z yumdi, ushbu qaror La Liga chempionlik poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi va «Real» rahbariyati mazkur hakamlik skandali bo‘yicha rasmiy protest kiritadimi?

«Oyoq sindirish xavfi, jim qolgan VAR va 2:1 hisobi»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi

Madrid derbisidagi bahsli vaziyat bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Ochiq qizil kartochkali holat: Li Kan-In Federiko Valverdening oyog‘iga yuqori tezlik va baland ko‘tarilgan butsa tishlari bilan zarba bergan;

  • Hakam hatto ogohlantirmadi: Bosh hakam Migel Arias raqib sog‘lig‘iga jiddiy tahdid solingan ushbu vaziyatda hatto sariq kartochka ham chiqarmadi;

  • VAR tizimining sukunati: Videoyordamchilar og‘ir jarohat yetkazishi mumkin bo‘lgan ushbu yaqqol xatolikni tekshirib, referini monitor yoniga chaqirmadi;

  • Natijaga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir: Lapochkin ta’kidlaganidek, o‘z vaqtida qizil kartochka ko‘rsatilganda, bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozongan «Atletiko» kamchilikda qolib, o‘yin ssenariysi mutlaqo o‘zgarar edi;

  • Xalqaro rezonans: Ekspertlar La Ligada hakamlik standartining pasayib borayotgani va to‘g‘ridan to‘g‘ri qoidabuzarliklarga ko‘z yumilayotganini qattiq tanqid qilmoqda.

Madrid derbisi foli: Epizod tahlili va ekspert bahosi

Bahsli vaziyat va La Liga reglamentining taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Maydonda yuz bergan holat

FIFA / UYEFA qoidalari va talablari

Qoidabuzar va jabrlanuvchi

Li Kan-In («Atletiko») — Federiko Valverde («Real»)

Raqibning sog‘lig‘iga ochiq xavf tug‘dirish

Fol xarakteri

Tezlik bilan ochiq butsa tishlarida berilgan bosimli zarba

Og‘ir jiddiy qo‘pollik (Serious Foul Play)

Bosh hakam qarori

Hatto sariq kartochka ko‘rsatilmadi

To‘g‘ridan to‘g‘ri QIZIL kartochka (Chetlatish)

VAR tizimi reaksiyasi

Vaziyatga umuman aralashmadi

Monitor orqali qizil kartochka tavsiya etilishi shart edi

O‘yinning yakuniy natijasi

«Atletiko»ning 2:1 hisobidagi g‘alabasi

Xato qaror bahs natijasiga bevosita ta’sir qildi

Ekspert xulosasi

Sergey Lapochkin: «Oyoqni sindirish darajasidagi fol»

To‘liq qo‘pol hakamlik xatosi sifatida tasdiqlandi

Futbol va hakamlik ekspertizasi: Nega bu xato tasodif emas?

Xalqaro referilar va ispaniyalik futbol tahlilchilarining xulosalari:

  • «Oyoqni sindirish» kriteriysi: Zamonaviy hakamlik ko‘rsatmalarida agar butsa tag qismi raqib boldiriga yuqori dinamika bilan qadalsa, bu raqibga og‘ir jarohat yetkazish xavfi sifatida baholanadi; bu yerda hakamga tanlov imkoni qoldirilmaydi — faqat qizil kartochka bo‘lishi lozim edi;

  • Madrid derbisi bosimi va qo‘rquv: Migel Arias derbi boshidayoq muhitni haddan tashqari qizitib yubormaslik uchun keskin qarorlardan qochgan bo‘lishi mumkin, biroq bunday sovuqqonsizlik o‘yinning adolatli kechishiga putur yetkazdi;

  • VAR tizimining mas’uliyatsizligi: Ispaniyada videotakrorlar tizimi so‘nggi mavsumlarda ko‘p tanqidga uchramoqda; ushbu epizodda VAR hakamlarining bosh referini ogohlantirmagani protokolning qo‘pol buzilishi hisoblanadi;

  • Turnir jadvaliga zarba: «Real» ushbu derbida ochko yo‘qotib, «Atletiko» esa 2:1 hisobidagi g‘alaba bilan yuqoriga ko‘tarildi; bunday qo‘pol xatolik chempionatdagi butun chempionlik intrigasini sun’iy ravishda o‘zgartirib yubordi.

Sergey Lapochkinning ochiq tahlili La Liga maydonlarida hakamlik shaffofligi masalasi hamon eng og‘riqli nuqta bo‘lib qolayotganini isbotladi.

Sizningcha, «Atletiko» va «Real» o‘rtasidagi bahsda hakamlarning bunday qaror chiqarishiga nima sabab — referining malakasizligimi yoki «Atletiko» maydonidagi bosimdan qo‘rqishmi? Agar Li Kan-In chetlatilganda, «Real» o‘yinni o‘z foydasiga burib keta olarmidi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya futbolidagi eng shov-shuvli hakamlik bahsiga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

AtletikoReal MadridLa LigaVAR
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid TV La Ligani korrupsiyada aybladiReal Madrid TV La Ligani korrupsiyada aybladi11 may 15:10Arteta YCHL hakamlarini qoidalarga amal qilmaslikda aybladiArteta YCHL hakamlarini qoidalarga amal qilmaslikda aybladi30 aprel 12:11"Arsenal" va "Atletiko" o'yinida penalti bekor qilindi"Arsenal" va "Atletiko" o'yinida penalti bekor qilindi30 aprel 10:12Valverdening rafiqasi hakamning "Barselona" foydasiga chiqargan qarorini masxara qildiValverdening rafiqasi hakamning "Barselona" foydasiga chiqargan qarorini masxara qildi28 aprel 15:11«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi21 sentabr 06:33Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiJoze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildi7 sentabr 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi