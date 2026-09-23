Xiaomi kompaniyasi sunʼiy intellektga ega ilk gaz pechini taqdim etdi
Xiaomi brendi oʻzining maishiy texnika yoʻnalishidagi navbatdagi innovatsion mahsulotini sotuvga chiqardi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Xiaomi Mijia Smart Gas Stove 3 Max kompaniya tarixida sunʼiy intellekt texnologiyalari bilan jihozlangan ilk gaz pechi boʻlib, u xavfsizlik va ovqat tayyorlash jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur oshxona jihozi oʻzining ilgʻor xavfsizlik funksiyalari bilan eʼtiborni tortadi. Xususan, qurilma idishlar haroratini doimiy nazorat qilib borish, oshxonada inson bor-yoʻqligini aniqlash hamda xavfli vaziyatlarda gaz taʼminotini avtomatik ravishda toʻxtatish imkoniyatiga ega.
Aqlli xavfsizlik tizimi va innovatsion datchiklarPechning oʻng tomonlama konforitasi 500 °C gacha boʻlgan haroratga chidamli maxsus titan zond bilan jihozlangan. Ushbu zond qozon yoki tovaning tubi bilan doimiy aloqada boʻlib, maʼlumotlarni markaziy tizimga uzatadi. Sunʼiy intellekt idishda suyuqlik qurib qolganini yoki uning boʻsh qiziyotganini aniqlab, darhol gazni oʻchiradi.
Shuningdek, qurilma oldida 0,9 metrgacha boʻlgan masofani qamrab oluvchi maxsus radar ishlaydi. Agar foydalanuvchi plita yonidan uzoqlashsa, tizim 30 daqiqadan soʻng ogohlantiruvchi signal beradi, 60 daqiqadan keyin esa konforikalarni toʻliq oʻchirib qoʻyadi.
Texnik koʻrsatkichlar va boshqaruvQurilmaning har ikkala konforikasi umumiy hisobda 5200 W quvvatni taʼminlaydi. Ular ikki kanalli kislorod uzatish tizimi va 154 ta maxsus teshiklar yordamida olovning bir tekis tarqalishiga erishadi. Natijada issiqlik koeffitsiyenti (KPI) 75 foizga yetib, avvalgi avlod modellariga qaraganda 12 foizga yuqori natija koʻrsatgan.
Foydalanuvchilar qulayligi uchun plita 1 dan 180 daqiqagacha boʻlgan ikkita mustaqil taymerni qoʻllab-quvvatlaydi. Idish haroratini real vaqt rejimida kuzatish, barcha bildirishnomalarni olish va qurilmani boshqarish ishlari Mi Home ilovasi orqali amalga oshiriladi.
Qurilma korpusi dogʻlar va barmoq izlariga qarshi turgʻun gidrofob hamda oleofob nanoplashmali mikrokristallik shisha bilan qoplangan boʻlib, bu uning tozaligini saqlashni osonlashtiradi.
Izohlar 0
…