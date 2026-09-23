Xiaomi kompaniyasi sunʼiy intellektga ega ilk gaz pechini taqdim etdi

·0·Texno
Xiaomi kompaniyasi sunʼiy intellektga ega ilk gaz pechini taqdim etdi

Xiaomi brendi oʻzining maishiy texnika yoʻnalishidagi navbatdagi innovatsion mahsulotini sotuvga chiqardi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Xiaomi Mijia Smart Gas Stove 3 Max kompaniya tarixida sunʼiy intellekt texnologiyalari bilan jihozlangan ilk gaz pechi boʻlib, u xavfsizlik va ovqat tayyorlash jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur oshxona jihozi oʻzining ilgʻor xavfsizlik funksiyalari bilan eʼtiborni tortadi. Xususan, qurilma idishlar haroratini doimiy nazorat qilib borish, oshxonada inson bor-yoʻqligini aniqlash hamda xavfli vaziyatlarda gaz taʼminotini avtomatik ravishda toʻxtatish imkoniyatiga ega.

Aqlli xavfsizlik tizimi va innovatsion datchiklar

Pechning oʻng tomonlama konforitasi 500 °C gacha boʻlgan haroratga chidamli maxsus titan zond bilan jihozlangan. Ushbu zond qozon yoki tovaning tubi bilan doimiy aloqada boʻlib, maʼlumotlarni markaziy tizimga uzatadi. Sunʼiy intellekt idishda suyuqlik qurib qolganini yoki uning boʻsh qiziyotganini aniqlab, darhol gazni oʻchiradi.

Shuningdek, qurilma oldida 0,9 metrgacha boʻlgan masofani qamrab oluvchi maxsus radar ishlaydi. Agar foydalanuvchi plita yonidan uzoqlashsa, tizim 30 daqiqadan soʻng ogohlantiruvchi signal beradi, 60 daqiqadan keyin esa konforikalarni toʻliq oʻchirib qoʻyadi.

Texnik koʻrsatkichlar va boshqaruv

Qurilmaning har ikkala konforikasi umumiy hisobda 5200 W quvvatni taʼminlaydi. Ular ikki kanalli kislorod uzatish tizimi va 154 ta maxsus teshiklar yordamida olovning bir tekis tarqalishiga erishadi. Natijada issiqlik koeffitsiyenti (KPI) 75 foizga yetib, avvalgi avlod modellariga qaraganda 12 foizga yuqori natija koʻrsatgan.

Foydalanuvchilar qulayligi uchun plita 1 dan 180 daqiqagacha boʻlgan ikkita mustaqil taymerni qoʻllab-quvvatlaydi. Idish haroratini real vaqt rejimida kuzatish, barcha bildirishnomalarni olish va qurilmani boshqarish ishlari Mi Home ilovasi orqali amalga oshiriladi.

Qurilma korpusi dogʻlar va barmoq izlariga qarshi turgʻun gidrofob hamda oleofob nanoplashmali mikrokristallik shisha bilan qoplangan boʻlib, bu uning tozaligini saqlashni osonlashtiradi.

XiaomiSmart Gas StoveTexnologiyaSunʼiy intellektMaishiy texnika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiXiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdi10 sentabr 12:25Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiXiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardi21 sentabr 21:23Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiXiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdi21 sentabr 21:56Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdi20 sentabr 19:25Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdi18 sentabr 17:54Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdi31 avgust 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi