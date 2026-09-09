22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi

·6·Dunyo
22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi

Avstriyada 2024 yilda «Miss Avstriya» unvonini qo‘lga kiritgan Lyusiya Sisich 22 yoshida kutilmaganda vafot etdi. U qisqa umri davomida yurak klapanidagi nuqson sabab yetti marta yurak operatsiyasini boshdan kechirgan edi.

Venada tug‘ilgan Lyusiya salomatligi bilan bog‘liq muammolar haqida ochiq gapirgan. Uning so‘nggi amaliyoti 2025 yil qishida o‘tkazilgan. Shundan so‘ng u yettinchi muolajasini ham ortda qoldirganidan xursand bo‘lib, endi bir necha yil shifoxona va operatsiyalardan tanaffus olishga umid qilganini Instagram'da yozgan.

Lyusiya 13 yoshida ham operatsiya vaqtida qayta hayotga qaytarilgan. Keyinchalik u bu og‘ir kechgan jarayonni «hayot-mamot masalasi» bo‘lgan holat sifatida tasvirlagan.

2024 yildagi intervyusida u bolaligi ham salomatligi tufayli boshqalarnikidan farq qilganini aytgan:

«Sport haftalari mensiz o‘tardi. Bolaligim shunchaki boshqacha edi, ammo bu ham meni kuchli qildi», degan Lyusiya.

U odamlarning achinishini istamagan, aksincha, o‘z hayoti bilan boshqalarga dalda berishni xohlagan.

Lyusiya 2024 yilda «Miss Avstriya» deb topilgan va keyingi tanlov o‘tkazilmagani sababli hanuz amaldagi g‘olib hisoblangan. Vafotidan taxminan uch hafta oldin esa u Bosniya va Gersegovinadagi ta’til suratlarini ijtimoiy tarmoqqa joylagan. Uning ota-onasining kelib chiqishi asli Bosanska Posavina hududi bilan bog‘liq edi.

Yaqinlari unga «aziz farishta» deya vido aytdi

Qizil ko‘ylakdagi Miss Avstriya 2024 g‘olibi sirkda popkorn paketi bilan turibdi.

Lyusiyaning vafoti haqida xabar tarqalgach, yaqinlari va do‘stlari unga bag‘ishlab ta’sirli xotiralar qoldirdi.

Oila do‘sti Miroslav Piplitsa uni «aziz farishta» deb atab, juda erta vafot etganini ta’kidladi. U Lyusiyaning xotirasi yaqinlari qalbida abadiy qolishini aytib, ota-onasi va oilasiga sabr tiladi.

«Mister Avstriya» Kristofer Dengg esa Lyusiyani singildek ko‘rganini bildirib:

«Men juda qattiq shokdaman. U men uchun singildek edi. Uni barchamiz juda sog‘inamiz», dedi.

«Miss Avstriya» tanlovini tashkil etuvchi Mission Austria ham marhumni «ajoyib yosh ayol» sifatida xotirada saqlashini bildirib, Lyusiya doimo tanlov oilasining bir qismi bo‘lib qolishini ta’kidladi.

Avstriyadagi xorvat madaniy jamoasi ham unga ehtirom ko‘rsatib, Lyusiyani ota-onasi va xorvatlar jamoasi uchun faxr manbai bo‘lganini qayd etdi.

Lyusiya Sisichning o‘lim sababi hozircha ochiqlanmagan. Dafn marosimiga oid tafsilotlar ham hali ma’lum qilinmagan.

Lyusiya SisichMiss Avstriyaavstriyasog‘liqyo‘qotilgan hayotavstriya madaniyatiavstriya sport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildiTramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildiBugun, 14:28AQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqdaAQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqdaBugun, 14:12Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiBugun, 12:42Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiGermaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiBugun, 11:59Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Bugun, 11:54Savdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiSavdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiBugun, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda