22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi
Avstriyada 2024 yilda «Miss Avstriya» unvonini qo‘lga kiritgan Lyusiya Sisich 22 yoshida kutilmaganda vafot etdi. U qisqa umri davomida yurak klapanidagi nuqson sabab yetti marta yurak operatsiyasini boshdan kechirgan edi.
Venada tug‘ilgan Lyusiya salomatligi bilan bog‘liq muammolar haqida ochiq gapirgan. Uning so‘nggi amaliyoti 2025 yil qishida o‘tkazilgan. Shundan so‘ng u yettinchi muolajasini ham ortda qoldirganidan xursand bo‘lib, endi bir necha yil shifoxona va operatsiyalardan tanaffus olishga umid qilganini Instagram'da yozgan.
Lyusiya 13 yoshida ham operatsiya vaqtida qayta hayotga qaytarilgan. Keyinchalik u bu og‘ir kechgan jarayonni «hayot-mamot masalasi» bo‘lgan holat sifatida tasvirlagan.
2024 yildagi intervyusida u bolaligi ham salomatligi tufayli boshqalarnikidan farq qilganini aytgan:
«Sport haftalari mensiz o‘tardi. Bolaligim shunchaki boshqacha edi, ammo bu ham meni kuchli qildi», degan Lyusiya.
U odamlarning achinishini istamagan, aksincha, o‘z hayoti bilan boshqalarga dalda berishni xohlagan.
Lyusiya 2024 yilda «Miss Avstriya» deb topilgan va keyingi tanlov o‘tkazilmagani sababli hanuz amaldagi g‘olib hisoblangan. Vafotidan taxminan uch hafta oldin esa u Bosniya va Gersegovinadagi ta’til suratlarini ijtimoiy tarmoqqa joylagan. Uning ota-onasining kelib chiqishi asli Bosanska Posavina hududi bilan bog‘liq edi.
Yaqinlari unga «aziz farishta» deya vido aytdi
Lyusiyaning vafoti haqida xabar tarqalgach, yaqinlari va do‘stlari unga bag‘ishlab ta’sirli xotiralar qoldirdi.
Oila do‘sti Miroslav Piplitsa uni «aziz farishta» deb atab, juda erta vafot etganini ta’kidladi. U Lyusiyaning xotirasi yaqinlari qalbida abadiy qolishini aytib, ota-onasi va oilasiga sabr tiladi.
«Mister Avstriya» Kristofer Dengg esa Lyusiyani singildek ko‘rganini bildirib:
«Men juda qattiq shokdaman. U men uchun singildek edi. Uni barchamiz juda sog‘inamiz», dedi.
«Miss Avstriya» tanlovini tashkil etuvchi Mission Austria ham marhumni «ajoyib yosh ayol» sifatida xotirada saqlashini bildirib, Lyusiya doimo tanlov oilasining bir qismi bo‘lib qolishini ta’kidladi.
Avstriyadagi xorvat madaniy jamoasi ham unga ehtirom ko‘rsatib, Lyusiyani ota-onasi va xorvatlar jamoasi uchun faxr manbai bo‘lganini qayd etdi.
Lyusiya Sisichning o‘lim sababi hozircha ochiqlanmagan. Dafn marosimiga oid tafsilotlar ham hali ma’lum qilinmagan.
…