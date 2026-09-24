Texasdagi barcha qamoqxonalarga konditsioner o‘rnatiladi

·36·Dunyo
Texasdagi barcha qamoqxonalarga konditsioner o‘rnatiladi

AQSHning Texas shtatida federal sudya jazirama issiq sharoitida saqlanayotgan mahbuslar uchun barcha qamoqxonalarga konditsioner o‘rnatishni buyurdi. Qarorga ko‘ra, ishlar 2029 yil 31 dekabrgacha yakunlanishi kerak. Bu haqda The Texas Tribune ma’lum qildi.

AQSH okrug sudyasi Robert Pitman 22 sentyabr kuni e’lon qilgan 150 sahifalik qarorda konditsionersiz qamoqxonalardagi sharoitlar Konstitutsiyaning Sakkizinchi tuzatishiga zid ekanini qayd etgan. U Texas Jinoiy ishlar bo‘yicha departamentiga (TDCJ) barcha muassasalarga konditsioner o‘rnatish bo‘yicha rejani zudlik bilan ishlab chiqishni topshirgan.

1 sentyabr holatiga ko‘ra, TDCJ tasarrufidagi 104 ta muassasaning uchdan biridan sal ko‘prog‘i to‘liq konditsionerlangan. 53 676 ta sovutiladigan o‘rin mavjud bo‘lib, qariyb 90 ming mahbus konditsionersiz sharoitda qolgan.

Sudya qarorda 2023–2025 yillarda kamida to‘qqiz nafar mahbusning haddan tashqari issiq sabab vafot etganini ko‘rsatuvchi ishonchli dalillar borligini qayd etgan. Pitman bu raqam kam baholangan bo‘lishi mumkinligini ham bildirgan.

TDCJ esa qarorga rozi emasligini va apellyatsiya berishini ma’lum qildi. Departament hozirda sovutiladigan xonalar, suv, sovuq dush, ventilyator va maxsus sovituvchi sochiqlardan foydalanilayotganini bildirdi. Shuningdek, sovutiladigan o‘rinlar sonini 2026 yil oxirigacha 60 mingtaga, 2028 yilga kelib esa 90 mingtaga yetkazish rejalashtirilgan.

Robert PitmanTDCJThe Texas TribuneKonstitutsiyaning Sakkizinchi tuzatishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

70 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi70 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi8 sentabr 14:36Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)1 sentabr 07:46Fransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiFransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdi3 iyul 15:41Fransiyada jazirama ortidan konditsionerlar uchun kurash avj oldi (video)Fransiyada jazirama ortidan konditsionerlar uchun kurash avj oldi (video)26 iyun 18:26«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi12 sentabr 10:14Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiUyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdi10 sentabr 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota