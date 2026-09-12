«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi

·2·Dunyo
«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi

AQSH siyosiy sahnasida saylovoldi kurashi o‘zining eng qizg‘in va bahsli pallasiga kirgan bir paytda, mamlakat rahbari Donald Tramp navbatdagi portlovchi va hayratlanarli bayonoti bilan dunyo mediasini larzaga soldi. Texas shtatining Dallas shahrida bo‘lib o‘tgan Respublikachilar partiyasining yirik konvensiyasida nutq so‘zlagan Tramp o‘z saylovchilarini ovoz berishga chaqirar ekan, hech kim kutmagan keskin metafora va diniy iboralarni ishga soldi. Oq uy rahbari fuqarolarni faollikka undar ekan, agar ular saylov kuni beparvolik qilib saylov uchastkalariga chiqmasa, ularni to‘g‘ridan to‘g‘ri «do‘zax» kutayotganini ochiq-oydin ta’kidladi. Trampning ushbu shov-shuvli bayonoti zaldagi minglab konservativ qarashdagi tarafdorlarning jo‘shqin olqishlariga sabab bo‘lgan bo‘lsa, siyosiy tahlilchilar va raqib lager o‘rtasida ulkan rezonans keltirib chiqardi. Xo‘sh, Tramp tribunadan aynan nimalarni so‘zladi, bunday qo‘rqituv ritorikasi ortida qanday siyosiy strategiya yotibdi va nega respublikachilar uchun har bir ovoz hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda?

«Men buni istamayman, shuning uchun ovoz bering!»: Dallasdagi nutq tafsilotlari

Respublikachilar partiyasining Texasdagi yig‘ilishida Tramp odatdagidek o‘ziga xos hissiyotlarga boy va to‘g‘ridan to‘g‘ri uslubda saylovchilarga yuzlandi:

  • «Ovoz bermasangiz, nima bo‘lishini bilasizmi?»: Minbardan turib zalga murojaat qilgan siyosatchi saylovga bormaslikning oqibatlarini kutilmagan tarzda tasvirladi;

  • «Do‘zaxga tushasiz» ogohlantirishi: «Agar ovoz bermasangiz, nima bo‘lishini bilasizmi? Do‘zaxga tushasiz», deya bayonot berdi Tramp ko‘p ming sonli faollarga qarata;

  • Shaxsiy iltimos va kampaniya manfaati: Bunday taqdirni xohlamasligini ta’kidlagan siyosatchi so‘zini davom ettirib: «Men buning sodir bo‘lishini istamayman, shuning uchun, iltimos, borib bizga ovoz bering», deya o‘z tarafdorlarini birdamlikka chaqirdi;

  • Elektoratning portlovchi reaksiyasi: Ushbu keskin chaqiriq Dallasdagi konvensiya ishtirokchilari tomonidan kuchli olqishlar, shiorlar va hayqiriqlar bilan qarshi olindi.

Diniy omil va siyosiy safarbarlik: Tramp nega bunday yo‘l tutdi?

Siyosiy ekspertlarning fikricha, Trampning bunday noodatiy iboralarni qo‘llashi bejiz emas:

  • Konservativ va dindor elektoratga ta’sir: Texas va umuman «Bibliya kamari» (Bible Belt) hududlaridagi respublikachilarning muhim qismi dindor va xristian qadriyatlariga sodiq qatlam hisoblanadi;

  • Har bir ovozning qimmati: Saylovdagi raqobat kuchaygan sari saylovchilarning uchastkalarga kelishi (voter turnout) g‘alabani belgilovchi bosh omilga aylanadi — shu sababli siyosatchi o‘z bazasini maksimal darajada uyg‘otishga harakat qilmoqda;

  • Xavfni giperbolalashtirish: Tramp muxolif kuchlar hokimiyatda qolishi yoki kuchayishi mamlakat uchun haqiqiy falokat bo‘lishini majoziy ravishda «do‘zax» tushunchasi orqali odamlar ongiga singdirmoqda.

Oq uy uchun kurashda chegaralar buzilmoqda

AQSHdagi zamonaviy siyosiy kampaniyalar ilgari kuzatilmagan keskinlik va kutilmagan ritorikalar bilan boyib bormoqda. Trampning siyosiy raqobatchilari uni bunday bayonotlari uchun dindan va qo‘rquvdan siyosiy qurol sifatida foydalanishda ayblashi mumkin. Biroq uning tarafdorlari uchun bu shunchaki o‘tkir ibora emas, balki mamlakat kelajagi uchun kurashda jiddiy ogohlantirish sifatida qabul qilinmoqda.

Saylov kuni yaqinlashgan sayin nomzodlar o‘rtasidagi bahslar bundan-da keskin tus olishi va har bir chiqish global kun tartibini belgilab berishi shubhasiz.

Sizningcha, Donald Trampning «ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz» kabi hayratlanarli va keskin chaqiriqlari saylovchilarni to‘plashda qanchalik samarali bo‘ladi? Bunday diniy-siyosiy ritorika AQSH jamiyatidagi ajralishni yanada chuqurlashtirmaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo siyosatidagi ushbu qaynoq xabar tahlilini barcha tahlil ixlosmandlariga ulashing!

Donald TrampRespublikachilar partiyasiDallas konvensiyasiSaylovchilarni chaqiriq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?Bugun, 09:30Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Bugun, 08:30Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Bugun, 07:01Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Bugun, 00:11«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radiKecha, 23:35AES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiAES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiKecha, 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi