412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi

·34·Dunyo
412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ogayo shtatida yashovchi Jenni ismli ot 412,62 santimetrlik dumi bilan Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi.
  • Bu ko‘rsatkich deyarli Volkswagen Beetle avtomobilining uzunligiga teng va 2026 yil 25 iyul kuni rasman qayd etilgan.
  • Jenni Amerika miniladigan ot zotiga mansub bo‘lib, uning dumi yetti yil davomida muntazam ravishda parvarish qilingan.

AQSHning Ogayo shtatida yashovchi Jenni laqabli ot o‘zining nihoyatda uzun dumi bilan jahon e’tiborini qozondi. Uning dumi 412,62 santimetrga yetib, Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Bu ko‘rsatkich deyarli Volkswagen Beetle avtomobilining uzunligiga teng.

Yangi rekord 2026 yil 25 iyul kuni rasman qayd etilgan. Jenni amerikalik Makkenzi Lou va Reychel Estesga tegishli bo‘lib, hozirda Spring-Velli shahridagi ot sporti maktabida saqlanadi.

Jennining rekord darajasidagi dumi yetti yil davomida muntazam ravishda parvarish qilingan. Qizig‘i, uning hozirgi natijasi 2007 yilda JJS Summer Breeze nomli baytal o‘rnatgan rekorddan qariyb 32 santimetrga uzun. O‘sha paytda JJS Summer Breeze'ning dumi 381 santimetr bo‘lgan edi. Endi esa Jenni bu ko‘rsatkichni sezilarli ravishda yangilab, uzun dumli otlar orasida yangi rekord egasiga aylandi.

Jennining egasi Makkenzi Louning so‘zlariga ko‘ra, ot uning fermasiga kelguniga qadar dumi bilan bog‘liq qiziq holat ham yuz bergan. Jenni bir marta o‘z dumini butunlay yulib tashlagan. Ot sotib olingan vaqtda uning dumi allaqachon yerga tegib turardi, biroq hozirgi kabi uzunlikka hali yetmagan edi. Jenni Amerika miniladigan ot zotiga mansub. Bu zot vakillari uzun va qalin dumlari bilan ajralib turadi. Otning egalari uning dumini kesmaslikka qaror qilishgan va vaqt o‘tishi bilan dum tobora uzayib borgan.

Ayol maydonda dumi juda uzun bo‘lgan qora otning yonida turibdi.

Natijada Jennining g‘ayrioddiy tashqi ko‘rinishi egalarini yanada jiddiy maqsad sari undagan. Ular otning uzun dumi bilan jahon rekordini o‘rnatishga harakat qilib ko‘rishga qaror qilishgan va bu urinish muvaffaqiyatli yakunlangan. Biroq bunday uzun dumni saqlab qolish oson emas. Uni parvarish qilish bir necha soat vaqt talab qiladi. Jennining dumi taxminan oyiga bir marta yuvilib, quritiladi. Keyin esa turli shikastlanishlardan asrash maqsadida maxsus tarzda o‘rib qo‘yiladi.

Dumni to‘liq parvarish qilish jarayoni, ya’ni yuvish, konditsionerlash, chigallarni yozish va qaytadan o‘rib chiqish o‘rtacha to‘rt-besh soat davom etadi. Bunday uzoq jarayonda Jenni ba’zan sabrsizlana boshlaydi. Ammo egalari unga shirinliklar berib, parvarish tugaguniga qadar xotirjam turishiga yordam berishadi.

Qolaversa, Jennining o‘zi yoki boshqa otlar tasodifan uning uzun dumini bosib olmasligi uchun dum o‘rib qo‘yiladi va maxsus g‘ilofga joylashtiriladi. Shu tariqa oddiy parvarishdan boshlangan jarayon Jennini noodatiy rekord sohibi va «otlar orasidagi Rapunzel»ga aylantirdi.

Avvalroq, 16 sentyabr kuni Ginnesning rekordlar kitobi dunyodagi eng baland va eng kichik otlarni ham ma’lum qilgan edi.

JenniGinnes rekordiMakkenzi LouSpring-Velli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdi9 avgust 05:50Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiEron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildi16 sentabr 22:542,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida8 avgust 16:50Qozog‘istonda yuzdan ortiq otlar nobud bo‘ldiQozog‘istonda yuzdan ortiq otlar nobud bo‘ldi20 aprel 13:05Olimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtOlimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurt10 iyul 09:21Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)Bugun 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota