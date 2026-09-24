Mivi kompaniyasi oʻzining ilk Mivi One 5G smartfonini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mivi kompaniyasi oʻzining ilk smartfoni Mivi One 5G ni taqdim etdi, u zamonaviy dizayni va hamyonbop narxiga qaramay yuqori texnik koʻrsatkichlarga ega.
- Qurilma Android 16 operatsion tizimida ishlaydi va kelgusida Android 18 ga yangilanishi kutilmoqda.
- Mivi One 5G modeli 6,745 dyuymli HD+ displey, Snapdragon 4 Gen 2 protsessori, 50 megapikselli asosiy kamera hamda shovqinlarni bartaraf etuvchi ClearTalk tizimi bilan jihozlangan.
Maishiy texnika va audiojihozlar ishlab chiqarish bilan tanilgan Mivi brendi mobil qurilmalar bozoriga ilk qadamini qoʻydi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining tarixidagi ilk smartfon — Mivi One 5G modelini rasman namoyish etdi. Yangi qurilma zamonaviy dizayn elementlari, baʼzi jihatlari bilan soʻnggi rusumdagi iPhone modellarini eslatuvchi tashqi koʻrinishi hamda hamyonbop segment uchun yuqori boʻlgan texnik koʻrsatkichlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfon zamonaviy operatsion tizim bazasida ishga tushirilib, foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi. Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, qurilma Android 16 boshqaruvi ostida ishlaydi. Bunda dasturiy taʼminot deyarli oʻzgartirilmagan, toza interfeys koʻrinishida taqdim etilgan boʻlib, kompaniya kelgusida uni Android 18 talqinigacha yangilashni rasman vaʼda qilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilmaning apparat qismi kundalik vazifalarni muammosiz bajarishga moʻljallangan. Smartfon 6,745 duymli HD+ formatidagi displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran yangilanish chastotasi 90 G tashkil etadi. Sifatli koʻrish tajribasi va himoya uchun 2.5D himoya oynasidan foydalanilgan. Ekran atrofidagi ishlanmalar esa qurilmaga zamonaviy qiyofa bagʻishlaydi.
Mivi One 5G modeli 4 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan Snapdragon 4 Gen 2 protsessoriga tayanadi. Ushbu chip 8 Gb gacha tezkor va 128 Gb doimiy xotira bilan toʻldirilgan. Ilgari surilgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur apparat AnTuTu test sinovlarida taxminan 490 ming ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan, bu esa oʻrta va quyi oʻrta segmentdagi raqobat uchun yaxshi koʻrsatkichdir.
Kamera va ovoz texnologiyalariFot imkoniyatlari borasida ham yangi smartfon oʻziga xos xususiyatlarga ega. Asosiy kamera faza avtofokusini (PDAF) qoʻllab-quvvatlaydigan 50 megapikselli sensor bilan jihozlangan. Ikkinchi modulning aniq texnik xususiyatlari hozircha oshkor etilmagan. Old panelda esa videoqoʻngʻiroqlar va avtoportretlar uchun 8 megapikselli kamera joylashtirilgan.
Qurilmaning muhim oʻziga xos jihatlaridan biri bu ClearTalk tizimi hisoblanadi. Neural Voice Engine neyrotarmogʻiga asoslangan ushbu texnologiya qoʻngʻiroqlar vaqtida turli chetdagi shovqinlarni samarali tarzda yoʻq qiladi. Tizim transport ovozi, kuchli shamol, atrofdagi suhbatlar hamda musiqiy fon shovqinlarini muvaffaqiyatli bostirib, suhbat sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Avtonomlik va korpus himoyasiMobil qurilmaning ishonchliligi va quvvat zaxirasi foydalanuvchilar uchun asosiy mezonlardan biridir. Mivi One 5G ulkan 6000 mA·sh sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, bu bir quvvatlanishda uzoq muddatli faoliyatni kafolatlaydi. Shuningdek, qurilma 18 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Katta hajmli batareyaga qaramay, muhandislar ixcham oʻlchamlarni saqlab qolishga harakat qilishgan. Smartfon korpusining qalinligi 9,15 mm ni tashkil etib, uning ogʻirligi 210 grammga teng. Bundan tashqari, korpus IP64 standartiga muvofiq namlik va changdan himoyalangan boʻlib, bu kundalik foydalanishda qoʻshimcha xotirjamlik beradi.
Izohlar 0
…