Mivi kompaniyasi oʻzining ilk Mivi One 5G smartfonini taqdim etdi

·32·Texno
Mivi kompaniyasi oʻzining ilk Mivi One 5G smartfonini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mivi kompaniyasi oʻzining ilk smartfoni Mivi One 5G ni taqdim etdi, u zamonaviy dizayni va hamyonbop narxiga qaramay yuqori texnik koʻrsatkichlarga ega.
  • Qurilma Android 16 operatsion tizimida ishlaydi va kelgusida Android 18 ga yangilanishi kutilmoqda.
  • Mivi One 5G modeli 6,745 dyuymli HD+ displey, Snapdragon 4 Gen 2 protsessori, 50 megapikselli asosiy kamera hamda shovqinlarni bartaraf etuvchi ClearTalk tizimi bilan jihozlangan.

Maishiy texnika va audiojihozlar ishlab chiqarish bilan tanilgan Mivi brendi mobil qurilmalar bozoriga ilk qadamini qoʻydi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining tarixidagi ilk smartfon — Mivi One 5G modelini rasman namoyish etdi. Yangi qurilma zamonaviy dizayn elementlari, baʼzi jihatlari bilan soʻnggi rusumdagi iPhone modellarini eslatuvchi tashqi koʻrinishi hamda hamyonbop segment uchun yuqori boʻlgan texnik koʻrsatkichlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon zamonaviy operatsion tizim bazasida ishga tushirilib, foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi. Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, qurilma Android 16 boshqaruvi ostida ishlaydi. Bunda dasturiy taʼminot deyarli oʻzgartirilmagan, toza interfeys koʻrinishida taqdim etilgan boʻlib, kompaniya kelgusida uni Android 18 talqinigacha yangilashni rasman vaʼda qilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilmaning apparat qismi kundalik vazifalarni muammosiz bajarishga moʻljallangan. Smartfon 6,745 duymli HD+ formatidagi displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran yangilanish chastotasi 90 G tashkil etadi. Sifatli koʻrish tajribasi va himoya uchun 2.5D himoya oynasidan foydalanilgan. Ekran atrofidagi ishlanmalar esa qurilmaga zamonaviy qiyofa bagʻishlaydi.

Mivi One 5G modeli 4 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan Snapdragon 4 Gen 2 protsessoriga tayanadi. Ushbu chip 8 Gb gacha tezkor va 128 Gb doimiy xotira bilan toʻldirilgan. Ilgari surilgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur apparat AnTuTu test sinovlarida taxminan 490 ming ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan, bu esa oʻrta va quyi oʻrta segmentdagi raqobat uchun yaxshi koʻrsatkichdir.

Kamera va ovoz texnologiyalari

Fot imkoniyatlari borasida ham yangi smartfon oʻziga xos xususiyatlarga ega. Asosiy kamera faza avtofokusini (PDAF) qoʻllab-quvvatlaydigan 50 megapikselli sensor bilan jihozlangan. Ikkinchi modulning aniq texnik xususiyatlari hozircha oshkor etilmagan. Old panelda esa videoqoʻngʻiroqlar va avtoportretlar uchun 8 megapikselli kamera joylashtirilgan.

Qurilmaning muhim oʻziga xos jihatlaridan biri bu ClearTalk tizimi hisoblanadi. Neural Voice Engine neyrotarmogʻiga asoslangan ushbu texnologiya qoʻngʻiroqlar vaqtida turli chetdagi shovqinlarni samarali tarzda yoʻq qiladi. Tizim transport ovozi, kuchli shamol, atrofdagi suhbatlar hamda musiqiy fon shovqinlarini muvaffaqiyatli bostirib, suhbat sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Avtonomlik va korpus himoyasi

Mobil qurilmaning ishonchliligi va quvvat zaxirasi foydalanuvchilar uchun asosiy mezonlardan biridir. Mivi One 5G ulkan 6000 mA·sh sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, bu bir quvvatlanishda uzoq muddatli faoliyatni kafolatlaydi. Shuningdek, qurilma 18 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Katta hajmli batareyaga qaramay, muhandislar ixcham oʻlchamlarni saqlab qolishga harakat qilishgan. Smartfon korpusining qalinligi 9,15 mm ni tashkil etib, uning ogʻirligi 210 grammga teng. Bundan tashqari, korpus IP64 standartiga muvofiq namlik va changdan himoyalangan boʻlib, bu kundalik foydalanishda qoʻshimcha xotirjamlik beradi.

MiviSmartfonAndroid 16TexnologiyaPremyera
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadiHindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadi4 sentabr 14:55Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiMitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdi2 sentabr 12:26Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaTecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareya8 sentabr 18:56HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiHMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdi8 sentabr 14:57Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashSamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlash31 iyul 19:53Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiHisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildi20 iyul 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi