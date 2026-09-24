Bibisora Assaubayevaning onasi nega Javohir Sindorovga muxlislik qilyapti?

·85·Sport
Bibisora Assaubayevaning onasi nega Javohir Sindorovga muxlislik qilyapti?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bibisora Assaubayevaning onasi Liana Tanjarikova Jahon shaxmat olimpiadasida Qozog‘iston ayollar terma jamoasiga, erkaklar bahslarida esa O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilmoqda.
  • U ayniqsa, Javohir Sindorovning yoshligi, ulkan maqsadlari va iste’dodini alohida ta’kidlab, unga chin dildan muxlislik qilishini bildirgan.

Samarqandda qizg‘in davom etayotgan Jahon shaxmat olimpiadasida nafaqat shaxmatchilar, balki ularning yaqinlari va muxlislari ham o‘z qo‘llab-quvvatlovi bilan e’tibor markazida bo‘lmoqda. Qozog‘istonlik taniqli shaxmatchi Bibisora Assaubayevaning onasi Liana Tanjarikova ham musobaqa davomida qaysi terma jamoalarga ishqibozlik qilayotganini ma’lum qildi.

Tanjarikovaning aytishicha, u ayollar o‘rtasidagi bahslarda o‘z vatani Qozog‘iston terma jamoasiga, erkaklar musobaqasida esa O‘zbekiston milliy jamoasiga muxlislik qilmoqda.

“Olimpiadada kimga muxlislik qilyapman? Mendan bu haqda tez-tez so‘rashadi va javobim oddiy: ikkala mamlakatga ham”, — deb yozdi Liana Tanjarikova o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.

U ayollar jamoalari o‘rtasidagi bahslarda, tabiiyki, Qozog‘iston terma jamoasiga alohida ishonch bildirayotganini ta’kidladi. Uning fikricha, Bibisora Assaubayeva boshchiligidagi qozog‘istonlik shaxmatchi qizlar musobaqada bor imkoniyatlarini ishga solib, mezbonlik qilayotgan mehmondo‘st yurtda oltin medalni qo‘lga kiritish uchun kurashishi kerak.

“Ayollar jamoalaridan, albatta, Qozog‘istonga! Qizlarimiz Bibisora Assaubayeva bilan birgalikda bor kuchini ishga solib, bu mehmondo‘st zaminda oltin medalni qo‘lga kiritishi kerak”, — dedi u.

Erkaklar o‘rtasida esa Tanjarikova O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlamoqda. U O‘zbekiston vakillarining yoshligi, katta maqsadlarga ega ekani va yuqori darajadagi iste’dodini alohida qayd etgan.

Uch yosh yigit va qiz oq devor oldida suhbatlashmoqda.

“Erkaklar orasida esa O‘zbekistonga! Yigitlar juda yosh, ulkan maqsadlarga ega va nihoyatda iste’dodli. Ayniqsa, Javohir Sindorovga chin dildan muxlislik qilyapman”, — deya ta’kidladi Bibisora Assaubayevaning onasi.

Tanjarikova O‘zbekiston terma jamoasiga bo‘lgan iliq munosabatining sababini ham tushuntirdi. Uning aytishicha, o‘zi Qozog‘istonning janubiy hududida tug‘ilgan va o‘zbek mahallasida ulg‘aygan. Shu bois u uchun Qozog‘iston va O‘zbekiston o‘rtasidagi bu sport raqobati ikki qardosh xalq o‘rtasidagi do‘stlik va umumiy bayram sifatida qabul qilinadi.

“O‘zim Qozog‘iston janubida tug‘ilib, o‘zbek mahallasida katta bo‘lganman. Shuning uchun bu men uchun raqobat emas, balki ikki qardosh xalqning bayramidir”, — deya yozgan Tanjarikova.

Ma’lumot uchun, Qozog‘iston ayollar terma jamoasi Jahon shaxmat olimpiadasi startidanoq yuqori natijalarni qayd etmoqda. Ular Iordaniya, Kolumbiya, Gretsiya, Ispaniya va Ozarbayjon kabi jamoalarni mag‘lub etib, ketma-ket 6 ta g‘alabani qo‘lga kiritgan.

O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi ham musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. O‘zbekistonlik shaxmatchilar 6-turdan so‘ng 12 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda.

Jahon shaxmat olimpiadasiBibisora AssaubayevLiana TanjarikovaQozog‘iston ayollar terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiJerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladi16 sentabr 23:25«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi22 sentabr 19:27«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi12 sentabr 19:30Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!12 sentabr 19:13Bibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldi26 avgust 14:24Sindorov Bibisora haqidagi gaplarga to‘xtaldiSindorov Bibisora haqidagi gaplarga to‘xtaldi13 aprel 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?