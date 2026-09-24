O‘zbekistonda 40 yoshdan katta talabalar soni rekord darajaga yetdi

·40·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 40 yoshdan katta talabalar soni rekord darajaga yetdi

O‘zbekistonda oliy ta’lim olayotgan katta yoshli talabalar soni sezilarli darajada oshgan. 2025/2026 o‘quv yilida 40 yosh va undan katta talabalar soni 53 483 nafarga yetgan.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur ko‘rsatkich 2010/2011 o‘quv yiliga nisbatan 52 867 nafarga ko‘p. O‘sha davrda 40 yoshdan katta talabalar soni atigi 616 nafarni tashkil etgan.

So‘nggi yillarda bu ko‘rsatkich ayniqsa tez sur’atlarda o‘sgan. Xususan, 2022/2023 o‘quv yilida 20 247 nafarni tashkil etgan bo‘lsa, 2023/2024 yilda 36 113 nafarga, 2024/2025 yilda 44 022 nafarga yetgan. 2025/2026 o‘quv yilida esa 53 483 nafarni qayd etgan.

Yillar kesimida 40 yoshdan katta talabalar soni:

  • 2010/2011 — 616 nafar;

  • 2015/2016 — 170 nafar;

  • 2016/2017 — 174 nafar;

  • 2017/2018 — 2 142 nafar;

  • 2018/2019 — 7 004 nafar;

  • 2019/2020 — 9 751 nafar;

  • 2020/2021 — 10 110 nafar;

  • 2021/2022 — 10 531 nafar;

  • 2022/2023 — 20 247 nafar;

  • 2023/2024 — 36 113 nafar;

  • 2024/2025 — 44 022 nafar;

  • 2025/2026 — 53 483 nafar.

Oliy ta'limdagi 40 yoshdan katta talabalar sonining yillar bo‘yicha statistik jadvali.
Milliy statistika qo‘mitasio‘liy ta’limda katta yoshli talabalar2025/2026 o‘quv yiliO‘zbekistonda oliy ta’lim olayotgan katta yoshli talabalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?17 sentabr 17:08O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!17 sentabr 17:05O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?15 sentabr 16:32O‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlaynO‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlayn14 sentabr 11:3750 yoshdan oshgan ayollar ham ona bo‘ldi: O‘zbekistonda yangi statistika50 yoshdan oshgan ayollar ham ona bo‘ldi: O‘zbekistonda yangi statistika13 sentabr 12:58O‘zbekistonda 70 yoshdan keyin ota bo‘lganlar soni ma’lum qilindiO‘zbekistonda 70 yoshdan keyin ota bo‘lganlar soni ma’lum qilindi21 avgust 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari