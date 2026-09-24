Umid Iskandarov 46 yoshni qarshi oldi
Teatr va kino sohasidagi turli xil obrazlari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan taniqli aktyor va rejissyor Umid Iskandarov bugun 46 yoshni qarshi oldi.
San’atkor 1980 yil 24 sentyabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. U 2005 yildan buyon professional san’at sohasida faoliyat yuritib kelmoqda.
Umid Iskandarov yillar davomida teatr sahnasi va kino loyihalarida turli qahramonlarni gavdalantirib, o‘zining ijodiy uslubini shakllantirdi. Bugungi kunda esa u nafaqat aktyor sifatida, balki rejissyor va zamonaviy media loyihalar rahbari sifatida ham faol ish olib bormoqda.
46 yoshni qarshi olayotgan san’atkorni muxlislari va hamkasblari ham samimiy qutlovlar bilan yodga olmoqda.
Tahririyatimiz Umid Iskandarovni tavallud ayyomi bilan muborakbod etib, unga mustahkam sog‘lik, yangi ijodiy loyihalar va katta muvaffaqiyatlar tilaydi. Yangi obrazlar va rejissyorlik ishlari bilan tomoshabinlarni yanada quvontirishini tilab qolamiz.
Izohlar 0
…