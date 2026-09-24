Umid Iskandarov 46 yoshni qarshi oldi

·0·Madaniyat
Umid Iskandarov 46 yoshni qarshi oldi

Teatr va kino sohasidagi turli xil obrazlari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan taniqli aktyor va rejissyor Umid Iskandarov bugun 46 yoshni qarshi oldi.

San’atkor 1980 yil 24 sentyabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. U 2005 yildan buyon professional san’at sohasida faoliyat yuritib kelmoqda.

Umid Iskandarov yillar davomida teatr sahnasi va kino loyihalarida turli qahramonlarni gavdalantirib, o‘zining ijodiy uslubini shakllantirdi. Bugungi kunda esa u nafaqat aktyor sifatida, balki rejissyor va zamonaviy media loyihalar rahbari sifatida ham faol ish olib bormoqda.

46 yoshni qarshi olayotgan san’atkorni muxlislari va hamkasblari ham samimiy qutlovlar bilan yodga olmoqda.

Tahririyatimiz Umid Iskandarovni tavallud ayyomi bilan muborakbod etib, unga mustahkam sog‘lik, yangi ijodiy loyihalar va katta muvaffaqiyatlar tilaydi. Yangi obrazlar va rejissyorlik ishlari bilan tomoshabinlarni yanada quvontirishini tilab qolamiz.

Umid IskandarovToshkentTeatr va kinoSan’atkor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umid Iskandarov yana bir bor ota bo‘lganini ma’lum qildiUmid Iskandarov yana bir bor ota bo‘lganini ma’lum qildi4 iyul 10:31«Sumerki» yulduzi Teylor Lotner ilk bor ota bo‘ldi«Sumerki» yulduzi Teylor Lotner ilk bor ota bo‘ldiBugun 16:14Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni yig‘latgan video murojaat (video)Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni yig‘latgan video murojaat (video)Bugun 14:39Aktrisa Huvaydoning "kelin izlash" haqidagi hajviyasi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Aktrisa Huvaydoning "kelin izlash" haqidagi hajviyasi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Bugun 11:58Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?Kecha 21:24Ulug‘bek Qodirov rol uchun 26 kilogramm vazn qo‘shganUlug‘bek Qodirov rol uchun 26 kilogramm vazn qo‘shganKecha 20:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi