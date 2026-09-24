O‘zbekiston osmonidagi sirli nur Xitoy raketasi bilan bog‘liqmi?

·42·O‘zbekiston
O‘zbekiston osmonidagi sirli nur Xitoy raketasi bilan bog‘liqmi?

23 sentyabr kuni kechqurun O‘zbekistonning turli hududlarida osmonda g‘ayrioddiy va yorqin nur paydo bo‘ldi. Ayrim fuqarolar ushbu sirli manzarani taxminan soat 20:00 atrofida kuzatgan.

Qizig‘i, aynan shu kuni Xitoyning Venchan kosmodromidan Long March 8A tashuvchi raketasi uchirilgani xabar qilingan. Raketaning uchirilishi O‘zbekiston vaqti bilan taxminan soat 18:30 ga to‘g‘ri kelgan.

Mutaxassislar tushuntirishicha, raketa yuqori atmosfera qatlamlariga ko‘tarilgan paytda undan ajralib chiqqan gazlar quyosh nurini aks ettirishi mumkin. Natijada tungi osmonda katta va yorqin nurli hosila paydo bo‘lishi ehtimoli bor.

Shu sababli O‘zbekistonda kuzatilgan g‘ayrioddiy yorug‘lik Xitoy raketasining uchirilishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Biroq hozircha mazkur hodisa aynan Long March 8A raketasi sabab yuzaga kelgani rasman tasdiqlangan emas. Mutaxassislarning qo‘shimcha tahlillari voqeaning aniq sababini oydinlashtirishi mumkin.

Long March 8AVenchan kosmodromQizig‘iO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...7 sentabr 08:16Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...14 sentabr 17:01Behzod Musayev «Vatandoshlar» jamoat fondiga rahbar bo‘ldiBehzod Musayev «Vatandoshlar» jamoat fondiga rahbar bo‘ldiKecha 07:56Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi9 sentabr 14:18Qashqadaryoning sirli Kun Ko‘rmas ko‘li haqida eshitganmisiz? (video)Qashqadaryoning sirli Kun Ko‘rmas ko‘li haqida eshitganmisiz? (video)4 avgust 14:01O‘zbekiston va AQSH DFC: transport va tibbiyotda yirik loyihalar muhokama qilindiO‘zbekiston va AQSH DFC: transport va tibbiyotda yirik loyihalar muhokama qilindiKecha 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari