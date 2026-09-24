Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining beshinchi kuni O‘zbekiston sportchilari uchun oltin va rekordlar kuni bo‘lib, ular 5 ta oltin, 8 ta kumush va 3 ta bronza, jami 16 ta medalni qo‘lga kiritdi.
- Bu g‘alabalar suv sporti, gimnastika, o‘q otish, qilichbozlik va yengil atletika kabi yo‘nalishlarda qayd etildi, jumladan Vladimir Svechnikov 32 yillik rekordni yangiladi.
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining 24 sentyabr sanasidagi beshinchi bellashuvlar kuni O‘zbekiston sporti tarixiga haqiqiy «oltin va rekordlar kuni» sifatida muhrlandi. Milliy delegatsiyamiz vakillari musobaqaning bir kuni ichida fantastik natija qayd etib, g‘aznamizga naq 5 ta oltin, 8 ta kumush va 3 ta bronza — jami 16 ta medalni qo‘shib qo‘ydi! Ushbu beqiyos g‘alabalar to‘lqini suv sportidan boshlanib, gimnastika arenalari, merganlik zallari, qilichbozlik yo‘lakchalari hamda yengil atletika sektorlarigacha yoyildi.
Xususan, Shohsanam Sherzodova (kanoe) va Nurmatov/Safaraliyev juftligi (akademik eshkak) suvdagi mutlaq gegemonlikni ko‘rsatgan bo‘lsa, Vladimir Svechnikov o‘q otishda 32 yillik tanaffusni musobaqa rekordi bilan sindirdi, O‘tkirbek Jo‘rayev dastakli otda 14.733 ball bilan Osiyo shohiga aylandi, Sharifa Davronova esa uch xatlab sakrashda shaxsiy rekordini yangilab, ikki karra qit’a chempioni bo‘ldi. Shu tariqa, beshinchi kun yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobidagi umumiy medallar soni 6 ta oltin, 12 ta kumush va 8 ta bronzaga (jami 26 ta medal) yetdi.
Xo‘sh, bir kunda 16 ta medal qo‘lga kiritilishi ortida qaysi sport maktablarining inqilobiy yutug‘i yotibdi, qaysi yo‘nalishlar mutlaq yetakchilikni ta’minladi va delegatsiyamiz umumjamoa hisobida qanday strategik sakrashni amalga oshirmoqda?
«5 ta oltin, 32 yillik rekord va jami 26 ta medal»: 24 sentyabr kunining 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlarining beshinchi kunidan eng muhim statistik va tahliliy faktlar:
Bir kunda 16 ta medal: O‘zbekiston atletlari 24 sentyabrda 5 oltin, 8 kumush va 3 bronzani qo‘lga kiritib, kun qahramonlariga aylandi;
5 nafar yangi Osiyo chempioni: Sherzodova, Nurmatov/Safaraliyev dueti, Svechnikov, Jo‘rayev va Davronova qit’aning oliy shohsupasiga ko‘tarildi;
Suv sportidagi mislsiz benefis: Akademik, kanoe va baydarkada eshkak eshuvchilarimizning o‘zlari bir kunda 2 ta oltin, 7 ta kumush va 3 ta bronza olib keldi;
Tarixiy rekordlar ketma-ketligi: Svechnikov o‘q otishda Osiyo o‘yinlari rekordini (244,3 ball), Davronova esa 14.35 metr bilan faoliyatidagi mutlaq rekordni o‘rnatdi;
Umumjamoa g‘aznasida 26 ta medal: Beshinchi kun yakuniga kelib terma jamoamiz jami 6 oltin, 12 kumush va 8 bronza bilan Osiyoning kuchli jamoalari safida mustahkamlandi.
«Aichi-Nagoya-2026»: 24 sentyabr qahramonlari va qo‘lga kiritilgan medallar to‘liq reyestri
Beshinchi kun davomida shohsupani zabt etgan sportchilarimiz va ularning yo‘nalishlari tasnifi:
Medal darajasi
Sportchi / Ekipaj a’zolari
Sport turi va musobaqa yo‘nalishi
OLTIN (5 ta)
Shohsanam Sherzodova
Kanoeda eshkak eshish
OLTIN
Shahzod Nurmatov / Sobirjon Safaraliyev
Akademik eshkak eshish (Lm2x)
OLTIN
Vladimir Svechnikov
O‘q otish (10 m pnevmatik to‘pponcha, yangi rekord)
OLTIN
O‘tkirbek Jo‘rayev
Sport gimnastikasi (Dastakli ot, 14.733 ball)
OLTIN
Sharifa Davronova
Yengil atletika (Uch xatlab sakrash, 14.35 m rekord)
KUMUSH (8 ta)
Shahboz Xolmurzayev
Akademik eshkak eshish (yakkalik)
KUMUSH
Mehrojbek Mamatqulov / Pavel Sorin
Akademik eshkak eshish (juftlik)
KUMUSH
R. Sattorova / M. Sergeyeva / A. Aksyonova / A. Smetullayeva
Akademik eshkak eshish (to‘rtlik)
KUMUSH
Artur Guliyev / Vladlen Denisov
Kanoeda eshkak eshish (juftlik)
KUMUSH
Akademik eshkak eshish (ayollar yakkalik)
KUMUSH
Anna Aksyonova / Aydana Smetullayeva
Akademik eshkak eshish (ayollar juftlik)
KUMUSH
F. Karimov / D. Xudoyberdiyev / M. Golubev / A. Turdiyev
Akademik eshkak eshish (erkaklar to‘rtlik)
KUMUSH
Zaynab Dayibekova
Qilichbozlik (Sablya ayollar yakkalik)
BRONZA (3 ta)
Alisher Turdiyev / Maksim Golubev
Akademik eshkak eshish (juftlik)
BRONZA
Arina Tanatmisheva / Yekaterina Shubina
Baydarkada eshkak eshish (juftlik)
BRONZA
Sh. Xolmurzayev / D. Davronov / M. Mamatqulov / P. Sorin
Akademik eshkak eshish (to‘rtlik)
Sport ekspertizasi va tahlil: Nega beshinchi kun o‘zbek sporti uchun burilish nuqtasi bo‘ldi?
Xalqaro sport tahlilchilari va mutaxassislarning xulosalari:
«Bir kunda 12 ta suv medali» fenomeni: O‘zbekiston eshkak eshish (akademik, kanoe, baydarka) federatsiyasining Nagoyadagi ishtiroki chinakam sensatsiyaga aylandi; vakillarimiz yakkalik, juftlik va to‘rtlik ekipajlari bilan deyarli har bir final dasturida shohsupaga ko‘tarildi va qit’ada Xitoy hamda Yaponiya bilan tengma-teng kurashuvchi yagona kuch ekanini isbotladi;
Turli sport turlaridagi balans: Muvaffaqiyat faqat yakkakurash yoki qaysidir bitta yo‘nalish bilan cheklanib qolmadi; gimnastika, o‘q otish va yengil atletika kabi yuksak texnik va intellektual mahorat talab qiluvchi olimpiya turlarida oltinlar olinishi — mamlakatda sport tizimi kompleks rivojlanayotganini ko‘rsatadi;
Medallar sifati va ko‘lamining kengayishi: 6 ta oltin, 12 ta kumush va 8 ta bronza — kumushlarning ko‘pligi kelgusi bahslarda oltinlar sonini yanada keskin oshirish uchun ulkan potensial zaxira borligini anglatadi; finalga chiqish madaniyati shakllandi;
Boshqa sportchilarga ruhiy zaryad: Oldinda kurash, dzyudo, boks va taekvondo kabi milliy «medal fabrikalarimiz» bo‘lgan bellashuvlar kutib turibdi; beshinchi kundagi ushbu medallar yomg‘iri butun delegatsiya a’zolariga qo‘shimcha ishonch va g‘oliblik ruhini singdirdi.
«Aichi-Nagoya-2026» musobaqasining beshinchi kuni O‘zbekiston sport delegatsiyasining qit’a elitasidagi mutlaq kuchini butun dunyoga yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, bir kunda 5 ta oltin va jami 16 ta medal jamg‘argan sportchilarimiz musobaqa yakuniga qadar O‘zbekistonni Osiyoning kuchli nechtaligiga olib chiqa oladi? Bugungi kun qahramonlaridan qay birining (Davronova, Svechnikov, Jo‘rayev yoki eshkak eshuvchilarimiz) g‘alabasi sizni ko‘proq to‘lqinlantirdi? O‘z fikr-mulohazalaringiz va chempionlarimizga yo‘llangan tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘urur ulashuvchi ushbu tarixiy maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…