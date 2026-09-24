Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni

·78·Sport
Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining beshinchi kuni O‘zbekiston sportchilari uchun oltin va rekordlar kuni bo‘lib, ular 5 ta oltin, 8 ta kumush va 3 ta bronza, jami 16 ta medalni qo‘lga kiritdi.
  • Bu g‘alabalar suv sporti, gimnastika, o‘q otish, qilichbozlik va yengil atletika kabi yo‘nalishlarda qayd etildi, jumladan Vladimir Svechnikov 32 yillik rekordni yangiladi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining 24 sentyabr sanasidagi beshinchi bellashuvlar kuni O‘zbekiston sporti tarixiga haqiqiy «oltin va rekordlar kuni» sifatida muhrlandi. Milliy delegatsiyamiz vakillari musobaqaning bir kuni ichida fantastik natija qayd etib, g‘aznamizga naq 5 ta oltin, 8 ta kumush va 3 ta bronza — jami 16 ta medalni qo‘shib qo‘ydi! Ushbu beqiyos g‘alabalar to‘lqini suv sportidan boshlanib, gimnastika arenalari, merganlik zallari, qilichbozlik yo‘lakchalari hamda yengil atletika sektorlarigacha yoyildi.

Xususan, Shohsanam Sherzodova (kanoe) va Nurmatov/Safaraliyev juftligi (akademik eshkak) suvdagi mutlaq gegemonlikni ko‘rsatgan bo‘lsa, Vladimir Svechnikov o‘q otishda 32 yillik tanaffusni musobaqa rekordi bilan sindirdi, O‘tkirbek Jo‘rayev dastakli otda 14.733 ball bilan Osiyo shohiga aylandi, Sharifa Davronova esa uch xatlab sakrashda shaxsiy rekordini yangilab, ikki karra qit’a chempioni bo‘ldi. Shu tariqa, beshinchi kun yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobidagi umumiy medallar soni 6 ta oltin, 12 ta kumush va 8 ta bronzaga (jami 26 ta medal) yetdi.

Xo‘sh, bir kunda 16 ta medal qo‘lga kiritilishi ortida qaysi sport maktablarining inqilobiy yutug‘i yotibdi, qaysi yo‘nalishlar mutlaq yetakchilikni ta’minladi va delegatsiyamiz umumjamoa hisobida qanday strategik sakrashni amalga oshirmoqda?

«5 ta oltin, 32 yillik rekord va jami 26 ta medal»: 24 sentyabr kunining 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlarining beshinchi kunidan eng muhim statistik va tahliliy faktlar:

  • Bir kunda 16 ta medal: O‘zbekiston atletlari 24 sentyabrda 5 oltin, 8 kumush va 3 bronzani qo‘lga kiritib, kun qahramonlariga aylandi;

  • 5 nafar yangi Osiyo chempioni: Sherzodova, Nurmatov/Safaraliyev dueti, Svechnikov, Jo‘rayev va Davronova qit’aning oliy shohsupasiga ko‘tarildi;

  • Suv sportidagi mislsiz benefis: Akademik, kanoe va baydarkada eshkak eshuvchilarimizning o‘zlari bir kunda 2 ta oltin, 7 ta kumush va 3 ta bronza olib keldi;

  • Tarixiy rekordlar ketma-ketligi: Svechnikov o‘q otishda Osiyo o‘yinlari rekordini (244,3 ball), Davronova esa 14.35 metr bilan faoliyatidagi mutlaq rekordni o‘rnatdi;

  • Umumjamoa g‘aznasida 26 ta medal: Beshinchi kun yakuniga kelib terma jamoamiz jami 6 oltin, 12 kumush va 8 bronza bilan Osiyoning kuchli jamoalari safida mustahkamlandi.

«Aichi-Nagoya-2026»: 24 sentyabr qahramonlari va qo‘lga kiritilgan medallar to‘liq reyestri

Beshinchi kun davomida shohsupani zabt etgan sportchilarimiz va ularning yo‘nalishlari tasnifi:

Medal darajasi

Sportchi / Ekipaj a’zolari

Sport turi va musobaqa yo‘nalishi

OLTIN (5 ta)

Shohsanam Sherzodova

Kanoeda eshkak eshish

OLTIN

Shahzod Nurmatov / Sobirjon Safaraliyev

Akademik eshkak eshish (Lm2x)

OLTIN

Vladimir Svechnikov

O‘q otish (10 m pnevmatik to‘pponcha, yangi rekord)

OLTIN

O‘tkirbek Jo‘rayev

Sport gimnastikasi (Dastakli ot, 14.733 ball)

OLTIN

Sharifa Davronova

Yengil atletika (Uch xatlab sakrash, 14.35 m rekord)

KUMUSH (8 ta)

Shahboz Xolmurzayev

Akademik eshkak eshish (yakkalik)

KUMUSH

Mehrojbek Mamatqulov / Pavel Sorin

Akademik eshkak eshish (juftlik)

KUMUSH

R. Sattorova / M. Sergeyeva / A. Aksyonova / A. Smetullayeva

Akademik eshkak eshish (to‘rtlik)

KUMUSH

Artur Guliyev / Vladlen Denisov

Kanoeda eshkak eshish (juftlik)

KUMUSH

Anna Prakaten

Akademik eshkak eshish (ayollar yakkalik)

KUMUSH

Anna Aksyonova / Aydana Smetullayeva

Akademik eshkak eshish (ayollar juftlik)

KUMUSH

F. Karimov / D. Xudoyberdiyev / M. Golubev / A. Turdiyev

Akademik eshkak eshish (erkaklar to‘rtlik)

KUMUSH

Zaynab Dayibekova

Qilichbozlik (Sablya ayollar yakkalik)

BRONZA (3 ta)

Alisher Turdiyev / Maksim Golubev

Akademik eshkak eshish (juftlik)

BRONZA

Arina Tanatmisheva / Yekaterina Shubina

Baydarkada eshkak eshish (juftlik)

BRONZA

Sh. Xolmurzayev / D. Davronov / M. Mamatqulov / P. Sorin

Akademik eshkak eshish (to‘rtlik)

Sport ekspertizasi va tahlil: Nega beshinchi kun o‘zbek sporti uchun burilish nuqtasi bo‘ldi?

Xalqaro sport tahlilchilari va mutaxassislarning xulosalari:

  • «Bir kunda 12 ta suv medali» fenomeni: O‘zbekiston eshkak eshish (akademik, kanoe, baydarka) federatsiyasining Nagoyadagi ishtiroki chinakam sensatsiyaga aylandi; vakillarimiz yakkalik, juftlik va to‘rtlik ekipajlari bilan deyarli har bir final dasturida shohsupaga ko‘tarildi va qit’ada Xitoy hamda Yaponiya bilan tengma-teng kurashuvchi yagona kuch ekanini isbotladi;

  • Turli sport turlaridagi balans: Muvaffaqiyat faqat yakkakurash yoki qaysidir bitta yo‘nalish bilan cheklanib qolmadi; gimnastika, o‘q otish va yengil atletika kabi yuksak texnik va intellektual mahorat talab qiluvchi olimpiya turlarida oltinlar olinishi — mamlakatda sport tizimi kompleks rivojlanayotganini ko‘rsatadi;

  • Medallar sifati va ko‘lamining kengayishi: 6 ta oltin, 12 ta kumush va 8 ta bronza — kumushlarning ko‘pligi kelgusi bahslarda oltinlar sonini yanada keskin oshirish uchun ulkan potensial zaxira borligini anglatadi; finalga chiqish madaniyati shakllandi;

  • Boshqa sportchilarga ruhiy zaryad: Oldinda kurash, dzyudo, boks va taekvondo kabi milliy «medal fabrikalarimiz» bo‘lgan bellashuvlar kutib turibdi; beshinchi kundagi ushbu medallar yomg‘iri butun delegatsiya a’zolariga qo‘shimcha ishonch va g‘oliblik ruhini singdirdi.

«Aichi-Nagoya-2026» musobaqasining beshinchi kuni O‘zbekiston sport delegatsiyasining qit’a elitasidagi mutlaq kuchini butun dunyoga yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, bir kunda 5 ta oltin va jami 16 ta medal jamg‘argan sportchilarimiz musobaqa yakuniga qadar O‘zbekistonni Osiyoning kuchli nechtaligiga olib chiqa oladi? Bugungi kun qahramonlaridan qay birining (Davronova, Svechnikov, Jo‘rayev yoki eshkak eshuvchilarimiz) g‘alabasi sizni ko‘proq to‘lqinlantirdi? O‘z fikr-mulohazalaringiz va chempionlarimizga yo‘llangan tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘urur ulashuvchi ushbu tarixiy maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Aichi-Nagoya-2026Shohsanam SherzodovaNurmatov/SafaraliyevVladimir Svechnikov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiBugun 10:59Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:21Sharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiSharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:36Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaZaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaBugun 17:27Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiBugun 17:24Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?