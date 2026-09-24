Xiaomi 18 Pro flagmanining Galaxy Blue nomli yangi rangi oshkor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro smartfonining Galaxy Blue nomli yangi rangi taqdim etildi.
- Ushbu rangdagi korpusda metall zarralari mavjud bo'lib, yorug'lik tushganda yulduzli osmon effektini hosil qiladi.
- Insayder Ice Universe tomonidan e'lon qilingan 23 soniyali video smartfonning turli burchaklardan ko'rinishini va yorug'likdagi o'zgarishlarini namoyish etadi.
- Kompaniya ushbu modelning texnik tavsiflari va taqdimot sanasi haqida rasmiy ma'lumot bermagan.
Taniqli va ishonchli insayder Ice Universe oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida yangi avlod flagmani — Xiaomi 18 Pro smartfonining ekskuziv tashqi koʻrinishini namoyish etdi. Mazkur qurilma texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotib, brend muxlislarining diqqatini oʻziga tortmoqda, chunki kompaniya dizayn borasida yana bir muhim qadam tashlashga tayyorlanayotgani koʻrinib turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, taqdim etilgan qurilma Galaxy Blue deb nomlangan oʻziga xos toʻq koʻk rangdagi korpusda ishlangan boʻlib, uning dizayni oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Ushbu rang yechimi smartfon bozoridagi standart yondashuvlardan biroz farq qilishi kutilmoqda.
Yulduzli osmon effekti va dizayn xususiyatlariSmartfonning orqa paneli chuqur va boy toʻq koʻk tusga ega boʻlib, asosiy eʼtibor uning yorugʻlik ostidagi jilvalanishiga qaratilgan. Korpus tuzilishiga maxsus metall zarralari singdirilgan boʻlib, ularga quyosh nuri tushishi bilanoq sirpanuvchi nur effekti hosil boʻladi.
Ushbu dizayn yechimi natijasida smartfon yuzasida goʻyo cheksiz koinotdagi yulduzlar charaqlashi aks etgandek taassurot uygʻonadi. Bu esa qurilmaga nafaqat zamonaviy, balki oʻzgacha estetik joziba bagʻishlaydi.
Videomanba tafsilotlariInsayder tomonidan eʼlon qilingan qisqa, 23 soniyali video materialda smartfon har xil burchaklar ostida sekin aylanma harakatlar bilan koʻrsatib berilgan. Ushbu rolik orqali korpus yuzasining turli yorugʻlik sharoitida qanday oʻzgarishini yaqqol koʻrish mumkin.
Videoda shuningdek, Xiaomi brendining oʻziga xos logotipi ham aniq koʻzga tashlanadi. Bu esa kadrlar haqiqiyligini va qurilma taqdimotiga tayyorgarlik koʻrilayotganidan dalolat beradi.
Hozircha Xiaomi kompaniyasi ushbu modelning boshqa texnik tavsiflari va rasmiy taqdimot sanasi haqida ochiq maʼlumot bermagan. Shunga qaramay, insayderlar tomonidan sizdirib yuborilayotgan bunday maʼlumotlar texnologiya ixlosmandlarining yangi flagmanga boʻlgan qiziqishini yanada oshirmoqda.
Izohlar 0
…