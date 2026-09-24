Xiaomi 18 Pro flagmanining Galaxy Blue nomli yangi rangi oshkor etildi

·27·Texno
Xiaomi 18 Pro flagmanining Galaxy Blue nomli yangi rangi oshkor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro smartfonining Galaxy Blue nomli yangi rangi taqdim etildi.
  • Ushbu rangdagi korpusda metall zarralari mavjud bo'lib, yorug'lik tushganda yulduzli osmon effektini hosil qiladi.
  • Insayder Ice Universe tomonidan e'lon qilingan 23 soniyali video smartfonning turli burchaklardan ko'rinishini va yorug'likdagi o'zgarishlarini namoyish etadi.
  • Kompaniya ushbu modelning texnik tavsiflari va taqdimot sanasi haqida rasmiy ma'lumot bermagan.

Taniqli va ishonchli insayder Ice Universe oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida yangi avlod flagmani — Xiaomi 18 Pro smartfonining ekskuziv tashqi koʻrinishini namoyish etdi. Mazkur qurilma texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotib, brend muxlislarining diqqatini oʻziga tortmoqda, chunki kompaniya dizayn borasida yana bir muhim qadam tashlashga tayyorlanayotgani koʻrinib turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, taqdim etilgan qurilma Galaxy Blue deb nomlangan oʻziga xos toʻq koʻk rangdagi korpusda ishlangan boʻlib, uning dizayni oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Ushbu rang yechimi smartfon bozoridagi standart yondashuvlardan biroz farq qilishi kutilmoqda.

Yulduzli osmon effekti va dizayn xususiyatlari

Smartfonning orqa paneli chuqur va boy toʻq koʻk tusga ega boʻlib, asosiy eʼtibor uning yorugʻlik ostidagi jilvalanishiga qaratilgan. Korpus tuzilishiga maxsus metall zarralari singdirilgan boʻlib, ularga quyosh nuri tushishi bilanoq sirpanuvchi nur effekti hosil boʻladi.

Ushbu dizayn yechimi natijasida smartfon yuzasida goʻyo cheksiz koinotdagi yulduzlar charaqlashi aks etgandek taassurot uygʻonadi. Bu esa qurilmaga nafaqat zamonaviy, balki oʻzgacha estetik joziba bagʻishlaydi.

Videomanba tafsilotlari

Insayder tomonidan eʼlon qilingan qisqa, 23 soniyali video materialda smartfon har xil burchaklar ostida sekin aylanma harakatlar bilan koʻrsatib berilgan. Ushbu rolik orqali korpus yuzasining turli yorugʻlik sharoitida qanday oʻzgarishini yaqqol koʻrish mumkin.

Videoda shuningdek, Xiaomi brendining oʻziga xos logotipi ham aniq koʻzga tashlanadi. Bu esa kadrlar haqiqiyligini va qurilma taqdimotiga tayyorgarlik koʻrilayotganidan dalolat beradi.

Hozircha Xiaomi kompaniyasi ushbu modelning boshqa texnik tavsiflari va rasmiy taqdimot sanasi haqida ochiq maʼlumot bermagan. Shunga qaramay, insayderlar tomonidan sizdirib yuborilayotgan bunday maʼlumotlar texnologiya ixlosmandlarining yangi flagmanga boʻlgan qiziqishini yanada oshirmoqda.

XiaomiXiaomi 18 ProIce UniverseSmartfonlarGalaxy Blue
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdiBugun 03:56Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqda13 sentabr 18:55Xiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiXiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiBugun 16:22Xiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaXiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaKecha 16:25Xiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiXiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiKecha 13:29Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi