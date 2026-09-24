Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi

·97·Sport
Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonning 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasidagi erkaklar asosiy terma jamoasi 8-turda Germaniyaga 1,5:2,5 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnirdagi ilk yutqazishini qayd etdi.
  • Shu bilan birga, Afruza Hamdamova boshchiligidagi O‘zbekiston ayollar terma jamoasi Niderlandiyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi va O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi Angliyani 2,5:1,5 hisobida dog‘da qoldirib, turning sensatsiyalaridan biriga aylandi.

Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 8-turi turnir muxlislari va ekspertlari uchun mislsiz hayajon va kutilmagan dramalarni taqdim etdi. Musobaqaning dastlabki 7 ta turida 100 foizlik mutlaq ko‘rsatkich qayd etib, yakkapeshqadamlikni mustahkam ushlab kelgan O‘zbekiston asosiy erkaklar terma jamoasi ushbu Olimpiadadagi ilk mag‘lubiyatini tan olishga majbur bo‘ldi.

Germaniya termasiga qarshi kechgan o‘ta og‘ir bellashuvda Javohir Sindarovning Mattias Bluyebaum ustidan qozongan yorqin g‘alabasiga qaramay, aka-uka Fredrik va Rasmus Svanelarning g‘alabasi mehmonlarga 2,5 : 1,5 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi; Nodirbek Abdusattorovning 1-taxtadagi Vinsent Keymer bilan durangi esa umumiy tarozi pallasini qutqarib qola olmadi.

Biroq bu turda o‘zbek shaxmati muxlislariga ulkan quvonch bag‘ishlagan qahramonlar ham yetarlicha topildi: Afruza Hamdamova yetakchiligidagi O‘zbekiston ayollar asosiy terma jamoasi kuchli Niderlandiya termasini 3:1 hisobida mag‘lub etdi, yoshlardan iborat O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi esa nomdor grossmeysterlardan tashkil topgan Angliya termasini 2,5 : 1,5 hisobida dog‘da qoldirib, turning bosh sensatsiyalaridan biriga imzo chekdi!

Xo‘sh, 7 turlik benuqson yurishdan keyin Germaniya bilan bahsda nima xato ketdi, Sindarov va Hamdamovaning yorqin o‘yinlari termalarimizga qanday umid bag‘ishlamoqda va Olimpiadaning hal qiluvchi so‘nggi uch turi oldidan medallar uchun imkoniyatlarimiz qanday baholanmoqda?

«Ilk mag‘lubiyat, qizlar triumfi va Angliyaning mag‘lubiyati»: 8-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqanddagi 46-Olimpiadaning 8-turidan eng muhim voqealar va natijalar:

  • Birinchi mag‘lubiyat va tanaffus: 7 turlik mutlaq g‘alabali seriyadan keyin O‘zbekiston bosh jamoasi Germaniyaga minimal 1,5 : 2,5 hisobida imkoniyatni boy berdi;

  • Javohir Sindarovdan yorqin master-klass: 2-taxtada kuchli grossmeyster Mattias Bluyebaumni taslim etgan Sindarov shaxsiy reytingini yanada oshirib, musobaqadagi eng ishonchli o‘yinchilardan biri bo‘lib qolmoqda;

  • Afruza Hamdamova boshchiligidagi ayollar zafari: Qizlarimiz Niderlandiya termasini 3:1 hisobida taslim etib, shohsupa sari muhim qadamni tashladi;

  • O‘zbekiston-2 dan «Angliya sensatsiyasi»: Maykl Adamsdek tajribali gigantlarga ega Angliya jamoasi Humoyun Begmuratovning g‘alabasi evaziga vakillarimiz tomonidan taslim etildi (2,5 : 1,5);

  • Medallar uchun intriga eng yuqori cho‘qqida: 8-turdan so‘ng peshqadamlik uchun kurash yanada qizg‘in pallaga kirdi va qolgan 3 tur chempionlik taqdirini aniqlab beradi.

Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi

Samarqand-2026: 8-turning barcha taxtalar bo‘yicha batafsil natijalari reyestri

Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi barcha terma jamoalarimizning to‘liq protokol ko‘rsatkichlari:

Erkaklar jamoalari bahslari

Musobaqa juftligi

Taxtalar va raqiblar to‘qnashuvi

Natija

Partiyaning umumiy ahamiyati

Germaniya – O‘zbekiston-1

(Yakuniy: 2,5 : 1,5)

Vinsent Keymer — Nodirbek Abdusattorov

0,5 : 0,5

1-taxtada og‘ir va keskin grossmeysterlar durangi

Javohir Sindarov — Mattias Bluyebaum

1 : 0

Sindarovning pozitsion hujumi va mukammal g‘alabasi

Fredrik Svane — Nodirbek Yakubboyev

1 : 0

Raqibning faol o‘yini va taktik ustunligi

Shamsiddin Vohidov — Rasmus Svane

0 : 1

Vaqt tanqisligidagi keskinlik va ochko yo‘qotilishi

Angliya – O‘zbekiston-2

(Yakuniy: 1,5 : 2,5)

Maykl Adams — Jahongir Vahidov

0,5 : 0,5

Afsonaviy Adamsga qarshi mustahkam himoya va durang

Abdimalik Adisalimov — Maroroa Gavain

0,5 : 0,5

Teng pozitsiyadagi muhim yarim ochko

Luka MakShayn — Muhammadzohid Suyarov

0,5 : 0,5

Faol kurashda qo‘lga kiritilgan durang

Humoyun Begmuratov — Daniel Fernandes

1 : 0

Begmuratovdan match taqdirini hal qilgan oltin g‘alaba!

O‘zbekiston-3 – Shveysariya

(Yakuniy: 1 : 3)

Saidakbar Saydaliyev — Sebastyan Bogner

0 : 1

Tajribali shveysariyalik yetakchining ustunligi

Bahrom Bahrillayev — Niko Georgiadis

0,5 : 0,5

2-taxtada kuchlar tengligi

Almas Rahmatullayev — Li Min Peng

0 : 1

Raqibning murakkab endshpildagi ustunligi

Fabian Bayenziger — Muhammadali Abdurahmonov

0,5 : 0,5

Murosasiz kechgan bahsda jangovar durang

Ayollar jamoalari bahslari

Musobaqa juftligi

Taxtalar va raqiblar to‘qnashuvi

Natija

Partiyaning umumiy ahamiyati

Niderlandiya – O‘zbekiston-1

(Yakuniy: 1 : 3)

Elin Royebers — Afruza Hamdamova

0 : 1

1-taxtada Afruzadan aqlbovar qilmas mahoratli g‘alaba!

Umida Omonova — Peng Jaokin

0 : 1

Tajribali xitoylik-golland faxriysining yutug‘i

Machteld van Forest — Nilufarxon Imomqo‘ziyeva

0 : 1

Imomqo‘ziyevaning aniq kombinatsiyasi va sof g‘alabasi

Guldona Karimova — Anna-Maja Kazarian

1 : 0

Karimovadan uzil-kesil nuqtani qo‘ygan matonatli o‘yin

Kuba – O‘zbekiston-2

(Yakuniy: 3 : 1)

Maritsa Arribas — Nilufar Yakubbayeva

1 : 0

Kubalik yetakchining 1-taxtadagi g‘alabasi

Marjona Malikova — Yerisbel Miranda

0,5 : 0,5

Qattiq qarshilik va munosib durang

Yaniyela Forgas — Madinabonu Halilova

0,5 : 0,5

Barqaror himoya va yarim ochko

Asal Salimova — Ineymig Ernandes

0 : 1

Oxirgi taxtada kubaliklarning ochko olishi

Yamayka – O‘zbekiston (qo‘shimcha)

(Yakuniy: 1 : 3)

Adani Klark — Zilola Aktamova

0 : 1

Aktamovaning ishonchli g‘alabasi

Maftuna Bobomurodova — Rachel Miller

1 : 0

Bobomurodovadan raqibni ojiz qoldirgan hujum

Kayya Gayl — Shohina Ahmedova

0 : 1

Ahmedovaning raqib ustidan to‘liq ustunligi

Barchinoy Shokirjonova — Gabriela Vatson

0 : 1

Yamayka vakilining yagona ochkosi

Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydiOlimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi

Shaxmat va turnir ekspertizasi: Germaniyaga mag‘lubiyatdan keyin vaziyat qanday va oldinda nima kutyapti?

Xalqaro shaxmat tahlilchilari va grossmeysterlarning xulosalari:

  • «Bir mag‘lubiyat — fojia emas»: Olimpiada kabi 11 turlik og‘ir marafonda hatto eng qudratli jamoalar ham qoqiladi; 2022 yilgi Chennay Olimpiadasida chempion bo‘lgan vaqtimizda ham termamiz og‘ir duranglarni boshdan kechirgan edi; Germaniya bugungi kunda yosh va o‘ta kuchli avlod (Keymer, aka-uka Svanelar)ga ega bo‘lib, ular turnirga katta tayyorgarlik bilan kelgan;

  • Javohir Sindarovning chempionlik formasi: Sindarov butun musobaqa davomida eng ishonchli o‘yin ko‘rsatayotgan shaxmatchi bo‘lib turibdi; uning Bluyebaumdek nomdor himoyachini tor-mor etishi uning ruhiy va taktik jihatdan faoliyatining cho‘qqisida ekanini ko‘rsatadi;

  • Afruza Hamdamova fenomeni: Ayollar terma jamoasida Afruzaning 1-taxtada kuchli Elin Royebersni mag‘lub etishi qizlarimizning jamoaviy ruhini keskin ko‘tarib yubordi; Niderlandiyadek Yevropa grandi ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba ayollarimizning tarixda ilk bor Olimpiada shohsupasiga ko‘tarilishi uchun ulkan imkoniyat yaratdi;

  • O‘zbekiston-2 jamoasining ko‘rsatgan jasorati: Maykl Adams boshchiligidagi Angliya termasini mag‘lub etish — zaxira tarkibimizning naqadar kuchli ekanini va yurtimizda shaxmat bo‘yicha ikkita teng kuchli Olimpiya termasi shakllanganini isbotlaydi;

  • So‘nggi 3 tur — oltin final: Hozirda erkaklar jamoamiz mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, 9-, 10- va 11-turlarda bor kuchini tashlashi kerak; shveysariyacha tizimda asosiy raqobatchilarning o‘zaro ochko yo‘qotishi O‘zbekistonga yana birinchi o‘ringa qaytish imkonini beradi.

Samarqandda kurash davom etmoqda va chempionlik uchun jang endi haqiqiy avjiga chiqdi!

Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Germaniya bilan o‘yindagi kutilmagan mag‘lubiyatdan so‘ng qolgan 3 ta turda barcha raqiblarini yengib, Olimpiada bosh kubogini himoya qila oladimi? Qizlarimizning Niderlandiya ustidan qozongan 3:1 hisobidagi g‘alabasiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va shaxmatchilarimizga dalda so‘zlaringizni izohlarda qoldiring hamda yurtimizdagi ushbu tarixiy Olimpiada tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiSamarqandJavohir SindarovAfruza Hamdamova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiSamarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsiloti18 sentabr 22:24Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!18 sentabr 14:10Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi15 sentabr 07:4946-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuniKecha 22:59«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!20 sentabr 22:49Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?