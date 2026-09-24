Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonning 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasidagi erkaklar asosiy terma jamoasi 8-turda Germaniyaga 1,5:2,5 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnirdagi ilk yutqazishini qayd etdi.
- Shu bilan birga, Afruza Hamdamova boshchiligidagi O‘zbekiston ayollar terma jamoasi Niderlandiyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi va O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi Angliyani 2,5:1,5 hisobida dog‘da qoldirib, turning sensatsiyalaridan biriga aylandi.
Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 8-turi turnir muxlislari va ekspertlari uchun mislsiz hayajon va kutilmagan dramalarni taqdim etdi. Musobaqaning dastlabki 7 ta turida 100 foizlik mutlaq ko‘rsatkich qayd etib, yakkapeshqadamlikni mustahkam ushlab kelgan O‘zbekiston asosiy erkaklar terma jamoasi ushbu Olimpiadadagi ilk mag‘lubiyatini tan olishga majbur bo‘ldi.
Germaniya termasiga qarshi kechgan o‘ta og‘ir bellashuvda Javohir Sindarovning Mattias Bluyebaum ustidan qozongan yorqin g‘alabasiga qaramay, aka-uka Fredrik va Rasmus Svanelarning g‘alabasi mehmonlarga 2,5 : 1,5 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi; Nodirbek Abdusattorovning 1-taxtadagi Vinsent Keymer bilan durangi esa umumiy tarozi pallasini qutqarib qola olmadi.
Biroq bu turda o‘zbek shaxmati muxlislariga ulkan quvonch bag‘ishlagan qahramonlar ham yetarlicha topildi: Afruza Hamdamova yetakchiligidagi O‘zbekiston ayollar asosiy terma jamoasi kuchli Niderlandiya termasini 3:1 hisobida mag‘lub etdi, yoshlardan iborat O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi esa nomdor grossmeysterlardan tashkil topgan Angliya termasini 2,5 : 1,5 hisobida dog‘da qoldirib, turning bosh sensatsiyalaridan biriga imzo chekdi!
Xo‘sh, 7 turlik benuqson yurishdan keyin Germaniya bilan bahsda nima xato ketdi, Sindarov va Hamdamovaning yorqin o‘yinlari termalarimizga qanday umid bag‘ishlamoqda va Olimpiadaning hal qiluvchi so‘nggi uch turi oldidan medallar uchun imkoniyatlarimiz qanday baholanmoqda?
«Ilk mag‘lubiyat, qizlar triumfi va Angliyaning mag‘lubiyati»: 8-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqanddagi 46-Olimpiadaning 8-turidan eng muhim voqealar va natijalar:
Birinchi mag‘lubiyat va tanaffus: 7 turlik mutlaq g‘alabali seriyadan keyin O‘zbekiston bosh jamoasi Germaniyaga minimal 1,5 : 2,5 hisobida imkoniyatni boy berdi;
Javohir Sindarovdan yorqin master-klass: 2-taxtada kuchli grossmeyster Mattias Bluyebaumni taslim etgan Sindarov shaxsiy reytingini yanada oshirib, musobaqadagi eng ishonchli o‘yinchilardan biri bo‘lib qolmoqda;
Afruza Hamdamova boshchiligidagi ayollar zafari: Qizlarimiz Niderlandiya termasini 3:1 hisobida taslim etib, shohsupa sari muhim qadamni tashladi;
O‘zbekiston-2 dan «Angliya sensatsiyasi»: Maykl Adamsdek tajribali gigantlarga ega Angliya jamoasi Humoyun Begmuratovning g‘alabasi evaziga vakillarimiz tomonidan taslim etildi (2,5 : 1,5);
Medallar uchun intriga eng yuqori cho‘qqida: 8-turdan so‘ng peshqadamlik uchun kurash yanada qizg‘in pallaga kirdi va qolgan 3 tur chempionlik taqdirini aniqlab beradi.
Samarqand-2026: 8-turning barcha taxtalar bo‘yicha batafsil natijalari reyestri
Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi barcha terma jamoalarimizning to‘liq protokol ko‘rsatkichlari:
Erkaklar jamoalari bahslari
Musobaqa juftligi
Taxtalar va raqiblar to‘qnashuvi
Natija
Partiyaning umumiy ahamiyati
Germaniya – O‘zbekiston-1
(Yakuniy: 2,5 : 1,5)
Vinsent Keymer — Nodirbek Abdusattorov
0,5 : 0,5
1-taxtada og‘ir va keskin grossmeysterlar durangi
Javohir Sindarov — Mattias Bluyebaum
1 : 0
Sindarovning pozitsion hujumi va mukammal g‘alabasi
Fredrik Svane — Nodirbek Yakubboyev
1 : 0
Raqibning faol o‘yini va taktik ustunligi
Shamsiddin Vohidov — Rasmus Svane
0 : 1
Vaqt tanqisligidagi keskinlik va ochko yo‘qotilishi
Angliya – O‘zbekiston-2
(Yakuniy: 1,5 : 2,5)
Maykl Adams — Jahongir Vahidov
0,5 : 0,5
Afsonaviy Adamsga qarshi mustahkam himoya va durang
Abdimalik Adisalimov — Maroroa Gavain
0,5 : 0,5
Teng pozitsiyadagi muhim yarim ochko
Luka MakShayn — Muhammadzohid Suyarov
0,5 : 0,5
Faol kurashda qo‘lga kiritilgan durang
Humoyun Begmuratov — Daniel Fernandes
1 : 0
Begmuratovdan match taqdirini hal qilgan oltin g‘alaba!
O‘zbekiston-3 – Shveysariya
(Yakuniy: 1 : 3)
Saidakbar Saydaliyev — Sebastyan Bogner
0 : 1
Tajribali shveysariyalik yetakchining ustunligi
Bahrom Bahrillayev — Niko Georgiadis
0,5 : 0,5
2-taxtada kuchlar tengligi
Almas Rahmatullayev — Li Min Peng
0 : 1
Raqibning murakkab endshpildagi ustunligi
Fabian Bayenziger — Muhammadali Abdurahmonov
0,5 : 0,5
Murosasiz kechgan bahsda jangovar durang
Ayollar jamoalari bahslari
Musobaqa juftligi
Taxtalar va raqiblar to‘qnashuvi
Natija
Partiyaning umumiy ahamiyati
Niderlandiya – O‘zbekiston-1
(Yakuniy: 1 : 3)
Elin Royebers — Afruza Hamdamova
0 : 1
1-taxtada Afruzadan aqlbovar qilmas mahoratli g‘alaba!
Umida Omonova — Peng Jaokin
0 : 1
Tajribali xitoylik-golland faxriysining yutug‘i
Machteld van Forest — Nilufarxon Imomqo‘ziyeva
0 : 1
Imomqo‘ziyevaning aniq kombinatsiyasi va sof g‘alabasi
Guldona Karimova — Anna-Maja Kazarian
1 : 0
Karimovadan uzil-kesil nuqtani qo‘ygan matonatli o‘yin
Kuba – O‘zbekiston-2
(Yakuniy: 3 : 1)
Maritsa Arribas — Nilufar Yakubbayeva
1 : 0
Kubalik yetakchining 1-taxtadagi g‘alabasi
Marjona Malikova — Yerisbel Miranda
0,5 : 0,5
Qattiq qarshilik va munosib durang
Yaniyela Forgas — Madinabonu Halilova
0,5 : 0,5
Barqaror himoya va yarim ochko
Asal Salimova — Ineymig Ernandes
0 : 1
Oxirgi taxtada kubaliklarning ochko olishi
Yamayka – O‘zbekiston (qo‘shimcha)
(Yakuniy: 1 : 3)
Adani Klark — Zilola Aktamova
0 : 1
Aktamovaning ishonchli g‘alabasi
Maftuna Bobomurodova — Rachel Miller
1 : 0
Bobomurodovadan raqibni ojiz qoldirgan hujum
Kayya Gayl — Shohina Ahmedova
0 : 1
Ahmedovaning raqib ustidan to‘liq ustunligi
Barchinoy Shokirjonova — Gabriela Vatson
0 : 1
Yamayka vakilining yagona ochkosi
Shaxmat va turnir ekspertizasi: Germaniyaga mag‘lubiyatdan keyin vaziyat qanday va oldinda nima kutyapti?
Xalqaro shaxmat tahlilchilari va grossmeysterlarning xulosalari:
«Bir mag‘lubiyat — fojia emas»: Olimpiada kabi 11 turlik og‘ir marafonda hatto eng qudratli jamoalar ham qoqiladi; 2022 yilgi Chennay Olimpiadasida chempion bo‘lgan vaqtimizda ham termamiz og‘ir duranglarni boshdan kechirgan edi; Germaniya bugungi kunda yosh va o‘ta kuchli avlod (Keymer, aka-uka Svanelar)ga ega bo‘lib, ular turnirga katta tayyorgarlik bilan kelgan;
Javohir Sindarovning chempionlik formasi: Sindarov butun musobaqa davomida eng ishonchli o‘yin ko‘rsatayotgan shaxmatchi bo‘lib turibdi; uning Bluyebaumdek nomdor himoyachini tor-mor etishi uning ruhiy va taktik jihatdan faoliyatining cho‘qqisida ekanini ko‘rsatadi;
Afruza Hamdamova fenomeni: Ayollar terma jamoasida Afruzaning 1-taxtada kuchli Elin Royebersni mag‘lub etishi qizlarimizning jamoaviy ruhini keskin ko‘tarib yubordi; Niderlandiyadek Yevropa grandi ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba ayollarimizning tarixda ilk bor Olimpiada shohsupasiga ko‘tarilishi uchun ulkan imkoniyat yaratdi;
O‘zbekiston-2 jamoasining ko‘rsatgan jasorati: Maykl Adams boshchiligidagi Angliya termasini mag‘lub etish — zaxira tarkibimizning naqadar kuchli ekanini va yurtimizda shaxmat bo‘yicha ikkita teng kuchli Olimpiya termasi shakllanganini isbotlaydi;
So‘nggi 3 tur — oltin final: Hozirda erkaklar jamoamiz mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, 9-, 10- va 11-turlarda bor kuchini tashlashi kerak; shveysariyacha tizimda asosiy raqobatchilarning o‘zaro ochko yo‘qotishi O‘zbekistonga yana birinchi o‘ringa qaytish imkonini beradi.
Samarqandda kurash davom etmoqda va chempionlik uchun jang endi haqiqiy avjiga chiqdi!
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Germaniya bilan o‘yindagi kutilmagan mag‘lubiyatdan so‘ng qolgan 3 ta turda barcha raqiblarini yengib, Olimpiada bosh kubogini himoya qila oladimi? Qizlarimizning Niderlandiya ustidan qozongan 3:1 hisobidagi g‘alabasiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va shaxmatchilarimizga dalda so‘zlaringizni izohlarda qoldiring hamda yurtimizdagi ushbu tarixiy Olimpiada tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…