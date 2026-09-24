25 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 25 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 16,82 so‘mga qimmatlab, 11 830,87 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 31,67 so‘mga arzonlab, 13 450,52 so‘m bo‘ldi. • Funt sterling 45,10 so‘mga arzonlab, 15 643,96 so‘mni tashkil etdi. • Rossiya rubli 0,66 so‘mga arzonlab, 139,27 so‘m bo‘ldi. • Yapon iyenasi 0,32 so‘mga arzonlab, 74,49 so‘mni tashkil etdi. • Shveysariya franki 59,48 so‘mga arzonlab, 14 297,12 so‘m bo‘ldi. • Xitoy yuani 1,17 so‘mga qimmatlab, 1 762,49 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…