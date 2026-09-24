Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatidan keyingi ilk rasmiy o‘yinida Eronni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Eldor Shomurodov 10- va 58-daqiqalarda (penaltidan) gol urib, dubl qayd etdi, Husayn Norchayev esa qo‘shib berilgan daqiqalarda uchinchi golni kiritdi.
- Fabio Kannavaro boshchiligidagi jamoa mustahkam himoya va aniq taktikasi bilan Eron yulduzlarini ojiz qoldirdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatidan keyingi o‘zining ilk rasmiy uchrashuvini o‘tkazib, qit’a grandlaridan biri hisoblangan Eron terma jamoasi ustidan ishonchli va shov-shuvli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Farg‘ona shahri mezbonlik qilgan ushbu prinsipial xalqaro o‘rtoqlik bahsida jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaro shogirdlari maydonda mukammal o‘yin namoyish etib, raqibni 3:1 hisobida taslim etdi. Bellashuvning 10-daqiqasidayoq milliy terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov hisobni ochib, stadionni larzaga keltirdi.
Ikkinchi bo‘lim boshida, ya’ni 49-daqiqada Ramin Rizoyan muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, oradan 9 daqiqa o‘tib, 58-daqiqada Shomurodov penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, uchrashuvdagi dublini rasmiylashtirdi. O‘yinning kulminatsion nuqtasi esa qo‘shib berilgan daqiqalarda sodir bo‘ldi: 89-daqiqada sardorning o‘rniga zaxiradan maydonga tushgan Husayn Norchayev 90+4-daqiqada raqib darvozasiga uchinchi golni urib, uchrashuv taqdiriga uzil-kesil yakuniy nuqtani qo‘ydi. Shu tariqa, yangi murabbiylar shtabi ostida maydonga tushgan milliy jamoamiz Osiyoning eng noqulay raqibi sanalmish Eronni barcha jabhalarda ortda qoldirib, yangi futbol davrining yorqin boshlanishini mujdaladi.
Xo‘sh, Fabio Kannavaro taktikasi Eronni qanday qilib ojiz qoldirdi, Shomurodovning dubli va zaxiradan tushgan Norchayevning goli ortida qanday reja yotibdi hamda ushbu 3:1 hisobidagi g‘alaba milliy futbolimiz istiqboliga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Shomurodov dubli, Norchayevning 90+4-daqiqadagi zarbasi va Kannavaro triumfi»: Tarixiy o‘yinning 5 ta asosiy nuqtasi
Farg‘onadagi uchrashuvdan eng muhim fakt va raqamlar:
Kannavaro boshchiligidagi debyut: Jahon chempionatidan so‘ng ilk bahsni o‘tkazgan Fabio Kannavaro jamoasi ilk bellashuvdayoq 3:1 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirdi;
Eldor Shomurodovdan benefis: Terma jamoa sardori 10-daqiqada ochiq o‘yindan va 58-daqiqada penaltidan unumli foydalanib, dubl muallifiga aylandi;
Husayn Norchayevning nuqtasi: Bahsning 89-daqiqasida Shomurodov o‘rniga tushgan Norchayev 90+4-daqiqada uchinchi golni kiritib, g‘alabani mustahkamladi;
Eron yulduzlari ojiz qoldi: Mehdi Taremi, Said Izatollahi va zaxiradan tushgan Sardar Azmun kabi yulduzlar himoyachilarimiz qarshiligini yenga olmadi;
Mukammal tarkib rotatsiyasi: Fabio Kannavaro 59- va 82-daqiqalarda zaxira futbolchilarini maydonga tushirib, o‘yin sur’ati va nazoratini oxirigacha saqlab qoldi.
O‘rtoqlik uchrashuvi: O‘zbekiston – Eron bahsining to‘liq bayoni va tarkiblar tahlili
Farg‘onadagi o‘yinda qayd etilgan muhim protokol ma’lumotlari tasnifi:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
O‘zbekiston milliy terma jamoasi
Eron milliy terma jamoasi
Yakuniy hisob
3 (G‘alaba)
1 (Mag‘lubiyat)
Urilgan gollar
E. Shomurodov (10', 58' pen.), H. Norchayev (90+4')
Ramin Rizoyan (49')
Bosh murabbiy boshqaruvi
Fabio Kannavaro (yangi taktik tizim)
Amir G‘alenoyi shtabi
Darvoza va himoya chizig‘i
V. Nazarov, A. Husanov, B. Karimov, J. O‘rozov, Sh. Nasrullayev
A. Beyronvand, S. Hardani, E. Hajisafi, A. Nemati, S. Fallah
Yarim himoya markazi
A. Mozgovoy, O. Hamrobekov, A. G‘aniyev, A. Fayzullayev
S. Izatollahi, O. Noorafkan, A. Yusufi, M. Mohebi
Hujum va gol urish samaradorligi
E. Shomurodov (sardor), D. Hamdamov, H. Norchayev (zaxiradan)
M. Taremi, D. Dargahi, S. Azmun (zaxiradan)
Amalga oshirilgan almashtirishlar
D. Xolmatov, R. Jiyanov (59'), H. Alijonov, Sh. Esanov, M. Mahammadjonov (82'), H. Norchayev (89')
R. Rizoyan, S. Azmun (46'), M. Gorbani, A. Mahmudi (64')
Taktik va ekspertlik ekspertizasi: Nega Fabio Kannavaro jamoasi Eronni ojiz qoldirdi?
Xalqaro futbol sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:
«Kannavaro maktabi» — mustahkam himoya va temir intizom: Jahon futboli tarixida «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan kam sonli himoyachilardan biri bo‘lgan Fabio Kannavaro O‘zbekiston mudofaa chizig‘iga (Husanov, O‘rozov, Nasrullayev, Karimov) yangicha jipslik va sovuqqonlik singdirgan; Taremi va Azmundek yuqori darajadagi hujumchilarga ochiq zonalar qoldirilmadi;
Shomurodovning yetakchilik fenomeni: Eldor Shomurodov terma jamoa libosida nafaqat asosiy to‘purar, balki butun hujum chizig‘ini oldinga boshlovchi sardorga aylandi; uning pressing vaqtidagi harakati va standart vaziyatlardagi sovuqqonligi jamoaning asosiy quroli bo‘lib xizmat qilmoqda;
Ikkinchi bo‘limdagi almashtirishlarning aniq ishlashi: 59-daqiqada Xolmatov va Jiyanovning maydonga tushirilishi tezlikni oshirgan bo‘lsa, 82-daqiqadagi uchtalik o‘zgarish (Alijonov, Esanov, Mahammadjonov) Eronning hal qiluvchi bosimini yo‘qqa chiqardi; 89-daqiqada tushgan Norchayevning 90+4-daqiqadagi goli esa Kannavaroning har bir zaxira o‘yinchisini aniq hisob-kitob bilan maydonga tashlaganini ko‘rsatdi;
Jahon chempionatidan keyingi yangi motivatsiya: Yirik mundialdan qaytgan terma jamoada to‘yinish yoki charchoq alomatlari ko‘rinmadi; aksincha, jamoa yangi bosh murabbiy qo‘l ostida yanada agressiv, mazmunli va g‘alabaga chanqoq futbol namoyish etdi.
Farg‘onadagi ushbu tarixiy 3:1 hisobi O‘zbekiston milliy terma jamoasining Fabio Kannavaro boshchiligida qit’aning har qanday grandini bemalol yenga oladigan mutlaq kuchga aylanganini isbotladi.
Sizningcha, Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Eronga qarshi o‘yinda avvalgidan ko‘ra qaysi jihatlari bilan kuchliroq ko‘rindi? Eldor Shomurodov va Husayn Norchayevning tandemiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning ushbu yorqin g‘alabasiga bag‘ishlangan maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…