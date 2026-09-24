Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)

·100·Sport
Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatidan keyingi ilk rasmiy o‘yinida Eronni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Eldor Shomurodov 10- va 58-daqiqalarda (penaltidan) gol urib, dubl qayd etdi, Husayn Norchayev esa qo‘shib berilgan daqiqalarda uchinchi golni kiritdi.
  • Fabio Kannavaro boshchiligidagi jamoa mustahkam himoya va aniq taktikasi bilan Eron yulduzlarini ojiz qoldirdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatidan keyingi o‘zining ilk rasmiy uchrashuvini o‘tkazib, qit’a grandlaridan biri hisoblangan Eron terma jamoasi ustidan ishonchli va shov-shuvli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Farg‘ona shahri mezbonlik qilgan ushbu prinsipial xalqaro o‘rtoqlik bahsida jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaro shogirdlari maydonda mukammal o‘yin namoyish etib, raqibni 3:1 hisobida taslim etdi. Bellashuvning 10-daqiqasidayoq milliy terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov hisobni ochib, stadionni larzaga keltirdi.

Ikkinchi bo‘lim boshida, ya’ni 49-daqiqada Ramin Rizoyan muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, oradan 9 daqiqa o‘tib, 58-daqiqada Shomurodov penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, uchrashuvdagi dublini rasmiylashtirdi. O‘yinning kulminatsion nuqtasi esa qo‘shib berilgan daqiqalarda sodir bo‘ldi: 89-daqiqada sardorning o‘rniga zaxiradan maydonga tushgan Husayn Norchayev 90+4-daqiqada raqib darvozasiga uchinchi golni urib, uchrashuv taqdiriga uzil-kesil yakuniy nuqtani qo‘ydi. Shu tariqa, yangi murabbiylar shtabi ostida maydonga tushgan milliy jamoamiz Osiyoning eng noqulay raqibi sanalmish Eronni barcha jabhalarda ortda qoldirib, yangi futbol davrining yorqin boshlanishini mujdaladi.

Xo‘sh, Fabio Kannavaro taktikasi Eronni qanday qilib ojiz qoldirdi, Shomurodovning dubli va zaxiradan tushgan Norchayevning goli ortida qanday reja yotibdi hamda ushbu 3:1 hisobidagi g‘alaba milliy futbolimiz istiqboliga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Shomurodov dubli, Norchayevning 90+4-daqiqadagi zarbasi va Kannavaro triumfi»: Tarixiy o‘yinning 5 ta asosiy nuqtasi

Farg‘onadagi uchrashuvdan eng muhim fakt va raqamlar:

  • Kannavaro boshchiligidagi debyut: Jahon chempionatidan so‘ng ilk bahsni o‘tkazgan Fabio Kannavaro jamoasi ilk bellashuvdayoq 3:1 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirdi;

  • Eldor Shomurodovdan benefis: Terma jamoa sardori 10-daqiqada ochiq o‘yindan va 58-daqiqada penaltidan unumli foydalanib, dubl muallifiga aylandi;

  • Husayn Norchayevning nuqtasi: Bahsning 89-daqiqasida Shomurodov o‘rniga tushgan Norchayev 90+4-daqiqada uchinchi golni kiritib, g‘alabani mustahkamladi;

  • Eron yulduzlari ojiz qoldi: Mehdi Taremi, Said Izatollahi va zaxiradan tushgan Sardar Azmun kabi yulduzlar himoyachilarimiz qarshiligini yenga olmadi;

  • Mukammal tarkib rotatsiyasi: Fabio Kannavaro 59- va 82-daqiqalarda zaxira futbolchilarini maydonga tushirib, o‘yin sur’ati va nazoratini oxirigacha saqlab qoldi.

O‘rtoqlik uchrashuvi: O‘zbekiston – Eron bahsining to‘liq bayoni va tarkiblar tahlili

Farg‘onadagi o‘yinda qayd etilgan muhim protokol ma’lumotlari tasnifi:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi

Eron milliy terma jamoasi

Yakuniy hisob

3 (G‘alaba)

1 (Mag‘lubiyat)

Urilgan gollar

E. Shomurodov (10', 58' pen.), H. Norchayev (90+4')

Ramin Rizoyan (49')

Bosh murabbiy boshqaruvi

Fabio Kannavaro (yangi taktik tizim)

Amir G‘alenoyi shtabi

Darvoza va himoya chizig‘i

V. Nazarov, A. Husanov, B. Karimov, J. O‘rozov, Sh. Nasrullayev

A. Beyronvand, S. Hardani, E. Hajisafi, A. Nemati, S. Fallah

Yarim himoya markazi

A. Mozgovoy, O. Hamrobekov, A. G‘aniyev, A. Fayzullayev

S. Izatollahi, O. Noorafkan, A. Yusufi, M. Mohebi

Hujum va gol urish samaradorligi

E. Shomurodov (sardor), D. Hamdamov, H. Norchayev (zaxiradan)

M. Taremi, D. Dargahi, S. Azmun (zaxiradan)

Amalga oshirilgan almashtirishlar

D. Xolmatov, R. Jiyanov (59'), H. Alijonov, Sh. Esanov, M. Mahammadjonov (82'), H. Norchayev (89')

R. Rizoyan, S. Azmun (46'), M. Gorbani, A. Mahmudi (64')

Taktik va ekspertlik ekspertizasi: Nega Fabio Kannavaro jamoasi Eronni ojiz qoldirdi?

Xalqaro futbol sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • «Kannavaro maktabi» — mustahkam himoya va temir intizom: Jahon futboli tarixida «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan kam sonli himoyachilardan biri bo‘lgan Fabio Kannavaro O‘zbekiston mudofaa chizig‘iga (Husanov, O‘rozov, Nasrullayev, Karimov) yangicha jipslik va sovuqqonlik singdirgan; Taremi va Azmundek yuqori darajadagi hujumchilarga ochiq zonalar qoldirilmadi;

  • Shomurodovning yetakchilik fenomeni: Eldor Shomurodov terma jamoa libosida nafaqat asosiy to‘purar, balki butun hujum chizig‘ini oldinga boshlovchi sardorga aylandi; uning pressing vaqtidagi harakati va standart vaziyatlardagi sovuqqonligi jamoaning asosiy quroli bo‘lib xizmat qilmoqda;

  • Ikkinchi bo‘limdagi almashtirishlarning aniq ishlashi: 59-daqiqada Xolmatov va Jiyanovning maydonga tushirilishi tezlikni oshirgan bo‘lsa, 82-daqiqadagi uchtalik o‘zgarish (Alijonov, Esanov, Mahammadjonov) Eronning hal qiluvchi bosimini yo‘qqa chiqardi; 89-daqiqada tushgan Norchayevning 90+4-daqiqadagi goli esa Kannavaroning har bir zaxira o‘yinchisini aniq hisob-kitob bilan maydonga tashlaganini ko‘rsatdi;

  • Jahon chempionatidan keyingi yangi motivatsiya: Yirik mundialdan qaytgan terma jamoada to‘yinish yoki charchoq alomatlari ko‘rinmadi; aksincha, jamoa yangi bosh murabbiy qo‘l ostida yanada agressiv, mazmunli va g‘alabaga chanqoq futbol namoyish etdi.

Farg‘onadagi ushbu tarixiy 3:1 hisobi O‘zbekiston milliy terma jamoasining Fabio Kannavaro boshchiligida qit’aning har qanday grandini bemalol yenga oladigan mutlaq kuchga aylanganini isbotladi.

Sizningcha, Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Eronga qarshi o‘yinda avvalgidan ko‘ra qaysi jihatlari bilan kuchliroq ko‘rindi? Eldor Shomurodov va Husayn Norchayevning tandemiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning ushbu yorqin g‘alabasiga bag‘ishlangan maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Fabio KannavaroEldor ShomurodovO‘zbekiston milliy terma jamoasiEron milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiTerma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiKecha 18:15Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiAbbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdi22 sentabr 00:59Milliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdiMilliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdiBugun 07:14Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdi21 sentabr 19:09Kannavaro Eronga qarshi bahs oldidan "ochildi": Katanes uslubi, Hakimov debyuti haqidaKannavaro Eronga qarshi bahs oldidan "ochildi": Katanes uslubi, Hakimov debyuti haqidaKecha 21:01Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKecha 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?