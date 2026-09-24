Shomurodovdan dubl: O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etmoqda (video)

·84·Sport
Shomurodovdan dubl: O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etdi, bunda Eldor Shomurodov 10-daqiqada hisobni ochib, 58-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, dubl qayd etdi.
  • Eron to‘p nazorati bo‘yicha 90% ustunlikka ega bo‘lganiga qaramay, O‘zbekiston himoyada mustahkam turib, aniq zarbalar va samarali qarshi hujumlar evaziga g‘alaba qozondi.

Farg‘ona shahridagi muhtasham «Istiqlol» stadionida Osiyoning ikki qudratli terma jamoasi — O‘zbekiston va Eron milliy termalari o‘rtasida o‘ta shiddatli va keskin xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tmoqda. Minglab muxlislarning olqishlari ostida kechgan bellashuvda milliy jamoamiz sardori va asosiy to‘purari Eldor Shomurodovning yorqin benefisiga guvoh bo‘lindi. Uchrashuvning 10-daqiqasidayoq Shomurodov hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim avvalida kurash yanada keskin tus oldi: 49-daqiqada Ramin Rizoyanning urinishi (avtogol) hisobni tenglashtirdi (1:1).

Biroq vakillarimiz tezda o‘yin tizginini qaytarib olib, 58-daqiqada penaltini aniq amalga oshirgan Eldor Shomurodovning dubli evaziga yana oldinga chiqib olishdi (2:1). O‘yinning eng shov-shuvli jihati esa uchrashuv davomida qayd etilgan o‘ta noodatiy va paradoksal statistikada aks etdi: Eron termasi to‘p nazorati bo‘yicha 90% ga 10% hisobida mutlaq ustunlikka ega bo‘layotgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston himoyada toshdek mustahkam turib, aniq zarbalar va qarshi hujumlar samaradorligi bo‘yicha raqibni butkul dog‘da qoldirmoqda! Abduqodir Husanov boshchiligidagi mudofaa qo‘rg‘oni va Shomurodovning sovuqqon yakuniy zarbalari Farg‘onada yurtimizga muhim g‘alabani tuhfa etdi.

Xo‘sh, 10% to‘p nazorati bilan Eron grandini qanday qilib mag‘lub etish mumkin, markaziy himoyachilar Taremi va Azmunni qanday zararsizlantirdi va ushbu g‘alaba milliy termamizning kelgusi rasmiy saralash bahslariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Shomurodov dubli, 90/10 statistikasi va «Istiqlol» shov-shuvi»: O‘yinning 5 ta asosiy nuqtasi

Farg‘onadagi uchrashuvdan eng muhim fakt va raqamlar:

  • Eldor Shomurodovning gollari: Milliy terma jamoamiz yetakchisi 10-daqiqada ochiq o‘yindan va 58-daqiqada penaltidan to‘p kiritib, dubl qayd etdi;

  • Sensatsion to‘p nazorati (10% ga 90%): Eron to‘pga egalik qilish bobida 90 foizlik ustunlik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston qarshi hujum taktikasini benuqson bajardi;

  • Darvozaga aniq zarbalar ustunligi: To‘pni kamroq ushlagan bo‘lsa-da, vakillarimiz raqib darvozasi tomon 3 ta aniq zarba yo‘llab (Eronda 2 ta), yuqori aniqlikni namoyish etdi;

  • Yulduzli hujumchilarning to‘xtatilishi: Mehdi Taremi va Sardar Azmun kabi jahon sahnasidagi eronlik to‘purarlar Husanov va Nazarov qo‘rg‘onini yorib o‘ta olmadi;

  • Farg‘ona muxlislarining g‘alabasi: «Istiqlol» arenasiga to‘plangan muxlislar prinsipial raqib ustidan qozonilayotgan 2:1 hisobidagi tarixiy natijani bayram qilishmoqda.

O‘zbekiston – Eron: O‘yinning batafsil texnik ko‘rsatkichlari tahlili

Uchrashuvda qayd etilgan statistik ma’lumotlarning qiyosiy ko‘rinishi:

Parametrlar va ko‘rsatkichlar

O‘zbekiston milliy termasi PNG

Eron milliy termasi PNG

Yakuniy hisob

2

1

Urilgan gollar mualliflari

Eldor Shomurodov (10', 58' pen.)

R. Rizoyan / J. O‘rozov (49' avt.)

To‘pga egalik qilish foizi

10%

90%

Jami zarbalar soni

4 ta

4 ta

Darvoza sohasiga aniq zarbalar

3 ta (yuqori samaradorlik)

2 ta

Aniq bo‘lmagan zarbalar

1 ta

2 ta

Burchak zarbalari (kornerlar)

3 ta

1 ta

Follar (qoidabuzarliklar)

7 ta

1 ta

Sariq kartochkalar

1 ta

2 ta

Amalga oshirilgan almashtirishlar

2 ta (Xolmatov, Jiyanov)

3 ta (Rizoyan, Azmun va boshqalar)

Taktik va ekspertlik tahlili: Nega 10% to‘p nazorati bilan g‘alaba qozonilmoqda?

Futbol tahlilchilari va murabbiylar shtabining xulosalari:

  • «Qarshi hujum ideali»: Eron jamoasi to‘pni markazda befoyda aylantirib yurgan pallada, O‘zbekiston Abbos Fayzullayev, Odil Hamrobekov va Aziz G‘aniyevlar yordamida tezkor pressing va chaqmoqdek qarshi hujumlarni tashkil etdi; to‘pga 10% egalik qilish — bu zaiflik emas, balki raqibni o‘z yarim maydoniga chaqirib olib, bo‘sh zonalardan unumli foydalanish taktikasi edi;

  • Eldor Shomurodovning yuksak maqomi: Italiya A Seriyasi tajribasiga ega bo‘lgan sardorimiz Erondek jismonan baquvvat himoyachilar orasida pozitsiya tanlash, havodagi kurashlar va penalti ijrosida sovuqqonlik namunasini ko‘rsatib, haqiqiy yetakchi ekanini isbotlamoqda;

  • Husanov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i: Angliya chempionati va xalqaro maydonda toblangan Abduqodir Husanov Eronning yulduz hujumchilari Mehdi Taremi hamda ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan Sardar Azmunni deyarli zarba pozitsiyasiga chiqarmadi; Vladimir Nazarov esa hal qiluvchi pallalarda ishonchli harakat qilmoqda;

  • Psixologik to‘siqning sindirilishi: So‘nggi yillarda Eron termasi O‘zbekiston uchun eng noqulay va qiyin raqiblardan biri bo‘lib kelayotgan edi; hatto o‘rtoqlik maqomida bo‘lsa ham ularni mag‘lub etish futbolchilarimizga kelgusi Jahon chempionati saralashi va rasmiy musobaqalar oldidan ulkan ishonch bag‘ishlaydi.

Farg‘onadagi ushbu shiddatli bellashuv O‘zbekiston milliy terma jamoasining taktik jihatdan har qanday raqibga moslasha oladigan va natija uchun kurasha oladigan qudratli kuchga aylanib borayotganini yaqqol namoyish etmoqda.

Sizningcha, O‘zbekistonning to‘pni raqibga berib qo‘yib, tezkor qarshi hujumlarda o‘ynash taktikasi rasmiy saralash bahslarida ham Eron yoki Yaponiya kabi grandlarga qarshi g‘alaba keltira oladimi? Eldor Shomurodovning dubli va Abduqodir Husanovning himoyadagi o‘yiniga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning buyuk o‘yiniga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Istiqlol stadioniEldor ShomurodovAbdukodir HusanovRamin Rizoyan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi22 sentabr 00:56Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!20 sentabr 15:57Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiAbduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi19 sentabr 11:11Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!18 sentabr 14:05«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?18 sentabr 13:55"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...18 sentabr 06:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?