Shomurodovdan dubl: O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etdi, bunda Eldor Shomurodov 10-daqiqada hisobni ochib, 58-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, dubl qayd etdi.
- Eron to‘p nazorati bo‘yicha 90% ustunlikka ega bo‘lganiga qaramay, O‘zbekiston himoyada mustahkam turib, aniq zarbalar va samarali qarshi hujumlar evaziga g‘alaba qozondi.
Farg‘ona shahridagi muhtasham «Istiqlol» stadionida Osiyoning ikki qudratli terma jamoasi — O‘zbekiston va Eron milliy termalari o‘rtasida o‘ta shiddatli va keskin xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tmoqda. Minglab muxlislarning olqishlari ostida kechgan bellashuvda milliy jamoamiz sardori va asosiy to‘purari Eldor Shomurodovning yorqin benefisiga guvoh bo‘lindi. Uchrashuvning 10-daqiqasidayoq Shomurodov hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim avvalida kurash yanada keskin tus oldi: 49-daqiqada Ramin Rizoyanning urinishi (avtogol) hisobni tenglashtirdi (1:1).
Biroq vakillarimiz tezda o‘yin tizginini qaytarib olib, 58-daqiqada penaltini aniq amalga oshirgan Eldor Shomurodovning dubli evaziga yana oldinga chiqib olishdi (2:1). O‘yinning eng shov-shuvli jihati esa uchrashuv davomida qayd etilgan o‘ta noodatiy va paradoksal statistikada aks etdi: Eron termasi to‘p nazorati bo‘yicha 90% ga 10% hisobida mutlaq ustunlikka ega bo‘layotgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston himoyada toshdek mustahkam turib, aniq zarbalar va qarshi hujumlar samaradorligi bo‘yicha raqibni butkul dog‘da qoldirmoqda! Abduqodir Husanov boshchiligidagi mudofaa qo‘rg‘oni va Shomurodovning sovuqqon yakuniy zarbalari Farg‘onada yurtimizga muhim g‘alabani tuhfa etdi.
Xo‘sh, 10% to‘p nazorati bilan Eron grandini qanday qilib mag‘lub etish mumkin, markaziy himoyachilar Taremi va Azmunni qanday zararsizlantirdi va ushbu g‘alaba milliy termamizning kelgusi rasmiy saralash bahslariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Shomurodov dubli, 90/10 statistikasi va «Istiqlol» shov-shuvi»: O‘yinning 5 ta asosiy nuqtasi
Farg‘onadagi uchrashuvdan eng muhim fakt va raqamlar:
Eldor Shomurodovning gollari: Milliy terma jamoamiz yetakchisi 10-daqiqada ochiq o‘yindan va 58-daqiqada penaltidan to‘p kiritib, dubl qayd etdi;
Sensatsion to‘p nazorati (10% ga 90%): Eron to‘pga egalik qilish bobida 90 foizlik ustunlik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston qarshi hujum taktikasini benuqson bajardi;
Darvozaga aniq zarbalar ustunligi: To‘pni kamroq ushlagan bo‘lsa-da, vakillarimiz raqib darvozasi tomon 3 ta aniq zarba yo‘llab (Eronda 2 ta), yuqori aniqlikni namoyish etdi;
Yulduzli hujumchilarning to‘xtatilishi: Mehdi Taremi va Sardar Azmun kabi jahon sahnasidagi eronlik to‘purarlar Husanov va Nazarov qo‘rg‘onini yorib o‘ta olmadi;
Farg‘ona muxlislarining g‘alabasi: «Istiqlol» arenasiga to‘plangan muxlislar prinsipial raqib ustidan qozonilayotgan 2:1 hisobidagi tarixiy natijani bayram qilishmoqda.
O‘zbekiston – Eron: O‘yinning batafsil texnik ko‘rsatkichlari tahlili
Uchrashuvda qayd etilgan statistik ma’lumotlarning qiyosiy ko‘rinishi:
Parametrlar va ko‘rsatkichlar
O‘zbekiston milliy termasi PNG
Eron milliy termasi PNG
Yakuniy hisob
2
1
Urilgan gollar mualliflari
Eldor Shomurodov (10', 58' pen.)
R. Rizoyan / J. O‘rozov (49' avt.)
To‘pga egalik qilish foizi
10%
90%
Jami zarbalar soni
4 ta
4 ta
Darvoza sohasiga aniq zarbalar
3 ta (yuqori samaradorlik)
2 ta
Aniq bo‘lmagan zarbalar
1 ta
2 ta
Burchak zarbalari (kornerlar)
3 ta
1 ta
Follar (qoidabuzarliklar)
7 ta
1 ta
Sariq kartochkalar
1 ta
2 ta
Amalga oshirilgan almashtirishlar
2 ta (Xolmatov, Jiyanov)
3 ta (Rizoyan, Azmun va boshqalar)
Taktik va ekspertlik tahlili: Nega 10% to‘p nazorati bilan g‘alaba qozonilmoqda?
Futbol tahlilchilari va murabbiylar shtabining xulosalari:
«Qarshi hujum ideali»: Eron jamoasi to‘pni markazda befoyda aylantirib yurgan pallada, O‘zbekiston Abbos Fayzullayev, Odil Hamrobekov va Aziz G‘aniyevlar yordamida tezkor pressing va chaqmoqdek qarshi hujumlarni tashkil etdi; to‘pga 10% egalik qilish — bu zaiflik emas, balki raqibni o‘z yarim maydoniga chaqirib olib, bo‘sh zonalardan unumli foydalanish taktikasi edi;
Eldor Shomurodovning yuksak maqomi: Italiya A Seriyasi tajribasiga ega bo‘lgan sardorimiz Erondek jismonan baquvvat himoyachilar orasida pozitsiya tanlash, havodagi kurashlar va penalti ijrosida sovuqqonlik namunasini ko‘rsatib, haqiqiy yetakchi ekanini isbotlamoqda;
Husanov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i: Angliya chempionati va xalqaro maydonda toblangan Abduqodir Husanov Eronning yulduz hujumchilari Mehdi Taremi hamda ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan Sardar Azmunni deyarli zarba pozitsiyasiga chiqarmadi; Vladimir Nazarov esa hal qiluvchi pallalarda ishonchli harakat qilmoqda;
Psixologik to‘siqning sindirilishi: So‘nggi yillarda Eron termasi O‘zbekiston uchun eng noqulay va qiyin raqiblardan biri bo‘lib kelayotgan edi; hatto o‘rtoqlik maqomida bo‘lsa ham ularni mag‘lub etish futbolchilarimizga kelgusi Jahon chempionati saralashi va rasmiy musobaqalar oldidan ulkan ishonch bag‘ishlaydi.
Farg‘onadagi ushbu shiddatli bellashuv O‘zbekiston milliy terma jamoasining taktik jihatdan har qanday raqibga moslasha oladigan va natija uchun kurasha oladigan qudratli kuchga aylanib borayotganini yaqqol namoyish etmoqda.
Sizningcha, O‘zbekistonning to‘pni raqibga berib qo‘yib, tezkor qarshi hujumlarda o‘ynash taktikasi rasmiy saralash bahslarida ham Eron yoki Yaponiya kabi grandlarga qarshi g‘alaba keltira oladimi? Eldor Shomurodovning dubli va Abduqodir Husanovning himoyadagi o‘yiniga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning buyuk o‘yiniga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…